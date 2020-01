DHA YURT BÜLTENİ-14

Iraklı arkadaşlarını öldüresiye dövüp, sosyal medyada paylaştılar

Adapazarı\'nda, Irak vatandaşı 3 kişi tartıştıkları arkadaşlarını öldüresiye dövüp, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Adapazarı\'nda Irak vatandaşı 3 kişi, kendi yurttaşları H.A. ile aralarındaki bir husumetten dolayı telefonda tartıştı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, H.A\'yı gece saatlerinde evinden zorla çıkarıp araca bindirdi. Kent merkezinde nerede olduğu bilinmeyen bir inşaat alanına götürdükleri H.A\'yı öldüresiye döven 3 kişi bu anları cep telefonuyla kaydetti. Arkadaşlarının başına vurup, kulağını ve vücudunun çeşitli yerlerini bıçakla yaralayan ve üzerlerine idrarlarını yapan saldırganlar, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde saldırganların H.A\'yı sopayla, yumruklayarak dövdüğü ve üzerine idrarlarını yaptığı görüldü. Görüntüleri Iraklı kişilerin oluşturduğu sosyal medya sayfasında paylaşan şahıslar, H.A\'nın şikayeti üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

-Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

Uçak arıza yaptı, yolcular saatlerce bekledi

Denizli Çardak Havalimanı\'nda Türk Hava Yolları\'na (THY) ait İstanbul uçağı, motor arızası sebebiyle kalkamadı. Uçaktaki yolcular 5 buçuk saatlik bekleyişin ardından İstanbul\'dan gönderilen uçakla seyahat edebildi.

Çardak Havalimanı\'nda bugün saat 09.40\'ta İstanbul\'a hareket edecek olan THY\'ye ait uçağın içerisine yolcuların alınmasının ardından motoru arızalandı. Uçakta 2 saat bekletilen 180 yolcu uçağın uçuşa elverişli olamaması gerekçesiyle indirilerek aprona alındı. Havaalanında da bir süre bekletilen yolcular THY görevlilerine tepki gösterdi. Zaman zaman, yolcularla görevliler arasında tartışmalar yaşandı. Toplam 5 buçuk saatlik bekleyişin ardından 180 yolcu, saat 15.00\'da İstanbul\'dan gelen başka bir uçakla İstanbul\'a hareket edebildi.

-Yolcular ve görevlilerin tartışmasından görüntü,

-Bekleyen yolculardan görüntü,

-Uçaktan fotoğraf.

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Maden işçisi, torba yasa tasarısını protesto edecek

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, torba yasa tasarısında Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) özelleştirilmesinin önünü açan maddenin geri çekilmesi için yarın maden işçileriyle birlikte basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü maden ocağında işçileri ziyaret etti. Genel Başkan Demirci, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasa tasarısının \'TTK ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeki 58\'inci maddesiyle ilgili işçilere bilgi verdi. Demirci, yarın saat 16.30\'da Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaparak söz konusu maddenin geri çekilmesini isteyeceklerini söyledi. TTK\'nın özelleştirilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Demirci, şöyle dedi: \"Gözler Zonguldak’ta ve bizim üzerimizde. Madde TBMM Genel Kurulu’na geldiğinde farklı eylemlerimiz olacak. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz. TTK\'nın bir çakıl taşının dahi özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü özelleştirme ölüm demektir. Bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir. Eğer hükümet bu sese kulak vermezse madenciler ve bölge halkı olarak tek yürek, tek ses meydanlarda olacağız.\" GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise mücadelelerinin hiçbir şekilde siyasi, ideolojik ve şahsi olmadığını söyledi. Maden işçisinin ekmeğine sahip çıktığını söyleyen Mutlu, \"Biz, Zonguldak’ın kaderiyle baş başa bırakılmamasını, Zonguldak’ta rödovanslı sistemin daha meşru hale getirdiği kaçak ocaklardaki 15 yaşındaki delikanlılarımız hastane önlerine atılmasın, o delikanlılarımızın cansız bedenleri yollara atılıp \'üzerinden araba geçti\' diye söylenmesin, böyle gösterilmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Bu Genel Maden İşçileri Sendikası’nın sesi değil, bu ses Zonguldak’ın sesi. Birlikte mücadele edelim, çocuklarımıza birlikte aydınlık bir gelecek bırakalım. Her zaman mücadeleye hazır olmak zorundayız. Bizi yok etmek isteyenler, bizim çocuklarımızın geleceğini sömürmek isteyenler boş durmuyor. Biz de boş durmamalıyız. Bu mücadele hepimizin ekmek mücadelesi, hepimizin gelecek mücadelesidir\" dedi.

