DHA YURT BÜLTENİ-14

MHP İl Başkanından kantin yolsuzluğu iddiası

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan, kentteki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 3 öğrenci yurdu kantinindeki yiyeceklerin sözleşmede yer alan yüzde 15 kardan daha yüksek fiyatlara satıldığını iddia etti. Çalışkan, \"Tüm bilgiler ve belgeler elimizde mevcut. Biz bunları savcılıkla da paylaşacağız\" dedi. Kantin işletmecileri ise iddiaları reddetti.

MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan parti binasında basın açıklaması yaptı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu\'na ait 3 öğrenci yurdu kantinindeki ürünlerin sözleşmeyle belirlenen yüzde 15 kardan daha yüksek fiyatta satıldığını iddia etti. Çalışkan, Kredi Yurtlar Kurumu kantinlerini ihaleyle alan M.K., C.A., S.İ. adlı kişilerin, naylon fatura yöntemi ile ürünleri farklı fiyatlara satın alınmış gibi gösterdiklerini iddia etti. Bu durumun 2 bin 500 öğrenciyi etkilediğini ifade eden Çalışkan şöyle konuştu :\"Devlet sözleşmesinde \'1 liraya aldığınız bir malı satacağınız fiyat en fazla 1 lira 15 kuruş olabilir\' demiş. Alınan malların faturaları idareye teslim ediliyor. Ama bunlar bunlarla yetinmemiş, bunlarla doymamış. Devletten alınanlar yetmemiş. Bunlar ortaya bir tane naylon fatura icat etmişler. He hikmetse bütün malları K.Y. adındaki esnaftan almışlar. İdareye teslim ettikleri fatura bu. K.Y. kim diye araştırdığımız zaman Tokat’ta küçük bir bakkal dükkanı çıkıyor. Tüm ürünleri oradan almışlar. Ama öyle bir şey yok.\"

Naylon fatura kullanıldığını iddia eden Çalışkan şunları söyledi:\"Naylon faturayla normalde 74 kuruşa alınmış bir ürünü 2 liraya aldık demişler. Yani 1 lira 15 kuruşa öğrenciye satmaları gereken ürünleri, bunlar kantinde devletin fişi ile 2 lira 30 kuruşa satmışlar. 2 bin 500 öğrenciden günlük ortalama kişi başı 2 lira cebe indiriyorlar. Günlük tam 5 bin lira. Aylığa vurduğunuz zaman yapılan vurgun 150 bin lira. Hangi vicdan bunu kabul edebilir?Tüm bilgiler ve belgeler elimizde mevcut. Biz bunları savcılıkla da paylaşacağız. Kredi Yurtlar Kurumu ile de paylaşacağız. Bunların üzerine gidilmez ise gerekli yerler ile de bu bilgileri paylaşacağız.\"

İDDİA ASILSIZ

Tokat Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Fahri Delen, iddiaların gerçek olmadığını, yapılan denetimlerinde bir soruna rastlamadıklarını söyledi. DHA\'nın ulaştığı kantin işletmecileri M.K., C.A., S.İ. de söz konusu iddiaların doğru olmadığını, sözleşmelere aykırı bir işlem yapmadıklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısı görüntüleri

-Çalışkan\'ın açıklaması

(214 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Limanda devrilen yükün altında kalan işçi yaralandı

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde bulunan limanda çalışan 47 yaşındaki Sabri Aygan, geminin sallanması ile devrilen forkliftteki yükün altında kalarak yaralandı.

Olay saat 15.15 sıralarında, Derince\'de bulunan limanda meydana geldi. İddiaya göre, limanda gemiden boşaltılan yükü alan forklift, geminin sallanması sonucu devrildi. Liman işçisi Sabri Aygan, devrilen forkliftteki yükün altında kaldı. Limandaki yetkililerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Devrilen yükün altından çıkarılan Sabri Aygan\'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Ağır yaralanan Sabri Aygan kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Kalp masajı yapılması

-Hastaneden görüntü

Haber: DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

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Arkadaşını bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren şüpheli adliyede



