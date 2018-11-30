DHA YURT BÜLTENİ 13

Hakkari’de terör operasyonu: 6 tutuklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6\'sı tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım günü il genelinde 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7\'si serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

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Yakalanan dilencinin 2 daire, 4 dükkanı varmış

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Muratpaşa Camii\'nde dilenci operasyonu yaptı. Yakalanan Hüryan Zeybek (46) adlı dilencinin, 2 daire 4 dükkanı olduğu tespit edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı dilenci ekibi ile kapalıyol zabıta ekipleri ve polis ortaklaşa dilenci operasyonu yaptı. Özellikle cuma namazı sonrasında giriş-çıkış kapılarında bekleyen dilencilerden şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camii\'nde operasyon düzenledi. Aralarında sivil zabıta memurlarının da bulunduğu ekipler, 7 dilenciyi yakaladı.

Yanında getirdiği çantada çorap ve kağıt mendil satan Nuri Deniz\'in (85) üzerinden, yaklaşık 100 TL madeni ve kağıt para çıktı. Yürümekte güçlük çektiğini öne süren Deniz, yaşlılık maaşı aldığını, maaşının tamamının kiraya ancak yettiğini söyledi. Dilenciler arasında yer alan Hüryan Zeybek\'in kimlik kontrolünü yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğunu belirledi. Verdiği bilgiler doğrultusunda İzmir\'de oturan ağabeyi ile iletişime geçen zabıta ekipleri, Hüryan Zeybek\'in üzerine kayıtlı İzmir\'de 2 daire ve 4 dükkan olduğunu öğrendi. Uyuşturucu kullandığı için İzmir\'den kaçıp Antalya\'ya yerleşen Zeybek\'in dilencilik yapıp sokaklarda yaşayarak yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.

Zabıta ekipleri, kimlik kontrolü yaptıkları dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 33/1 maddesi gereğince 124 TL para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dilencilerin ekip arabasından indirilmesi

- Zabıta ve polis tarafından incelenmesi

- Zabıta üzerinden çıkan paralının sayılması

- Kaçan bir dilencinin zabıta ekipleri tarafından yakalanması

- Dilencilerin ekip arabasına bindirilmesi

- Detaylar

\'414 MB// 3 DK 43 SN\'

Haber Alparslan ÇINAR- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTAYA,(DHA)

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Kartepe beyaza büründü

KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Kartepe beyaza büründü.

Dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden yağış Kartepe\'yi beyaza bürüdü. Kayak merkezinin bulunduğu alanda yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. 17 pistten Otel Lifti ve Geyik alanında bulunan pistler açıldı. Kartepe yolu üzerinde restoranların bulunduğu alanda ise kar kalındığı 10 santime ulaştı. Kartepe\'ye tatile gelen Taner Avcı, \"Kartepe\'yi merak ettiğim için İstanbul\'dan geldim. Kar yağışıyla karşılaşınca bana sürpriz oldu. Böyle bir karla karşılaşacağımı ummuyordum. Doğası ve ortamı çok güzel. Bundan sonra fırsat buldukça Kartepe\'ye geleceğim.\" dedi.

Karla kaplı bir yerde bulunmaktan çok keyif aldığını söyleyen Ayşe Keskin ise, \"Biz dün gece Kartepe\'ye geldik. Karlı bir güne uyandık. Bizi çok mutlu etti.\" diye konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kar görüntüleri

-Yolu açan iş makineleri

-Vatandaşlarla röp.

