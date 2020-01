DHA YURT BÜLTENİ-14

10 yaşındaki Necmi, yatakta gördüğü annesi ve komşusu tarafından yastıkla boğuldu



SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde, Necmi Talha K. (10), iddiaya göre, yatakta birlikte gördüğü annesi Zeynep K. (40) ve komşusu K.Y. (40) tarafından yastıkla boğularak öldürüldü. Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Karasu\'da Stat Caddesi üzerinde bulunan apartmanın zemin katında oturan 2 çocuk annesi Zeynep K., sabah saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek oğlu Necmi Talha K.\'yi yastıkla boğarak öldürdüğünü söyledi. Anne, polise, \"Oğlum öldü, evde şu an\" dedi. Zeynep K.\'nin ifadesinin ardından eve giden polis ve 112 Acil ekibi, hareketsiz halde buldukları çocuğu yaşama döndürmek umuduyla Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak minik Necmi Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Yapılan ilk incelemede, çocuğun yastıkla boğulduğu belirlendi. Acı haberi alıp hastaneye gelen bir tavuk çiftliğinde çalışan baba İ.K., \"Karım olacak ş.... nerede?\" diye bağırdı. Polisin gözaltına aldığı Zeynep K., bu kez oğlunu okula gitmediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin çelişkili ifadeler verdiğini belirleyen polis, birlikte olduğunu belirlediği komşusu K.Y.\'yi de gözaltına alındı. Zeynep K. daha sonra ifadesini değiştirerek, oğlunun bu sabah kendilerini yatakta yakaladığını, bu nedenle de K.Y. ile birlikte Necmi Talha\'yı öldürdüklerini söyledi. Zeynep K. ile K.Y.\'nin sorgusu sürüyor.

Alevilerin evlerine kırmızı boyayla çarpı işareti/EK



CHP\'Lİ AĞBABA\'DAN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kentte Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasına tepki gösterdi. Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Malatya\'yı karıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından cevaplandırılması talebiyle soru önergesi verdi. Olayın yeni bir provokasyon olduğunu vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti: \"Türkiye’nin dört bir yanında tahrik kokan bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Adıyaman\'da, İstanbul Bahçelievler\'de, Üsküdar\'da Alevi vatandaşlarımızı tedirgin etmek isteyenler tarafından Alevilerin kapıları işaretlenmiş, ancak failler ortaya çıkarılmamıştı. Bu saldırıların son durağı Malatya, Cemal Gürsel Mahallesi\'nde yaşandı. Alevi-Sünni arasında ayrım yapmak, kardeşi kardeşe düşürmek isteyenleri 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Cemal Gürsel Mahallesi\'nin komşusu olan Paşaköşkü Mahallesi\'nde de gördük. O gün halkımız sağduyulu davranarak bu kişilere geçit vermemiştir. Bugün de Cemal Gürsel Mahallesi\'nde evlerin işaretlenmesinin ardından bu tür provokasyonlara geçit vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. Gerek Malatya Valimiz ve Emniyet Müdürümüzle gerek mahalle sakinlerimizle sürekli diyalog halinde olup, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İl örgütümüz mahallede gerekli incelemeleri yapıp, mahalle sakinleri ile görüşmeler gerçekleştiriyor. Olayın faillerinin bulunup hukuk önünde hesap verinceye kadar mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Malatya\'yı karıştırmak isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.\" Veli Ağbaba\'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle: \"Türkiye genelinde bugüne kadar Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği kaç olay yaşanmıştır? Bu olayların tarihleri nedir? Hangi yerleşim yerlerinde gerçekleşmiştir? Bugüne kadar Alevi vatandaşlarının evlerini işaretleyen kişilerden kaçı yakalanmıştır? Bu kişilerden kaçı ceza almıştır? Malatya Cemal Gürsel Mahallesi\'nde yaşanılan saldırının ardından hangi işlemler yapılmıştır? Cemal Gürsel Mahallesi\'nde evleri işaretlenen vatandaşların tamamının Alevi olması tesadüf müdür? Bölgede bir daha aynı saldırıların yaşanmaması için bir önlem alınması düşünülmekte midir?\"

Haber:MALATYA,(DHA)

=================================================

Bakan Yardımcısı Tüfekçi, Adıyaman\'da bisiklet kullandı

ORMAN ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Adıyaman\'da çeşitli temaslarda bulunup fidan dikti. Tüfekçi, valilikten Ak Parti İl Başkanlığı\'na bisiklet kullanarak geçti.

