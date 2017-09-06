DHA YURT BÜLTENİ-14 

Tuğgeneral Mustafa Kaya\'ya FETÖ\'den tahliye

ANTALYA\'da, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanıp hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan dönemin Garnizon ve Tugay komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya\'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

Antalya\'da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün meydana geldiği gece Vali Münir Karaloğlu\'nun konutunda bulunan dönemin Antalya 3\'üncü Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile darbecilerin sözde Antalya Sıkıyönetim Komutanlığı\'na atadığı Burdur eski 58\'inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz\'ün yargılanmasına Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. 3\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanıkların yargılandığı davanın 9\'uncu celsesi iki gün sürdü. Sanıklardan Mustafa Kaya, kendisinin 15 Temmuz gecesi Vali Münir Karaloğlu\'nun talimatlarına uyduğunu söyledi. Kendisinin silah taşımayı bile sevmeyen bir kişi olduğunu belirten Kaya, tahliyesini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Yapılan müzakereden sonra mahkeme, sanıklardan Mustafa Kaya\'nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, darbecilerin Antalya\'ya sözde sıkıyönetim komutanı olarak atadığı Metin Karagöz ile ByLock kullandığı iddia edilen Ahmet Yurdagül\'ün ise tahliye talebini reddetti. Duruşma ertelendi.

Haber: Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA) -

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Genelkurmay Başkanı Akar Vali Çakacak\'ı ziyaret etti

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kuvvet Komutanları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak\'ı ziyaret etti. Orgeneral Akar Valilik çıkışında, dün akşam Eskişehir\'de oynanan maçta Hırvatistan\'ı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı\'na verdikleri destekten dolayı gazeteciler aracılığıyla Eskişehirlilere teşekkür etti.

Askeri birliklerde incelemede bulunmak üzere Eskişehir\'e gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Akar ile beraberindeki Kuvvet Komutanları, Vilayet binası önünde Vali Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından karşılandı.

Orgeneral Akar, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile makamında bir süre sohbet etti. Akar, Valilik çıkışında makam aracına binerken gazetecilere doğru, \"Milli takıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim\" dedi. Akar daha sonra gazetecilere el salladı.

Görüntü dökümü:

-Valilik binasının dışından,

-Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının valilik binasından çıkarken,

-Akar\'ın vali ve kendisine karşılamaya gelenlerle tokalaşması,

-Akar\'ın gazetecilere doğru \'Milli takıma verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim\' demesi,

-Akar\'ın otomobiline binmesi ve el sallamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Dünya şampiyonu ve üçüncüsü güreşçilere coşkulu karşılama

GREKOROMEN Dünya Güreş Şampiyonası’nda, birinci olan Rıza Kayaalp ile dünya üçüncüsü Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat’ta Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen törenle sevgi gösterileriyle karşılandı.

Fransa’da düzenlenen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda Dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp ile 66 kiloda üçüncülük elde eden Atakan Yüksel, memleketleri Yozgat’ta Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen törenle karşılandı. Yozgat’a gelen milli güreşçiler, Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinletmek için çalıştıklarını söylediler. Yozgatlıların yoğun ilgi gösterdiği karşılama törenine milli güreşçi Atakan Yüksel’in babası Seyit ve annesi münevver Yüksel’de katıldı. Yüksel ailesi, çocuklarının 20 yıldır azimle çalıştığını ve bundan sonra kendisinden şampiyonluk beklediklerini söylediler. Törene, il yöneticileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve milli güreşçilerin yakınları yoğun ilgi gösterdi.

Törende milli güreşçileri altınla ödüllendiren Vali Kemal Yurtnaç, Türk Milletini gururlandıran Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel’e başarılarının devamını diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Valilik önünde karşılama

-Milli güreşçi Atakan Yüksel’in babası Seyit Yüksel ve annesi Münevver Yüksel’in konuşması

-Güreşçilere çiçek verilmesi

-Konuşmalar

-Altın takılması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)-

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