-İşçilerden detaylar

-Ahmet Demirci\'nin konuşması

-İsa Mutlu\'nun konuşması

-Maden işçilerinin slogan atması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

Gizemli kazıda St. Paul İncili ve Dakyanus hazinesi iddiası



MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde bulunan 82 Evler Mahallesi\'nde gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan esrarengiz kazı, yaklaşık 1 yıldan bu yana sürdürülürken, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, bölgede Aziz St. Paul İncili ile Dakyanus hazinesinin arandığını iddia etti. (Geniş haberi geçilecek)

CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı açıklama yaparken

Kazı alanından genel ve detayı

Kazı alanında çalışanlar

Kazı alanının içinden görüntüsü

Alanda Türk bayrağı

Polis barikatı

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

Kitaplara göz, kulak oluyorlar

İZMİRLİ iki öğretmen kitap okuma becerisinden yoksun işitme ve görme engelliler için göz ve kulak oldu. Kitapları seslendirip işaret diline çeviren Rümeysa Süner ve Özlem Özer isimli iki öğretmen sayesinde engelli bireyler de artık kitap okuma keyfini yaşayacak ve sosyal hayata uyum sağlayabilecek.

Spikerlik eğitimi almış Türkçe öğretmeni ile anne ve babası işitme engelli olan anaokulu öğretmeni, engelliler için kitap seslendirdi ve işaret diline çevirdi. İzmir\'de Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları\'nda çalışan iki öğretmen, boş saatlerinde \"Gören gözüm, duyan kulağım ol\" ismini verdikleri projeyi hayata geçirdi. Kitapları seslendirip, işaret diline çeviren öğretmenler, çektikleri videoları sosyal medya aracılığı ile görme ve işitme engelli bireylere ulaştıracak. Anaokulu Öğretmeni Özlem Özer, işitme yetersizliği olan anne ve babanın işitme yetersizliği olmayan kızları olarak dünyaya geldiği için doğduğu andan itibaren bi dille tanıştı. Birçok işitme engelli bireyle birarada olma fırsatı yakalayan Özer, onları uzun uzun gözlemledi. Özer, engellilerin sosyal yaşama uyumunu artırmak, kelime dağarcıklarını geliştirmek amacıyla kitapları işaret diline çevirdi. Özer, \"Seçtiğimiz kitaplar arasında, küçükler için hikaye kitapları, yetişkinler için romanlar, şiir kitapları da var. Anne ve babam için evde televizyon kanallarını, gazeteleri ve kitapları işaret diline çeviriyordum. Şimdi daha geniş kitlelere hitap etmem onları mutlu etti. Bu eksikliğin bir şekilde tamamlanması gerekiyordu. Umarım biz de elimizden geldiğince destek olabiliriz\" dedi. Türkçe Öğretmeni Rümeysa Süner de engelliler ile kitaplar arasında bir köprü olmayı amaçladıklarını belirterek, \"Toplumda çok fazla görme ve işitme engelli birey bulunmakta. Sosyal hayata uyum sürecinde yardımcı olmak istiyoruz. Aynı zamanda ulaşamadıkları ama ihtiyaç duydukları kitaplara ulaşmada köprü vazifesi görmek istiyoruz. Benim spikerlik eğitimim, Özlem arkadaşımın da işaret dili eğitimi olduğu için bu becerilerimizi birleştirdik. Çünkü her bireyin kitap okuma hakkı olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.

- Rümeysa Süner ve Özlem Özer kitapları okuması ve işaret diliyle anlatması

- Öğretmenlerin anaokulu çocuklarıyla görüntüleri

- Türkçe öğretmeni sınıfta ders anlatırken görüntü

- İki öğretmenle röp.

Haber- kamera: Mücahit BEKTAŞ

Adıyaman\'da 600 öğrenciye kıyafet yardımı

ADIYAMAN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 600 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

23 Nisan İlköğretim Okulunda maddi durumları iyi olmayan öğrenciler; Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, tarafından giydirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkısı ve Adıyaman Ticaret Sanayi Odası desteğiyle 600 öğrenci giydirildi. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Başkanı Mustafa Uslu, TOBB\'un yardımı geleneksel hale getirdiğini ve ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdiğini belirterek, \"Her yıl okulların açılışında kıyı mahallelerde durumu iyi olmayan semtlerde TOBB\'unda desteğiyle bizimde katkımızla her sene bu çocukları giydiriyoruz. Kendi imkanlarımız ölçüsünde tabi bu sene yine tabi dediğim gibi geneleksel hale getirdiğimiz çocuklarımızın giysisini bugünde Adıyaman\'ımızda 23 Nisan İlköğretim Okulumuza gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık biz Adıyaman\'da 600 öğrencimizi her yıl giydirmek üzere kışlık montları alt üst alarak bu fakir çocuklarımızı giydirmeye çalışıyoruz tabi biliyorsunuz Türkiye Odalar Birliği özellikle eğitime çok önem veren bir saygın kuruluşumuzdur. Gerek okullar olsun gerek bu tür sosyal yardımlar olsun hemen hemen okulu olmayan ilimiz yok. Adıyaman\'da da 2 tane okulu vardır\"dedi. Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür ederek hayırseverlerin sayısının artmasını temenni etti. Giysi dağıtım sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

- 23 Nisan İlköğretim Okulu

- Öğrencilerin giydirilmesi

- ATSO Başkanı Mustafa Uslu ile röp.

- Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)