Ankara’dan uçakla Adıyaman’a gelen Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Valiliği ziyaret etti. Vali Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Tüfekçi, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Vali Kalkancı ile bir süre makamda görüşen Tüfekçi, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile birlikte bindikleri bisikletlerle Ak Parti İl Başkanlığı\'na geçti. Bakan Yardımcısı Tüfekçi\'yi burada Ak Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve partililer karşıladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Adıyaman\'ın devamlı hizmetkarı olacaklarını söyleyen Tüfekçi, \"Memlekete hizmet için el birliği ettik, gönül verdik, omuz verdik. Allah bu güzelliği 15-16 yıldır bu ülkeye yaşatıyor. Şuan itibariyle Allah\'a şükürler olsun burada göletler, barajlar yapıyoruz. Şuanda devam eden göletlerimiz, barajlarımız, sulama projelerimiz var. Tabi ki burada Atatürk Barajı dururken, su akarken, bu suyun sadece başka istikamette kullanılıyor olması bizi de üzer. Böyle bir şeyi asla arzu etmeyiz. Sayın bakanım bütün illere çalışma yapıyor, bizler de kendisine o konuda yardımcı oluyoruz\" dedi. Bademin bölgede tercih edildiğini ifade eden Tüfekçi, \"Sayın bakanımız gelir getirici fidanlara çok büyük önem veriyor. Tescillenmesi anlamında elinizi çabuk tutun. Çünkü hemen hemen en iyi badem üretilen alanlardan biri olarak Adıyaman\'ı görüyoruz. Ankara\'dan da böyle görüyoruz. O zaman bunun teşviki gerekiyor. Biz de bunu zaten teşvik ediyoruz. Fidan konusunda gereken desteği vereceğiz. Tabi Antepfıstığının da burada tercih edildiğini, dikildiğini biliyoruz. Özellikle Atatürk Barajı havzasında vatandaşlarımızın bilinçlendirilip burada fidan dikmesi konusunda da gerekli adımları atacağız. Uçakla gereken yerleri gördük. Bazı yerler ihmal edilmiş. Vatandaşlarımızın son dönemde ormana karşı ilgisinin arttığını biliyoruz. Daha önce ormanı kesen, yakmak için odun temini için kullananlar şimdi kendi gözü gibi koruyor ve bizleri de devamlı uyarıyor\" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Tüfekçi, daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü\'nün desteğiyle 3 yıldır yapılmakta olan \'Kırsalda kadına kazanç kapısı\', projesi kapsamında fidan dikimine katıldı. Bakan Yardımcısı Tüfekçi ve Vali Kalkancı, burada fidan dikti.

Okullarda omurga taraması başlatıldı

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Skolyoz Taraması ve Omurga Sağlığı Farkındalığı Projesi kapsamında okullarda omurga eğriliği taraması uygulaması başlatıldı.

Alanya Belediyesi\'nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı\'na (BAKA) sunduğu Skolyoz Taraması ve Omurga Sağlığı Farkındalığı Projesi hibe almaya hak kazandı. Alınan hibenin ardından belediye, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle \'Skolyoz Ölçüm Cihazı\' olarak adlandırılan Spinal Mouse ile okullarda skolyoz (omurga eğriliği) taraması başlattı.

Omurga sorunlarının erken tespiti ve tedaviye geçişte önemli rol oynaması hedeflenen proje ilk olarak Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi\'nde uygulanmaya başladı. Alanya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi\'nde hizmet veren uzman fizyoterapist Erdem Demir tarafından öğrencilere yönelik uygulanan omurga ve sağlık taramasında Spinal Mouse yardımıyla radyasyona maruz kalmadan öğrenciler taramadan geçti. Tarama ilçedeki tüm lise ve dengi okullarda omurga sağlığı ve postür eğitimleriyle birlikte uygulanacak.

\"RADYOSYONA MAĞRUZ KALMIYORLAR\"

Uzman fizyoterapist Erdem Demir, ilçede yaptıkları araştırmada skolyoz vakalarının arttığını, bu nedenle de belediye olarak bu projeyi geliştirdiklerini söyledi. Demir, \"Lise çağındaki öğrencilerde son yıllarda omurga eğriliğin görünmesinde artış gözlemleniyor. Bu artışın nedenlerini öğrenmek için Alanya bölgesinde yaptığımız bir çalışma bu. Aynı zamanda yakaladığımız vakaları da sağlık kuruluşlarına yönlendirmek ve toplumda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Spinal Mouse cihazıyla herhangi bir radyasyona veya x-ray cihazına maruz kalmadan bilgi edinebiliyoruz. Bu cihaz yardımıyla çeşitli pozisyonlarda omurganın ön, yan ve arkaya eğilirken ölçümlerini alıyoruz ve bu ölçüler bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayarda bir yazılım vasıtasıyla her bir omur hareketliliği hakkında bilgi elde ediyoruz. Çocuklarımızı omurga eğrili konuşunda bilgilendirme yapıyoruz. Bu bilgileri de okul yönetimi, aileler ve ilgili sağlık kuruluşlarıyla paylaşıyoruz\" dedi.

\"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ\"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de projenin ülkede bir ilk olduğunu belirterek, \"Boyun ve kas ağrılarıyla ilgili çocuklarımızın problemlerini çözmek için sosyal yardım müdürlüğümüze bağlı fizyoterapi uzmanlarımızla beraber çalışma yapacağız. Bugün uzman arkadaşlarımızla beraber Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi\'ne geldik. Burada öğrencilerimizin günlük yaşamını etkileyecek sıkıntılarının ortadan kalkması için elimizden geleni yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

İki kadın hayvansever 23 ayda 4 bin sokak kedisini kısırlaştırdı

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde hayvansever iki kadın, belediye veteriner hekimlerinin desteğiyle, 23 ayda 4 bin kedinin kısırlaştırılmasını sağladı.

