DHA YURT BÜLTENİ-14 

Nusaybin\'de çocukların bulduğu cisim patladı

MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde çocuklar tarafından bulunan cismi kurcalaması üzerine meydana gelen patlamada, 3 çocuk yaralandı.

Nusaybin İlçesi Yenişehir Mahallesi, Yasemin Sokak oynayan çocuklar, buldukları ve kurcalamaya başladıkları cisim, aniden patladı. Patlamada yaşları 12 ile 13 arasında değişen N.Y., Y.Y. ve Ö.Y. olmak üzere 3 çocuk yaralandı. Patlama sesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşların yardımı ile yaralanan 3 çocuk Nusaybin Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlayan cismin ne olduğunun tespiti için polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Haber: NUSAYBİN (MARDİN) (DHA)

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Dinlenme tesisindeki araçtan büyük vurgun



DÜZCE\'de, TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilde bulunan 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında TEM\'in Düzce kesimi Gümüşova mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul’a 06 FR 0345 plakalı otomobille ziynet eşyası götüren H.M.A. ve yanındaki 2 kişi, tesiste mola verdi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, otomobilin arka camını kırıp içerideki 2 valiz ziynet eşyası ve 50 bin dolar para bulunan çantayı alıp kaçtı. Mola sonrası araca döndüklerinde durumu fark eden 3 kişi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, araçta parmak izi aradı, çevrede araştırma yaptı. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

VALİZ VE KUTULAR BOŞ BULUNDU

Dinlenme tesisindeki otomobilde 2 valiz dolusu ziynet eşyası ve para çantasının çalınmasıyla ilgili jandarma soruşturmayı sürdürüyor. TEM\'in kenarında bulunan Düzce merkeze bağlı İhsaniye Köyü\'nde oturanlar, ara sokakta bahçe duvarının kenarında boş 2 valiz ve ziynet eşyalarının kutuları bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, boş kutular ve valizlerin bulunduğu sokakta önlem aldı. Olay yeri inceleme ekibi, şüphelilerin içindeki ziynet eşyaları alındıktan sonra atılğı değerlendirilen valiz ve kutular üzerinde inceleme yaptı. Boş kutular, daha sonra karakola götürüldü. Şüphelilerin 3 kişi olduğu ve kiraladıkları bir araçla Ankara yönüne kaçtıkları belirlendi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, tesiste park halindeki otomobilde gerçekleştirdikleri soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tesise ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelilerin iki araçla park halindeki aracın yanına geldikleri görüldü. Şüphelilerin, hafif ticari aracı soydukları aracın önüne park edip kendilerini kamufle ettiği, ardından, bir kişinin aracın arka camını kırıp soygunu gerçekleştirdikleri görüldü. Şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

-Görüntüde altınların bulunduğu aracın görüntüsü

-Hırsızların diğer araçlarla yaklaşırken görüntüsü

-Arka camı kıran kişinin görüntüsü ve detayları var

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-

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İşitme engelli atlet, dünyada ilki başarmak istiyor

İŞİTME Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmasının ardından Atletizm Milli Takımı\'na seçilen 23 yaşındaki Yasin Süzen, \"Asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda engelsiz sporcularla yarışıp, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olarak tarihe geçmek\" dedi.

Doğuştan işitme engelli Yasin Süzen, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle basketbola başladı. Daha sonra atletizm antrenörleri tarafından keşfedilen Süzen, kariyerinde yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat rekorlarıyla adından söz ettirdi. Bir beyaz eşya fabrikasında montaj işçisi olarak çalışan Yasin Süzen, spordaki başarısıyla hem ailesi hem Türkiye\'nin gururu oldu. Geçen temmuz ayında Samsun\'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları\'nda 400 metrede oyunlar rekoru ile altın madalya kazanan Yasin Süzen, bu başarısıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Atletizm Milli Takımı\'na seçildi.

BAŞARISIYLA ENGELLERİ KALDIRDI

Atletizm Milli Takımı\'nın Antalya kampında milli sporcularla antrenman yapan Yasin Süzen, Avrupa Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. Antrenörler Burak Şevket Taş ile Salih Öztürk yönetiminde çalışan Yasin Süzen, bundan sonraki spor hayatında engelsiz sporcuların arasında yarışacak. Hedeflerini anlatan Yasin Süzen, \"2 sene önce dünya şampiyonu oldum. Samsun\'daki olimpiyatta altın madalya aldım. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'nda engelsiz sporcularla yarışarak, dünyada ilk defa madalya kazanan engelli sporcu olmak\" dedi.

