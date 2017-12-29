DHA YURT BÜLTENİ-14 

Adana\'da kesime hazırlanan 50 at ve eşek ele geçirildi (2)

SAYI 74\'E ÇIKTI

Adana\'da bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından sabah saatlerinde başladıkları operasyonları sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görevlilerinin 74 at ve eşeği kurtardı. Belediyeden yapılan açıklamada 6 hayvanın da ölü olarak bulunduğu belirtildi. Kurtarılan tek tırnaklı hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait hayvan barınağına teslim edilirken, hayvan leşleri de bulundukları yerden alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü açıklandı.

Haber: ADANA (DHA)

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Sokak ortasında önce eşini öldürdü, sonra intihar etti

ÇORUM’da boşanmak üzere olduğu eşi 48 yaşındaki eşiyle sokak ortasında tartışan 55 yaşındaki Celal Yılmaz, silahla önce eşini daha sonra kendisini vurdu. Ağır yaralanan karı-koca hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat dün Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Yılmaz ve eşi Hatice Yılmaz, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle boşanmaya karar verdi. Hasan Paşa 1. Sokakta boşanmak üzere olduğu eşiyle karşılaşan Celal Yılmaz, üzerindeki tabancayı çıkararak üç çocuk annesi eşine kurşun yağdırdı. Hatice Yılmaz vücuduna isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. Celal Yılmaz, daha sonra silahı kendi kafasına dayayarak ateş etti.

Olayı görev vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Olayın yaşandığı sokağın hemen yanında bulunan Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi acil servisine kaldırılan Celal Yılmaz ve Hatice Yılmaz hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede inceleme çalışmaları başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Karı koca yerde yatarken

- Polis ve 112 acil servis ekipleri

-Hastane

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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Van\'da 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

VAN\'da polisin bir araçta yaptığı aramada, 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van\'da bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları aracı Kurubaş mevkiinde durdurdu. Narkotik dedektör köpek \'Mamba\' kullanılarak yapılan aradama, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 111 paket halinde 56 kilo 780 gram eroin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kentte 1 yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarının 4 ton 880 kilo olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

POLİS KAMERASI

-Aracın durdurulması

-Köpekle yapılan arama

-Yakıt deposundaki eroin paketlerini çıkarılması

-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-

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Tokat\'ta ikiz plakalı otomobil alarmı

TOKAT\'ta kent merkezinde aynı marka ve modeldeki ikiz plakalı iki otomobil polis ekiplerini alarma geçirdi. Haciz nedeniyle yakalaması olan otomobilin, ikiz plaka taktığı tespit edildi.

Kent merkezinde, Niksar Yolu Kavşağında, cadde üzerinde karşı karşıya park halinde olan aynı marka ve modeldeki ikiz plakalıotomobiller polis ekiplerini alarma geçirdi. Kavşak içerisinde bulunan MOBESE kameralarını takip eden polis memurları park halindeki otomobillerin plakalarının aynı olduğunu fark etti. Bunun üzerine otomobillerin bulunduğu kavşağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemeleri sırasında araç sahipleri de olay yerine geldi.

Salim K.\'ye ait 34 UM 9036 plakalı otomobilin gerçek plakasının 60 BE 257 olduğu tespit edildi. Sahte plaka takan Salim K.\'nin otomobilinin haciz nedeniyle yakalaması olduğu öğrenildi. 34 UM 9036 plakalı otomobilin sahibi Sezgin K. ise sahte plakalardan bilgisinin olmadığını söyledi. Polis ekipleri, araçlarda yaptığı incelemenin ardından ruhsat sahiplerini ifadelerini almak için Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Sahte plaka takan Salim K.\'ye ait haciz yakalamalı otomobil ise emniyet otoparkına çekildi.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Araçların görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Olay yerene gelen araç sahipleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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Senoz Vadisi\'nde muhtarlardan HES tepkisi

RİZE’nin Çayeli İlçesi Senoz Vadisi’nde daha önce Hidroelektrik Santrallerine (HES) karşı açtıkları 14 ayrı davayı kazanan yöre halkının çevre mücadelesi sürüyor. Yörede yeni HES projelerinin planlandığını haber alan çevre sakinleri ile civardaki köy muhtarları bir araya gelerek yeni projeye tepki gösterdi.

