DHA YURT BÜLTENİ-14

BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞIN GÜVENCESİDİR (EK)

1)ARDAHAN\'DA KILIÇDAROĞLU\'NU HEDEF ALDI

Artvin\'den helikopterle Ardahan\'daki 25\'inci Hudut Tugay Komutanlığına inen Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kazım Karabekir Spor Salonu\'nda yapılan 6\'ncı olağan kongresine katıldı. Burada partililere ve toplananlara seslenen Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin 2000\'li yıllarda iflasın eşiğine sürüklediğini söyledi. O dönemde yaprak kımıldamadığını belirten Yıldırım, şöyle dedi:

\"Yazar kasalar havada uçuşuyor. Millet sıkıntı içinde bir gecede Türkiye yüzde 50 fakirleşti. Faizler yüzde 7 bin 500\'lere tırmandı. O günler geride kaldı. Geçmişten ders alacağız ki geleceğimizi inşaa edelim. Ne dedik; Yeter söz de, karar da milletindir. Kim söyledi? Millet sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan söylemişti. Biz hizmet, eser üretiriz. Şehirlerimizin, köylerimizin sorunlarını çöze çöze bugünlere geldik, ama bazıları var ki sadece laf üretiyor, dedikodu üretiyor, iftira, yalan. Türkiye genelinde biz bunu nasıl yaşıyorsak Ardahan\'da da aynısını görüyoruz. Yıllardır konuşanların bu ülkeye verecekleri bir şey var mı? Ardahan\'da ya da Türkiye\'nin herhangi bir yerinde eserleri var mı? Ama hizmetleri engellemek, geciktirmek için herşeyi de yapıyorlar. Bunların ne Ardahan\'a ne Türkiye\'ye ve Türkiye\'nin geleceğine hiç ama hiç bir katkıları olmadı. Yalan dolan olunca bunlarla kimse yarış yapamadı. Bunların işi hiçbir zaman yapmak olmadı, millet olmadı. Milletin derdi bunların derdi olmadı. Karalamak, varsa yoksa karalamak. Yüzde 11 büyüdük şimdi. Dünyada en fazla büyüyen ülke Türkiye. Çin\'i de, Hindistan\'ı da geride bıraktık. Ana muhalefet partisi başkanı bunu da beğenmedi. \'Bu büyüme hormonlu büyüme\' dedi. Ne diyelim \'tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş\' ya bunun ki de o misal. Bir kere de deki kardeşim, \'Allah razı olsun göğsümüzü kabartınız, dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye yaptınız.\' Ne olur gerçekleri görelim.\"

KAZ VE ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLENECEK

Ardahan\'a yatırım müjdelerini tek tek sıralayan Başbakan Binali Yıldırım, kaz ve arı yetkiştiriciliğini de desteklemeye karar verdiklerini vurguladı. Yatırımları Türkiye\'nin kalkınması için yaptıklarına işaret eden Yıldırım, ülkemizin öneminin İstanbul\'da yapılan İslam İşbirliği toplantısı ile bir kez daha görülmeye başlandığını aktardı. Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti ilan edilmesine tekpi gösteren Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: \"Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, 57 İslam ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarını İstanbul\'da acil toplantıya çağırdı ve burada dedi ki; \'Ey Amerika başkanı senin kararın bizi bağlamaz. Bizim için Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak kabul edilmesi söz konusu değildir. Bu karar hükümsüzdür, boştur.\' Bununla da kalmadık ne dedik; \'Bundan böyle Doğu Kudüs İsrail\'in değil, Filistin\'in başkenti olacak.\' İnşallah bunun için de çabalarımızı Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası toplantılarda dile getireceğiz. Filistin\'in daha fazla tanınması için gerekli gayreti göstereceğiz. Türkiye\'nin etrafında birçok olaylar oluyor. Terör, iç karışıklıklar, savaşlar bütün bunlara rağmen Türkiye sayesindedir ki, Türkiye 15 yıldan beri dimdik ayakta. Güçlü iktidarıyla, güçlü milli iradesiyle, darbecilere, vesayetçilere, teröristlere göz açtırmıyoruz. Milletimizin aydınlık geleceği için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.\"

\'TÜRKİYE, DÜNYANIN 13\'ÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GELDİ\'

2019 seçimleri için destek isteyen Binali Yıldırım, sabırla, kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti. Türkiye\'yi daha da büyütmek için, milletin yüzünü daha fazla güldürmek için var güçleri ile gayret edeceklerini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Sınırlarımızın dışında ne olup bittiği bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Sadece içerde değil, dışarda da terör örgütlerine karşı ülkemize plan kuran odaklara karşı amansız mücadelimizi devam ettireceğiz. Türkiye\'nin dünyaya sağırlaşmasına, sağırlaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Köhne tartışmalarla, boş işlerle vaktimizi heba etmeyeceğiz. Birlik, beraberlik için tek yürek halinde geleceğe doğru emin adımlarla yürüyecek, inşallah bütün hayallerimizi gerçeğe döndüreceğiz. Bugüne kadar nasıl dağ gibi sorunları dağ gibi çözümlere ulaştırdıysak, bundan sonra da aynısını yapacağız. Türkiye artık sıradan bir ülke değil. Türkiye dünyanın 13\'üncü büyük ekonomisi haline geldi. Dünyanın en büyük projelerini yapan ülkenin adıdır Türkiye. En büyük havalimanını Türkiye yapıyor. En uzun asma köprüyü Türkiye yapıyor. En derin su altı tünelini Türkiye yaptı. Türkiye\'ye de, aziz milletimize de Ardahanlılar\'a da bu yakışır.Türkiye\'nin yarını bugünden daha güzel olacak. Geleceğimiz aydınlık olacak. Türkiye bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bölücülükle, FETÖ\'cülükle milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanlara asla göz açtırmayacağız\" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda \'Samanyolu\' şarkısını söyleyen partili kadınlara teşekkür etti. Yıldırım\'ın valilik ziyaretiinin ardından helikopterle Kars\'a geçip, buradan havayoluyla İstanbul\'a gideceği öğrenildi.

