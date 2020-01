DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, ANTALYA\'DA YÜRÜDÜ (EK)

1)KEMAL KILIÇDAROĞLU: TEK ADAM FRAGMANINI YAŞIYORUZ

Antalya\'da, Muratpaşa Belediyesi\'nin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziya Gökalp Kent Parkı\'nda vatandaşa seslendi. Dün Mısır\'da terör örgütü DEAŞ\'ın yaptığı saldırıda 305 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, terörden çok büyük acılar yaşamış, terörden sürekli şikayet eden ve mücadele eden bir ülkenin insanı olarak Mısırlılara başsağlığı dilediğini söyledi. \"Terörle hep beraber, insan olarak mücadele etmek zorundayız\" diyen Kılıçdaroğlu, \"Mısır\'da yaşanan sıradan bir olay değil. İslamiyet\'i kullanarak terör estirenler asla İslamiyet\'e hizmet etmemişlerdir. Bir barış dili olan İslamiyet\'in terörle yan yana gelmesi için özel çaba içinde olan kesimler var. Terörü gerçekleştirenlere, onlara ne İslam ne Müslüman hiçbir şey diyemeyiz. Onlar tümüyle inançlarından soyutlanmış teröristlerdir. Bütün dünya şimdi bizi daha iyi anlıyor. Terörle yıllardan beri mücadele eden Türkiye\'yi daha iyi anlarlar diye umuyorum\" dedi.

Partisinin belediye başkanlarına seçildikleri andan itibaren herkesi kucaklamaları talimatı verdiğini, bir belediye başkanının bütün yurttaşlara eşit hizmet vermenin yolunu açması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, \"Harcama yapıyorlar, her hizmetin bedelini, kuruşunu halka açıklayacaksınız. Halka hesap vereceksiniz. Halktan hesap sormayı değil hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyoruz\" diye konuştu.

İSİM VERMEDEN AK PARTİ\'Yİ ELEŞTİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bir parti var, onların belediyecilik anlayışı ile bizimki çok farklı. Onlar kentlerine ihanet ederler ve sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ihanet yoktur, kentliye hizmet etme vardır. Onlar nerede yeşil bir alan görseler gökdelen hesabı yapıyorlar. Bizse okul ve park yapmalıyız. Onlar kentleri rantlara, biz insanlara teslim ediyoruz. Aramızda bu kadar derin fark var\" dedi.

\"TEK ADAM FRAGMANINI YAŞIYORUZ\"

2019 yerel seçimlerinde Antalya, Mersin, Adana, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Denizli ve Bursa\'yı alacaklarını da iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek için uyumayacağız, çaba harcayacağız. Çocuk ve gençlerimiz için mücadele edeceğiz. 2019 yılına iyi bir hazırlık yapmalıyız. Önümüzde iki seçenek var; tek adam rejimi ve demokratik rejim. Biz demokratik sistemden yanayız. İnsan haklarından, kadın erkek eşitliğinden, herkesin özgürce yaşamasından yanayız. Bağımsız medya ve yargıdan yanayız. Biz demokrasiyi savunacağız. Bugün yaşadığımız olay tek adam rejiminin fragmanı. Sinemada fragman izlersiniz, hoşunuza giderse sonra o filme gidersiniz. Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. Bir adam var, tepede oturuyor, her şeyin emrini veriyor. \'Şunu içeri atın, şunu dövün, şu medyayı yasaklayın\' diyor. Belediye başkanlarını istifa ettiriyor. Yapmazsa ailesini tehdit ediyor. 2019\'da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. Annelerin sorumlulukları var. Her eve gireceksiniz, her anneye sevgiyle yaklaşacaksınız. O çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Hep birlikte emek harcayacağız.\"

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından tamamlanan park ve tesislerin toplu açılışını yaptı, bazı tesislerin de temelini attı.

