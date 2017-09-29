DHA YURT BÜLTENİ-14

TSK\'nın Habur tatbikatı devam ediyor

ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında 12\'inci gününe giren tatbikatta, Irak ve Türk askerleri akşam saatlerinde ortak tatbikat yaptı. Tatbikat kapsamında talimatlar doğrultusunda hakim tepelerde belirlenen hedefler, tankların desteğinde başarılı bir şekilde senaryo gereği ele geçirildi.

Sabah saatlerinde zırhlı araç ve tankların bakımını yapan askerler, öğlen yemeğine geçti. 33 Irak askeri ve Türk askerleri daha sonra burada kendilerine verilecek talimatları beklemeye başladı. Saat 16.00\'dan sonra Irak ve Türk askerleri tatbikat alanına çıktı. ZPT denilen zırhlı araçlarla askerler, hedeflenen hakim tepelere taaruz gerçekleştirdi. Burada sis bombalarını kullanan askerler, kendilerini kamufle etmeyi başardı. Irak ve Türk askerleri arasındaki zırhlı araçlardan inen askerler, belirlenen noktaları bir şekilde ele geçirdi. Bu birliklere tanklar da eşlik ettiği gözlendi. Tatbikatın sonunda, verilen görevleri başarı ile tamamlayan askerler, yeniden zırhlı araçlara binerek başlangıç yeri olan tatbikat alanına geri döndü. Zırhlı araçlar ve tanklar daha sonra seri bir şekilde manevra yaptıktan sonra bugünlük tatbikatı tamamlamış oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Zırhlı araçların tatbikat alanına gelişi

-Sis bombalarının atılması

-Askerlerin zırhlı araçlardan çıkışı

-Askerlerin taaruza geçmesi

-Belirlenen mevzilerin ele geçirilmesi

-Tankların askerlere destek vermesi

-Askerlerin araçlara binip geri dönmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale\'de (6) GENİŞ HABER

BAYRAMİÇ\'TE DE HALKA SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Ezine\'deki programının ardından Bayramiç\'e geçti. \'Bayramiç\'in eniştesi\' olarak bilinen eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut da Başbakan Binali Yıldırım\'a eşlik etti. Yıldırım Akbulut Meydanı\'ndaki programda önce eski başbakan Yıldırım Akbulut tarafından kısa bir konuşma yapıldı. Akbulut, kente kendi döneminde yaptığı hizmetlerden bahsetti. Ardından Başbakan Yıldırım, konuştu. \"Bugün burada değerli Başbakanım, aynı zamanda hemşerim, sizin enişteniz Yıldırım Akbulut başbakanımla beraberiz. Size eniştenizle beraber geldim. Siz Bayramiçliler enişteleri çok seversiniz biliyorum. Bayramiç ile kucaklaşmaya geldik. Sizlere milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim\" diyerek konuşmasına başlayan Binali Yıldırım, \"1915\'te Çanakkale bütün dünyanın güçlerinin bir araya geldiği saldırıya uğradı. Çanakkale Destanı\'yla Türkiye\'yi ayağa kaldıran büyük şair Mehmet Akif\'tir, onun ruhudur. İstiklal şairimiz Mehmet Akif burada, sizin bu güzel ilçenizde dünyaya geldi. 7 yaşına kadar çocukluk yılları burada geçti. Mehmet Akif\'in doğduğu ev, öyle inanıyorum ki, Çanakkale şehitlerinin huzuruna gelen binlerce, yüz binlerce vatan evladı tarafından ziyaret edilecek. O evi, tekrar yeni baştan yapan ve Bayramiç\'in değerine değer katacak şekilde kazandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 18 Mart\'larda, 24-25 Nisan\'larda milyonlarca insan Çanakkale\'ye gelince mutlaka Mehmet Akif Ersoy\'un doğduğu Bayramiç\'e gelerek, onun mekanını ziyaret edecek\" dedi.

