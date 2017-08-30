DHA YURT BÜLTENİ-14

1)ADANA\'DA 2 SİVİL ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ

DİYARBAKIR- Batman karayolunda, askeri araçların geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirilmesi sonucu şehit olan sivil işçiler 55 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve aynı yaştaki Mehmet Gürses, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Mehmet Gürses için Adana Sabancı Merkez Cami\'nde düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, CHP Milletvekilleri İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Gürses\'in eşi Hicran ile oğlu Görkem ve kızları Gamze, Gizem ve Gözde, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Gürses\'in cenazesi Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Şehit Mustafa Yılmaz için de Pozantı İlçesi Alpu Mahallesi köy meydanında tören düzenlendi. Törene Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Kaymakam Taner Tengir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit Yılmaz\'ın ailesi tabuta sarılıp gözyaşı dökerken cenaze namazının ardından Şehit Yılmaz, Alpu Mezarlığı\'na defnedildi.

ZIRHLI ARAÇLARI GÖTÜRÜYORLARDI

Diyarbakır-Batman karayolunda dün meyana gelen olayda, Ankara\'dan Siirt\'e götürülen 2 zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyı infilak etti. Patlama sonrası zırhlı araçlar yol kenarına devrilirken, askeri zırhlı araçları kullanan ve yüklenici firmanın çalışanları olduğu belirtilen 55 yaşındaki Mustafa Yılmaz ve aynı yaştaki Mehmet Gürses yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin gelişi

- Şehidin eşinin ağlaması

- Cenaze namazının kılınması

- Şehid eşinin tabuta sarılması

- Şehidin cenaze aracına taşınması

SÜRE: 01\'03 BOYUT: 64 MB

Haber-Kamera: Malik GÖDELİNER / POZANTI,(ADANA),(DHA)



Görüntü Dökümü

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-Komutanın teselli etmesi

- Şehidin çocukları ve eşinin tabuta sarılması

- Cenaza namazının kılınması

- Akparti adana millet vekili fatma güldemet sarı\'nın Şehidin eşini teselli etmesi

- Şehidin cenaze arabasına taşınması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'59\" BOYUT: 304 MB

Haber:Salih ÜÇTEPE-Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

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2)İSTANKÖY GÜMRÜĞÜNDE YOĞUNLUK ÇİLESİ

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden bu sabah feribotla Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçen 2 bin 200 Türk turistin tatili, gümrük kapısındaki yoğunluk nedeniyle çileye dönüştü. Sıcak havada, gümrük kapısında saatlerce beklemek zorunda kalan tatilciler, duruma tepki gösterdi.Bayram tatilini fırsat bilerek Türkiye\'nin çeşitli illerinden Bodrum\'a gelen Türk turistlerin bir bölümü bu sabah günübirlik tatil için 6 mil mesafedeki İstanköy Adası\'na geçti. 6 feribotla adaya geçen 2 bin 200 turist, buradaki gümrük kapısında, kötü bir sürprizle karşılaştı. Fiziki koşulları yetersiz olan olan ve prefabrik ofiste sadece iki Yunan polisinin hizmet verdiği gümrük kapısında yoğunluk yaşandı. 38 derece sıcak havada saatlerde beklemek zorunda kalan tatilciler, duruma tepki gösterdi. Kimi tatilciler ise feribotlarda bekletildi.

Ankara\'dan Bodrum\'a tatile gelen ve günübirlik gezi için İstanköy Adası\'na geçen iki çocuk babası, emekli eczacı 65 yaşındaki Mehmet Çelik, \"Gümrük alanında 3 saattir bekliyoruz. Bu gidişle de 6 saatten önce buradan çıkamayız gibi görünüyor. Zaten 16.00\'da Bodrum\' a geri dönmek için yine gümrüğe geleceğiz. Bu durumda Yunan adasını gezmek için bir saatlik bir zamanımız kalmış olacak. Yunan makamları bu sıkıntının yaşanabileceğini biliyorlar. Günlerdir medya \'Yunan adalarına Türk turist akını var\' diye yazıyor, neden önlem almıyorlar anlayamadık. Tatil işkenceye dönüştü. Bazı feribotlardaki yolcuları gümrük alanınan bile indirmediler. Feribotta bekletiyorlar \" dedi.

İSTANKÖY\'E BİLET KALMADI

Bodrum\'da yaşayan bir çocuk annesi 48 yaşındaki Gül İşisağ ise \"Bu sabah arkadaşlarımızla İstanköy Adası\'na gitmeyi düşündük. Ancak tüm feribot biletleri bitmişti. Bilet olmadığı için adaya gidemedik. Ancak iyiki da gidememişiz çünkü gümrük alanında yoğunluk yaşanıyormuş\" dedi.