-Kartepe\'den manzara görüntüleri

HABER: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR-KARTEPE-DHA

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Varank: Tarihi Kurşunlu Han\'ın restorasyonuyla buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Manisa\'daki Tarihi Kurşunlu Han\'ın açılışında yaptığı konuşmada, \"Maalesef alçak FETÖ, devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse, bu tarihi mekanı da tabiri caizse, uzun yıllar işgal etmiş. İşte bugün bu tarihi hanın restore edilmesiyle birlikte buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere Manisa\'ya geldi. Bakan Varank, protokol üyeleri tarafından Manisa Valiliği önünde karşılandı. Protokol üyeleriyle tek tek tokalaşan Bakan Varank, daha sonda Valiliği ziyaret edip, anı defterini imzaladı. Bakan Varank, ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz\'den şehirdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank\'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Sanayi ve Teknololoji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Semra Kaplan Kıvırcık, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Güven Dere de eşlik etti.

\'BUGÜN BURADA FETÖ\'NÜN İZLERİNİ SİLMİŞ OLUYORUZ\'

Bakan Varank, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle Şehzadeler Belediyesi tarafından restore ettirilen 1. Anafartalar Mahallesi\'ndeki Tarihi Kurşunlu Han\'ın açılışının yapılacağı tören alanına geçti. Törende konuşan Bakan Varank, Manisa\'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle dedi:

\"Manisa tarımıyla, turizimiyle, sanayisiyle, Türkiye\'nin en önemli şehirlerinden biridir. Aynı zamanda kadim şehirlerimizden en kıymetlisidir. Kurşunlu Han da restorasyondan sonra tüm Manisalı hemşehrilerimizin hizmetine açılıyor. Burası 520 yıllık bir han. Maalesef alçak FETÖ, devletimizin kılcal damarlarına nasıl sirayet ettiyse, bu tarihi mekanı da tabiri caizse, uzun yıllar işgal etmiş. İşte bugün bu tarihi hanın restore edilmesiyle birlikte buradaki FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz. İnşallah burada gençlerin ve çocuklarımızın teknolojiyle hemhal olması, bilim ve teknolojiye ısınması, gelecekte başarılar inşaa etmek için, bilim ve teknoloji bakımından bir takım faaliyetler olmasını da niyaz ediyorum. Gerekirse biz bakanlık olarak destek veririz.\"

Konuşmaların ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Bakan Varank\'a içerisinde yöresel ürünlerin yer aldığı bir paket hediye etti.

Kurdelenin kesilip açılışın yaılmasının ardından Bakan Varank, Tarihi Kurşunlu Han\'ı gezdi. Bakan Varank, daha Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Merkezi\'ni geçikti, burada basına kapamlı bir ütoplantı gerçekleştirdi. Bakan Varank, beraberindekilerle Organize Sanayi Camisi\'nde, beraberindekilerle cuma namazını kıldı. Bakan Varank, namaz sonrası Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrikaları ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Varank\'ın Valilik önünde karşılanmasından görüntü

-Bakan Varank\'ın anı defteri imzalamasından görüntü

-Bakan Varank\'ın Manisa Valiliği ziyaretinden görüntü

-Bakan Varank\'ın Tarihi Kurşulun Han açılış programından görüntü

-Bakan Varank\'ın Tarihi Kurşunlu Han\'daki konuşması

-Bakan Varank\'ın OSB ziyareti

-Genel ve detay görüntüler

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

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Domaniç\'te kar yağışı sürücüleri zorladı

KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yolda bazı araçlar yoldan çıktı, maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülere jandarma ve Karayolları ekipleri yardımcı oldu. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken, jandarma trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarma ekiplerinin bir araca zincir takarken,

-Karla kaplı karayolundan,

-Yoldan çıkan bir otomobilin kurtarılma çalışmaları,

-Aracına zincir takan bir sürücünün konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT- DOMANİÇ,(Kütahya)/DHA

Boyut: 424.25 MB

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ABD Adana Konsolosu: İlişkiyi güçlendirmek ve derinleştirmekten mutluyum

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, ABD ve Türkiye\'nin her konuda aynı fikirde olmadığının farkında olduğunu, ancak görev süresi boyunca dostluk ilişkisini güçlendirmek ve derinleştirmekten mutlu olduğunu söyledi.