Deniz BAŞLI-Dinçer AKTEMUR-Alper TURGUT/ ARDAHAN, (DHA)-

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2)ANTALYA\'DA SOKAKTA YÜRÜYEN KADINI TACİZ EDEN ADAM YAKALANDI



ANTALYA\'da, yolda yürüyen kadına saldırıp dakikalarca taciz edip, vurmaya çalışan kişinin 49 yaşındaki H.V. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde akşam saatlerinde telefonla konuşarak yürüyen bir kadına yönelik taciz anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; elindeki içki şişesiyle caddede yürüyen erkek, telefonla konuşarak yürüyen bir kadına sarılarak taciz ettiği görüldü. Uzun süre kadına sarılan bu kişi ısrarla tacize devam etti. Güçlükle tacizcinin elinden kurtulan kadın, telefonda konuştuğu kişiden yardım istedi. Alkollü olduğu görülen tacizci, elinden kurtulan kadına tokat da atmaya çalıştı.

SOKAKTA YAŞIYOR, ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Görüntülerin önce sosyal medyada, ardından basın yayın organlarında yer almasından sonra olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin sokakta yaşayan ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan H.V. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan H.V., verdiği ifadede önce hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Emniyet Müdürlüğü\'nde görüntüleri izleyen H.V. olayı hatırladığını belirterek, \"O gün sokakta bir kadın sarhoş bir şekilde bağırıyordu. Kendisinin yardım istediğini düşünerek yardım amaçlı yaklaştım. Sarhoş olmasından dolayı düşebileceği korkusuyla sarıldım. Kadını tanımıyorum. Başka bir amacım yoktu\" iddiasında bulundu. Polisteki ifade işlemlerinin ardından \'cinsel taciz\' suçundan adliyeye sevk edilen H.V., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

ŞİKAYET YOK

İl Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada ise olayla ilgili hiçbir resmi makama, polis merkezine veya Polis İmdat Hattı\'na şikayette bulunulmadığı belirtildi. Olay tarihiyle ilgili de bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

(Dün servis edilmişti)

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- Taci anı görüntüleri

Haber- Kamera: ANTALYA-DHA)

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3)PEDERSON, HALİKANASSOS KAZILARININ 50 YILINI ANLATTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı (AKADEMİA) tarafından Türk-Danimarka arkeoloji ortak çalışmalarının 50\'nci yılı nedeniyle düzenlenen Halikarnassos Kazıları konferansına katılan Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson, 50 yıllık geçmişe dayanan Halikarnassos Kazıları\'nda birçok bilgi birikimi olduğunu belirterek, yeni kitapların hazırlandığını söyledi.AKADEMİA tarafından Heredot Kültür Merkezi\'nde, Türk-Danimarka arkeoloji ortak çalışmalarının 50\'nci yılı nedeniyle Bodrum Kalesi\'nin kazılarında ve Mozole\'nin kazılarında görev alan Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson\'un konuşmacı olarak katılımıyla Halikarnassos Kazıları isimli konferans düzenlendi. Konferansa Danimarka\'nın Türkiye Büyükelçisi Svend Olling, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demirmöz, AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal, çok sayıda arkeolog ve tarihle ilgilenen Bodrumlular katıldı. Mozole\'nin yapımı ve modern kültürün etkileşimlerini anlatan Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson, antik Halikarnassos\'un sur duvarları ile ilgili yeni bir kitapta yayınlanacağını söyledi. Modern dünya ve Danimarka kültürlerinin kökünün Akdeniz\'e dayandığını belirten Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson, lise öğrencilerine Halikarnassoslu Heredot\'un tarih bilimi ve ilkelerinin öğretildiğini anlattı. Pederson, bu nedenle etkilerinin mimari alanda da görüldüğünü söyleyerek, Danimarka\'daki birçok eski bina yapılırken bu yapılardan esinlenilerek hazırlandığını ifade etti. Pederson, 50 yıllık ortak bir çalışma yapılmasına da imkan verilmesinin Danimarka için önemli olduğunu vurguladı.

MOZOLE PROJESİ HAZIRLANIYOR

AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal, Cumhuriyet İlkokulu ile Mozole arasında Arkeopark kurulması ile ilgili vatandaşlardan ve velilerden tepki aldığını belirterek, \"Mozole projemiz çok sağlıklı adımlarla ilerliyor. Cumhuriyet İlkokulu\'nun taşınması sözkonusu. Fakat öğrencilerimizi mağdur etmeden, depreme dayanaklı ve modern bir okula taşınmasını arzu ediyoruz. Okul da, sonradan yapılmış ek yapılardan kurtarılarak orjinal taş okul binasını müze projemize dahil edeceğiz. Öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, ancak tarih ve kültürden de mahrum olmayacaklar\" dedi.Konferansın sonunda Vakıf Başkanı Kartal, Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson\'a teşekkür plaketi verdi.

Görüntü Dökümü

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-İzleyenlerden görüntüler,

-Salondan görüntüler,

-Danimarkalı arkeolog Prof. Dr. Paul Pederson\'un konuşmasından görüntü.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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