2)CENGİZ KURTOĞLU, 12 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BATUM\'DAKİ OTELDEN KURTARILDI



GÜRCİSTAN\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin başkenti Batum\'da, Türk işadamı Erol Avgören\'e ait otelde çıkan yangında aralarında Türkler\'in de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Cengiz Kurtoğlu\'nun da facia yaşanan otelde bu akşam konser vermek üzere bulunduğu sırada yangın çıktığı ve itfaiye tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören\'e ait, 2015 yılında hizmete açılan Leogrand Otel\'de dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik oldu. Yangında, açıklamalara göre aralarında Türkler\'in de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

CENGİZ KURTOĞLU DA OTELDEYDİ

Batum kentinde, Türk işadamı Erol Avgören\'e ait otelde, kazan dairesindeki patlama sonrası çıkan ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangın sırasında, sanatçı Cengiz Kurtoğlu\'nun da otelde olduğu belirlendi. Bu akşam vereceği konser için otele geldiği belirtilen sanatçının itfaiyenin müdahalesiyle kurtulduğu ifade edildi.

YANGINDAN KURTULAN TÜRK, O ANLARI ANLATTI

Oteldeki yangından kurtulmayı başaran Türk vatandaşı Olcay Demiroğlu, dehşet anlarını DHA\'ya şöyle anlattı:

\"Lobide oturduğumuz sırada barut gibi bir koku geldi. Ne olduğunu anlayamadık. Biz de buradaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştık. 3\'üncü kattan yukarı çıkılamıyordu. Çok ağır gaz kokusu vardı. İtfaiye çok geç müdahale etti. Otelde bulunanlar üst katlarda 4 saat mahsur kaldı. itfaiye geç geldi ve yeterli müdahalede bulunamadı.\"

OTEL ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yangının çıktığı otel ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. Otele girişlere izin verilmezken, Gürcü yetkililer yangının çıktığı alanda incelemelerini sürdürüyor. Yangın sırasında bornoz ve terliklerle kendilerini otelin dışına atan ve geceyi başka otellerde geçiren kişiler de sabah saatlerinde geldikleri otele alınmadı. Valizleri katlardaki odalarda kalan müşterilerin oteldeki incelemelerin ardından eşyalarını alabilecekleri belirtildi.

Öte yandan, olaya yayınlarında geniş yer ayıran Gürcü medyası mensupları da otel önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Görevlilerden bilgi almaya çalışan gazeteciler otel önünde zaman zaman izdihama neden oluyor.



GERİYE KURTOĞLU\'NUN AFİŞLERİ KALDI

Gürcistan\'ın Acara Özerk Cumhuriyeti\'nin Batum kentinde yangının çıktığı Türk işadamına ait otelde bu akşam konser vermeye hazırlanan sanatçı Cengiz Kurtoğlu da yangından itfaiyenin müdahalesi ile kurtarılmıştı. Sanatçının bu akşam vereceği konserden geriye Batum sokaklarında asılı bulunan afişleri kaldı.

3)BAKAN KURTULMUŞ: RUS KOMUTANIN CESEDİ POLONYA\'YA İADE EDİLECEK



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kars Müze Müdürlüğü\'nde muhafaza edilen Ardahan\'daki kazı sırasında bulunan Rus generale ait cesedin Polonya\'ya iade edileceğini söyledi. Özel uçakla Kars Harakani Havalimanı’na gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’u, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ak Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Başkanı MHP\'li Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Müze Müdürü Necmettin Alp, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve partililer karşıladı. Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş buradan 11 ve 12\'nci yüz yıla ait İslam mimarisi eserlerini de barındıran ve Dünya Mirası olarak tescillenen Ani Ören Yeri’ni ziyaret etti. Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Kars Müze Müdürü Necmettin Alp ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahriye Bayram’dan Ani Ören Yeri hakkında bilgi aldıktan sonra Menhuçehr Camii, Dikran Honentz ve Katedral Kilisesi’ni gezdi. Bakan Kurtulmuş Menhuçehr Camii’nde Tarihi İpek Yolu Köprüsü’nün fotoğrafını çekti. Kurtulmuş, Katedral Kilisesi’nin ayakta zor durduğunu görünce buraların kurtarılması gerektiğini belirtti. Bakan Kurtulmuş ayrıca, 2000’li yıllarda Ermenistan’daki taş ocaklarında patlatılan dinamitler nedeniyle buradaki birçok yapının zarar gördüğünü fakat 2006 yılından bu yana Türkiye’nin girişimleriyle Ermenistan’ın artık dinamit patlatmadığını söyledi. Kurtulmuş, Ani Ören Yeri’ndeki eserlerin kurtarılması için bölgede aynı taşların olup olmadığını da sordu. \"Evet\" yanıtını alan Bakan Kurtulmuş bölgedeki tarihi dokunun kurtarılması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti.

