DHA YURT BÜLTENİ-14

Van\'da eyleme giden 2 terörist, bulundukları bombalı araçta etkisiz hale getirildi



VAN\'da güvenlik güçleri, kent merkezinde eylem yapmak için yola çıkan PKK\'lı 2 teröristi, içerisinde bulundukları bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK\'lı teröristlerin Gürpınar İlçesi kırsalında bomba yükledikleri araçla, eylem yapacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Kent merkezinde eylem yapmak için yola çıkan teröristler, düzenlenen operasyonla içerisinde bulundukları bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirildi. Van Valiliği\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi: \"21 Ağustos 2017 tarihinde Gürpınar İlçesi kırsalından, Van il merkezinde eylem yapmak üzere yola çıkan bombalı araç, İl Jandarma Komutanlığımız tarafından düzenlenen operasyonla, içerisindeki 2 terör örgütü mensubu ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğinin temini için bölgede operasyonlar devam etmektedir\"

Haber: VAN, (DHA)

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Bilirkişi Raporu\'nda üst düzey komutanlar sorumlu tutuldu

DENİLİ\'de, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Çardak Havaalanı\'nı işgal ederek Ankara\'ya 550 komando gönderilmesini planlayarak darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla 44\'ü tutuklu 64 sanıklı davanın 5\'inci Duruşması başladı.

Duruşmada Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan istenen bilirkişi raporu okundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan üç kişi tarafından hazırlanan 280 sayfalık Tahkikat Raporu\'nda 15 Temmuz gecesi Çardak Havaalanı\'nda yaşanan olaylardan dönemin tugay komutanı Kamil Özhan Özbakır, eski yarbay Avşin Yapar, firari konumdaki eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir ve Söke Tugay Komutanı eski Albay Erol Akman\'ın sorumlu olduğu belirtildi. FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Denizli\'de askerlere yönelik açılan 44\'ü tutuklu 64 sanıklı davanın 5\'inci duruşması EGS Kongre ve Kültür Merkezi\'ndeki 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün başladı. Denizli 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ege Ordu Komutanlığı\'nın hazırladığı bilirkişi raporunun ardından Genelkurmay Başkanlığı\'ndan da mart ayında yapılan duruşmada 15 Temmuz gecesi ile ilgili tahkikat raporu istenmesine karar vermişti. Ankara 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli, albay rütbesinde 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, kamera görüntüleri, tanık ve sanık ifadeleri ve bazı dijital materyalleri inceleyerek hazırladığı 280 sayfalık Tahkikat Raporu\'nu Denizli 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi\'nden tutuklu sanıkların getirilmesiyle sabah saatlerinde başlayan duruşmaya avukatlar ve sanık yakınları da alındı. Duruşmada mahkeme başkanı Ankara 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin talimatı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nın hazırladığı 280 sayfalık Tahkikat Raporu\'nu okudu.

Kara kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda 15 Temmuz günü Denizli 11\'inci Komando Tugayı\'ndan 550 komandonun eğitim ve intikal gerekçesiyle Çardak Havaalanı\'na sevk edilmesinden, 550 komandonun kargo uçaklarıyla Ankara\'ya nakledilmek istenmesinden dönemin tugay komutanı eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, eski yarbay Avşin Yapar, firari konumdaki eski Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir ve Söke Tugay Komutanı Albay Erol Akman\'ın sorumlu olduğu vurgulandı. Raporda, komuta kademesinin eğitim faaliyeti hakkında Valilik, Kaymakamlık, Ege Ordu Komutanlığı gibi sorumlu birimlere haber verilmediği, eskort istenmediği, eğitim faaliyeti öncesi yapılan toplantıya cep telefonlarının alınmadığı, tüm bunların askeri teamüllere aykırı olduğu belirtildi. Raporda eğitim faaliyeti ve Çardak Havaalanı\'nın işgal girişiminde alt rütbedeki askerlerin seçim şansı bulunmadığı, alt rütbedeki askerlerin 6 güne sığdırılan tatbikatta emirler doğrultusunda hareket ettikleri, intikalin darbe girişimi olduğunun anlaşılmasıyla birlikte alt rütbeli askerlerin teslim olmak için vaziyet aldıkları yönünde değerlendirmeler de yer aldı. Bilirkişi raporunun eski Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır\'la ilgili bölümünde Özbakır\'ın, karargah personeli ve üst komutanlarına karşı gerçek niyet ve maksadını gizlediği, üç gün önce karargah içindeki kamelyada, tugay komutan yardımcısı ve kurmay başkanı ile yapılan toplantıda cep telefonlarının alınmamasının çok sık görülen bir davranış olmadığı vurgulandı. Raporda, ülke genelinde yoğun olaylar yaşanırken, eğitim faaliyeti için birlikten intikal yapılmasının, bu konuda üst komutanlığa bilgi verilmemesinin, izah edilmeyecek miktarda mühimmat alınmasının, üst komutanlık bilgisi ve izni olmadan silahlı ve teçhizatlı askerlerin kışla dışına çıkartılmasının ve üç günlük kumanya alınması emrini verenlerin başka bir maksadı olduğunun görüldüğü belirtildi. Davada bilirkişi raporunun sanıklarla ilgili bölümlerinin okunmasına devam edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sanıkların mahkemeye getirilmesinden görüntü

- Sanıkların duruşma salonuna alınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Osman Nuri BOYACI - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)

