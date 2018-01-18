DHA YURT  BÜLTENİ-14

Afrin operasyonu için sınıra giden konvoyu durdurup askerlerle vedalaştılar

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin operasyonu öncesi sınıra askeri sevkiyatı devam ediyor. Sınıra giden askeri konvoyu yollarda gören vatandaşlar askerlere korna çalarak moral veriyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde ; sınıra giden askeri konvoyda yer alan bir askerin yakınları otomobilleri ile konvoya eşlik etti. Daha sonra askeri konvoyun önüne geçen asker yakınları , araçtan inerek yakını olan askerin bulunduğu aracı beklemeye başladı. Yakınlarını yol kenarında beklediklerini gören asker, bulunduğu aracı durdurdu. Yakınlarına araçtan inip sarılarak hasret gideren asker daha sonra konvoydaki askeri araca binerek yoluna devam etti.

Görüntü dökümü

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-Konvoydan goruntup

-Vatandaşların askeri konvoya korna çalması

-Askerin göruntüsü

-Asker yakınlarının yol kenarında beklemesı

-Askerin bulunduğu araçtan inmesi

-Askerin yakınları ile vedalaşması

-Askerin araca binip yolina devam etmesi



Haber :HATAY,(DHA)

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Görüntülü - Yol çöktü araçlar dereye yuvarlandı

Hatay\'da aşırı yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu, dere kenarına park edilen Mustafa Yaşar adlı vatandaşa ait iki araç suya düştü. Yaşanan anlar yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Hatay\'ın Merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi\'nden geçen Akasya deresinin debisi aşırı yağış sonucu arttı. Yakın zamanda parkeyle kaplanan 342\'nci sokakta yol bir anda çökmeye başladı. Yol kenarına park edilen 31 HA 630 ve 31 HV 020 plakalı iki araç dereye yuvarlandı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yolun bir anda çökmeye başladığı ve araçların dereye doğru yan yatmaya başladığı görülüyor. Önce otomobil dereye takla atıp düşerken, toplanan mahalle halkının minibüsün dereye düşmesini önlemek için tutup çekmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları dikkat çekiyor.

KURTARMAYA ÇALIŞTIK, BAŞARAMADIK

Öte yandan araçların sahibi market işletmecisi Mustafa Yaşar yaşananlara tepki gösterdi. İki aracının birden dereye düşmesinin şokunu yaşayan Yaşar, \"Gördüğünüz gibi dere kaydı gitti, ufacık bir yağışta bu hale geldi mahallemiz. Biraz daha yağış olsaydı demek ki evimi komple alıp götürecekti dere. Canımızdan olacaktık az kalsın. Yapılıp kazılıyor ama altı boş bir şekilde yap gitsin, sonuçta işte gördüğünü gibi olaylar. Bunun can kaybı da olabilirdi. Bir vatandaş gelse aracıyla birlikte seyr halindeyken kaysa çoluk çocuk ne olacak. Bunun vebalini kim verecek. Bir ses duydum, korkuluk patladı önce, sonra çıkıp baktım araba kaymaya başladı, o esnada babamın arabası da arka tarafta, seslendim belki onu kurtarabiliriz diyerek, ona da yetişemedik, kaydı gitti ikisi de\" dedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bölge güvenlik çemberine alındı. Çağrılan vinçle iki araçta 3 saatlik çalışmayla düştüğü dereden çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

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-Dereye düşen araçların genel ve detay görüntüsü

-Çalışmaları izleyen vatandaşların görüntüsü

-Araçların vinç yardımıyla kurtarılması

-Araçların sahibi Mustafa Yaşar\'la röp.

-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

SÜRE: 08\' 24\'\' BOYUT:272 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Tunceli-Erzincan karayolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Tunceli\'de dün geceden beri etkisini gösteren kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Aşırı kar yağışı ve bölgede etkili olan tipi nedeniyle Tunceli\'de birçok köy yolu ile Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma kapanırken, birçok araç da buzlanma nedeniyle kaza yaptı.

Dün akşam saatlerinde akşam saatlerinde Enzincan\'a inemeyen THY Erzincan uçağının Elazığ\'a inmesinden sonra karayoluyla Erzincan\'a gönderilmesi sırasında yolcuları taşıyan bir otobüs, yoğun sis ve tipi nedeniyle Pülümür ilçesi, Cankurtaran Tepesi\'nde yoldan çıkıp yan yattı. Meydana kaza sonucunda şans eseri ölen, ya da yaralanan olmazken, bölgeye giden yardım ekipleri, yolcuların başka bir araçla Erzincan\'a gitmesine yardımcı oldu. Sabah saatlerinden itibaren Tunceli bölgesinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 300 köy yolu ile birlikte Tunceli-Pülümür ve Tunceli-Erzincan karayolu da ulaşıma kapandı. Tunceli-Erzincan karayolu Pülümür ilçesi yakınlarındaki 2 bin rakımlı Cankurtaran tepesinde yoğun tipi ve sis nedeniyle görüş uzaklılığı 5 metreye kadar düştü. Dondurucu soğuk yolda buzlanmaya neden olurken, karayolu da araç trafiğine kapatıldı. Tunceli-Erzincan karayolunu kullanmak isteyen çok sayıda TIR ile ağır tonajlı araçlar, Pülümür ilçesi ile Kırmızıköprü köyü yakınlarında bekletiliyor. Bu arada Tunceli-Erzincan karayolu Zağge mevkiinde, bir TIR yoldan çıkarak şaranpole yuvarlandı. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, kaza bölgesine ulaşan ambulans ile Tunceli Devlet Hastahanesine kaldırıldı.