SIKINTI BAYRAM SÜRESİNCE DEVAM EDEBİLİR

Bodrum Feribot İşletmesi Genel Müdürü Metin Önder, Yunan adalarına bayram tatilinde beklenenin üzerinde bir ilgi olduğunu belirtip, \"İstanköy adasında yaşanan depremin ardından gümrük alanındaki fiziki şartlar uygun hale getirilse de bu bayramda aşırı bir yığılma oldu. Bu sıkıntıyı aşmak için Yunan makamları elinden geleni yapıyor. Bayram süresince Bodrum\'dan Yunan adalarına gidecekler sadece İstanköy\'de değil Simi (Sömbeki), Kilimli (Kalimnos) ve Rodos\'ta bu sıkıntıyı yaşayabilirler, bunu bilerek gitsinler\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İstanköy Adası Gümrük Kapısı\'nda sıra bekleyen Türk tatilcilerden görüntü

-Saatlerde gümrük kapısında beklemekten bunalan tatilcilerin tepkisinden görüntü

-Feribolarda bekletilen tatilcilerin görüntüsü

-İstanköy Gümrük Kapısı\'ndan görüntü

-Gümrükte görevli 2 Yunan polisinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)MANİSA\'DA 2 BİN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

MANİSA Valiliği\'nin destekleriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi\'ne teslim edilen 2 bin Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlara 2 bin Türk bayrağı hediye etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen dağıtımda bir açıklama yapan Dernek Başkanı Ümit Taydaş, şehit ve gazi aileleri tarafından Manisalı vatandaşlara dağıtılan Türk bayraklarının bugünün önemine daha farklı bir anlam kattığını söyledi. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere zafer için mücadele edenleri andıklarını belirten Taydaş, Türkiye Cumhuriyeti\'nin sonsuza kadar yaşayacağını söyleyerek, tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.

Görüntü Dökümü

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-Dernek Başkanı Ümit Taydaşın konuşmasından görüntü,

-Bayrak dağıtımından genel ve detay görüntü.

Haber - Kamera: MANİSA, (DHA)

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4)DENİZDE HAVADA ZAFER COŞKUSU

BODRUM\'daki Torba koyunda hizmet veren bir otelin 40 kişilik animasyon ekibi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenledikleri gösterilerle yerli ve yabancı turistleri hayran bıraktı. Coşkuya yüzlerine Türk bayrakları çizilen küçük çocuklar da ellerindeki bayraklı balonlarla destek verdi.

Torba Koyu\'ndaki 1100 yerli ve yabancı turistin konakladığı Kervansaray Otel\'in su sporları merkezi işletmecisi evli ve bir çocuk babası 36 yaşındaki Mehmet Kaya öncülüğünde 40 animatör ve su sporcuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterisi sundu. Aralarında turistlerin de bulunduğu grup denizin ortasında 60 metrekarelik dev Türk bayrağını açarak gösteri yaptı. Parasailing botunun çektiği paraşüte binen Mehmet Kaya ise 160 metre yükseklikte dev Türk bayrağı ile birlikte uçuş gerçekleştirdi. Otelin yüzme havuzu başındaki etkinliği yerli turistlerin yanı sıra Rus, Hollandalı, Ukraynalı ve Alman turistler birlikte izledi. Gösteri sırasında İzmir Marşı ve 10\'uncu Yıl Marşı üç kez üst üste çalındı.

Türk milletinin, milli bir devletin temellerini attığını, Anadolu\'daki Türk varlığına kastedenleri 30 Ağustos 1922\'de bozguna uğrattığını hatırlatan Mehmet Kaya, \"Zafer günümüzde bu önemli bayramı yerli ve yabancı konuklarımızla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu coşku tüm Türkiye\'ye armağan olsun. Bu gün kutsal vatan topraklarına göz dikenlerin umutlarının söndüğü ve Türk tarihinin altın harflerle yazıldığı gündür. Bu coşkuyu oteldeki konuklarımızla birlikte 4 yıldır etkinlik düzenleyerek yaşıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Havada bayrak açan Mehmet Kaya ile röp,

-Denizde bayrak açılması ve bayraklı Atatürk posterli jet skilerle gösteri yapılmasından görüntü,

-Turistlerin ilgi ve coşku içerisinde gösteriyi izlemesinden görüntü,

-10\'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'nın söylenmesinden görüntü,

-Küçük çocuklardan görüntü,

-Yerli turistlerle röp.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Nilüfer KANDIRMIŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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5)HOLLYWOOD FİLMLERİNİ HATIRLATAN ZAFER BAYRAMI KUTLAMASI