ŞEHİTLERİ HATIRLATTI

Çanakkale\'de şehitleri de anan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: \"Çanakkale\'de yatan kahraman şehitlerimizi gelmiş geçmiş bütün memleket için güzel işler yapmış ecdadımızı rahmet ve şükranla selamlıyorum. Bu topraklara evladını şehit olmaya gönderen bütün coğrafyamıza selam gönderiyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla, minnetle yad ediyorum. Biraz sonra evinin açılışını yapacağımız Mehmet Akif Ersoy\'u rahmet, şükranla, minnetle anıyorum. Ne diyor İstiklal Şairi; \'Sen ki, a\'sara gömülsen taşacaksın...Heyhat, Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber.\' İşte bugün bu his ve duyguyla yatan şehitlerimize borcumuzu ödemek üzere gece gündüz demeden Türkiye ve Çanakkale için çalışıyoruz. Bir yandan ülkemizin baş belası olan terörle mücadele ederken, bir yandan da Türkiye\'yi, Çanakkale\'yi büyütmenin derdine düşmüşüz. 15 yılda 1 Türkiye\'yi 3 Türkiye\'ye büyütmüşüz. Bunu yaparken de ülkemizin, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, bölücü terör örgütlerine, FETÖ terör örgütlerine de göz açtırmadan mücadelemiz sürüyor. Bu topraklardan kökleri kazınıncaya kadar kararlı mücadelemiz devam edecek. Allah\'ın izniyle bu terör belasını milletimizin gündeminden düşüreceğiz. Allah bizi şehitlerimizin yollarından ayırmasın.\" Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şu şekilde tamamladı. \"Çocuklarımız gençlerimiz Çanakkale\'ye geliyor. Milli şuuru anlamak, bu toprakların hangi bedelle vatan olduğunu anlamak için geliyorlar. Ama onlar geldiğinde Çanakkale\'ye, İstiklal Savaşımıza ruh veren, bizim İstiklal Marşı\'mıza heyecan ve ruh veren Akif gibi büyük şahsiyeti de, doğduğu yeri de, çocukluğunun geçtiği yeri de öğrensin, Bayramiç\'e gelsin istiyoruz. Kültürümüzü, değerimizi yaşatalım istiyoruz. Biz değerlerimizle güçlüyüz. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz, geçmişimize sahip çıkıyoruz. Bu değerlerimizle inşallah geleceğimizi de inşa ediyoruz. Bu eserlerle ecdadı tanımayan, ecdada Fatiha okumayan vatan evladı kalmasın istiyoruz. Mehmet Akif\'in babası imamdı burada biliyorsunuz. Onun görev yaptığı camiyi de tekrar restore ediyoruz. Yapılan bu eserler Bayramiç\'e, Çanakkale\'ye hayırlı uğurlu olsun. Çanakkale bizim gururumuz, Çanakkale İstiklal harbinin temellerinin atıldığı yerdir. Çanakkale Geçilmez dedik ve yedi düveli Çanakkale\'de durdurduk\"

MEHMET AKİF ERSOY EVİ AÇILDI

Konuşmanın ardından Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Milletvekili Ayhan Gider, Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz hep birlikte kurdeleyi keserek, Mehmet Akif Ersoy Evi ve tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi. Törene katılanlarla birlikte yürüyerek Mehmet Akif Ersoy\'un Evi\'nin önüne gelen Başbakan Binali Yıldırım, burada Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin arasına geçip, müzik öğretmeni Hakan Çelik nezaretinde İstiklal Marşı\'nı okudu. Öğrencilere satranç takımı hediye etti. Ardından da Mehmet Akif Ersoy\'un evini gezdi. Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Mehmet Akif Ersoy\'un evinin fotoğrafını Başbakan Yıldırım\'a takdim etti.

