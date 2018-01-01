DHA YURT BÜLTENİ-14

Tabip Odası, HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili inceleme başlattı

Diyarbakır\'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği\'nde, HIV virüsü taşıyan hamile kadının sezaryen ameliyatına girmek istemeyen görevli doktor ve asistanlar hakkında üniversite yönetiminin soruşturma başlatmasının ardından Diyarbakır Tabip Odası da inceleme başlattığını açıkladı. HIV virüsü taşıyan C.K. adlı kadının 2.5 yıl öncede aynı hastanede sezeryan ile doğum yaptığı ve hastane tarafından da bilinen bir vaka olduğu belirtildi.

TABİP ODASI İNCELEME BAŞLATTI

Güneydoğu\'da adı açıklanmayan bir ilde yaşayan ve HIV virisünü şoför eşinden kaptığı belirtilen hamile 27 yaşındaki C.K.\'nin geçen hafta Dicle Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde yapılan ameliyat öncesi ve cerrahi müdahale ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili üniversite yönetiminin soruşturması sürürken, Diyarbakır Tayip Odası inceleme başlattı.Tabip Odası\'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve özellikle bölgede birçok nedenden kaynaklı sağlık sorunlarıyla ile karşı karşıya kalındığı belirtilerek, şöyle denildi: \"Bu sağlık sorunlarının nedenlerine göre çözülmesi ve bir daha yaşanmaması hususunda Diyarbakır\'daki diğer sağlık meslek örgütleri ile birlikte yıllardır mücadele vermekteyiz. En son 26 Aralık 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran HIV + Gebe hastanın, hastaneye yatırılmasından operasyona alınmasına kadar yaşanan sorunları duyum aldığımız andan itibaren durumu takip etmekteyiz. Diyarbakır Tabip Odası yönetimi olarak mevcut olayla ilgili inceleme başlatmış durumdayız. İnceleme sonucunda sağlık hakkı ihlali, ayrımcılık veya mesleki etik ihlal tespit edildiği durumda ilgili kurullarımıza da soruşturulması için iletilecektir.\"

2,5 YIL ÖNCEDE AYNI HASTANEDE AMELİYAT EDİLMİŞ

HIV virisü taşıdığı gerekçesiyle bazı doktorlarında ameliyatına girmek istemediği, giren bir asistanın da eline kaza ile iğne batması nedeniyle tedavi altına alınan 27 yaşındaki C.K. adlı kadının 2,5 yıl öncede Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği\'nde sezeryan ile doğum yaptığı bu nedenle hastane tarafından bilinen bir vaka olduğu belirtildi. Ameliyat sırasında ameliyata giren asistanın kaza ile eline iğne batması ardından klinikteki diğer asistanların ise koruyucu ekipman olmaması ve sorunlar nedeniyle rapor alarak görevde gelmedikleri, hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra sorunların giderileceği sözü üzerine görevlerine başladıkları belirtildi.

3 AYRI İNCELEME VE SORUŞTURMADA KUSUR ORTAYA ÇIKARILACAK

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve hastane yönetimi tutanaklar tutarak soruşturma başlatırken, Diyarbakır Tabip Odası da bugün itibariyle inceleme başlattığını duyurdu. Ameliyatı giren, girmek istemeyen doktor ve asistanlar konu ile ilgili konuşmak istemezken, Sağlık Bakanlığı\'na bağlı Tıp\'ta uzmanlık kurulunun da soruşturma başlatabileceği belirtildi.

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Banka bırakılan çanta fünye ile patlatıldı

Düzce\'de, bankın üzerinde unutulan çanta bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden defter ve kıyafetler çıktı.

Düzce Avni Akyol Parkı\'nda bank üzerindeki çantayı gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, jammeri kurarak devreye soktu. Cep telefonlarının devreden çıkmasının ardından özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı fünyeyi sırt çantasının üzerine bıraktı. Patlatılan çantanın içerisinden defter, komzetik ürünleri ve kıyafetler çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin çevre güvenliği alırken görüntüsü

-Polisin vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken görüntüsü

-Bomba imha uzmanının hazırlanma görüntüsü

-Jammerin kurulurken görüntüsü

Patlama anı, detaylar

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, başta bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çarpan otomobilin içinde içki şişeleri bulanması dikkat çekti.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu karayolu üzerindeki Kızılpınar ışıklı kavşakta akşam saatlerinde meydana geldi. Hakkı Hamzaoğlu\'nun kullandığı 59 PY 239 plakalı otomobil kırmızı ışık yanması üzerine kavşakta bekleyen Latif Sarı yönetimindeki 59 RL 395 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Sarı\'nın kullandığı otomobil orta refüjdeki sinyalizasyon direğine vurarak durabildi. Kaza üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan Hakkı Hamzaoğulları, Işılay Demirdöven, Serdar Çakırlar, Oktay Akhisar, Sema Vural, Latif Sarı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen araçlardan kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan 59 PY 239 plakalı otomobilin içinde polis tarafından içki şişeleri bulundu. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detaylar

-Hurdaya dönen araçlar

-Yaralıların taşınması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Otomobildeki içki şişeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)



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Hastanedeki çocukların yüzünü güldürdüler



Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, fakülte hastanesinde tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için, yeni yıl eğlencesi düzenledi. Odalarını balonlarla süsledikleri ve çeşitli hediyeler verdikleri çocukları salonda toplayan öğrenciler, müzik eşliğinde pasta da kesti.

