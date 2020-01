DHA YURT BÜLTENİ-14

DHA ekibi, referanduma hazırlanan Kerkük\'te



Irak\' ın Kerkük kentinde 25 Eylül tarihinde yapılacak referandum öncesi sessizlik hakim. Kerkük\' ün kürt mahallerinde referanduma destek verilirken türkmen vatandaşlar ise referandumu boykot edeceklerini söyledi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, referandumun Irak anayasasına aykırı olarak yapıldığını bunun Irak\' ı parçalamak anlamına geldiğini, bu nedenle türkmen vatadaşların referandumu boykot edeceğini söyledi..



Haber:Felat BOZARSLAN-Kamera:Burak EMEK/KERKÜK,(DHA)

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel\'den TEOG yorumu

TEOG\'un kaldırılması kararından sonra yenri sisteme hakkında çok sayıda öneri ve fikir gündeme geldi. Yeni düzenlemeyle ilgili Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, fen ve teknoloji okulları için TEOG\'un yanı sıra ek bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, \"Eğitim sistemi sınava endeksli olamaz. İllerde ilçelerde ölçme değerlendirme merkezleri kurulmalı. Okullarda güçlü bir rehberlik yapılmalı\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın TEOG\'a yönelik değerlendirmesinden sonra başlayan çalışmalarda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sistemin kaldırıldığını açıkladı. Bu gelişmeleri ise Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel değerlendirdi. Başından beri TEOG\'a karşı olduklarını vurgulayan Enver Yücel, \"TEOG sınavlarının öğrenci üzerinde baskı yaptığını görüyoruz. Eğitim öğretim sadece sınava endeksli olamaz. Eğitim önemlidir. Öğrenciler, liseye girişte farklı modellerde bunu yapabilirler. Sadece sınava endeksli bir eğitim, öğrencilere en yararlı olabilecek modelleri yapamıyoruz. Eğitim sistemini zedeliyoruz. Her şeyden önce sınavın içeriğine bakmak lazım. Basit bir sınav, sıralama yapılıyor. Sınava girmek zorunluluğu var. Belli illerde bazı liselere girebilmek için öğrenciler sınava tabi tutuluyor. Bu yanlışın kaldırılmasını uygun buluyorum\" dedi.

\"BİZ DE KAFA YORUYORUZ\"

Okula kabul sisteminin ne olması gerektiği konusunda kurum olarak çalıştıklarını, kafa yorduklarını anlatan Enver Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bizde TEOG\'la öğrenci alıyoruz. Elimizde başka kıstas yok. Bunun öğrenciyi iyi seçmediğini görüyoruz.TEOG birincisi olmuş geçen seneki soruları bir yıl sonra soruyorsan yapamıyor. Bu senede TEOG\'da 17 bin birinci var. Keşke öteden beri çalışılsaydı. Bütünü toplumun kesitleri tarafından tartışılıp karar alınsaydı. Aceleye gelip kaldırılıyor ama çok da önemli bir şey olduğu kanaatinde değilim. Bizimde öğrenci alış metot ve yöntemlerimiz var. Sadece TEOG sonuçlarına göre alamadık. Öğrencilerimizin 4 yıl içerisinde yaptıkları okul notlarına yaptıkları projelere baktık. Bunları dosya olarak bize sundular.İllerde de, ilçelerde de, ölçme değerlendirme merkezleri kurulmalı. Yerleştirmelerle ilgili okullarda güçlü bir rehberlik yapılmalı. Ayrıca izleme merkezleri kurulmalı. Öğrenciler buna göre yerleştirilmeli.\" Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, daha sonra Bornova kampüsünde 8\'inci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfı ziyaret etti. Öğrencilerle yeni sistem ve TEOG üzerine sohbet etti.

DJ Karaduman\'ı bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası istendi



ESKİŞEHİR\'de besteci, aranjör ve DJ 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile arkadaşı 36 yaşındaki Volkan Karaca\'yı bıçakla yaralayan, genç şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı olduğunu söyleyen tutuklu sanık 33 yaşındaki Enis Duman hakkında 18 yıl hapis cezası istendi.

Olay, geçen 10 Mart gecesi İsmet İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Eskişehir\'e bir eğlence merkezindeki programı için gelen DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca, kaldıkları otelin girişinde şarkıcı Aleyna Tilki\'nin hayranı Enis Duman\'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile kolundan yaralanan arkadaşı Volkan Karaca, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından Enis Duman\'ı yakaladı. Gözaltına alınan Duman polislere, genç şarkıcı Şarkıcı Aleyna Tilki\'ye ilgi duyduğunu, olayı Emrah Karaduman\'ın Aleyna Tilki\'nin sevgilisi olduğunu düşünerek olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Enis Duman 11 Mart\'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Duman, savcının itirazı üzerine 13 Mart\'ta yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DJ Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karaca ESOGÜ Hastanesi\'nde gerekli tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi.

\'ALEYNA\'YA İLGİ DUYUYORDUM\'

Tutuklu sanık Enis Duman\'ın yargılanmasına Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Bugün yapılan duruşmaya Emrah Karaduman ile arkadaşı Volkan Karacan katılmadı. Tutuklu sanık Enis Duman, genç şarkıcı Aleyna Tilki\'ye ilgisinin olduğunu söyleyerek \"Aleyna\'ya ilgi duyuyordum. Emrah Karaduman ile ilişkisi olduğunu düşündüm. Emrah\'ın Eskişehir\'e geleceğini öğrendim. Kalacakları otelin bölgesinde beklemeye başladım. Emrah Karaduman otele geldi. Otele giriş yapacağı sırada kendime ait bıçak ile saldırdım. Araya girenler de bıçakla yaralandı. Olay sonrası kaçtım. Polisi görünce teslim oldum. Aleyna\'nın beni tanıdığını ve aşağıladığını düşündüğüm için olayı gerçekleştirdim. Olay sırasında hap veya uyuşturucu madde de kullanmadım\" dedi. DJ Emrah Karaduman\'ın avukatları, sanığın tasarlayarak adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı mütalaada bulunarak sanık Enis Duman\'ın, Emrah Karaduman\'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Volkan Karaca\'yı yaralamaktan 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savcının mütalaasına yazılı beyanda bulunmaları için duruşmayı 26 Eylül\'e erteledi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Hareket halindeki hafif ticari araç yandı

Bartın\'da hareket halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Gölbucağı Mahallesi\'nden kent merkezine giden İsmail Saka yönetimindeki 81 FJ 897 plakalı hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarıya çıktı. Sürücünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracı tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da esnaflardan vatandaşlara tirit ziyafeti

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, \'Ahilik Haftası\' etkinlikleri kapsamında 2 bin kişiye tirit yemeği ikram etti.

Bu yıl 33\'üncu Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği vatandaşlara yöresel tirit yemeğini ikramda bulundu. Her yıl geleneksel olarak birlik binasında düzenlenen tirit yemeğine yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Et suyuna kızartılmış üzerine bayat ekmek konularak hazırlanan tirit yemeği için 20 kilo sarımsak, 100 kilo yoğurt, 100 kilo limon, 500 kilo et ile 2 bin ekmek kullanıldı. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Şerif Bakay, esnafların birlik ve beraberliğin sağlanması, bol kazanç elde etmeleri için her yıl geleneksel olarak vatandaşlara tirit ikramında bulunduklarını ifade etti.