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki bir otelin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yılını kutlamak için hazırladığı kısa film, Hollywood filmlerini hatırlattı.Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Mevkii\'ndeki Liberty Likya Otel, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na özel kısa film hazırladı. 12 yamaç paraşütü pilotu ve 10 dalgıcın aralarında bulunduğu 90 otel çalışanının rol adlığı filmde, Türk bayrağı ve Atatürk posteri, karada, denizde ve havada dalgalandırıldı. Babadağ\'dan atlayan yamaç paraşütü pilotlarının otele inişini konu alan kısa film, çekim teknikleri ve diyaloglarıyla Hollywood filmlerinin fragmanlarını hatırlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Görüntü Dökümü

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- Hollywood filmlerini hatırlatan kısa filmden görüntü

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

6)ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRIYA TEPKİ

MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde Devlet Hastanesi bahçesinde sopalı saldırısı sonucu kırılan Atatürk büstünün yerine yenisi monte edilirken, burada toplanan bir grup yaşananları protesto etti. Eğitim-İş, Genel Sağlık-İş, Eğitim-Sen, Atatürkçü Düşünce Derneği, Anamur Kültür Derneği, CHP ve Vatan Partisi\'nin bulunduğu yaklaşık 200 kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yenilenin büstü önünde bir araya geldi. Grubu, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Özkan ve bazı hastane personeli karşıladı. Burada grup adına konuşan Mustafa Uğuray Uysal, bu saldırıların arkasında düzenli bir örgütün olduğunu ve saldırganların ceza almamaları için sürekli bir hastalık bahane edildiğini söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar İzmir Marşını okuyup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Büstün kırılan demirini gösterirken

- Atatürk büstü

- Atatürk büstü ile önündeki grubun görüntüsü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Genel ve Detaylar

- İzmir marşının okunması

SÜRE:1\'47\" BOYUT:173 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(MERSİN), (DHA)

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7)AFYONKAHİSAR\'DA YUNAN İŞGALİ SERGİSİ

BÜYÜK Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında araştırmacı yazar Hasan Özpunar\'ın Yunanistan arşivlerinden derlediği ve Afyonkahisar\'ı işgali sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı \'İşgalden Kurtuluşa Afyonkarahisar\' adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Bakalar Caddesi\'nde açılan sergide, Hasan Özpunar\'ın çoğunluğu Yunanistan arşivlerinden derlediği 150 fotoğraf bulunuyor. Çoğunluğu ilk kez sergilenen fotoğraflarda, Afyonkarahisar\'ı işgal eden Yunan askerleri ve yerel halk yer alıyor. Hasan Özpunar, \'İşgalden Kurtuluşa\' adını verdikleri fotoğraf sergisini 9\'uncu kez açtıklarını söyledi. Her yıl yeni fotoğraflar elde ederek sergiyi zenginleştirdiklerini ifade eden Özpunar, \"Vatandaşlarımızdan da büyük bir rağbet gördük. Afyonkarahisar\'ın Yunan işgali sırasındaki görüntüleri bunlar. Neredeyse tamamı Yunan arşivlerinden ve değişik ülkelerin arşivlerinden elde edildi. Bunların arasında yakılıp yıkılan köylerimiz ve şehirlerimiz, zorla çalıştırılan, siper kazdırılan ve zorla tel çektirilen insanlarımız var. Şehit edilen insanlarımız var. Bu fotoğraflarda Türk milletinin vatanına ve bağımsızlığına olan inancını görebiliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraf sergisinden detaylar

-RÖP: Hasan Özbunar (Araştırmacı Yazar)

-Fotoğraf sergisinden detaylar

92.4 MB /// 2.54\"



( HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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8)ŞANLIURFA\'DA ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ŞANLIURFA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Şehitlik Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kutlamalara; Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İlhani Günbeği, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı, valilik önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Vali Erin, Tuğgeneral Köseali ve Başkanvekili Günbeği, askeri araca binip halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın da okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Halk oyunları gösterisinin de yapıldığı kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Vali Abdullah Erin’in tebrikleri kabul etmesi

- Vali Erin, Tugay Komutanı ve Başkan Vekilinin halkı selamlaması

- Halk oyunları gösterisi

- Tören geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 821 MB

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9)ŞANLIURFA’DA PKK OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ŞANLIURFA’da, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı’na hakaret ettikleri belirlenen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3\'ü kurusıkıdan çevrilmiş 6 ruhsatsız tabanca, 126 mermi, bomba yapımında kullanılacağı değerlendirilen demir bilyeler, ciltlenmiş halde FETÖ yayını dergiler, Abdullah Öcalan posterleri, PKK/ YPG üniforması ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen silahların kriminal incelemeye alındığı belirtildi. Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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- Pperasyonunda ele geçirilen silahlar ve malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: -Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,45 MB

