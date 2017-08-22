DHA YURT BÜLTENİ-14

Elazığ\'da PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi tutuklandı



ELAZIĞ\'da, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 8\'si tutuklandı.

Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos\'ta il merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan 12 şüpheli, 22 Ağustos\'ta Adliyeye sevk edildiği ve 8\'nin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden 2\'sinin savcılık sorgusundan sonra, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları belirtildi.

Haber: ELAZIĞ,(DHA)

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Deniz Kuvvetleri’nde devir teslim töreni

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Koramiral Adnan Özbal, görevi Oramiral Bülent Bostanoğlu’ndan devraldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhındaki törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen tören sonunda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Oramiral Bülent Bostanoğlu’na şilt verdi.

Haber: Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Işık: Türkiye gökleri çok ihmal etti

BURSA’da, \'Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi\'nin temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İstikbal Göklerdedir’ demiş. Ama maalesef Türkiye, gökleri çok ihmal etmiş. Biz de bu ihmali ortadan kaldıracak bir projeye imza atıyoruz\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Işık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından \'Gökmen Projesi\' kapsamında yaptırılacak Türkiye\'nin ilk uzay temalı merkezi Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi\'nin (GUHEM) temel atma törenine katıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle yaptırılacak merkez, 13 bin metrekare kapalı alana inşa edilecek. TÜBİTAK tarafından da desteklenen ve içinde uzay ve havacılıkla ilgili eğitim amaçlı düzenek ve sergilerin yer alacağı GUHEM, 125 milyon liraya mal olacak. Projesi tamamlanan GUHEM\'in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan düzenekler ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörleri yer alacak. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak. Bu katta yer alacak yer çekimsiz alan ile merkeze gelen ziyaretçiler yer çekimsiz ortamı tecrübe edebilecek. Temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bursa\'nın kendisini çok heyecanlandıran bir şehir olduğu ve çok hayırlı bir işin temelinin atıldığını belirtti. Işık, \"3.5 yıl önce burada Bilim ve Teknoloji Merkezi\'ni açtık. Buraya gelirken arkadaşlarıma sorduğumda her yıl 150 bin öğrencinin buraya geldiğini öğrendim. Bu inanılmaz bir güzellik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, \'İstikbal göklerdedir\' demiş. Ama maalesef Türkiye, gökleri çok ihmal etmiş. Biz de bu ihmali ortadan kaldıracak bir projeye imza atıyoruz. Türkiye birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimini kaçırdı. Biz hep geriden takip etmeye mecbur kaldık. İlk defa dördüncü sanayi devrimini yakalama şansımız var ama bu devri de yakalamak için hazır olmamız gerek. Artık tribünlerde seyirci olmaya tahammülümüz yok\" dedi. Başbakan Yardımcısı Işık, çocuklarda merak ve istek duygusu uyandırmak için bu merkezin önemli olduğunu vurgulayarak, \"20 yıl sonra Türkiye\'nin uzay ve havacılık ile ilgili en iyi ilini sorsalar emin olun ki Bursa derim. Son dönemde iktidar olarak ciddi hamleler yaptık. Göktürk uydusunu ürettik. Şimdi de TÜRKSAT 6A\'yı geliştirerek 2020\'de uzaya fırlatmayı hedefliyoruz\" dedi.

\'UZAY VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE ABD\'DE 260 BİN, TÜRKİYE\'DE BİN ÇALIŞAN VAR\'

Dünyada ki bazı ülkelerin uzay ve havacılık konusunda çalışan sayısını değerlendiren Işık, ABD\'de uzay ve havacılık alanında çalışan insan sayısı 260 bin, Rusya\'da 240 bin, Çin\'de 50 bin, İngiltere ve Fransa\'da 30 bin, İran\'da 5 bin. Bu sayıda malesef ki Türkiye\'de binin altında. Bu gibi tesisler eğer ki 30 yıl önce yapılsaydı, eminim ki tüm zorluklar aşılır, bu rakam en azından İran\'ın üzerine olurdu. Bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koymak zorunda. Bu kadar karmaşık bir dünyada, Türkiye\'nin bu işlerden uzak durması, günlük siyaset tartışmaları ile gün geçirmesi, kötü bir durum. Artık gazetelerde, televizyondan birinci haberlerin uzay ve havacılık olması gerek\" diye konuştu. rotokol konuşmalarının ardından Fikri Işık ve katılımcılar, butona basarak Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi\'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tören alanından detaylar,

-açılış ve Fikri Işık\'ın konuşması

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

SÜRE: 4 DK 50 sn

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Karacabey’de sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu (2)

METREKAREYE 70,2 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün günler öncesinden yaptığı uyarılarından ardından beklenen sağanak yağış Bursa\'nın Karacabey İlçesi\'nde de etkisini gösterdi. Karacabey\'de gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Tatil beldesi olan Bayramdere Mahallesi\'nin Yeniköy mevkiinde saatlerce süren sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü. Ev ve işyerlerini su basarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bursa Meteoroloji Bölge Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre Karacabey ilçe merkezinde 4 saatte metrekareye 10,2 kilogram düşerken, Bayramdere\'ye ise 70,2 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. 30 yıldır Yeniköy\'de esnaflık yaptığını ifade eden Rıdavan Korun, \"Uzun zamandır bu bölgede böyle bir yağış görmedim. Böyle bir afetle en son 10 yıl önce karşı karşıya kalmıştık. Sabah saat 07.00 gibi yağmur başladı. 3 saattir temizlik yapıyorum. Belediye ekipleri şu anda çalışıyor. Suyu tahliye ediyorlar\" dedi.