Beyaz önlüklerini çıkarıp giydikleri tavşan, aslan, sincap gibi kostümlerle çocukları hastane ortamından uzaklaştırıp, çektikleri ağrıları biraz olsun unutturan öğrenciler, çocukların yüzünü güldürdü. Doktor adayı abla ve ağabeyleriyle birlikte çalan müzik eşliğinde halay çekip, göbek atan çocuklara hediyeler verildi. Kesilen pastaları iştahla yiyen çocuklarının mutluluğunu gören anneler de sevindi. Kurulduğu günden itibaren birçok önemli projeye imza atan Atatürk Üniversitesi\'nin Europen Medical Student\'s Association (EMSA) Kulübü\'nün 5 alt çalışma kolundan biri olan Avrupa Entegrasyonu ve Kültürü Koordinatörlüğü yeni yılın son gecesinde örnek bir çalışmaya imza attı. Koordinatör Şura Gencer, \"Hasta çocuklar mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. 2017\'yi acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. 2018 yılında öncelikle çocuklarımızın neşesi, sağlığı, mutluluğu ve huzuru eksik olmasın. Hastanedeki çocuklar için hazırladığımız yeni yıl eğlencesi çok güzel geçti. Onların gülümsemesini görmek dünyalara bedel\" diye konuştu. Çocukların hastanede geçirdikleri süre boyunca sosyal aktivitelerden ve arkadaşlarından uzak kaldığını söyleyen örencilerden Betül Arslantaş, \"Çocukların özellikle uzun tedavi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek istedik. Biz onlarla çok eğlendik. Onların da mutlu olduğuna inanıyorum\" dedi. Eğlencede, özel anlar yaşayan çocuk hastalar ve aileleri, öğrencilere, fakülte yönetimine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Alınan hediyelerin öğrencilere dağıtılması

-Öğencilerle hasta çocukların sohbet etmesi

-Öğrencilerle röp

-Pasta kesimi ve çocuklarla oynama

-Koordinat ile röp

(Süre: 5.14/312)

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

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Bodrum 2018\'i güneşle karşıladı

Muğla\'nın Bodrum ilçesine yeni yıl tatili için gelenler yılın ilk gününü güneşlenerek ve denize girerek geçirdi. Sahillerde adım atacak yer kalmazken tatilciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıl tatili için İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden Bodrum\'a akın edenler, yılın ilk gününü sıcak ve güneşli havada geçirme fırsatı buldu. Bitez ile Ortakent-Yahşi sahillerindeki restoran ve kafeteryalar tatilcilerle doldu. Tatilciler yılın ilk kahvaltısını güneşli ve sıcak havada deniz kenarında yapmanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece olduğu Bodrum\'da çocuklar denize girdi, büyükler ise pantolonların paçalarını sıvayıp denizin içinde sahilde yürüyüş yapmanın tadını çıkardı. Karada duran bir teknede oturan çift ise özçekim yaptı. Bodrum\'da yılın ilk günü güneşli ve sıcak geçerken hafta ortasından itibaren turistik ilçede sağanak yağışın beklendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Denize giren çocuklardan görüntü,

-Paçalarını sıvayıp yürüyüş yapanlardan görüntü,

-Kafeteryaları dolduranlardan ve güneşlenenlerden görüntü.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Validen yılbaşında görev yapan asker ve polislere baklava

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kentin giriş ve çıkış noktalarında nöbet tutan polis ve askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Azizoğlu, kar altında nöbet tutan polis ve askerlere baklava ikram etti.

Vali Seyfettin Azizoğlu beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile birlikte şehrin çeşitli yerlerinde bulunan trafik denetleme, arama ve kontrol noktalarında görev yapan emniyet mensupları ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. İlk olarak orduevine giden Vali Azizoğlu\'nu 9\'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın karşıladı. Asker ve rütbeli personelin yeni yılını kutlayan Vali Azizoğlu, daha sonra Dumlu Jandarma ve Dumlu Jandarma Özel Hareket\'e geçti. Burada vatani görevini yapan askerlerle sohbet eden Vali Azizoğlu, baklava ikram etti onlarla birlikte çay içti. Buradan Köprüköy, Pasinler ve Çat polis jandarma uygulama noktalarını ziyaret eden Vali Azizoğlu, 2018\'i Pasinler uygulama noktasında görevli personel ile birlikte soba başında karşıladı. Jandarma Özel Hareket ekiplerinin terörle mücadelesinin takdire layık olduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, \"Şenkaya\'da ve diğer güney ilçelerde terörle mücadelede büyük işlere imza attınız. Bugün devlet büyüklerimiz övgü ve gururla yaptığınız başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor. Geçen hafta Karayazıya gittik. Bütün vatandaşların rahat ve huzurlu olduğunu gördüm. O PKK\'nın baskısı, yıldırması bitmiş; insanların üzerindeki kara bulutlar dağılmıştır. Siz kahraman Mehmetçiğimizin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti\'nin bütün vatandaşları her biri kendi işinde gücündedir. İnşallah sizlerde kazasız belasız askerliğinizi tamamlayıp ailelerinize kavuşursunuz. Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar, tüm insanlığın huzur, barış içerisinde bir yıl geçirmesini diler, hepinizin gözlerinden öperim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Valinin nöbet tuttan askerleri ziyaret etmesi

-Askerlere baklava ikram etmesi

-Seyfettin Azizoğlunun konuşması

-Polislere baklava ikram etmesi

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Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)