Bu arada kar yağışı nedeniyle dağların beyaza büründüğü Pülümür Vadisi\'nde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Yolda kalan tır ve diğer araçlar

-Kaza yapan otabüsten görüntü

-Kaza yapan tır\"dan görüntü

-Pülümür\'de aşırı tipi içinde çekilen muhabir anosu

-Kar manzaraları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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Yangından kurtulan kedisiyle teselli bulan yaşlı adama ziyaretçi akını/EK

KEDİSİNE KAVUŞTU

Bolu\'daki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören Ali Meşe (83), yangında kurtarılan, çok sevdiği kedisine kavuştu. Türk Kızılayı Bolu Şubesi görevlileri, Meşe\'yi hastanede ziyaret ederek, sürpriz yaptı. Kızılay görevlileri, Meşe\'nin kedisini de taşıma çantası içinde hastaneye getirdi. Meşe, çok sevdiği kedisini sarılarak, kucağına alırken, büyük sevinç yaşadı. Ali Meşe, Kızılay görevlilerine ziyareti ve sürprizi için sarılarak, teşekkür etti.

VALİ BARUŞ, YAPIMI SÜREN YENİ EVDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bolu Valisi Aydın Baruş, Ali Meşe\'nin Mudurnu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından önceden yapımına başlanan, ancak tamamlanamadığı için oturamadığı evini ziyaret etti. Vali Baruş\'a Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl de eşlik etti. Vali Baruş, yapımı devam eden evin önünde yaptığı açıklamada, \"Ali amcanın ne kadar metanet sahibi bir insan olduğuna şahit oldum. Çünkü kendisine sıkıntısı olup olmadığını sorduğumda, olmadığını söyledi. Ama ben tesadüfen elinin yandığını gördüm. Fakat olayın üzerinden bir gün geçmesine rağmen herhangi bir şikayet dile getirmemiş. Ben de kendisini hastaneye götürdüm. Orada tedavi görüyor. Nefes darlığı problemi de varmış. Onun için de tedavi görüyor. Şu anda orada istirahat ediyor. Daha sonra Bolu merkezde bulunan kızı ve oğlunun birlikte kaldığı eve gidecek\" dedi. Ev

deki çalışmaları incelediğini belirten Vali Baruş, \"Evleri yanmadan önce evlerinin durumu elverişsiz olduğu için Mudurnu Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından kendisi için burada bir ev inşaa edilmiş. Yardımsever vatandaşların da katkısıyla yapılmış. Ev tam anlamıyla hazır olmadığı için Ali amcayı burada barındırmıyoruz. Süratle eksiklikler tamamlanıyor. Mesele takip ediliyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımız meseleye duyarlı bir şekilde yaklaştı. Ev elverişli hale gelince Ali amca buraya yerleşecek\" diye konuştu. Kedinin Ali Meşe\'nin yanına gönderildiğini söyleyen Vali Baruş, daha sonra Ali Meşe\'nin oğlu Mustafa Meşe\'yi makam aracıyla Bolu\'ya götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapımı süren evden görüntüler

-Vali Baruş ile röportaj

-Detaylar

Süre: 05.00 Boyut: 305 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)

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Kırıkkale’de 10 şehit yakını ve 6 gaziye övünç madalyası

Kırıkkale\'de 10 şehit yakını ve 6 gaziye düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehit yakını ve gaziler katıldı.

Vali Haktankaçmaz, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Türk milletinin bir ferdi olarak yaşanabilecek en gururlu gün. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve onun adına bir berat tevcih edilecek. bu öyle bir belge ki belki bundan 10, 20 ve hatta 50 yıl sonra şehitlerimizin çocukları, yeğenleri kardeşleri, gazilerimizin çocukları dedeleri ile bu haklı gururla iftihar edecekler. Rabbim ülke için o kahramanlığı göze alan kahramanlara rahmet etsin\" dedi. Vali Haktankaçmaz daha sonra Afyonkarahisar\'da askeri mühimmat deposundaki patlamada şehit olan Onbaşı Ahmet Sandalcı, terörle mücadelede şehit düşen uzman çavuşlar Musa Saydam, Yusuf Alsancak, Osman Yıldırım, sözleşmeli er Özgür Mutlu, polis memurları Muhammet Fatih Sivri, Bekir Ferhat Kaya, Emrah Pekdoğan, Hakan Yorulmaz ve 15 Temmuz\'da şehit olan Aydın Çopur\'un aileleri ile gazi polis memuru İsa Çağlıoğlu, 15 Temmuz gazileri Mustafa Erdoğan, Yenal Gündüz, İbrahim Yılmaz, Mustafa Albayrak ve Ahmet Erdinç Türkmenoğlu\'na madalyalarını taktim etti.

Törende duygulu anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kuranı Kerim okunması

-Valinin konuşması

-övünç madalyalarının takdimi

-toplu fotoğraf çekilmesi

Haber: Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Çankırı’da Afgan uyruklu Hosseini’nin şüpheli ölümü

Çankırı’da Afgan uyruklu Ghasem Hosseini (67) Tatlıçay korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle asılmış şekilde bulundu.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar, Çankırı- Kastamonu karayolu 15 Temmuz Şehitler Bulvarı üzerinde bulunan Tatlıçay’ın korkuluk demirlerine çamaşır ipiyle boynundan demir korkuluklara asılmış bir erkek cesedi gördü. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İncelemede bulunan olay yeri ekipleri demir korkulukta asılı duran kişinin üzerinde kimlik bulamadı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından polis ve itfaiye ekipleri Tatlıçay içinde bir süre çalışma yaparak cesedi asılı bulunduğu yerden çıkardı. Afgan uyruklu Ghasem Hosseini’ye ait olduğu belirlenen erkek cesedi otopsi için Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı, şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)



