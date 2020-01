DHA YURT  BÜLTENİ-14

Bursa\'da eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ\'lı yakalandı



BURSA\'da eylem hazırlığında olduğu tepsit edilen 3 DEAŞ\'lı terörist, bir ev ve ormanlık alanda yapılan operasyonlarla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl İlçesinde, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve zırhlı araçlar ile yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Polis tarafından sorguya alınan zanlı, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu ve 2 arkadaşının da ormanlık alanda saklandığını itiraf etti. Polisler, ormanlık alanda çadırda yaşayan şüphelilere sabah erken saatlerinde operasyon düzenledi. Çadırda kalan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve çadırda yapılan aramalarda, örgütsel döküman, eylem planı ve yazışmaları, pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

=============================================

Başbakan Yıldırım: Öğrencilerimizi TEOG stresinden kurtaracağız (4)



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile yaptığı toplantının ardından Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Otobüsle belediye önüne gelen Başbakan Yıldırım, burada kendisini bekleyenlerin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Kalabalığın yanına giderek tokalaşan ve bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi\'den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

=============================================

Konya\'da kayıt dışı çalışan sayacılardan iş bırakma eylemi

KONYA\'da ayakkabı fabrikalarına atölyelerde parça başı (fason) olarak ayakkabı derisi diken sayacılar, bugün iş bırakma eylemi düzenledi. Üretim yaptıkları fabrikaların kendilerine düşük ücretler verdiklerini ileri süren sayacılar, ücret haklarını arayamadıklarını, hak arayamamalarının nedeninde kayıt dışı çalışmalarından kaynaklandığını, topluca kayıt altına alınıp fabrikalardan haklarını aramak istediklerini belirtti.

Karatay İlçesi\'nde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi\'ndeki irili- ufaklı atölyelerden, ayakkabı fabrikalarına, ayakkabının üst deri bölümünü dikip, işleyen atölye sahipleri ve çalışanlar, site önünde toplanıp iş bırakma eyleme düzenledi. Yaklaşık 600 kişilik grup, üretim yaptıkları fabrikaların kendilerine düşük ücretle ürün ürettirdiklerini ileri sürdü. Ücretlerin düşük olmasının nedeninin de atölyelerin kayıt dışı olmasından kaynaklandığını ve bu nedenle de hiç bir hak arayamadıklarını belirten sayacılar, artık kayıt altına alınmak istediklerini belirtti. Kayıt altına alınmamalarının nedeninin de yine düşük ücretlerle iş yapmalarından kaynaklandıklarını ileri süren sayacılar, eylemlerinin seslerini duyurana kadar devam edeceğini belirtti.

\'KENDİMİZİ İSPİYONLUYORUZ\'

Grup adına konuşan Muhammet Yüksektepe, \"Yıllardır hakkımızı alamadığımız için bu eyleme karar verdik. Bizim buradaki en büyük sıkıntımız düşük işçilik. Yaptığımız işin karşılığını alamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın çoğunun sosyal güvencesi yok. Vergimiz de yok. Sanayide çalışan bin kadar esnaf var. Bunun yüzde 90\'ı vergisiz çalışıyor. Vergisi olmadığı için yanında çalışan işçiye sigorta da yapamıyor. Çalışma saatlerimiz çok fazla. Sabah 8 akşam 10 gibi çalışıyoruz. Buradan Maliye Bakanlığı\'na sesleniyorum. Kendi kendimizi ispiyonluyorum. Gelin bizi takip edin. Bizim şu anda vergimiz yok. Sanayimizde Suriyeli çalışan arkadaşlarımız var. 15 yaş altı çalışan çocuklar var. Bunların da olmaması gerektiğini düşünüyoruz\" dedi. Saya ustası Yavuz Karadayı da, \"Bu eylemin amacı bir anda olan bir şey değil. Yıllardan beri bugüne gelen bir birikimin sebebidir. Biz hep hakkımız verilecek mi diye sabrettik. Devlet nezdinde bizi görenler olana kadar eylemimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu. Açıklamalardan sonra \'Sayacı uyuma emeğine sahip çık\' sloganı atıldı, grup sanayi sitesi meydanında oturma eylemine geçti.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Eylem yapan sayacılardan detay

- Sayacıların konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

=======================================

Başoğlu ve yeğenin yargılanmasına 28 Kasım\'da başlanacak



ÜNLÜ sunucu Murat Başoğlu ve ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni B.B.K. hakkında açılan kamu davasının ilk duruşması 28 Kasım\'da görülecek.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Başoğlu ve B.B.K. hakkında, \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan iddianame hazırladı. İdianamede Başoğlu ve yeğeni B.B.K. için Türk Ceza Kanunu\'nun, \'Hayasızca hareketler\' başlığı altında, \'Alenen cinsel ilişkide bulunmak ve teşhircilik\' suçunu düzenleyen 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan idddianame Bodrum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkemece kabul edilen davanın duruşmasının, 28 Kasım\'da başlayacağı bildirildi. Murat Başoğlu soruşturma kapsamında geçen 31 Ağustos\'ta Bodrum Cumhuriyet Savcılığı\'na giderek ifade vermiş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nce yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yeğeni B.B.K. da geçen 8 Eylül\'de alınan ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Murat Başoğlu, geçen 11 Eylül\'de Aydın\'ın Kuşadası İlçesi\'ndeki davada, eşi Hande Bermek\'ten tek duruşmada anlaşmalı boşanmıştı.



Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

===========================================

Kilis\'te 19 bini Suriyeli, 52 bin 151 öğrenci ders başı yaptı

KİLİS\'te, 19 bini Suriyeli olmak üzere toplam 52 bin 151 öğrenci, 2017- 2018 eğitim- öğretim yılında ders başı yaptı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okulları ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nu ziyaret eden protokol üyeleri, öğretmenlerle toplantı yaptıktan sonra sınıfları gezdi. Vali Mehmet Tekinarslan ve protokol üyeleri, bir süre sohbet ettikleri öğrencilere kitaplarını dağıttı. Kentte yeni eğitim ve öğretim yılında 19 bin Suriyeli ve 33 bin 151 Türk olmak üzere 52 bin 151 öğrenci, eğitim ve öğretim gördüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Protokol üyelerinin okulları gezmesi

- Sınıflardan detay

- Suriyeli ve Türk öğrenciler

- Kitap dağıtımı

- Öğrencilere çanta dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB, 217 MB

===========================================

İşadamı Doğan\'dan geleceğin girişimcilerine altın öğütler

ÇANAKKALE Koleji\'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersini veren Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, başarı öyküsünü anlatıp, geleceğin girişimcilerine altın değerinde öğütler verdi.

Çanakkale Koleji, 22\'nci eğitim öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. Kolejin konferans salonundaki törene, Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları ile birlikte öğrencilere ilk dersi vermesi için davet edilen, Doğtaş ve Kelebek gibi lider mobilya markalarını da bünyesinde bulunduran Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da katıldı. Başarı öyküsünü anlatan Doğan, devlet memurluğundan istifa edip, Türkiye\'nin lider mobilya markalarının patronluğuna başladığını dile getirdi. Doğanlar Yatırım Holding\'in mobilya bölümünde şuanda 2 bin kişinin çalıştığını, atölyelerdeki çalışanlarla birlikte bu rakamın 5 bine yaklaştığını söyleyen Doğan, \"Başarıyı yakalamak için öncelikle bir hayal kurmalıyız ve onun da peşinden gitmeliyiz. Her şey hayalle başlar. Hedefimizi belirlememiz lazım. Sizler de kendinize 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık hedefler koyabilirsiniz. Kiminiz doktor olmak isteyebilir, kiminiz mühendis. Ya da kendi kişisel markanızı yaratabilirsiniz. Size tavsiyem akıllı insanlarla arkadaş olmanız, iş yapmanız. Pozitif düşünce gücünü bırakmamanız lazım. \'Yok, biz yapamayız hocam, bizde para yok\' demeyin. Ben bugüne kadar yaptığım hiçbir işte para harcamadım. Çünkü sıfırla başladık. Bugüne kadar da hiç param olmadı. Bende şimdi para var. Eğer sizin bir projeniz varsa, ben melek yatırımcıyım, buyurun gelin. Para konusunu gündeminizden çıkarın. Ben diyorum ki, varsa projen gel beni bul. Muhtemelen senin projeni karşılayacak bir para bende vardır. Bunu sizi motive etmek için söylüyorum\" diye konuştu.

\"BİRKAÇ YABANCI DİL ÖĞRENİN\"

Türkiye\'deki her 4 kişiden birinin işsiz olduğuna dikkat çeken işadamı Davut Doğan, “Gençlerimiz işsiz. Dolayısıyla böyle bir okulda okumak sizin için çok büyük bir avantaj. Ama rakibiniz çok. Biz ne yapıyoruz, her sektörde rakiplerimizi biliyoruz ve o rakiplere karşı strateji geliştiriyoruz. Rakiplere karşı farklı olmaya çalışıyoruz. Bugün Doğtaş ve Kelebek farklı olmasaydı Türkiye\'de 90 bin mobilyacının olduğu yerde ilk ikiyi, ya da üçü konuşmazdı. Demek ki farklı olmak gerek. Aynı şey sizin için de geçerli. Yani ileride sizin 4 arkadaşınızdan birisi işsiz olarak karşınıza çıkacak. Sosyal olmanız, daha güçlü bir CV oluşturmanız lazım. Rakiplerinizden daha farklı olmanız lazım. Örneğin İngilizce bilmek yeterli değil. Yani Çin\'ce öğrenmelisiniz. Hindistan dünyanın en büyük ekonomileri arasına girecek. Hindistan dilini öğrenmelisiniz. İtalyanca öğrenmelisiniz. Ya da bir mühendis olacaksanız mühendislik konusunda önemli yeri olan Almanya\'nın dilini öğreneceksiniz. Çünkü biliyoruz ki ileride işimiz çok zor. Bu işsizler sayısı daha da artacak. Bu Türkiye\'nin sorunu değil, dünyanın sorunu haline gelecek\" dedi. Çanakkale Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karakaş, dersin sonunda işadamı Davut Doğan\'a plaket takdim ederek, katılımı nedeniyle teşekkür etti. Kolejdeki eğitim öğretim yılı açılışı, eğitimci kadrosunun tanıtımı, eğitim kadrosuna yeni katılanlara rozet takılması, öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Törene katılan öğrencilerden ve okul yönetiminden görüntü,

-İşadamı Davut Doğan\'ın konuşmasından görüntü.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)