CESET, POLONYA ASILLI RUS KOMUTANA AİT

Bakanlar Arslan ve Kurtulmuş buradan Kars şehir merkezine geçerek müzeyi ziyaret etti. Burada, geçen 25 Nisan günü Ardahan’da inşaat kazısı sırasında bulunan Rus komutan Tümgeneral Vasiliy Geyman’nın cesedini de gördü. Bakan Kurtulmuş, cesedin Polonya asıllı Rus komutana ait olduğunu söyledi. Bakan Kurtulmuş \"Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın Polonya ziyaretinde de bu konu gündeme geldi. Buradaki yatan kişinin bir Rus komutanı ama Polonya asıllı birisi olduğunu biliyoruz Polonya’daki aile fertlerinin kimler olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bir iade sürecinin yazışmalarını başlattık. Biz bunu Polonyalılara iade etme konusunda kendi tarafımızdan görüşlerimizi, mektuplarımızı, onlardan bize yazışmalar geldi. Sonuçta tabi Rus komutan olduğu için Ruslar da bunun içerisinde olacak. Polonyalıların talebi onu ait olduğu yere götürüp orada defnetmek. Orada bir mezar, belki bir anıt mezar inşa etmek\" dedi.

TRUMP\'IN ÖZELEŞTİRİSİ ÖNEMLİ

Bakan Kurtulmuş, Trump’un YPG’ye silah verilmeyeceği yönündeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, bu özeleştirinin bile önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bakan Kurtulmuş\'un Rus komutanın cesedini incelediği sırada yanında bulunan oğlu Emir Kurtulmuş\'un da cep telefonu ile fotoğraf çektiği görüldü.

4)KADINA ŞİDDETE KARŞI İNSAN ZİNCİRİ



MERSİN\'de bir grup kadın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için insan zinciri oluşturarak yürüdü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile partili erkeklerin destek verdiği kadınlar, ellerinde mor tül taşıyıp, \'Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz\' sloganı atarak il binasından çıkıp, yürüdü. Atatürk, Sakarya ve İstiklal Caddesi güzergahındaki yürüyüş, Özgür Çocuk Parkı\'nda tamamlandı. Burada konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, erk zihniyetin uygulamış olduğu her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete karşı örgütlenmenin, birlikte mücadelenin kaçınılmaz olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Köse, şöyle konuştu:

\"Biliyoruz ki örgütlü kadın mücadelesinin önünde hiçbir güç duramaz. Biliyoruz ki kadının ışığı şiddetin karanlığını mutlaka yenecektir. Bugün ülkemizde her iki kadından biri fiziksel şiddete uğramaktadır. Evde, sokakta, parkta, toplu taşıma araçlarında, iş yerinde ve hatta kamu kuruluşlarında kadına yöneltilen şiddet çığ gibi büyümekte. Sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet ile yaşamın her alanında biz kadınları tahakküm altına almak istemekte. Buradan yetkilileri uyarıyoruz; hayatımızdan, bedenimizden, emeğimizden, ekmeğimizden elinizi çekin diyoruz. Biz kadınları yok etmek isteyen erk zihniyetin her türlü tehdit ve saldırıları karşısında sesimizi daha da yükseltiyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, sinmiyoruz.\"

