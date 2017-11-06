DHA YURT BÜLTENİ-14

Silivri Belediyesi Meclisi üyesi Aksu, silahlı saldırıda yaralandı

İSTANBUL\'un Silivri ilçesinde Belediye Meclis üyesi 44 yaşındaki Cengiz Aksu, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Silivri Belediyesi Meclis üyesi CHP\'li Cengiz Aksu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesi yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Olay Silivri- Çorlu karayolu üzerindeki Askeri Havaalanı Kavşağı\'nda meydana geldi. Otomobili ile kırmızı ışıkta bekleyen Aksu, bu sırada iddiaya göre 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Aksu, otomobili ile hızla olay yerinden uzaklaşıp, Çorlu girişinde uygulama yapan polis ekiplerine vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Aksu, polisin çağırdığı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatırken, saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Meclis üyesinin otomobili

-Jandarmanın araçta inceleme yapması

-Polis ekipleri

-DHA muhabiri Mehmet Yirun\'un anonsu

-Jandarmanın çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

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\'Çekirdek Çitleyen Eşek\'in koparılan kulakları yerine takıldı

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin, çevreyi kirletenlere esprili tepki göstermek amacıyla Porsuk Çayı kıyısına koyduğu, bank üzerinde oturmuş \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykelinin koparılan kulakları, onarıldıktan sonra tekrar yerine takıldı.

Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Çayı kıyısındaki \'Çekirdek Çitleyen Eşek\' heykeli, geçen cumartesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar, eşeğin iki uzun kulağını koparıp, yere attı. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, heykel yanında buldukları iki kulağı atölyede onardı. Kulaklar bugün tekrar heykele takıldı. Kulakları yeniden takılan Çekirdek Çitleyen Eşek heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirenler, heykele yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Kulakları takılan eşeğin görüntüsü,

-Vatandaşların eşeğin yanında fotoğraf çektirmeleri,

-Vatandaşların konuşmasından çekilen görüntü

Haber: Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)

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Onlarca asırlık zeytin ağacının sökülmesine üreticiden sert tepki

DSİ tarafından Mudanya\'nın Yalıçiftlik Mahallesi\'ne yapılan göletin su ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle Tirilyeli üreticiye ait arazide zeytin katliamı yapıldı. Asırlık zeytin ağaçları, su borusu geçeceği gerekçesiyle arazi sahiplerinden habersiz, kamulaştırma yapılmadan kökünden söküldü. Bölge halkı geçim kaynakları olan ağaçlarının zarar görmesine adeta isyan etti.

İddiaya göre, Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mudanya\'nın Yalıçiftlik Mahallesi\'ne ait bin 240 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan gölet projesinde yeterli su miktarına ulaşılamayınca iş makinaları Yalıçiftlik Mahallesindeki doğal su kaynaklarına yönlendirildi. Öte yandan proje kapsamında toplamda Tirilyeli zeytin üreticilerine ait tapulu 6.5 kilometrelik arazide resmi olarak 2 bin ağacın söküleceği de iddia edildi. Halihazırda tarlaları ve ağaçları zarar gören çiftçiler ise Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Ağaçları sökülen, tarlalarında 6 metre genişliğinde setler kurulan ve bölgedeki su kaynaklarının kesileceğine isyan eden çiftçiler basın açıklaması yaptı.

\"ZEYTİNCİLİKLE ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM\"

Yaklaşık 40 adet ağacı sökülen Fethiye Teke, tarlasına geldiğinde gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü belirterek, \"Geldim bugün şoktayım. 40 senedir zeytincilikle geçiniyoruz torunlarımı, çocuklarımı bu işle, bu ağaçlarla okutuyorum. 35-40 ağacımızı hiç haberimiz olmadan söktüler. Çok mağduruz, bizim aylık yıllık gelirimiz yok bunlarla geçiniyoruz.\" dedi. Aynı tarlanın ortak sahibi Fethiye Teke\'nin eşi İbrahim Teke ise, \"Hiç haberim olmadan bahçeme Devlet Su İşlerine ait makinaları gelip 300 400 metre mesafede 35-40 ağacımı mahsulü ile beraber kökünden söküyor. Nereden bu yetkiyi aldıklarını bilmiyorum. Eğer bu asırlık ağaçları kendim sökseydim devlet bana ne kadar ceza verildi çok merak ediyorum\" şeklinde konuştu. Proje kapsamında kendi tarlası da etkilenen ancak ağaçları zarar görmeden projeyi duraklatmada rol oynayan Hüseyin Özata ise tarlaların ikiye bölündüğünü, iki tarafının da kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Özata, \"Çalışmaları biz durdurduk. Eğer durdurmasaydık bizim arazimizden de geçmiş olacaktı. Tarlanın içinden geçmek ya da ağaçları sökmekten ziyade meranın suları gidiyor. Eğer devlet istimlak ederse vermemek gibi bir şansımız yok zaten. Ama bizim arazimiz de ki suları alıp gitmesinler. Bizim arazimiz de ki suları alırlarsa biz burada ağaçlarımıza ilaç dahi atamayız\" dedi.