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10)KAMYON MEYDANA GÖMÜLDÜ

İZMİT\'te, Kültür Tepesi\'ndeki meydanda fıskiyelerin bulunduğu alanın üzerinden geçen kamyon zeminin çökmesi ile alana gömüldü.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Kültür Tepesi\'ndeki alanda meydana geldi. N.E idaresindeki 34 RB 4424 plakalı İzmit Belediyesi\'ne ait kamyon meydanda manevra yaptığı sırada, zeminde bulunan fıskiyelerin bulunduğu alandan geçerken zemin çöktü. Kamyonun arka tekerleri çöken zeminin içerisine girdi. Kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Manevra yaptığı sırada zeminin çöktüğünü söyleyen N.E, \"Kamyona hafriyat yüklendikten sonra dönüş yapıyordum. Bir anda zemin çökerek kamyonun arka tekerleri aşağıya doğru inmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonunun görüntüsü

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN-İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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11)SOKAKTA BULDUĞU KARGASIYLA DOST OLDU, METAL MÜZİK DİNLİYOR

EDİRNE\'de ev hanımı olan Ayşe Yeşilyurt, kedilere yem olmak üzereyken kurtardığını söylediği kargayı evine alıp 5 ayda evcilleştirdi. Günlük bakımını sağlayıp yemeğini verdiği kargayla metal müzik dinleyen Yeşilyurt, \"Müzik dinlemeyi çok seviyor. Daha çok metal müzik seviyor. Şimdi ona kafa sallamayı öğretiyorum\" dedi.

Edirne\'nin Kaleiçi semtinde oturan Ayşe Yeşilyurt, 4 ay önce parkta kedilerin saldırdığı kargayı kurtardı. Yaralarını tedavi ettirmek amacıyla kargayı evine getiren Yeşilyurt, kısa bir sürede evcilleştirip adını da \'Pertev\' koyduğunu söyledi. Kargayı göğsünde uyuttuğunu ve metal müzikler dinlettiğini anlatan Yeşilyurt\'un kargayla dostluğunu görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

\"2.5 SAATTE BİR YEMEK İSTİYOR\"

Geçen Nisan ayında market dönüşü parkta kedilerin kargaya saldırdığını anlatan Ayşe Yeşilyurt, \"Bir market dönüşü parkın önünde kedilerin elinden kurtardık Pertev\'i. Yarım saat kadar bekledik. Anneleri gelip alır diye. Anneleri gelmeyince biz de aldık eve getirdik. Hava biraz serin olduğu için evde baktık. Sonra biraz büyüyünce bahçede kendisi özgür dolaşıyor. Ona Pertev ismini verdik. Bu kadar yakın olmasını sevgiyle emekle başardık. İlk zamanlarda gıdalarını pipetle verdik. Göğsümde uyuttum. Hala korkuyor sanırım. Caddede yürürken dahi göğsümde oluyor, inmiyor. Sabah 06.30\'da uyanıyor. Gaklayarak beni çağırıyor. Karnını doyuruyorum. Sonra tekrar yemek istiyor. 2.5 saatte bir yemek yiyor. Acıkınca çağırıyor. Genelde salam, mısır, makarna yiyor. Arpa şehriyeyi çok seviyor. Ufakken kaşar peynirini çok seviyordu. Artık yemiyor\" dedi.

METAL MÜZİK DİNLETİYOR

Evcilleştirdiği karga ile metal müzikler dinlediklerini ve uçabildiği zaman salmak istediğini kaydeden Yeşilyurt şunları söyledi:

\"Küçük olduğu için henüz uçamıyor. Müzik dinlemeyi çok seviyor. Daha çok metal müzik seviyor. Şimdi ona kafa sallamayı öğretiyorum. Headbang (kafa sallama) yapacak yakında. Çok arkadaşım olmadığı için bütün günüm onunla. Bahçede toprak kazıyoruz ona tırtıl buluyoruz. Uyuyorum o üzerime gelip kulağımı, küpelerimi çekiyor. Bir bakıyorum iş yaparken yanıma geliyor. Şuan da uçamıyor. Kışa doğru kanatları büyüyecek herhalde uçar\"

Evinin bahçesinde baktığı kargayla iyi dost olduklarını anlatan Ayşe Yeşilyurt, kargasının uçup özgürlüğüne kavuşmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Ayşe Yeşilyurt ve bahçesi

-Kargadan detay

-Yeşilyurt\'un kargayı beslemesi

-Karga ve Ayşe Yeşilyurt

-Ayşe Yeşilyurt ile röp.

-Evden detaylar

-Metal müzik dinletmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Jale AVYÜZEN/EDİRNE,(DHA)-

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