ÇADIRLARI DA SU BASTI

Karacabey\'de özel bir fabrikada çalışan işçilerin konakladığı çadırlar sular altında kalırken, işçilerin yağmurun başlamasından önce çadırlardan ayrıldıkları öğrenildi. Belediye ekipleri kepçelerle yağmur sularını tahliye ediyor. Şiddetli yağışın etkili olduğu Bayramdere, Yeniköy ve Malkara mevkilerinde çalışmaları yakından takip eden Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yozgat, \"Gece saat 04.00\'da başlayan yağış sabah saat 08.00 civarında daha da etkili oldu. Yeniköy, Malkara, Bayramdere mevkilerinde dağdan gelen suyla da birleşmesiyle birlikte kısa süreli de olsa su taşkınlarına neden oldu. Ancak Karacabey Belediyesi Ekipleri, BUSKİ ekipleri iş makinaları ile birlikte tüm personel seferber oldu.En kısa süre içerisinde müdahale yapıldı\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Su baskınından görüntüler

Haber:Yasin KESKİN /BURSA,(DHA)

BOYUT 498 MB, SÜRE 04.45

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Üstüne yıldırım düşen çiftçi öldü

MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde bağda çalışan 36 yaşındaki Bayram Altıntaş, yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Akhisar ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Gökçeköy Mahallesi\'nde oturan çiftçi dün öğleden sonra bağda üzüm sererken birden hava bozdu. Gök gürültüsü ve şimşekler çakarken evli ve 2 çocuk babası Bayram Altıntaş\'a yıldırım isabet etti. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Altıntaş\'ın öldüğü belirlendi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber: Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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Yakalama kararıyla aranan uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki Süleyman Delen gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan Süleyman Delen\'i gözaltına aldı. Delen\'e ait 2 tabanca, 2 şarjör, 13 fişek, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği belirtilen 1170 euro, 700 dolar, 1850 lira, sahte kimlikler ve hassas terazi ele geçirildi. Süleyman Delen, polisteki sorgusunun ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi ve adliye sevk edildi. Zanlı, Adli Tabipliğe getirilişinde görüntü alan basın mensuplarına, \"Doğru haber yapın. Ben uyuşturucudan değil, polis aracına çarptığım için alındım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uyuşturucu zanlısının Adli Tabipliğe getirilişi

-Detay görüntü

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,(DHA)

1 dakika, 20 saniye/42,8 MB

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İki kadın girişimci KOSGEB desteği ile iş sahibi oldu

MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, Ticaret ve Sanayi Odası\'nın düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi\'ni başarıyla tamamlayan kadın girişimciler Aslı Arslan ve Bahar Çiçek, aldıkları 30 bin liralık hibe ile giyim mağazası açarak kendi işlerinin patronu oldu.

Şehzadeler ilçesinde iki genç kadın girişimci Aslı Arslan (30) ile Bahar Çiçek (21) KOSGEB desteği ile hayallerine kavuşarak iş sahibi oldu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası\'nın düzenlediği KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi\'ni başarıyla tamamlayan genç girişimciler 30 bin liralık hibe desteğini almaya hak kazandı. Destek ile beraber kollarını sıvayan ikili \'Zen Butik\' adını verdikleri giyim mağazasında kadınlara yönelik birçok ürünü de satışa sunacak. Mağazanın açılışına AK Parti\'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda davetli katıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu Aslı Arslan, iş arkadaşı Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Bahar Çiçek ile kendi işlerinin patronu olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Arslan yaptığı açıklamada, \"Manisa\'da kadın giyimde öncü olmak istiyoruz. Kaliteli giyimin adresi olacağız. Özel tasarımlarımız var. Yeni bir marka oluşturuyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi ürünlerimizi de üreteceğiz. KOSGEB\'e başvurduk ve destek aldık. Manisa\'ya yeni bir soluk getirmek istiyoruz\" diye konuştu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise, \"İki genç kadın girişimcimiz güzel bir yola başvurdu. Kendilerine güvenerek bir işyeri açtı. Kendilerini tebrik ediyorum ve hayırlı kazançlar diliyorum. Her genç kendi işini kurmak için emek verir, proje üretirse devlet de destek olur\" dedi. Okunan duanın ardından Zen Butik mağazası hizmete girdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mağaza içerisinden genel ve detay görüntüler

-2 kadın girişimcinin konuşması

-Kadın girişimcilerin Aileleri ile birlikte fotoğraf pozu

-Açılışın genel görüntüsü

-Yunusemre Belediye Başkanının açılıştaki konuşması

Haber - Kamera: MANİSA,(DHA)