DHA YURT BÜLTENİ-14

Ak Partili Aydın: Avusturya bize aynı muameleyi yaparsa, misliyle muamele ederiz

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Avusturya\'da Türkiye\'ye gelecek yolcuların üst aramalarının köpekle yapılmasına tepki gösterirken, \"Avusturya bize aynı muameleyi yaparsa, biz de uluslararası yasa gereği misliyle aynı şekilde muamele ederiz\" dedi.

TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, memleketi Adıyaman\'ın Çelikhan İlçesi\'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın Gençlik Projeleri Destek Programı\'nda yer alan \'Uyanan Nesiller\' projesi kapsamında yaptırılan \'Kitap Kafe\'nin açılışına katıldı. Beraberinde Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekili Adnan Boynukara, Salih Fırat ve Halil Fırat ile birlikte açılışa katılan Ahmet Aydın, özellikle son dönemlerde batıda yükselen yabancı düşmanlığının çok net şekilde gördüklerini belirtti. Aydın, İslamofobi ve aynı zamanda Recep Tayip Erdoğan karşıtı, Türkiye karşıtlı bir uygulamanın Avrupa’da devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi: \"Bugün Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bugün dünyanın 10 büyük ekonomisini hedefleyen bir ülke. Emin adımlarla bütün bu olanlara rağmen, ekonomik büyümeye baktığımızda emin adımlarla büyümeyi hedeflemiştir. Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, bütün mazlumların umudu güçleniyor. Bütün mağdurların umudu tazeleniyor. Bunun için güçlü Türkiye’yi kimse karşısına almaya çalışmasın. Bizim amacımız kimse ile düşmanlık etmek değil, dürüst olalım, samimi olalım. Herkese uygulanan prosedür ne ise, bize de aynısı uygulansın. Avusturya bize aynı muameleyi yaparsa, biz de uluslararası yasa gereği misliyle aynı şekilde muamele ederiz. Amerika’da yaşadığımız vize programı aynı şekilde misli ile Türkiye de bunu yapar. Karşında kim olursa olsun. Türkiye artık, o eski Türkiye değil. Türkiye artık, her şeyin farkında. Türkiye gücünün farkında, Türkiye bu milletin menfaatlerini karşıdaki kim olursa olsun karşı duracak bir ülke. Onların akıllarını başlarına alması gerekiyor.\" Aydın, daha sonra beraberindekilerle açılışı yapılan \'Kitap Kafe\'yi gezip öğrencilerle sohbet etti.

Başbakan Şimşek: Fransa\'da yüzde 21, Türkiye\'de binde bir bile değil

BATMAN 1\'inci Kitap Fuarı\'nın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kitap okumada Türkiye\'nin gerilerde olduğunu belirterek, \"Biz kitaba yeterince önem ve kıymet vermiyoruz . Kitap okumada Fransa, İngiltere ve Japonya ilk sıralarda yer alıyor. Fransa\'da 100 kişiden 21\'i kitap okuyor. Türkiye\'de bu oran binde bir bile değil\" dedi.

Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü\'nün ilk kez ortak düzenlediği Batman 1\'inci Kitap Fuarı bugün açıldı. Kitap fuarının açılışına, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vali Ahmet Deniz, AK Parti Milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını Vali Ahmet Deniz yaptı. Vali Deniz, Türkiye\'nin en az kitap okuyan ülkeler arasında olduğunu belirterek, \"Daha çok okumak, daha çok bilgiyi edinmeliyiz. Batman\'da okuma alışkanlığını arttırmak için \'Batman Her Yerde Okuyor\' kampanyasını başlattık. Gençlerimiz ve vatandaşların okumaya olan ilgisi bizi fuarlara yönlendirdi. Geçmişte maalesef Batman kötü olaylarla anılıyordu. Artık şehrimiz güzel projelerle gündeme geliyor. Düzenlenen fuarlarla otellerimizde doluluk oranı yüzde 90\'lara çıkmış durumda. Eğitim başta olmak üzere bir çok konuda yardımlarını bizden esirgemeyen Başbakan Yardımcısı sayın Mehmet Şimşek\'e teşekkür ediyoruz\" dedi. Batman Üniversitesi merkez kampuste konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak, \"hayırlı, uğurlu olsun\" dileğinde bulundu. Okuyan bir şehir olan Batman\'ın bugüne kadar kitap fuarı düzenlememesinin bir eksiklik olduğunu ifade eden Şimşek, \"Batman\'a büyük ve modern bir kütüphane projesini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 milyon liraya mal olan yatırım gerçekleşti. Bu konuda emeği olan AK Parti Batman Miletvekili sayın Ataullah Hamidi\'ye de teşekkür ediyorum. Büyük bir kütüphane, Batman\'a kitap erişimini zenginleştirecek. Ayrıca yeni Hasankeyf yerleşim biriminde de yaptığımız kütüphaneye yakın bir sürede hizmete açacağız. Kitap, sınırsız hayal dünyasına ulaşmanın yoludur. Kitap okurken yaşama imkanı veriyor. Sosyal medya ve twiteer anlık bilgi sağlıyor ama kitaplar çok daha derinlemesine bizim dünyamızı insanların deneyimleri ve tarihi anlamamızı sağlıyor. Geçmişin belirtilerini kitaplarda buluyorsunuz. Maalesef biz kitaba yeterince önem ve kıymet vermiyoruz\" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Şimşek, Fransa\'da her 100 kişiden 21\'inin kitap okuduğunu, Türkiye\'de ise bu oranın binde biri bile olmadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

