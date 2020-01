DHA YURT BÜLTENİ-14

Şahbaz\'a İYİ Parti\'de görev

MUĞLA\'de geçen ocak ayında MHP\'den istifa eden Mehmet Onur Şahbaz, İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanı olduğunu açıkladı.

MHP\'li olduğu 2009-2014 yılları arasında Ortakent-Yahşi Beldesi belediye başkanlığını yapan ve yaşadıkları görüş ayrılığı nedeniyle geçen ocak ayında MHP\'den istifa eden Mehmet Onur Şahbaz, Dilekağacı Otel\'de basın toplantısı düzenleyerek, siyasetteki yoluna İYİ Parti altında devam edeceğini söyledi. İYİ Parti Bodrum Kurucu İlçe Başkanlığı görevinin kendisine teklif edildiğini ve bu görevi kabul ettiğini söyleyen Şahbaz, \"2009-2014 yılları arasında 5 yıl boyunca Ortakent-Yahşi belde belediye başkanlığı görevinde bulundum. Görev süremizin bitmesiyle beraber 6360 sayılı yasa kapsamında Muğla\'nın da büyükşehir olmasıyla, diğer belde belediyeleriyle beraber görev yaptığım belediyenin de kapanmasından sonra, her ne kadar aktif siyasetin çok içinde bulunmasam da, her bilinçli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri izlemeye elbette ki devam ettim. Bu süreçte üyesi bulunduğum ve görev yaptığım siyasi parti ile meydana geldiğini düşündüğüm görüş ayrılıkları nedeniyle 8 Ocak 2017 tarihi itibariyle partimden istifa ettim. İYİ Parti\'nin hedefleri ve amaçları ile aynı doğrultuda olduğumu tespit etmiş bulunmaktayım\" dedi. İYİ Parti\'nin toplumun her kesimine umut olmayı hedefleyen bir parti olduğunu savunan Şahbaz 25 Ekim 2017 tarihinde Türk siyasi hayatındaki yerini alan 8 Aralık tarihi itibariyle kurucu ilçe başkanlığı görevini aldığını ifade etti. Şahbaz şunları söyledi: \"Temel hedefi ve ortak noktası, Atatürk ilkelerini esas alan, Türkiye Cumhuriyeti\'nin bölünmez bütünlüğünü savunan, istikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomiyi amaç edinen, kadın genel başkanıyla kadının toplumda hak ettiği yeri almasını, hukukun üstünlüğünü temel şart olarak kabul eden, doğaya, çevreye ve hayvan haklarına gerçek anlamda sahip çıkan ve saygı duyan, bölgesel güç ve lider ülke olup barışı amaç edinen bu siyasi hareket, toplumun her kesiminden ilgi ve kabul görmüştür. Bodrum temel ve ortak değerlerine sahip çıkan, toplumun her kesimini kucaklayan ve temsil eden bir yönetim kurulu oluşturarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener\'i ve İYİ Parti\'yi Bodrum\'da en iyi şekilde anlatabilmek ve temsil edebilmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte öncelikli olarak kurucu yönetim kurulumuzu oluşturarak Bodrum siyasi hayatındaki önemli yerimizi alacağımızı ve Bodrum\'u seven, Bodrum\'a gönül vermiş herkesi İYİ Parti çatısı altına bekliyoruz.\"

Ehliyetsiz ve kasksız motosikletli kazada öldü

Balıkesir\'in Savaştepe ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin kasksız ve ehliyetsiz sürücüsü 15 yaşındaki Samet Selçuk öldü.

Kaza, dün (pazar) saat 07.30 sıralarında, Savaştepe çevreyolu Yeşilhisar yol ayrımında meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada; Soma\'dan Savaştepe yönüne gelen kasksız ve ehliyetsiz 15 yaşındaki Samet Selçuk\'un kullandığı plakasız motosikletle, kavşaktan dönen Erdal Gülmez\'in (45) yönetimindeki 10 RE 221 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yola savrulan Selçuk\'a, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Ambulansla Savaştepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Selçuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Gülmez, emniyetteki işlemleri sonrası \'taksirle ölüme sebebiyet verme\' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ölen Selçuk\'un sanayide çalıştığı, işten evine döndüğü öğrenildi.

İş yerinde cep telefonu hırsızlığı kamerada

ŞANLIURFA\'da bir iş yerinde şarja takılıp masaya bırakılan cep telefonunu çalan S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi\'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapma bahanesiyle iş yerine giren S.A., raflardaki malzemelere bakarken, iş yeri sahibinin masada şarjda olan cep telefonunu el çabukluğuyla cebine koyup ayrıldı. Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İş yeri sahibi, kayıtlarda, içeri giren Suriyeli gencin, telefonu çaldığını görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, düzenlediği operasyonla S.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Üniversite öğrencilerine 200 lira desteğe 10 binin üzerinde başvuru

GAZİANTEP\'te Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe sınırlarında oturan üniversite öğrencilerine verilecek 200\'er lira para desteğini almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. İlk başvuru gününde 10 binin üzerinde öğrenci, destekten faydalanmak için belediyeye müracaat etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu\'nun talimatıyla belediye tarafından ilçe sınırlarında ikamet eden tüm aktif lisans ve ön lisans üniversite öğrencilerine 200\'er lira para desteğinde bulunulacak. Para yardımından faydalanmak isteyen öğrenciler, belediye önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstenilen belgelerle müracaat eden üniversitelilere 200\'er lira verilecek. İlk başvuru gününde 10 binin üzerinde üniversite öğrencisi destekten faydalanmak için belediyeye müracaat etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha önce ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine desteklerde bulunduklarını belirterek, \"Aynı zamanda şehirde yaşayan vatandaşlarımıza her türlü kurstan faydalanma imkanı sağlıyoruz. Üniversite öğrencileri için de bir destek yapalım diye düşündük. Kanunların bize verdiği yetkiler çerçevesinde şu an ilçemizde ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimize ister Gaziantep’te okusun ister şehir dışında okusun onlara 200 lira destek sağlıyoruz. Bugün de müracaatları alıyoruz şu an yaklaşık 10 binin üzerinde müracaat aldık. Bu müracaatları yapan herkese bu ay içinde hemen ödemelerini gerçekleştireceğiz. Bu konuda herhangi bir sayı sınırlaması yok. İlçemizde ikamet eden ne kadar üniversite öğrencisi varsa bu imkandan faydalanabilir\" dedi. Gaziantep\'in kurtuluş yıldönümü olan 25 Aralık\'a kadar sürecek başvuruların ardından ilçe sınırlarındaki tüm üniversite öğrencilerine para yatırılacağı belirtildi. Başvuru yapmaya gelen öğrenciler de, düzenlenen kampanya için mutlu olduklarını söyledi.

