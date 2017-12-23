DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Tüfenkci: 2018\'de enflasyon ve faizin düşeceğine inanıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni yıldan umutlu olduklarını belirterek, \"2018\'in enflasyon ve faizin düşeceği bir yıl olacağına inanıyoruz\" dedi.

Erciyes Kardanadam Tesisleri\'nde bir dergi tarafından düzenlenen \'Yılın Yerel Yöneticileri\' ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Ödül töreninde konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şöyle dedi: \"Bugün burada ödül alan başkanlarımızı tebrik ediyorum. Dünyada kalkınma yarışı artık ülkeler üzerinden değil şehirler üzerinden yapılıyor. Bizler bu vizyonla \'kalkınma yerelden başlar\' diyoruz. İnsan odaklı yerel kalkınmayı çok önemsiyoruz. Bu konuda kalkınmayı planlarken yerele daha fazla önem vererek şehirlerin kalkınmasını önemsiyoruz. Halkın sıkıntılarını en iyi yerel yöneticiler bilir. Belediye yöneticiliği demek milletin derdi ve sevincini paylaşmaktır.\" Önümüzdeki 2018 yılından umutlu olduklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti: \"2017 senesi Türkiye için kazanımlarla dolu bir yıl oldu. Türkiye imkanlarını bu millet için kullandı. Kötü senaryolar yazanın elinde kaldı. 2016\'da yaşadığımız hain darbe girişime rağmen Türkiye 2017 yılına güçlü bir şekilde girdi. İnşallah 2018 yılı 2017 yılından daha güzel olacak. 2018\'in enflasyon ve faizin düşeceği bir yıl olacağına inanıyoruz. Tökezlemeden dünyanın en büyük projeleri yürütmeye devam edeceğiz. Şu anda dünyadaki 10 büyük projeden 6\'sı Türkiye\'de yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Sizler de bu şekilde millete hizmet etmeye devam edin.\" Yapılan konuşmanın ardından yılın yerel yöneticilerine ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkcinin konuşması

-Genel detay

5 Dakika 03 Saniye / 308 MB

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Baro Başkanı Altun: Avukata bıçaklı saldırı davası adliye çay bahçesinde görülüyor



Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, kentte bir süre önce Adliye Sarayı yakınındaki bürosuna giderken bıçaklı saldırıya uğrayan avukat Ahmet Cem Fırat\'la ilgili davayla ilgili, \"Dava halihazırda Karayolları\'ndan emekli bir teknisyenin uzlaştırma dosyası olarak adliye çay bahçesinde devam ediyor\" dedi. Bıçaklı saldırıda yaralanan avukat Fırat ise \"Uzlaşma teklifini kabul etmedim, bana saldıranların yargılanıp cezalandırılmalarını istiyorum\" ifadelerini kullandı. Bursa Barosu Başkanı Gürkan, Altun, Kütahya\'da bir otelde düzenlenen Ege-Marmara Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı\'nda konuştu. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Şakir Uzun, Ekrem Demiröz ve Filiz Saraç ile birlikte 19 baro başkanı katıldı. Bursa Barosu Başkanı Altun, avukatlara yönelik saldırılar ve dayanışma gündeme geldiğinde, baro yönetim kurulları ve avukatların davalarda ortak hareket etmesinin gücünü çok iyi bildiğini söyledi.

\"DAVA ÇAY BAHÇESİNDE\"

Bursa\'da avukatlarla ilgili 3 soruşturma ve 1 dava olduğunu kaydeden Altun, şöyle konuştu:\"Özgür Aksoy\'un katili intihar ettiği için dava yok ama soruşturması sürüyor. Başka failler var mıdır, yok mudur araştırılıyor. Avukatlara yönelik bir yaralama, ikisi silahlı tehdit olmak üzere 3 davamız var. İlki Mustafakemalpaşa ilçemizde 15 Şubat\'ta görülecek. En son yaralanan Ahmet Cem Fırat\'ın davası ise halihazırda Karayolları\'ndan emekli bir teknisyenin uzlaştırma dosyası olarak adliye çay bahçesinde devam ediyor. Bu davalarda barolar olarak yüksek katılımla bulunmamız önemli. Davalara olabildiğince fazla sayıda katılıp, baskı unsuru oluşturmalıyız.\"

\"CEZALANDRILMASINI İSTİYORUM\"

Yeni çıkan kanunlar çerçevesinde dosyaların önce uzlaştırmacı bilirkişiye gönderildiğini belirten bıçaklı saldırı olayının mağduru avukat Ahmet Cem Fırat ise kendisini bıçaklayanlarla uzlaşmadığını, yaralayanlar hakkında dava açılacağını söyledi. Fırat, \"Uzlaştırmacı bilirkişi bana telefonla ulaştı, uzlaşıp uzlaşmayacağımı sordu, ben de olumsuz yanıt verdim. Beni bıçakla yaralayanların yargılanıp cezalandırılmasını istiyorum\" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Plaket töreni ve Çağlar\'ın konuşması

