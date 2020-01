DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP’li Ağbaba: Alın size bağımsız yargı



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \'Büyükada Toplantısı\' davasında tutuklu yargılanan 8 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesiyle ilgili, \"İnsan hakları savunucularının cezaevinden çıkması için eski Almanya Başbakanı Schröder’in aracı olduğu söyleniyor. Alın size bağımsız yargı. Bu insanların suçu olmadığını herkes biliyor, siyasi bir kararla alındılar, siyasi bir kararla tekrar bırakıldılar\" dedi.

Ağbaba\'nın Malatya\'da CHP il binasında düzenlediği basın toplantısına CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile Yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Olağanüstü Hal\'in uzatılmasına tepki gösteren Ağbaba, \"Türkiye, 20 Temmuz’dan beri bir darbe süreciyle, Olağanüstü Hal ile yönetiliyor. Olağanüstü Hal, mecliste tekrar uzatıldı. 15 Temmuz’da darbe girişimini bertaraf eden meclis, maalesef 20 Temmuz darbesiyle yok sayılarak, OHAL ile Türkiye yönetilmeye çalışılıyorö diye konuştu. Ağbaba, erken seçimin, Türkiye’nin tıkanmış demokrasisi için şart olduğunu savunarak, şöyle devam etti: \"Türkiye’nin yarısına yakın yerel yönetimleri darbeyle indirilmiş, kiminde kayyum kiminde AKP’nin yeni seçtiği memurlar tarafından idare edilmektedir. Belediyelerde darbe yapılmıştır. Birçok ilin belediyesinde kayyum vardır, birçok ilin belediyesi seçimle gelenler tarafından yönetilmiyor. ‘Biz seçtik, biz alırız’ anlayışı bizi seçim yapmamaya götürür. Bu kafayı Türkiye 250 yıl önce geride bıraktı. Türkiye’nin yarısında seçimle gelmeyen insanlar tarafından yönetildiği için ‘hodri meydan’ diyerek, \'Erken seçim yapalım\' diyoruz. Erken seçim, Türkiye’nin tıkanmış demokrasisi için şarttır. Bir taraftan kendi belediye başkanlarını istifa ettiriyorlar. Yolsuzlukları varsa, gitmeleri gereken yer istifa ederek kurtulmak değil, yargıya teslim edilmeleridir.\"

\'SCHRÖDER\'İN ARACI OLDUĞU SÖYLENİYOR\'

\'Büyükada Toplantısı\' davasında tutuklu olarak yargılanan 8 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini de değerlendiren Ağbaba, şöyle konuştu: \"Büyükada’da toplantı yapan bir grup insan hakları savunucusu ‘casus, ajan’ diye yandaş medya tarafından köpürtülerek, cezaevine atıldı. İnsan hakları savunucularının gözaltına alınmaları Türkiye’nin dünyadaki itibarını yerle bir eder, bu karar siyasidir’ dedik, ‘hayır’ dediler. Ama kararın siyasi olduğunu kendileri de gördüler. Cezaevinde yatan insan hakları savunucularının cezaevinden çıkması için eski Almanya Başbakanı Schröder’in aracı olduğu söyleniyor. Alın size bağımsız yargı. Bu insanların suçu olmadığını herkes biliyor, siyasi bir kararla alındılar, siyasi bir kararla tekrar bırakıldılar.\" Ağbaba, \"AK Partili bakanlar özel uçaktan inmiyor. Hiç bu kadar israfın olduğu bir dönemi yaşamadık. Türkiye batmaya giderken, insanlar krizle kıvranırken özel uçaklar satın alınıyor. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakanının uçuşu, kiralanan özel uçakla sağlıyor\" diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ KÖTÜ YÖNETTİLER

Ağbaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin \"CHP\'nin burada belediyecilik yaptığı dönemi çok iyi hatırlıyorum, İstanbul\'a en büyük ihaneti onlar yapmışlardır\" açıklamasına ilişkin, \"Utanmasa o siluetleri bozan büyük gökdelenleri, AVM’leri bizim yaptığımızı iddia edecek. 1994’ten beri İstanbul’u kendileri yönetiyor. 1994’ten beri İstanbul’da ne kadar haksızlık var, katliam varsa bunlar eliyle yapılmıştır. Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yer, Koruma Kurulu kararıyla inşaata açılıyor. Kentler birbirine benzedi. ‘İhanet ettik’ diyor, bu ihanetin bedelini ödemeliler. Karadeniz’in yaylarından İstanbul’un boğazına kadar ihanet edilmedik bir yer yok. Türkiye’yi kötü yönettiler, ihanet ettiler\" diye cevap verdi.

İYİ PARTİ, TÜRKİYE’Yİ YÖNETME İLKELERİMİZLE UYUŞMUYOR

Genel Başkanlığı’nı Meral Akşener’in yaptığı İyi Parti’yle ilgili de değerlendirmede bulunan Ağbaba, \"Hayırlı olsun. İyi Parti, bizim ya da sosyal demokrasinin alternatifi olarak kurulmadı. Sağda bir boş alan olarak gördüler ki o nedenle kuruldu. Onların siyasi anlayışıyla bizim siyasi anlayışımız farklı. Onların düşüncesiyle bizim düşüncemiz farklı. Onlarla rejimin yaşaması için 16 Nisan’da hayırda buluşmuştuk ama Türkiye’yi yönetme ilkelerimizin farklı olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Sağ anlayış neyse aynı anlayış. İşçi için, memur için, akademisyen için, düşünenler için iyi olmayacak bir sağ anlayış olarak görüyoruz. İşleri rast gelsin\" diye konuştu.