Siyasi iradenin yanlış uyguladığı politikaların sonucu kadına yönelik sistemli şiddetin her geçen gün arttığını ileri süren Köse, şunları söyledi:

\"Biz anneyiz, eşiz, kız kardeşiz. Biz iş arkadaşınızız. Biz siyasette güç birliğiniziz. Ama her şeyden önce bizler güçlü, özgür bireyleriz. Aşırı sevgi bahanesiyle, kıskançlık cinnetiyle, tabularınız, töreleriniz ile hiç bitmeyen o büyük egolarınız ile biz kadınları asla yok edemeyeceksiniz. Biz, iş hayatının vazgeçilmez gücüyüz. Biz, bu ülkenin sosyal renkleriyiz. Bu ülkede biz renklerimizle mutluyuz. Kadınları meta olarak gören zihniyetle mücadelemiz, kadının kendi değerini, gücünü görmesiyle başarıya ulaşacaktır. Şiddete teslim olmaya asla izin vermeyeceğiz. Ayağa kalkın kadınlar, karşı koyun, daha çok örgütlenelim, daha çok sesimizi çıkaralım. Cumhuriyet\'in bize sağladığı özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz.\"

5)ESKİŞEHİR KADIN MECLİSİ: 10 AYDA 337 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

ESKİŞEHİR\'de \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü\' nedeniyle açıklama yapan kadınlar, Türkiye\'de 2017 yılının ilk 10 ayındaki 337 kadının öldürüldüğünü söyledi.

İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplanan Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri, yaptıkları basın açıklamasında kadına yönelik şiddeti protesto etti. Basın açıklamasını okuyan Ceren Çavdar, kadınlara yönelik her türlü şiddetin arttığı bir dönemden geçildiğini anlattı. Çavdar, şöyle dedi:

\"Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet; kadın cinayetleriyle sonuçlanabiliyor. Yasaların uygulanmaması, cezasızlığın varlığı, kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar gibi sistemli politikalar sonucu kadına yönelik şiddet artıyor.\"

Türkiye\'de 2016 yılında 338 kadının öldürüldü belirten Çavdar şöyle devam etti:

\"2017\'nin ilk 10 ayında ise kadın cinayetleri 337\'ye ulaştı. 40 kadın cinayeti olan Ekim ayı, şu ana kadar en yüksek kadın cinayetinin işlendiği ay oldu. Bu bir tesadüf değil. Kadınların kazanılmış haklarına saldıran, laikliğe ve medeni kanuna aykırı olan \'müftülere nikah kıyma yetkisi\' veren yasanın meclisten geçmesi ile kadına yönelik artışı paralellik gösteriyor. Oysa kadın cinayetlerinin azaldığı tek yılın Koruma Kanunu 6 bin 284\'ün yasalaşma süreci olan 2011 yılında olduğunu unutmayalım. Kadınların şiddete karşı artık yasal güvencesinin olacağının duyulması bile kadına yönelik şiddeti azaltıyor. 2017 yılında öldürülen 337 kadından 115\'i kendi hayatları hakkında karar vermek, boşanmak, ayrılmak için öldürüldü. Boşanmak isteyen kadınlar öldürüyorken boşanmaları zorlaştırmak için arabuluculuk yasası getirilmeye çalışılıyor. Arabuluculuk değil yaşamak istiyoruz.\"

Çocuklara yönelik şiddet ve istismarın da arttığını söyleyen Çavdar, \"Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirildi ve çocuk istismarı davaları yüzde 700 arttı. Birçok ilde ve üniversitede kadın meclisleri kuruldu. Toplumun her kesiminden kadınlar, kadın meclislerinde birleşiyoruz ve en gür sesimizle \'Kadın meclisleri gelecek, şiddet bitecek\' diyoruz\" ifadelerini kullandı.

Aralarında CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Figen Kahya\'nın da bulunduğu kadınlar, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