YILDIRIM: SÜLEYMANİYE VE ERBİL\'E YAPILAN BÜTÜN UÇUŞLAR SÜRESİZ İPTAL

Başbakan Yıldırım, Çanakkale\'nin Bayramiç İlçesi\'nde restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy Evi\'nin açılış töreninin ardından Kuzey Irak\'ta düzenlenen \'bağımsızlık referandumu\' sonrası Erbil ve Süleymaniye\'ye yönelik alınan uçuşları durdurma kararı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılacak uçuşların, bugün saat 18.00 itibariyle süresiz iptal edildiğini duyuran Yıldırım, \"Bildiğiniz gibi Kuzey Irak bölgesinde bir referandum gerçekleşti. Bütün dünyanın karşı çıktığı, Türkiye\'nin bütün uyarılarına rağmen bu referandumu Kuzey Irak yönetimi inatla gerçekleştirdi. Sonrasında alınacak önlemler bağlamında, bugün saat 18.00 itibarıyla Türkiye\'den Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e yapılan bütün uçuşlar, süresiz olarak iptal edilmiştir. Irak merkezi hükümetinin Sivil Havacılık İdaresi\'nin aldığı karara uygun olarak biz de Süleymaniye\'ye ve Erbil\'e sefer yapmayacağız\" diye konuştu.

\'PEYDERPEY ATACAĞIMIZ ADIMLARI PAYLAŞACAĞIZ\'

Uçuşların iptal edilmesi nedeniyle mağdur olanlar varsa bölgeye özel uçak gönderilebileceğini de belirten Başbakan Yıldırım, \"Türkiye olarak hem Türk Hava Yolları hem de özel şirketlerimiz, seferleri durduruyor. Eğer orada mağdur olan vatandaşlarımız varsa bunları almak için özel uçak gönderebileceğiz. Böylece bu işlerde, Türkiye\'nin şakası olmadığını bir kez daha anlamalarını bekliyoruz. Önlemlerimiz, bununla sınırlı değil. Peyderpey atacağımız adımları da kamuoyuyla paylaşacağız\" dedi.

KENTTEN AYRILDI

Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Bayramiç Belediye Başkanı AK Partili Sadettin Arslan\'ı makamında ziyaret edip kentten ayrıldı. Başbakan Binali Yıldırım helikopterle il merkezine oradan da uçakla Ankara\'ya yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başbakan Binali Yıldırım\'ın öğrencilerle İstiklal Marşı\'nı okumasından görüntü.

- Konuşmadan sonra kurdele kesildi

- Satranç takımı

Haber- Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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Adalet Bakanı Gül: Kendi yüzünü, karısını bile inkar eden hainler

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, mahkemelerde devam eden FETÖ davalarıyla ilgili sanıkların bir tiyatro sahnelemeye çalıştıklarını belirterek, \"Bu tiyatro, trajediyle başladı, komediyle devam ediyor. Mahkemede kendi yüzünü, kendi karısını bile inkar eden hainlerin yargılaması adil bir şekilde devam edecek\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle buluştu. Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı Rıza Sümer ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ak Partilileri bu çatı altında toplayan hayalin büyük Türkiye ideali olduğunu söyledi. Türkiye\'yi hasta adam olarak görmek ve \'ne ölsün ne olsun\' isteyenlere karşı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gelerek Türkiye\'yi dünya lideri yapmak için yola çıktığını belirten Abdülhamit Gül, \"İşte rahatsız oldukları mesele budur. Eğer Türkiye IMF\'ye borcunu sıfırladıysa, milli gelirini artırdıysa, başka ülkelerden borç istemiyor, kimse Türkiye\'ye parmak sallayamıyorsa o Türkiye\'den korkmak gerekir diye karşı bir kampanya başlattılar. Onlar Türkiye\'yi hasta, bölünmüş, ufalanmış bir ülke olarak sevmek istiyorlardı. Ama biz bunlara izin vermeyeceğiz, PKK\'sı, FETÖ\'sü içerideki ve dışarıdaki maşalarının hepsine gereken cevabı veririz. Türkiye Cumhuriyeti bunların önünde asla diz çökmeyecektir\" dedi. Türkiye\'de bir anamuhalefet olmadığını da belirten Gül, \"İşte geldikleri seviye ortada. Ama biz kendi eleştirilerimizi de yaparak Türkiye\'yi 3-5 kat daha büyüttük. Eğer bugün Ak Parti hükümeti ve Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı yanı başımızdaki ülkelerimize bakın, Suriye, Irak, bölünen parçalanan evlerini terk eden ülkeleri görüyoruz. Ama bugün Türkiye kıyamete kadar ayaktadır. Türkiye\'nin bekası içen mücadele verdiğimiz bu dönemlerde hepimize çok önemli görevler düşüyor\" dedi.