Çayeli ilçesi Senoz Vadisi’nde yeni projelendirilen Kayalar Hidroelektrik Santrali (HES) projesine tepki gösteren yöre halkı civar köylerin de muhtarları ile projenin yapılacağı alanda toplanarak basın açıklaması yaptı. Kaptanpaşa köyünde bulunan kemer köprü üzerinde bir araya gelen muhtarlar tarihi köprüye “Şol Senoz’un dereleri akar Allah deyu deyu. Çıkmış suda rant görenler öter para deyu deyuö yazılı pankart asarak tepkilerini dile getirdi.

‘MAHKEME KARALARI NİYE UYGULANMAZ?’

Muhtar grubu adına açıklamada bulunan Seslidere Köyü Muhtarı Mehmet Ali Şark, mahkeme kararlarının vadide uygulanmasını istedi. Mahkemenin defalarca yürütmeyi durdurma ve iptal kararı verdiğini hatırlatan Şark şunları söyledi:

“Mahkeme defalarca yürütmeyi durdurma, iptal kararı verdi. Bütün havza planlaması yapılmadan tek tek projeler için etki değerlendirmesi yapılmaz diye Danıştayca onaylanmış mahkeme kararları var. Senoz Vadisi’nde mahkeme karaları niye uygulanmaz? Senoz köylülerinin hakkını hangi merci teslim edecek. Duyuyoruz ki, suda rant görenler yeniden gelecekmiş. Buyursun gelsinler. Senoz’un doğasında, suyu rant gören 3-5 aç gözün maalesef utanmaları, arlanmaları yok. Yüzleri var ama kızarmıyor. Sadece doların yeşiline meftun vicdanları var ki sızlamıyor. Unutulmasın ki, bir doğa cenneti Senoz Vadisi bu ülkenin toprağıdır. Bu gidişe aklı başında olan vicdanlı, inançlı her insan \'dur\' demek zorundadır. Bilinsin ki, gelecek nesiller bu gidişe dahil olanların ruhları için rahmet değil lanet okuyacak. Biz Senozlular bu vebali taşıyamayız. Suda rant görüp ‘para’ diye ötenlere lisanı dille son sözlerimizdir. Bizler yüzlerce yıldır bu vadideyiz. Bu gün de Senoz’dayız buyurun gelin.ö

VADİ HALKI TEDİRGİNLİK YAŞIYOR

Rize Tema Vakfı İl Temsilcisi Ahmet Ali Kork ise yapılanlarla vadi halkının tedirgin edildiğine işaret ederek şöyle dedi:

“Bölgede 98’den bu yana yapılan yanlış uygulamalar var. Taş ocakları ile başladı. 10 yıldır da HES projeleri var. Vadi halkını bu yapılanlar tedirgin etti. Gelecek nesillere bu vadileri doğal güzellikleri koruyarak bırakma diye bir sorumluluğumuz var. Yapılanlar keyfe keder yapılıyor. Vadi halkı 15 tane dava açtı ve bu davaların çoğunu da kazanmıştır. Yetkililere sesleniyorum lütfen şu vadiye bir bakın. İnanıyorum ki bunu görenlerin vicdanları rahat etmeyecektir.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Projenin yapılacağı alandan görüntüler

Muhtarların görüntüsü

Pankarttan görüntüler

Yapılan açıklama ve detaylar

HABER: Aytekin KALENDER KAMERA: Selçuk BAŞAR / RİZE (DHA)

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11 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

ANTALYA merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonlarda 11 bin şişe kaçak içkiye el konulurken 9 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya merkezli Kars, İzmir ve İstanbul\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak ve sahte içki ticareti yapan 9 şüpheli yakalandı. 5 işyeri ve depo olarak kullanılan yerlerde yapılan aramalarda, kaçak olduğu tespit edilen toplam 11 bin 21 şişe içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5\'i ifadesi alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis kamerası ile depoda çekilen kamera görüntüsü

HABER:Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA/(DHA)

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Akademisyenlerin gurur günü

AKDENİZ Üniversitesi\'nin 2017 yılı akademik töreninde 11 akademisyen emekli olurken, 72 profesör, 61 doçent, 94 yardımcı doçent olmak üzere toplam 227 akademisyen biniş giydi.