\"Aslında gelişmişliğin önemli bir kriteridir. Kitaplara harcanan para kitapları okumak için ayıran zaman bunlar. Mesela kitap okuyanların oranında Fransa, İngiltere ve Japonya\'yı ilk üç sırada görüyoruz. Fransa\'da düzenli kitap okuyanların oranı yüzde 21, yani her 100 kişiden 21 kişi düzenli olarak kitap okuyor. Türkiye\'de ne yazık ki binde 1, yüzde diyemiyorum. O bile anlamlı olurdu. Maalesef yapılan anketler bunu binde bir olduğunu gösteriyor. Bu bize yakışmıyor. Aslında ben bu bölgede kitap aşkının daha fazla olduğu kanısındayım ama anketler bunu bize bu şekilde gösteriyor. Maalesef kitaba harcanan kaynak ise son derece sınırlı. Bakın bir yılda kişi başına Norveç\'te 137 dolar, Almanya\'da 122 dolar, Belçika\'da 100 dolar, dünyada 1.3 dolar. Türkiye\'de sadece ve sadece 25 Cent harcanıyor. 1 dolar dahi harcamıyoruz. O nedenle kitabın kıymetini aşılamak lazım. Kitap okumayı bir hayat tarzı olarak bizim sürekli gündemde tutmamız gerekir. Televizyon ve internete ayıran zaman kitaba ayıran zamandan çok fazla ama Türkiye\'de bu durum daha vahim. Bakın ülkemizde ortalama bir vatandaş günde 360 dakika televizyon seyrediyor, 180 dakika internette zaman harcıyor ama kitap okumaya sadece ve sadece 1 dakika harcıyor. Bunun değişmesi lazım.\" Folklor gösterisi eşliğinde açılışı yapılan fuarda, stantları dolaşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, aldığı bazı kitapları fuarı gezen öğrencilere hediye etti

Freni boşalan park halindeki minibüs baraja uçtu

SİVAS\'ın Suşehri İlçesinde balık tutmaya gidenlerin park ettiği panelvan tipi minibüs freni boşalınca baraj gölüne uçtu. Suya gömülen araç vinçle çıkarıldı.

İlçede yaşayan Osman Yayla, oğulları Tarık ve Fatih Yayla ile birlikte ilçeye bağlı Yelkesen Köyü yakınlarındaki Çamlıgöze Baraj gölüne balık tutmaya gitti. Baba ve oğulları baraj kenarına geldiklerinde kullandıkları 58 EF 777 plakalı panelvan tipi minibüsü yokuş aşağı park etti. Malzemelerini alarak balık tutmak için baraj gölünün kenarına gitti. Balık tutmaya başladıkları sırada freni boşalan minibüs yaklaşık 40 metre hareket ederek suya girdi. Minibüs kısa süre içerisinde baraj sularına gömüldü. Osman Yayla ve ekipleri Suşehri İtfaiyesini arayarak yardım istedi. Olay yerine İtfaiye ve Suşehri Arama Kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yerini tespit etti. Halatla vince bağlanan minibüs sudan çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Komşusunun tarlasında gömülü cesedi bulundu

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde çiftçi 70 yaşındaki Rıfat Özcan\'ın cesedi, asker arkadaşı da olan komşusunun tarlasında gömülü bulundu. Cinayetle ilgili komşu tarla sahibi gözaltına alındı.