KUZEY IRAK YORUMU

Ak Parti\'de hiç kimsenin millete tepeden bakamayacağını ve milletin şarkısı, türküsünü küçümseyen, değerlerini küçümseyenlerin Ak Parti\'den olamayacağını dile getiren Bakan Gül, Kuzey Irak referandumuna ilişkin de şunları söyledi: \"Türkiye etrafındaki bütün olan biten hadiselere karşı omurgalı duruşunu bozan bir ülke değil. Kuzey Irak\'taki referandum Türkiye tarafından şiddetle kınanmıştır. Bir referandumun meşru olabilmesi için anayasasında yer alması gerekir. Bizim için Irak merkezi hükümetinin kabul etmediği, Anayasa Mahkemesi\'nin de durdurduğu ve anayasada yer almayan bir referandumun kabul edilmesi asla mümkün değil. Türkiye\'nin bekasını, 80 milyonun can ve mal güvenliğini ilgilendiren bu tür konularda asla vatandaşlarımızı zorda bırakacak hiçbir uygulamaya müsaade edemeyiz. Bundan sonraki süreçlerle ilgili gerekli adımlar ve kararlar alınmıştır. Uygulamaya başlanmıştır ve devam edecektir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünü savunmaktadır. Bu konudaki duruşu başından beri bellidir ve bu duruşu devam ettirecektir\" dedi.

BU YALANLARA DÜNYA TARİHİNDE RASTLANMADI

15 Temmuz darbesini yapan hain FETÖ mensuplarının bugün mahkemelerde Türk yargısı önünde hesap verdiklerini dile getiren Abdülhamit Gül, \"Kalleşçe cumhurbaşkanımıza, TBMM\'ye suikast girişiminde bulunan, 250 insanı şehit edenlerin bu hainlik ve ihanetine karşı şimdi hukuk önünde hesap verme zamanı. Ama kim suçsuzsa beraat kararı alacaktır. Ama suçluların da en ağır ve adil şekilde yargılanmasını istiyoruz. Ama bir de ne istiyoruz? Sanıkların sahnelemeye çalıştıkları bir tiyatro. Bu tiyatro trajediyle başladı, komediyle devam ediyor. Soruyor hakim, \'Şunu tanıyor musun, bunu tanıyor musun, Ali\'yi tanıyor musun, Veli\'yi tanıyor musun\', \'Hayır hiçbirini tanımıyorum\'. Tekrar soruyor \'Şunu tanıyor musun\', \'hayır onu da tanımıyorum\' diyor. \'Ya bu kadar yalan olmaz, bu senin karın, onu da mı tanımıyorsun\' diyor mahkeme başkanı. Alışmışlar yalana, \'tanımıyorum\' diyor ve kendi karısını dahi tanımayan bir komedi tiyatrosu izliyorsunuz. Yine mahkeme başkanı soruyor, görüntülerden bakıyor, \'bu yüzü tanıyor musun\' diye, \'bu yüzü tanımıyorum\' diyor. Türk milletiyle dalga geçen bu kadar bir ihanet çetesi Türkiye\'de görülmedi. Bu coğrafyada böyle bir ihanet, alçaklığa tanık olunmadı. Bu mücadelede eğer bir aksaklık, zafiyet, gevşeklik olursa Türkiye\'nin bekası sıkıntıya girer. Çünkü bu mücadele bir bayrak, istiklal mücadelesidir\" dedi. Bakan Gül, Ak Parti ziyaretinin ardından Antalya Adliyesi\'ne geçti. Başsavcı Ramazan Solmaz\'ı makam odasında ziyaret eden Bakan Gül, ardından adliye bahçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Abdülhamit Gül\'ün karşılanması