ABD\'nin Adana Konsolosluğu görevine 3 ay önce atanan Alejandro Hoot Baez, konutunda ilk kez bir araya geldiği gazetecilerle sohbet etti. ABD Konsolosluğu\'nun bölgede aktif şekilde çalıştığını gördüğünü anlatan Alejandro Hoot Baez, çalışmalarını ve projelerini şöyle anlattı:

\"Büyükelçilik hibe yarışması aracılığıyla desteklediğimiz Mardin Uçan Halı Uluslararası Müzik Festivali\'ni ziyaret ettim. Ayrıca Mersin ve Gaziantep\'te insan hakları ve bölgesel kalkınma üzerine konferansları destekledik. Amerika\'da üniversite ile ilgilenen öğrenciler için danışmanlık fırsatları koordine ettik. Son birkaç haftada bilim, sanat ve iş dünyası ile Amerikan perspektiflerini paylaşmak için Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin\'e bir Amerikalı uzay fotoğrafçısı, bir caz dörtlüsü ve bir girişimcilik uzmanı getirdik. Aynı zamanda Mardin, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep ve Mersin\'e yaptığım tanışma gezilerinde devlet görevlileri, sivil toplum kuruluşları ve kültürel ve dini liderlerle de görüştüm. Önümüzdeki aylarda konsolosluk bölgemizde çok daha fazla yeri görmeyi dört gözle bekliyorum.\"

Baez, ABD ve Türkiye\'nin her konuda aynı fikirde olmadığının farkında olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

\"Adana Konsolosu olarak göreve başlarken ABD ve Türkiye\'nin her konuda aynı fikirde olmadığının farkındayım. Bununla birlikte, ülkelerimiz 60 yılı aşkın bir süredir müttefik ve dosttur. Biliyorum ki İncirlik Hava Üssü\'nde görev yapan Türk ve Amerikalı hava personelinin yıllardır bir arada yaşadığı Adana\'da bu dostluk güçlü şekilde hissediliyor. Bu camiaya katılmaktan ve buradaki görev sürem boyunca bu ilişkiyi güçlendirmek ve derinleştirmeye devam etmekten mutluyum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez\'ın konuşması

- Detay görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA, (DHA)

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Cep telefonu ışığıyla bakkal soydular

ÇORUM\'da maskeli 3 hırsız, gece karanlığında levye ile kapısını kırıp girdikleri bakkal dükkanından 6 bin TL değerinde sigara ile çok sayıda çikolata ve çerez paketi alıp kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken hırsızların karanlığı cep telefonlarının ışığını kullanarak aydınlatmaya çalıştıkları görüldü.

Olay, dün gece Kale Mahallesi\'ndeki bir bakkal dükkanında yaşandı. Erdal K.\'ye ait bakkal dükkanına giren maskeli 3 hırsız, 15 karton sigara ile çok sayıda çerez ve çikolata paketini aldı. Sabah dükkana geldiğinde soyulduğunu anlayan bakkal, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bakkal Erdal K., tek isteğinin hırsızların bir an önce yakalanıp yargı önünde hesap vermesi olduğunu belirterek, zararının 6 bin TL olduğunu söyledi.

SOYGUN ANI KAMERADA

3 hırsızın soygun anları, iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlar önce bakkal dükkanının önüne gelip keşif yapıyor. Ardından kapı kilidini levye ile kırıyor. Raflardaki ürünleri sırt çantlarına doldururken oldukça rahat tavırlar sergiledikleri görülen hırsızların, karanlıkta daha iyi görebilmek için cep telefonunlarını açarak ışıktan faydalandıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hırsızların bakkalın kapısını kırıp izeri girmeleri

- Sigaraları çantalara doldurmaları

-Güvenlik kamerasını fark edip kırmaları

Haber-Kamera: Serkan BARIŞ - ÇORUM/DHA

Süre: 5 dk. Boyut: 37.6 MB

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