Bursa\'da birlikte alkol aldığı Celil Tükenmez\'i 20 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yılmaz Koçak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesi Tophane surları yakınında meydana geldi. Bankta oturup, birlikte alkol alan Yılmaz Koçak (49) ile kasten adam öldürme suçundan 26 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 8 ay önce de denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tahliye olan ve bir kamu kuruluşunda çalışan Celil Tükenmez (58) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz Koçak, Celil Tükenmez\'i 20 yerinden bıçakladıktan sonra yere yatırıp boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Çakırhamam otobüs duraklarına doğru doğru koşan Yılmaz Koçak, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Linç edilmek istenen Yılmaz Koçak\'ı kalabalığın elinden polis ekipleri aldı. Koçak, Muradiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavisinin ardından Emniyete götürülen Yılmaz Koçak, ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu, bir şey hatırlamadığını öne sürdü. Yılmaz Koçak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının emniyetten çıkarılması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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Sivas\'ta silahlı alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Sivas\'ta iki oto galerici arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada Mehmet S. (32) tabancayla yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Galericiler Sitesinde yaşandı. İddiaya göre aynı sitede galericilik yapan Serdar B. (40) kendisine bir miktar borcu olan Mehmet S.\'nin iş yerine giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar B. üzerinde bulunan tabancayla Mehmet S.\'ye ateş etti. Bacağından vurulan Mehmet S., ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Kavganın ardından aracıyla olay yerinden kaçan Serdar B.\'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemesi

(112 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Tokat\'ta taşeron işçilerden davullu zurnalı kadro kutlaması

Tokat Belediyesi\'nde taşeron olarak çalışan işçiler, kadroya geçişleri nedeniyle Cumhuriyet Meydanında davullu zurnalı kutlama yaptı.

Tokat\'ta kadroya geçebilmek için başvurularını tamamlayan belediye bünyesindeki taşeron işçiler, Cumhuriyet Meydanında davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafının bulunduğu pankartlar açan işçiler, \"Reis dedi, bu iş bitti\" şeklinde slogan attı. Belediye bünyesinde çalışan işçilerin sevincine Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da eşlik etti. Başkan Eroğlu şunları söyledi:

\"İşçi kardeşlerimiz burada kendilerine verilen kadro hakkını kutlamak için toplandı. Çalışan kardeşlerimize 10 günlük bir süre verildi ve bugün sondu. Bugüne kadar da tüm işçi kardeşlerimiz başvurularını yaptılar ve kadroya geçiş ile ilgili dilekçelerini takdim ettiler. Önümüzde yaklaşık 3 aylık bir süre var. 2 Nisan\'a kadar her şey bitmiş olacak. Bu tarih itibari ile işlemler tamamlanıp artık resmi olarak da bu kardeşlerimiz kadroya geçmiş olacaklar. İşlemler yapılıp evraklarımız Ankara\'ya gönderildikten sonra neticelenecek ve inşallah 2 Nisan tarihi itibari ile de kardeşlerimiz kadrolu olarak işlerine başlamış olacaklar. Biz de belediye olarak yaklaşık 580\'e yakın kardeşimizi bu işlemlere tabi tutacağız. Ben bu vesile ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, İçişleri ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hükümetimize, Başbakanımıza da teşekkür ediyorum ama her şeyden önce reisimize, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.\" Hizmet-İş Sendikası Tokat İl Başkanı Resul Demir ise kadroya geçişler konusunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere işçiler adına teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerin görüntüsü

-Açtıkları pankart

-Davul zurna eşliğinde eğlenmeleri

-Açıklamalar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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Şanlıurfa\'da çiftçiler, yağmur duasına çıktı

Türkiye\'de tahıl üretiminde üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa\'da yağış miktarının geçen yıla göre ciddi oranda düşmesi nedeniyle çiftçiler, yağmur duasına çıktı.