- Salona girişi

- Bakan Gül\'ün konuşması

- Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer\'in Bakan Gül\'e plaket vermesi

- Bakan Gül\'ün adliyeye gelişi

- Bakan Gül\'ün selamlaması

- İl Müftüsü Osman Artan\'ın dua etmesi

- Bakan Gül\'ün konuşması

- Bakan Gül\'ün aşure dağıtması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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2 kadından birini öldürüp, diğerini yaraladı, evi ateşe verip kaçtı/EK



ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ

Tokat\'ın Turhal İlçesi\'ndeki bıçaklı saldırıda, şüphelinin, ölen Dursiniye Tunç\'u bıçakladıktan sonra üzerine benzip döküp ateşe verdiği, ardından da evi yaktığı ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan Gülcihan Göçer\'in ise Tunç\'u, üzerindeki alevleri söndürerek aşağı indirdiği belirlendi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Haber:TOKAT,(DHA)

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Cipe çarparak minibüsün altında kalan motosiklet kazası kamerada

EDİRNE\'de ana yola kontrolsüz çıkan cipe çarparak yolcu minibüsünün altında kalan plakasız motosikletteki 18 yaşındaki Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli yaralandı. Yaralılardan Erman Kısaç, minibüsün altında sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılırken, kaza anı minibüsün yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Londra Asfaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle şehir merkezine giden 1Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli, ana yola kontrolsüz çıkış yapan Nihat Arabacı yönetimindeki 22 NA 278 plakalı cipe çarparak karşı yönde dönüş yapmak için duran Kazım Koç idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede kaza yerine geldi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, yolcu minibüsü altına sıkışan yaralı Erman Kısaç\'ı çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Minibüsün altından çıkarılan Erman Kısaç ve arkadaşı Kayhan Örnekli ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede toplanan kalabalık ise yaralılara ilk müdahaleyi izleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Bir süre sonra kalabalık polis ekiplerinin uyarısıyla dağıldı. Yaralılar Kayhan Örnekli ve Erman Kısaç\'ın sağ bacaklarının kırıldığı hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, yolcu minibüsünün yol kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karşı yönden gelen motosikletin, kontrolsüz çıkış yapan cipe çaptıktan sonra minibüsün altına girdiği görüldü. Kazayla ilgili araç sürücüleri ifadeleri için Selimiye Polis Merkezi\'ne götürülürken, polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazanın minibüs kamerası görüntüleri

-Toplanan kalabalık

-Minibüs altına sıkışan yaralı

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Yaralının çıkarılması

-Kalabalıktan görüntüler

-Yaralanın ambulans konulması

-Kaza yapan cip

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, anıldı

OSMANLI Padişahı Yavuz Sultan Selim, 497\'nci ölüm yıldönümünde iç organlarının gömülü bulunduğu Tekirdağ\'ın Muratlı İlçesi\'nde adının verildiği hatıra ormanında anıldı.

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim\'in 497\'inci ölüm yıldönümünde iç organlarının gömülü olduğu Tekirdağ\'ın Muratlı İlçesi Yukarısırt Mahallesi\'nde törenle anıldı. Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, Valilik ve Muratlı Belediyesi\'nin organize ettiği törene

Tekirdağ Vali Yardımcısı Bekir Sıktı Hanlıoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Namık Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, akademisyenler, kamu çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol\'un yaptığı açılış konuşması ile başlayan törende, Yard. Doç. Dr. Mahmut Recep Keleş, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim hakkında tarihsel bilgiler verdi. Mevlidi Şerif okunmasının ardından Müftü İsmail İpek, dualar okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının sunduğu gösterinin ardından halka verilen ikramlarla tören son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yavuz Sultan Selim hatıra ormanı

-Alanda toplanan vatandaşlar

-Dualar ve mevlit okunması

-Mehteran gösterisi

-Protokol üyeleri

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Kınık\'ta TOKİ konutları kurayla sahiplerini buldu

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, Belediye ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ön talep toplanarak yaptırılan ve yüzde 80\'i tamamlanan 276 konuttan 137\'si kurayla sahiplerini buldu. Diğer 134 konut için ise yaklaşık 300 ön başvuru olduğu bildirildi.