Marmaris\'te yaşayan emekli Nilgün İnceoğlu ve Yasemin Akkaya, geçen sene sokak kedilerinin kısırlaştırılması için el ele vererek çalışma başlattı. Sosyal medyadan bilgilendirmede bulunarak vatandaşların gördükleri sokak kedilerinin yerlerini bildirmelerini istedi. Hayvansever emekli kadınlar, gece-gündüz sokak kedilerini arayarak buldu, yakaladıktan sonra ise Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerine getirerek kısırlaştırılmasına destek oldu. İki kadın, kısırlaştırma sonrası merkezde kalarak kedilerin bir günlük bakımlarıyla da ilgilendi. 2016 Ocak ayından bugüne kadar 4 bin sokak kedisi kısırlaştırılarak bakımları yapıldıktan sonra bırakıldı. Çalışmalarına devam eden İnceoğlu, \"İki yıl öncesine kadar sokak hayvanların beslenmesine yardımcı oluyordum. Şimdi kendi imkanlarımla sokak kedilerinin kısırlaştırılması için gönüllü çalışma yapıyorum. Marmaris\'te 20 bin civarında sokak kedisinden bahsediliyor. Kediler, yılda iki defa doğum yapar. Fakat ilçemiz sıcak iklim kuşağında olduğu için kedilerin sürekli doğum yapmasına uygun bir ortam. Ocak ve şubat aylarında doğum yapan kediler var. Kedilerin kısırlaştırılma işinde boş verirseniz ipin ucunu kaçırırsınız. Çünkü bir kedi 5 ile 7 arasında doğum yapıyor. Gündüz, gece demeden, kendi imkanlarımla sokaklarda tespit ettiğim kedileri kontrollü biçimde kafese alarak belediye veterinerine getirerek kısırlaştırıyoruz. Marmaris Belediyesi ücretsiz olarak kısırlaştırmalara destek verdi. Türkiye\'nin birçok yerinde belediyeler ücretsiz kısırlaştırma yapmıyor. Marmaris Belediyesi\'nin bu rakamlarda yaptığı kısırlaştırılma Türkiye\'nin hiçbir yerinde yoktur\" dedi. Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, gönüllü hayvanseverlerin yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek gerekli desteği verdiklerini söyledi.

Çamurda halat çekip, güreş yaptılar

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki kaplıcalar bölgesinde Çamur Festivali düzenlendi. 68- 80 derecelik su ve bu suyun çıktığı yerden getirilen çamurun karıştırılmasıyla oluşturulan alanda halat çekme ve güreş yarışları yapıldı. Festival kapsamında at koşusu ve şovlar da gerçekleştirildi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan 5 yıldızlı 3 otel tarafından Çamur Festivali düzenlendi. Festivale Kaymakam Köksal Şakalar, Park Termal Otel Müdürü Ahmet Yılmaz, May Termal Otel Genel Müdürü Abit Dedebek, Gürses Otel Müdürü Veli Karaca, Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Kaşdaş, davetliler katıldı. Festival kapsamında otellerin bulunduğu bölgeye yakın boş arazide çukur kazıldı. Buraya hortumlar vasıtasıyla jeotermal bir kaynaktan çıkan 68 ile 80 derecelik şifalı olduğu kabul edilen suyla yine bu suyun çıktığı kaynaktan çamur getirilerek çukurda karıştırıldı. Bu alanın üzerinde otel personelleri arasında halat çekme ve güreş yarışı yapıldı. Arazinin çevresindeki çamurlu arazide de at koşusu ve şovlar düzenlendi. Park Otel Müdür Ahmet Yılmaz, \"2000 yıllık tarihe sahip bir bölgede yaşıyoruz. Dünyada çamurun tedavi amaçlı olarak kullanıldığı ilk bölgedir. Bu bölgeye yıllar öncesi insanlar at arabaları ve trenlerle gelerek, çadırlar kurarak, çamurdan şifa alırlarmış. Burada yarım asır önce, bir asır önce çamur ve termal suyun birleşimiyle insanların tedavisi sağlanmış. Sandıklı çamuru 1805 mineral, Sandıklı havzasından çıkan 68- 80 derece sıcaklıktaki termal suyun bölgedeki toprakla birleşerek mayalandırılmasıyla bugünkü termal küvetler misafirlerin yararına sunulmuş\" dedi. Sandıklı çamurunun siyatik, eklem ağrıları, kadın hastalıkları gibi 48 hastalığa iyi geldiğinin raporlarla kanıtlandığını vurgulayan Ahmet Yılmaz, \"Hatta bundan 30-40 yıl önceki gazete yayınları, Hürriyet Gazetesi olsun diğer gazetelere baktığınız zaman, arşivlerinden de çıkartabilirsiniz, yurt dışından gelen misafirler, sakatlanan futbolcular, yaralananlar buradan şifa bularak ayrılmış. Biz çamuru tanıtabiliyor muyuz? Sadece belki adını duyurduk. Fakat bu gün itibariyle Çamur Festivali\'nin başlangıcını yaptık\" diye konuştu.