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Hakkari\'de 32 sanıklı FETÖ davası başladı



HAKKARİ\'de FETÖ soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 18\'i tutuklu, 32 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Hakkari\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz\'da darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle, aralarında Hakkari Dağ ve Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal\'ın da bulunduğu 18\'i tutuklu, 32 sanık hakkında, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\', \'TBMM\'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek\', \'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\' ve \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından 10 yıldan, 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülülen davanın bugün ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, yakınları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanıklardan S.B. ve B.S, darbe girişimine destek vermediklerini ileri sürdü. Diğer sanıklar ise, mahkeme başkanının izinli olmasını gerekçe göstererek savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)

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Keşan\'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu / EK

ALT GEÇİTLERİ SU BASTI, ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde etkili olan sağanak yağmur ve dolu nedeniyle alt geçitleri su basarken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış sonrası İspat Cami Mahallesi\'nde Keşan Orman Fidanlık Şefliği önündeki altgeçit su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi üzerinde ise yağış nedeniyle açılan çukurlara tekerlekleri giren araçlar mahsur kaldı. Hasar alarak, mahsur kalan araçlar belediyeye ait kepçelerin yardımıyla kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Su basan alt geçit

-Yol kenarından ilerleyen araçlar

-Arızalanan araçlar

-Köprüden akan sular

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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İnegöl’de Korkunç Kaza; Kolu Koptu

BURSA’nın İnegöl ilçesine bağlı Alibeyköy Mahallesinde 33 yaşındaki Yusuf D. yem üretmek için kullanılan silaj makinasında kolunu kaybetti.

Olay, İnegöl’ün Alibeyköy Mahallesindeki mısır tarlasında meydana geldi. 33 yaşıdaki Yusuf D., ağabeyi Hasan D. yönetimindeki traktörün arkasına bağlı olarak çalışan silaj makinasına mısır saplarını atmaya başladı. Bu esnada bir anlık dalgınlık sonucu sol kolunu makinaya kaptırdı. Yusuf D.\'nin imdat çığlıklarını duyan traktör sürücüsü ağabeyi silaj makinasını durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda Yusuf D.\'yi silaj makinasından kurtararak İnegöl Devlet Hastanesine sevk etti. Burada yapılan tetkikler sonucunda dirseğinden itibaren sol kolu parçalanarak kopan talihsiz genç, kopan koluyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine nakledildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yaralının hastaneden sevk edilme görüntüleri,

- detaylar



Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

SÜRE: 1 DK 15 SN, BOYUT: 75 MB

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Şişirilirken patlayan römork lastiği can aldı

TOKAT\'ın Erbaa İlçesinde kompresör ile şişirilmek istenen tuğla yüklü traktör römorku lastiğinin basınçla patlaması sonucu savrulan 31 yaşındaki Harun Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay saat 16.00 sıralarında ilçe yakınlarındaki D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Harun Yılmaz, dayısının oğlu İlhan Ulusoy ile birlikte 60 NT 218 plakalı traktörle köye tuğla götürmek için ilçe merkezine geldi. Tuğlaları römorka yükledikten sonra köye dönmek için yola çıktı. Bir süre sonra yakıt almak için yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Bu sırada römorkun lastiğin havasının indiğini fark eden Yılmaz istasyonun içindeki lastik tamircisine gitti. Harun Yılmaz, römorkun lastiğini kendisi kompresör ile şişirirken patlama meydana geldi. Lastiğin patlaması sırasında oluşan basınçla fırlayan jant halkasının çarptığı Harun Yılmaz bir kaç metre öteye fırlayarak yaralandı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak öldü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından traktör otoparka çekildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Yılmaz\'ın yakıt aldıktan sonra lastik tamircisinde durması ve lastiğin patlama anı görüntülerde yer aldı. Akaryakıt istasyonunda bulunan nakliye firması sahibi Ersan Sırdaş, \"O basınç sürücüyü 3 metre uzağa fırlatmış. O an yazıhanedeydim, sese çıktım. Başına arkadaşlar toplanmıştı. Yardımcı oluyorlardı ama kalbi durmuş gibiydi. Patlamayla benim panomun camı da kırıldı\" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Traktör ve patlayan römork lastiği

-Ekiplerin olay yeri incelemeleri

-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

-Ölen sürücünün fotosu

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

(339 mb)

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Camını kırdıkları otomobildeki 31 bin 500 lirayı çaldılar-(Özel)

GAZİANTEP\'te park halindeki omobilin camını kıran kimliği belirsiz kişiler, torpido gözünde bulunan 31 bin 500 lirayı çaldı.

Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep Toptancılar Sitesi\'nde plastik ürün üretimi yapan Metin ve Sedat Yılmaz kardeşler, banka şubesinden 31 bin 500 lira çekip 31 SP 8198 plakalı otomobille yemek yemek için bir alışveriş merkezine gitti. Otomobili alışveriş merkezinin açık otoparkına park eden iki kardeş, restorana geçti. Bu sırada Yılmaz kardeşleri plakası belirlenemeyen otomobille takip ettikleri belirtilen kimliği belirsiz kişiler, camını kırdıkları otomobilin torpido gözündeki parayı alıp kaçtı. Yemeğin ardından otoparka inen kardeşler, soyulduklarını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, parmak izi alıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Park halindeki araç

- Kırılan cam

- Araç çevresindeki cam parçaları

- Polis\'in çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet SOYDOĞAN - Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 54 MB