Türkiye\'de tarım kenti olarak bilinen Konya ve Ankara\'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa\'da yaşanan kuraklık, çiftçileri zor durumda bıraktı. Pamuk üretimiyle birlikte 6 milyon 393 bin dekar alanda mercimek, arpa ve buğday üretimi yapıldığı kentte tohumların filizlenmeyince, çiftçiler yağışı dört gözle beklemeye başladı. Geçen yıl yağışlar sayesinde hububatta bolluk yaşanan Şanlıurfa\'da, bu yıl beklenen verimin alınamayacağı belirtildi. Susuzluktan kuruyan tarlalarına giden Güzelbulak Mahallesi çiftçileri, namaz kılıp yağmur için dua etti. Kuraklıktan en çok, özellikle sulama alanı az olan Siverek, Hilvan, Ceylanpınar, Viranşehir\'in etkilendiğini belirten çiftçiler, Atatürk Barajı\'ndan faydalanmamanın üzüntüsünü dile getirdi. Beklenen yağmurun bir türlü yağmadığını belirten çiftçi İmam Bakır Ceylan, şunları söyledi: \"Bu kış mevsiminde yağmura hasret kaldık. Metroloji sürekli kuraklık yaşanacağını yönünde açıklamada bulunuyor. Bu kuraklık yüzünden çiftçilerimiz perişan oldu. Atatürk Barajı\'ndan Mardin\'e kadar su veriliyor. Ancak Hilvan ve Siverek bölgesi bu sudan faydalanmıyor. Ne devlet su veriyor, ne de Allah yağmur yağdırıyor. Bu ekini kaldıramadığımız için mazot, tohum ve bankalara olan borçlarımız katlanıyor. Artık çiftçilerimiz ekim yapamaz durumuna geldi. Ekenler ise yağmur yağmadığı için ekinleri kurudu. Tohumlarımız su olmadığı için filizlenmedi. Dört gözle yağış bekliyoruz. Devletimizin bize destek çıkmasını, borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz.\" Şanlıurfa\'da geçen yılın çiftçisi seçilen Cevher Ceylan ise bu yılın en kötü çiftçisi olduğunu ifade ederek, \"Bu yıl bölgemiz kurak geçiyor. Bugüne kadar yağmur yağmadı. Ekinlerimiz tarlada filizlenmedi. Bu yüzden çiftçilerimiz oldukça mağdur durumdadır. Bizim ne suyumuz, ne de kanallımız olmadığı için bir tek Allah\'tan rahmet bekliyoruz. Atatürk Barajı bize 15 kilometre mesafede, ancak su bu bölgeye verilmedi. Geçen yılın çitçisiydim, bu yılın en kötüsü oldum. Devletimizden destek bekliyoruz\" şeklinde konuştu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde bu yıl yeterli yağışların düşmemesine rağmen Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak gösterilen Atatürk Barajı\'ndaki su rezervinin gelecek yıla yetecek düzeyde olduğu bildirildi. Devlet Su İşleri (DSİ) 15\'inci Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan açıklamada devletin çiftçiler için her türlü önlem ve tedbiri aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Atatürk Barajı\'nda yaklaşık 41 milyar metreküp suyun olduğu, her ne kadar kurak bir dönem görülse de rezervdeki suyun gelecek yıla yetebilecek olduğunu bu yüzden çiftçilerin endişelenmemesi istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tarlada çalışan yaşlı çiftçi

- Traktörle tarlada çalışan çiftçi

- Biçerdöverle mısır hasadı yapılması

- Kurak tarlada toplanan çiftçiler

- Çiftçilerle yapılan röp.

- Yağmur için dua eden çiftçiler

- Atatürk Barajından genel görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 382 MB, 292 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

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İşadamı Mehmet Beğendik, son yolculuğuna uğurlandı



Ankara\'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Beğendik Marketler Zinciri\'nin sahibi Mehmet Beğendik (71), 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün de katıldığı törenle memleketi Kayseri\'de toprağa verildi.

Ankara\'da rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işadamı Mehmet Beğendik, memleketi Kayseri\'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Süleyman Kamçı ile çok sayıda işadamı katıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim de çelenk gönderdi. Cami Kebir\'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beğendik\'in cenazesi, Asri Mezarlık\'ta toprağa verildi. Cenaze töreninde Beğendik ailesi taziyeleri kabul etti. Mehmet Beğendik’in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri’nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe’de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa\'da 46 mağazası bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Beğendik\'in cenazesi cenaze namazı

-11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün görüntüsü

-Genel detay

6 Dakika 21 Saniye / 387 MB

Haber: Yasin DALKILIÇ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)