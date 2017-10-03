DHA YURT BÜLTENİ-14

Sokakta çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayan koca yakalandı

GAZİANTEP\'te, dün eşini sokak ortasında 8 yaşındaki çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak kaçan 32 yaşındaki Özgür Meriç polis tarafından yakalandı. Özgür Meriç, boşanma aşamasındaki eşi Hakkın Meriç\'i çocuklarını kendisine göstermediği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi\'nde meydana geldi. Hakkın Meriç 8 yaşındaki oğlu ile yolda yürürken karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Özgür ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında 3 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Hakkın Meriç, hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Olay sonrası kaçan Özgür Meriç, bugün Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Çıksorut Mahallesi\'nde saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Meriç, emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasında olduğu eşini, çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle tartıştığı sırada bıçakladığını söyledi. Sorgulaması süren şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın meydana geldiği yer

- Olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri

- Hastane görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:55 MB

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)

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Doğu Karadeniz yaylalarında kaçak yapı yıkımı gergin başladı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda bu yıl içinde yapılan bin 750’nin üzerindeki kaçak yapının yıkılacağını açıklamasının ardından bölge illerin valilikleri harekete geçti. Trabzon’da ilk yıkım gergin başladı, tepki gösteren vatandaşlarla Jandarma arasında kısa süreli arbede yaşandı. Giresun’da ise vatandaşların tepkileri üzerine yıkım ekibi geri dönmek zorunda kaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki hafta Trabzon’da yaptığı konuşmada Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar bin 750’nin üzerinde kaçak yapı inşa edildiğini açıklamış,\'Hiç kimse kusura bakmasın kaçak yapılar yıkılacak’ açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından ilk adım Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde atıldı. İlçede 6 ayrı yaylada tespit edilen 573’ü tamamlanmış 203’ü yapım aşamasında 776 kaçak yapı için yıkım kararı alındı. İlk yıkım Çaykara ve Köprübaşı ilçeleri sınırlarında yer alan Barma Yaylasında başladı. Jandarma eşliğinde yaylaya ulaşan ekipler kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

TARTIŞMA ÇIKTI, ARBEDE YAŞANDI

Yıkım ekiplerinin geldiğini öğrenen vatandaşlarda Barma Yaylasına çıktı. Jandarma ekipleri ile tartışan vatandaşlar ekiplere tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar Jandarma’nın barikatını aşmaya çalışınca kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma’nın yapılara yaklaşmasına izin vermediği kalabalık sözlü tepkisini sürdürdü. Tartışmalar sırasında ekipler inşaat halindeki yapıların yıkımını sürdürdü.

GİRESUN’DA TEPKİLER YIKIMI BAŞLATMADI

Giresun Valiliği İl Özel İdare ekipleri Espiye İlçesi Karaovacık Yaylasında tespit edilen 78 kaçak yapının yıkımına başladı. Yaylada toplanan vatandaşlar yıkıma tepki gösterdi, iş makinelerinin önünü ellerindeki Türk bayrakları ile kesti. Jandarma’nın güvenlik önlemi aldığı yaylada tepkiler üzerine yıkım ertelendi. Ekipler yayladan ayrılmasına rağmen yaylacılar bekleyişini sürdürüyor. Yaylacılar evlerini yıktırmamakta kararlı olduklarını açıkladı. Bölgedeki diğer yaylalarda da kaçak yapıların yıkımının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıkım çalışmaları

-Yıkım ekibine tepki gösterenler

-Jandarma ile tartışma

Haber-Kamera: Fatih TURAN- Hakan KABASANOĞLU TRABZON-GİRESUN,(DHA)

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Öldürülen gencin organları nakil bekleyen hastaların umudu oldu

SAMSUN\'un Bafra İlçesi\'nde tabancayla vurularak öldürülen 23 yaşındaki Abdulkadir Büyükgürler\'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Büyükgüler, 6 kişiye umut oldu.

Bafra İlçesi\'nde dün tartıştığı Yusuf T. ve Mertcan T. kardeşler tarafından tabancayla vurularak öldürülen Abdulkadir Büyükgürler\'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yetkililerin görüşerek ikna ettiği ailenin de onayı ile böbrekleri, korneaları, karaciğer ve kalbi uzman ekipler tarafından alınan genç, nakil bekleyen hastaların umudu oldu. Alınan organlardan karaciğeri Erzurum\'a, böbrek ve korneaları Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne, kalbi ise Ankara\'da nakil bekleyen hastalara gönderildi.



Görüntü dökümü:

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-Helikopterin inişi

-Detaylar

-Organların getirilmesi

-Helikopterin kalkışı

(Süre: 02.08 dk) - (Boyut 295 MB)

Haber-kamera: Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)

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Kayıp emeklinin cesedi denizde bulundu

TEKİRDAĞ\'da 3 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki Bahattin Sözbir\'in cesedi, Marmara Denizi\'nde bulundu. Kıyıya çıkarılan Sözbir\'in cesedi başında kardeşi Harun Sözbir, gözyaşı döktü.

Tekirdağ\'da 3 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen emekli Bahattin Sözbir\'in yakınları polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan polis, Sözbir\'in en son Tekirdağ sahilinde görüldüğünü belirledi. Bölgede yapılan çalışmada bir sonuç alınamayınca, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne ait dalgıçlar da denizde arama çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında balıkçılar denizde bir ceset görünce durumu polise bildirdi. Kıyıya çıkarılan cesedin kayıp Bahattin Sözbir\'e ait olduğu belirlendi. Haber verilmesi üzerine gelen Sözbir\'in kardeşi Harun Sözbir, kardeşinin cesedi başında gözyaşları döktü. Sözbir\'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerindeki dalgıç ekipleri ve polisler

-Karaya çıkarılan ceset

-Yakının gözyaşı dökmesi

-Deniz polislerinin teknesi

-Cesedin cenaze aracına konması

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Çanakkale\'de OHAL döneminde 490 kişi tutuklandı



ÇANAKKALE Valiliği, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında FETÖ/PDY\'ye karşı başlatılan mücadelede, bugüne kadar 2 bin 328 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, yargı sürecinde ise 490 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, OHAL kapsamında haklarında işlem yapılan kişilerle ilgili bilgi verildi. Buna göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen OHAL kapsamında, FETÖ/PDY üyesi ya da şüphelilerine yönelik başlatılan soruşturmalarda bugüne kadar çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör çalışanı ve sivil vatandaş olmak üzere toplam 2 bin 328 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Valilik, Adliye, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör çalışanı ve sivil vatandaşın aralarında yer aldığı 490 kişi yargı sürecinde tutuklanırken, 480 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yargılama sonucunda 217 kişi cezaevinden tahliye oldu, işlem yapılan 554 kişi ise serbest kaldı. Şüpheli 187 kişinin ise halen firari durumda olduğu belirtildi. Soruşturmada değişik kurum ve kuruluşlarda görevli 115 kişi görevden uzaklaştırıldı, 782 kişi ise kamu görevinden çıkarıldı. Devam eden yargı süreci sonunda ise 195 kişi görevlerine iade edildi.



Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)