ENGELSİZ SPORCULARLA YARIŞIP ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Yasin Süzen, Ağustosta Berlin\'de yapılacak Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 400 metre ve 4x400 metre koşularında madalya kazanmayı, 2019\'da dünya şampiyonasında da Türkiye\'yi temsil etmeyi istediğini anlattı. Asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları\'na katılmak olduğunu açıklayan Yasin Süzen, olimpiyatta Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanan ilk engelli sporcu olarak tarihe geçmek istediğini vurguladı.

ANTRENÖRÜNDEN ÖVGÜ

Yasin Süzen\'in antrenörü Burak Şevket Taş, milli sporcunun engelsiz sporcuların koştuğu şampiyonluklarda madalya kazanmasını arzuladıklarını anlattı. Güney Afrikalı ampute sporcu Oscar Pistorius\'un, 2012 Londra Olimpiyatları\'nda engelsiz atletlerle koşarak bir ilki gerçekleştirdiğini anımsatan Taş, Yasin Süzen\'in de olimpiyatta yarışan işitme engelli sporcu olarak ilki başarmasını hedeflediklerini belirtti. Yasin\'in olimpiyatta derece kazanması halinde dünyada bu başarıyı elde eden ilk engelli sporcu olacağını aktaran Taş, \"Yasin şampiyonalarda kazandığı madalyalar ve rekorlarla engelsiz sporcularla yarışabileceğini kanıtladı. Çok büyük potansiyele sahip. Hedefimiz, Yasin\'in milli takım formasıyla engelsiz sporcularla yarışarak başarı kazanması. Atletizm milli takımında engelsiz sporcularla Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz\" diye konuştu.

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşitme engelli Yasin Süzen ve antrenörü Burak Şevket Taş ile detay

Yasin Süzen\'in ısınma çalışmalarından detaylar

Yasin Süzen\'in 3 kere üst üste şampiyon demesinden detay

Yasin Süzen\'in işaret diliyle röp (Antrenör Taş, tercüme ediyor)

Burak Şevket Taş röp

Genel detaylar

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Aziz Sancar Vakfı\'nın bisikletli gönüllüleri Finike\'de (2)

TUR KEMER\'DE TAMAMLANDI

Merkezi ABD\'de bulunan Aziz-Gwen Sancar Vakfı\'nın, Türkiye\'de kırsalda yaşayan çocuklara giyim ve kırtasiye desteği amacıyla organize ettiği \'Çanakkale\'den Antalya\'ya Umut Turu\' adlı bisiklet turuna katılan gönüllüler, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde turu tamamladı.

13 GÜNDE 1300 KİLOMETRE

Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, turu Türkiye\'deki yardıma muhtaç çocukların yararına düzenlediklerini söyledi. Turun aslında ABD\'de yapılan bir kampanyanın parçası olduğunu belirten Suyabatmaz, etkinliğin gayet olumlu geçtiğini kaydetti. Suyabatmaz, tura Çanakkale\'den başladıklarını hatırlatarak, \"Çanakkale\'den tura başladık. 13 günde 1300 kilometre pedal çevirdik. Türkiye\'yi tanıtmak için tarihi ve turistik yerlere de uğradık. Çocuklar için bir umut olmak için pedal çevirdik\" dedi.

\"2014 YILINDA 700 ÇOCUĞA UMUT OLMUŞTU\"

Özellikle köylerde okuyan ve kış aylarında okula yürüyerek gidip gelen çocukların giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara destek olmak amacıyla böyle bir tur düzenlemek istediklerini vurgulayan Suyabatmaz, \"Daha önce bu turu 2014\'te yaptık ve yaklaşık 700 çocuğa mont, bot gibi malzemeler ulaştırıldı. Bu sene ise binin üzerinde çocuğa yardım eli uzatılmış olacak\" diye konuştu.

Turun sonunda büyük bir farkındalık yarattıklarına inandıklarını anlatan Suyabatmaz, tur boyunca trafikte herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak iki defa bisikletlerinin lastiklerinin patladığını aktardı.

Aziz-Gwen Sancar Vakıfı Başkanı Dr. Bülent Ender de Nobel ödüllü Aziz Sancar\'ın tura büyük desteği olduğunu ve kendisinin maddi anlamda da yardımda bulunduğunu kaydetti.

Toplam 6 kişilik bisikletli gruba Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel ve beraberindekiler çiçek vererek, sosyal sorumluluk kapsamında yaptıkları turdan dolayı Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül adına teşekkür etti ve Kemer Belediyesi\'nin yapılan sosyal sorumluluk etkinliğiyle ilgili kendilerine tüm desteği vereceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bisikletlilerin gelişi

- Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel\'in karşılaması

- Bisikletlilere karanfillerin boyunlarına asılması

- Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz açıklama

- Belediye Başkan yardımcısı ve dernek başkanları konuşma

- Aziz-Gwen Sancar Vakıfı Başkanı Dr. Bülent Ender açıklama

- Toplu detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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