İzmir\'de kaza: 2 polis hayatını kaybetti, 3 polis yaralı/EK

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton ayağına çarpması sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Erdem Öge gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren polis memuru Erdem Öğe için Toros Mahallesi Ferahlı Camii\'nde tören düzenlendi. Törene Öğe\'nin babası Tuncer, annesi Aysel ve kardeşleri Enes ile Ersin Öğe, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, emniyet müdürleri, meslektaşları, devre arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazenin başına gelen Öğe\'nin annesi ve bir yakını tabutu öperek gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan anneyi yakınları sakinleştirdi. Bekar olduğu öğrenilen Öğe, için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alınan Öğe, polis mangasının omuzlarında cenaze arabasına kondu. Bu sırada baba Tuncer Öğe, oğlunun arkasından gözyaşlarına boğuldu.

\"TEDBİRLİ OLMAMIZ GEREKİYOR\"

Cenazenin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Aşkın, \"Sabaha karşı arkadaşlarımız istirahatta oldukları sırada elim bir trafik kazası geçirdiler. Çok üzgünüz. Mekanları cennet olsun. İki arkadaşımızı kaybettik, 3 arkadaşımız hastanedeler. Onlar için dua ediyoruz. Allah bütün milletimizi ve teşkilatımızı bu tür kazalardan korusun. Trafik terörü memleketimizin çok büyük bir sorunu. Trafik terörüyle uğraşan bir teşkilat olarak böyle bir kazaya maruz kalmaktan ötürü çok üzgünüz. Allah kimseye böyle bir kaza göstermesin. Tedbirli olmamız gerekiyor trafikte. Ailelere baş sağlığı diliyorum\" dedi. Erdem Öğe, Kaynaklar Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ, YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

İzmir\'in Bornova İlçesi\'nde, 2 polis memurunun yaşamını yitirdiği, 3 polisin de ağır yaralandığı trafik kazası sonrası Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tedavileri yoğun bakım servisinde devam eden polisler Enis Davarcı ve Sinan Şentürk’ü ziyaret etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan polis memurlarını ziyaret eden Prof. Dr. Budak, tıbbi olarak yapılması gereken her şeyi yaptıktıklarını söyledi. Prof. Dr. Budak, \"İzmir’imizi yasa boğan trafik kazasında yaralanan polislerimize acil servise getirilir getirilmez hekimlerimiz, gerekli müdahaleleri hiç vakit kaybetmeden yaptı. Ben de müdahaleleri yakından takip ettim. Polislerimiz, acil servisten yoğun bakım servisine alındı. Şu anda tedavileri yoğun bakımda devam ediyor. Ege Üniversitesi olarak tıbbi anlamda yapılması gereken her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. İki polis kardeşimize acil şifalar diliyoruz\" diye konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cemil Gürgün ise yaralı polislerin durumuyla ilgili, “Polislerimizde kazaya bağlı yaygın vücut travması ve çoklu kırıklar mevcuttu. Birinin aynı zamanda kafatasında da kırıklar var. Şu an bilinçleri açık, hayati fonksiyonları stabil seyrediyor. Bundan sonra ilk 24 ve 48 saatlik süre çok önemli. Herhangi bir komplikasyon çıkmazsa durumlarının daha iyi olacağını tahmin ediyoruz\" diye konşutu.

Konya\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlığı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın toplu açılış töreni ve miting için Konya\'ya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim Cumartesi günü saat 13.30\'da Konya\'ya Mevlana Meydanı\'nın da düzenlenecek toplu açılış töreni ve mitinge katılacak. Ardından da törende açılışını yaptığı yatırımlar arasında yer alan Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan kongre merkezine geçerek incelemelerde bulunacak. Erdoğan, aynı kongre merkezinde düzenlenecek olan partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında partililerine seslenecek. Erdoğan akşam saatlerinde ise yine aynı kongre merkezinde gerçekleşecek olan Ak Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan\'ın oğlu Feridüddün Emre Erdoğan\'ın düğün törenine katılacak. Konya Büyükşehir Belediyesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Konya\'daki mitingine vatandaşların daha rahat katılabilmesi için belediye otobüsü ve tramvayların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Haber: KONYA, (DHA)

==============================================

Boşanma aşamasındaki eşini vuran kocayı yakalayıp tuvalete kilitlediler

KONYA’da 45 yaşındaki Ayhan Ö., boşanma davası süren 3 çocuğunun annesi eşi 37 yaşındaki Fatma Ö.\'yü takip edip çalıştığı iş merkezinin tuvaletinde pompalı tüfekle ateş ederek bacaklarından yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki esnafta sürünerek çıkmaya çalışan yaralı kadını çıkartıp, Ahyan Ö.\'yü erkekler tuvaletine kilitledi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ayhan Ö. de polise teslim edildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi\'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Ayhan Ö., iddiaya göre şiddetli geçimsizlik sonucu ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Fatma Ö.\'nin tezgahtar olarak çalıştığı iş yerinin bulunduğu iş merkezine gitti. Burada eşini uzaktan takip eden Ayhan Ö., eşinin iş merkezinin zemin kattaki tuvaletlerine girdiğini görünce, peşinden gidip av tüfeğiyle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Fatma Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Ayhan Ö. ise elinde tüfekle tuvaletten çıktı. Silah seslerini duyarak koridorlara çıkan iş merkezi çalışanları Fatma Ö.’nün kanlar içerisinde sürünerek tuvaletten çıktığını görünce elinden tutup kadını bir iş yerinin içine aldı. Çevredekiler tüfekle kaçmaya çalışırken yakaladıkları Ayhan Ö.\'yü ise erkekler tuvaletine kilitleyip, polise teslim etti. Fatma Ö., çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Ayhan Ö. de polis merkezine götürüldü.