Bereketli Mahallesi\'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Rıfat Özcan, gece evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan, yakınları ve mahalle sakinleriyle birlikte çevreyi aradı ancak yaşlı adamı bulamadı. Rıfat Özcan\'ın 09 RF 574 plakalı motosikleti, bitişikteki aynı zamanda asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu 70 yaşındaki K.T.\'ye (Kazım Tekeli) ait mısır tarlasında bulundu. Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi. Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tümsek olan bölgeyi kazdığında başında darbe izi bulunan Rıfat Özcan\'ın cesedini buldu. Olay yerinde inceleme yapıldı, buruda bulunan bir küreğe el konuldu. Özcan\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi K.T. ile Rıfat Özcan\'ın tarla meseleleri yüzünden 3 yıldır husumetli oldukları öğrenildi. K.T., gözaltına alındı. K.T.\'nin suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Jandarma mahalle içerisindeki güvenlik kameralarını inceledi. Ayrıca K.T.\'nin üzerinde kan lekelerine rastlandığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali kortejle başladı

BU yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Korteje halkın ilgisi yoğun olurken, sanatçı katılımı az oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin bu yıl 54\'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, her yıl düzenlenen geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sinemasının yıldızları, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzüncü Yıl, Güllük, Atatürk ve Işıklar caddeleri boyunca çok sayıda kişi sıralandı. Ellerinde cep telefonlarıyla sanatçıları çekmeye çalışanlar, sevdikleri sanatçılarla selfie yaptı. Cadde boyunca, \'Sinemanın Yıldızları Buradan Geçecek\' tabelaları dikkati çekti. Halkın yoğun ilgisine rağmen korteje sanatçıların katılımı düşük oldu. Korteje Necati Şaşmaz, Erhan Yazıcıoğlu, Bulut Aras, Osman Sınav, Murat Han, şarkıcı Bengü gibi isimler katıldı. Korteji izleyenlerin gözdesi ise Necati Şaşmaz oldu.

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Klasik araçların en önünde ise 1905 model bir araç, Türk sinemasının simge isimlerinden Sümer Tilmaç\'ın fotoğrafını taşıdı. Öte yandan bazı klasik araçlar yolda kaldı, bu araçlara binen sanatçılar başka araçlara geçti. Korteje katılan sanatçılardan Bulut Aras, dünyanın en güzel şeyini yaşadıklarını söyledi. Aras, \"Bundan güzel şey olabilir mi? Bu kadar güzelliği, sevgiyi ve içtenliği başka bir yerde yaşayamazdık. Karşılıksız sevgi muhteşem bir şey\" dedi. Sanatçı Erhan Yazıcıoğlu da festivalin olağanüstü başladığını söyledi. Muhteşem bir ilgiyle karşılaştığını belirten Yazıcıoğlu, \"Halkımız yerli sanatçılara da büyük ilgi gösteriyor. Demek ki kendi yağımızda da kavrulabiliriz. Çok iyi şeyler yapmalıyız ki dışarıya karşı iyi olalım. Kendi içimizde birleşelim, dışarıya daha çok kafa tutalım. Kortejin sahibi halk ve olağanüstü\" diye konuştu. Şarkıcı Bengü ise çok büyük bir coşku yaşadığını ifıade etti. Kendisi için festivalin güzel geçtiğini kaydeden Bengü, festival kapsamında yarın konser vereceğini söyledii. Bengü, \"Bu coşkuyu yaşamak istedim\" dedi. Korteji izleyen bazı kişiler ise istedikleri sanatçıları kortejde göremediklerini söyledi.

Şarkıcı Sinan Akçıl Tokat\'ta hayranları ile buluştu

TOKAT\'ta pop müziği sanatçısı Sinan Akçıl hayranları ile buluştu.

Kent merkezinde bir alış-veriş merkezi içerisinde ücretsiz olarak düzenlenen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Islık ve alkışlar arasında sahneye çıkan Akçıl, parçalarını seslendirdi. \'Yüzyılın Aşkı\', \'Tabi Tabi\', \'gibi popüler şarkılarını hep bir ağızdan dinleyiciler ile birlikte seslendiren Sinan Akçıl’ı hayanları cep telefonları ile görüntülemek için adeta bir biriyle yarıştı. Sahnede seyircilerle konuşan Akçıl, kendisine sürekli çevresinden evlenme yönünde baskı yapıldığı ancak bunun için henüz erken olduğunu söyledi.