\"BÜYÜK BİR FACİA OLDU\"

Mudanya\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise zarar gören arazilerde incelemede bulundu. Türkyılmaz, proje demokrasisinin ne kadar önemli olduğunun görülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bir bölgeye hizmet yapılacağı zaman bu yörenin o işle alakalı olan insanlarının görüşü alınmadan düşünceleri alınmadan bir iş yapılırsa sonucun böyle facialar olacağını belirten Türkyılmaz, \"Bunları düşünmeden yapılmış işler. Tabii bundan sonra yapılacak olan şey bu projenin alternatifini, çözümünü üretmek ve daha fazla zararı önlemektir. Tüm bunlar için bugün buraya geldik tepkimizi ortaya koyduk. Yaptıklarımız hizmete karşı olduğumuz için değil hizmet yapılmalı ama hiç zarar verilmeden ya da en az zararla yapılmalıdır. Hiçbir kamulaştırma yapılmadan, haber verilmeden hem de tam mahsul zamanında zeytin ağaçların sökülmesi resmen bir facia oldu.\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zarar gören arazilerden görüntüler,

-Çiftçilerin konuşmaları,

-Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz\'ın konuşması

SÜRE:4 DK 23 SN,BOYUT:140 MB

Haber: Enver Fatih TIKIR - Tarık ARSLAN/BURSA, (DHA)

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Ayvacık\'ta 35 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, jandarma tarafından durdurulan bir minibüs ve bir hafif ticari araçta, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen, yabancı uyruklu 35 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sabah saatlerinde yaptıkları yol denetimi sırasında, şüphelendikleri bir panelvan minibüs ile bir hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak, her iki araç da ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma, peşine düştüğü minübüs ve hafif ticari aracı Bademli Köyü Acıdere Mevkisi\'nde yakalayıp, durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmek için hazırlık yaptıkları belirlenen 28\'i Suriye, 4\'ü Gabon diğerleri ise Afganistan, Tunus ve Haiti Cumhuriyeti uyruklu toplam 35 kişi yakalandı. Kaçakların ifadelerinden yola çıkan jandarma, araçları kullanan ve organizatör oldukları ileri sürülen 2 Türk şüpheliyi de gözaltına aldı. Yakalanan kaçaklar, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, 2 Türk organizatör ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan yabancı uyruklu 35 kişinin araçların içinde görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Kamyon, TIR\'a çarptı: 1 ölü

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde belediyeye ait kamyonunun , TIR\'ın dorsesine arkadan çarpması sonucu, kamyon şoförü yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Konya- Akşehir Karayolu\'nda Kozağaç Kavşağı\'nda meydana geldi. 48 yaşındaki Ahmet Şensoy yönetimindeki 42 U 8677 plakalı Akşehir Belediyesi\'ne ait kamyon, iddiaya göre 38 yaşındaki Sinan Çavdar\'ın kullandığı 27 AVV 45 plakalı TIR\'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan sürücü Şensoy, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan belediyede taşeron şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Şensoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kurtarma çalışması sırasında sürekli sürücü Şensoy\'un durumunu soran ve kazayı yara almadan atlatan Sinan Çavdar, \"Ne oldu yaşıyor mu? Ne olur hayatta olduğunu söyleyin bana\" diyerek ağladı. Çevreden geçen meslektaşları sürücü Çavdar\'ı sakinleştirmeye çalıştı. Şerit değiştirmek isterken kazanın meydana geldiğini anlatan Çavdar, \"Kendimi sağ şeride atmak istersen birden arkadan vurdu. Ne olduğunu anlamadım\"dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Kaza yerinden detay

- Kurtarma çalışmalarından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA,(DHA)