Fatih Mahallesi, Kocaömer Caddesi üzerindeki 67 bin metrekarelik alan üzerine geçen yıl Ekim ayında TOKİ tarafından yapımına başlanan 112\'si 2+1, 164\'ü de 3+1 olarak yapılan toplam 276 konut inşaatının yüzde 80\'lik bölümü tamamlandı. Ön talepleri alınan 41\'i 2+1 ve 96\'sı da 3+1 olmak üzere toplam 137 konut için Kınık Aile Yaşam Merkezi\'nde kura çekimi yapıldı. Kurayla daireleri belirlenen hak sahipleri, büyük sevinç yaşadı. Kura çekimde konuşan AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, \"Bugün bu salonda, noterimizin çekeceği kuralarla, ön başvurusunu yapıp, bankaya başvuru bedellerini yatıran her hemşerimiz evsahibi olacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Yapılan 276 konuttan 5\'i kapıcı dairesi olarak planlandı. Ayrıca 67 bin metrakerelik alanda konutların dışında alışveriş merkezi, cami ve diğer sosyal donatı alanları da yer alıyor. 67 bin metrekarelik alanda 276 konut yapmak şu anlama geliyor; Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle dikey mimariden yatay mimariye geçilmiştir. İlçemizde, bu yatay mimariye uygun olarak 17 bin metrekareye konutlar ve sosyal donatılar geri kalan 50 bin metrekareye otopark ve yeşil alan yapıldı. Selçuklu mimarisini andıran konutlar için TOKİ yetkililerine teşekkür ediyoruz. Kuranın ardından isteyen hak sahiplerni belediyemizin servis araçları ile inşaat alanına gidip, 2+1 ve 3+1 örnek daireleri görebilecek. Yüklenici firma ile bu sabah yaptığım görüşmede, hak sahiplerinin yıl sonuna kadar evlerine geçebileceğini öğrendim\" dedi.

\"HEDEFİMİZ 2023\'E KADAR 1 MİLYON KONUTA ULAŞMAK\"

TOKİ Satış Uzmanı Süleyman Hilmi Önal da TOKİ\'nin kuruluş amacının belediyelere ucuz kredi temin edip, toplu konut yapımını sağlamak olduğuna dikkati çekip, \"Fakat bu, 2002 yılında göreve gelen AK Parti Hükümetleri ile değişti. Belediyeler olmadan direkt konut yapımına döndü. 2002 yılı ile 2017 yılları arasında ihaleleri yapılıp yapım işleri devam edenlerle beraber 800 bin konut hedefine ulaşmış bulunmaktayız, Hedefimiz 2023 yılına kadar 1 milyon konuta ulaşmak. Bu 800 bin konutun 629 bin adetini vatandaşlarımıza teslim ettik. Geriye kalanları da Kınık\'ta olduğu gibi kısa sürede teslim etmeyi planlıyoruz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından noter huzurunda ilk kuraları Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün,TOKİ Satış Sorumlusu Süleyman Hilmi Önal ve Kınık İlçe Emniyet Müdürü Levent Akkaya çekti. Kurayla toplam 137 daire sahibini buldu. İsteyen hak sahipleri , daha sonra TOKİ inşaat alanına gidip, Kınık Belediyesi Şehir Plancıları eşliğinde örnek daireleri gezdi. Diğer 134 konut için ise yaklaşık 300 ön başvuru olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kura çekiminden görüntü

-TOKİ konutlarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)