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)

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Beton pompası inşaata devrildi, 1 kişi öldü

Denizli\'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi\'nde inşaat halindeki binaya beton dökümü sırasında dev pompa devrildi. Pompanın parçalarından bomun altında kalan 55 yaşındaki Sabri Damar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi 4014 sokaktaki yapımı devam eden inşaat halindeki binada meydana geldi. Üç katlı inşaat halindeki binanın son katına kamyon üstü beton pompasıyla beton dökümü yapıldığı sırada, pompanın bir ayağının bulunduğu toprak inşaata doğru çöktü. Dengesi kaybolan dev pompa, yana doğru devrilince, üzerindeki beton dökümünü sağlayan parçalarından bomu da inşaata devrildi. Bomun devrildiği sırada inşaatta bulunan işçilerden Sabri Damar, altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri, inşaatın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Sabri Damar\'ın yakınları sinir krizi geçirdi, gözyaşı döktü. İnşaatta polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından, Sabri Damar\'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İnşaat alanından genel görüntüler,

-İtfaiye, ambulans ve polis ekiplerinden görüntüler,

-Sinir krizi geçiren yakınlarından görüntüler,

-İnşatta devrilen bomdan görüntü,

-İnşaatın beton dökümünün yapıldığı kattan görüntü,

-Cesetten ve polis ekiplerinin inceleme yapmasından görüntü.

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Bıçaklanarak öldürülen gelin ve kayınvalidesi toprağa verildi

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 69 yaşındaki Fatma Akyol ve gelini 29 yaşındaki Dilek Akyol, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Fatma ve gelini Dilek Akyol, evlerinde bıçaklandı. Sesler üzerine uyanan Cevdet ve oğlu Mehmet Akyol, şüpheli N.G.\'yi yakalayarak elindeki bıçağı aldı. Boğuşma sırasında N.G. de bıçakla yaralandı. Şüphelinin el ve ayaklarını bağlayan baba ve oğul, jandarmaya haber verdi. Jandarma N.G.\'yi gözaltına aldı. Olayın ardından yapılan soruşturmada N.G.\'nin, Cevdet Akyol\'a ait araziye sakladıkları tarihi eseri bir süre sonra bulamamaları üzerine Akyol ailesinin yaşadığı eve gizlice girdiği ortaya çıktı. N.G. ile birlikte gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma ve Dilek Akyol\'un cenazeleri otopsinin arından köye götürüldü. Cinayetin işlendiği evin önünde alınan helalliğin ardından gelin ve kayınvalidesinin cenazeleri Çatak Merkez Camii önüne götürüldü. Cenaze törenine, Cevdet Akyol ve oğlu Mehmet Akyol, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ve yakınları katıldı. Fatma ve Dilek Akyol\'un cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze evİ, helallik alınması

-Cenazelerin camiye getirilmesi

-Cenaze namazı

Süre: (3.51) Boyut: (230 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

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Kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş\'ta, bir kişiyi düşük faizle kredi vereceklerini belirtip parayı yükleme bahanesiyle aldıkları kredi kartından 5 bin 590 lira para çekerek dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı.

Şeyh Şamil Mahallesi\'nde tüpçülük yapan Ökkeş B.\'nin işyerine çarşamba günü gelen kimliği belirsiz kişiler, düşük faizle kredi verdiklerini söyledi. Kartvizitleri gösterip Ökkeş B.\'nin güvenini kazanan şüpheliler, istediği parayı krediyi kredi kartına yükleyebileceğini söyledi. Paraya ihtiyacı olan Ökkeş B. bunun üzerine kredi kartını verdi. Şüpheliler de Ökkeş B.\'nin kredi kartının kullanılabilir limiti olan 5 bin 590 lirayı çekti.

Kredi kartını aldıktan sonra dolandırıldığını anlayan Ökkeş B.\'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yaptıkları çalışmada şüphelilerin günü birlik Adana\'dan Kahramanmaraş\'a gelip dolandırıcılık yaptığını saptayan ekipler 35 yaşındaki Fikret D., 30 yaşındaki Hasan A. ve 32 yaşındaki Mithat A.\'yı, kent girişinde yakaladı. Şüphelilerden Fikret D.\'nin üzerinden sahte kimlik çıkarken, cezaevi firarisi olduğu, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 ayrı olaydan de arandığı ortaya çıktı. Diğer iki şüphelinin ise hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin araçtan indirilişi

- Hastaneye götürülmeleri

- Acil servis önü

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılmaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)