Akdeniz Üniversitesi Konferans Salonu\'ndaki akademik törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ile akademisyenler ve aileleri katıldı. Akademik törende Rektör Mustafa Ünal tarafından emekli olan öğretim üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Zirat Fakültesi\'nden Prof. Dr. Osman Yaldız, Tıp Fakültesi\'nden Prof. Dr. Hasan Fahri Işıtan, Prof. Dr. İffet Bircan, Prof. Dr. Fatma Şeyda Karaveli, Prof. Dr. Okan Erdoğan, Güzel Sanatlar Fakültesi\'nden Prof. Dr. Abdullah Uz, Edebiyat Fakültesi\'nden Prof. Dr. İsmail Yakıt, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'nden Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır, İletişim Fakültesi\'nden Prof. Dr. Hürriyet Konyar, Hukuk Fakültesi\'nden Yrd. Doç. Dr. İbrahim Uğur Esen, Mimarlık Fakültesi\'nden Doç. Dr. Mustafa Selçuk Sayan emekli oldu. Emekli öğretim üyelerine teşekkür belgelerinin takdiminin ardından 72 profesör, 61 doçent ve 94 doçent yardımcısı olmak üzere toplam 227 öğretim üyesine biniş giydirildi.

GURUR GÜNÜ

Akdeniz Üniversitesi\'nin kaliteli eğitimiyle dünyanın önemli üniversiteleri arasında yer aldığını belirten Rektör Mustafa Ünal, “Üniversite hayatında kariyer yapmanın ne kadar zorlu bir çaba gerektirdiğini ve bu zorlu yolda zaman ve emeğin ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu meşakkatli yolculuğun en keyif veren tarafı ise emeğin karşılığını almaktır. İşte bugün başarılı akademisyenlerimizin gurur günüdür. Akdeniz Üniversitesi ailesinin ferdi olan herkesin ortak amacı üniversitemizin eğitim kalitesinin yükseltilmesi, nitelikli bilimsel araştırma yapılması ve nitelikli bilim insanı yetiştirmektir. Üniversitemizin huzurlu, başarılı, özgür ve çağdaş ve bir bilim merkezi haline gelebilmesi için tüm mensuplarımızla birlikte hiç yorulmadan çalışıyoruz\" dedi.

İKİ FAKÜLTE ONAY BEKLİYOR

Üniversitenin çalışmaları hakkında genel bilgiler de veren Prof. Dr. Ünal, 7 enstitü, 23 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 12 meslek yüksekokulu ve 60 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 106 birimle eğitim öğretim verildiğini kaydetti. Bu yıl Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi\'nin açıldığını belirten Prof. Dr. Ünal, Kemer\'de Denizcilik Fakültesi ile Antalya Sağlık Bilimleri Fakültesi için de YÖK\'ten onay çıktığını ve Bakanlar Kurulu onayının beklendiğini açıkladı. Prof. Dr. Ünal, Demre MYO\'nun da açıldığı ve bu yıl öğrenci alımına başlayacağı, bununla birlikte Antalya\'nın ilçelerinden sadece Kaş\'ta MYO bulunmadığını anlattı.

HAYATİ ÖNEME SAHİP MERKEZLER

Araştırma ve uygulama merkezlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan kurumlar ve üniversiteler için vazgeçilmez olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Ünal, bu yıl Akdeniz Üniversitesi\'nde merkezler içine çok güncel ve önemli konularda araştırmalar yapan yeni merkezlerin katıldığını söyledi. Rektör Ünal, “Havacılık, kök hücre, sosyal politika ve göç, biyomedikal teknolojiler, enerji, yaşlılık, ipek yolu ve klinik araştırma gibi hem ülkemizin stratejisi açısından hem de üniversitemiz açısından hayati öneme sahip araştırma ve uygulama merkezlerimiz faaliyete geçti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Salondan detay görüntü

- Rektörün konuşması

- Akademisyenlere Ödüllerin verilmesi

HABER:Mehmet ÇINAR KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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Tokat\'ta 10 bin çam fidanı dağıtıldı

TOKAT\'ta, \'Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin\' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 10 bin çam fidanı dağıtıldı.

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kent merkezinde yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. \'Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin\' sloganıyla düzenlenen etkinlikte il genelinde 10 bin çam fidanı dağıtıldı. Fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Orman İşletme İl Müdürü Mehmet Sandalcı katıldı. Dağıtım töreni öncesi açıklamada bulunan İl Müdürü Sandalcı, \"Yılbaşında çam kesilmesin, fidan dikilsin seferberliği kapsamında vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı hale getirmek, fidan dikimine teşvik etmek, ağaç kesimini önlemek ve yeşilin farkına varmak amacıyla ücretsiz olarak fidan dağıtımını gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Daha sonra Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler etkinliğe katılanlara fidan dağıttı.

Görüntü Dökümü:

-Etkinlikten görüntü

-Müdürün konuşması

-İl protokolünün fidan dağıtımı

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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