DHA YURT BÜLTENİ-13

1)KAPIKULE\'DE GURBETÇİ YOĞUNLUĞU

AVRUPA\'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini anavatanında geçirip dönüş yoluna geçen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı\'nda çift sıra 3 kilometre araç kuyruğu oluşturdu. Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini anavatanlarında geçirmelerinin ardından karayolu ile yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor. Gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı\'nda yoğunluğa neden olurken, 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri \'kuyruğun\' gurbetçilerin aynı anda çıkış yapmak için sınır kapılarına gelişlerinden kaynakladığını söyledi. Yetkililer 1 Temmuz\'dan itibaren Türkiye\'ye Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 143 bin 744 araç ile 544 bin yolcudan bugüne kadar , 93 bin 702 araç ile 376 bin yolcunun çıkış yaptığını söyledi. Önümüzdeki hafta sonu yoğunluğun devam edeceğini belirten yetkililer, karayoluyla başta Kapıkule olmak üzere, Avrupa\'ya açılan diğer Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy Sınır Kapısı\'ndan 1 milyonun üzerinde gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ve büyük çoğunluğunun tatillerini bitirmelerinin ardından ülkelerine dönüş yaptıklarını söyledi.

Almanya\'dan gelerek yıllık iznini Ordu\'da ailesiyle geçirmesinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak için kuyrukta bekleyen Erdal Atakan, 2 saat kuyrukta bekledriğini söyledi. Atakan, \"Ordu\'dan 24 saat önce çıkış yaptık. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan kuyruk var ama İstanbul\'da daha fazla bekledik. Bayram dönüşü her yerde uzun araç kuyrukları var. Türkiye\'nin her yerinde durum aynı\" dedi. Antalya\'da tatilin ardından Avusturya\'ya dönmek için kuyrukta bekleyen Ali Saitöztuna, \"Bizim çilemiz hep aynı. Bu kadar yoğun olduğunu bilseydim hiç gelmezdim. Bu kuyruklar azalacağına hep uzuyor. Gurbetçinin çilesi bitmez\" şeklinde konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı\'nde görevli polis ve jandarma ekipleri kuyrukta araçların bir birlerini sollamalarına karşı önlem alırken, araçların bazılarını diğer sınır kapılarına yönlendiriyor.

Görüntü Dökümü

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Drone ile yukardan

Yukardan Kapıkule Sınır Kapısı içinden detay

Bulgaristan tarafına uzayan araçlar

Kuyrukta bekleyen ile röp

Araçlardan genel detay

Araç içinden genel datay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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2)BOZOVA\'DA ÖLDÜRÜLEN 4 KİŞİ GAZİANTEP\'TE TOPRAĞA VERİLDİ

ŞANLIURFA\'nın Bozova ilçesinde, Ramazan Şahin tarafından arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülen 4 kişinin cenazesi, Gaziantep\'te toprağa verildi. Yakalanması için jandarma tarafından 8 kişilik özel ekip kurulan Ramazan Şahin\'in, amcasının evindeki 6 bin lira parayı alarak kaçtığı belirtildi.Olay, pazar akşamı Bozova ilçesinin Kızlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'te oturan Ramazan Şahin, telefonla aradığı amcası Şeyho Şahin\'den, iddiaya göre, mahallede dedesinden kalan 2 dönümlük arazi için pay istedi. Amcasının olumsuz yanıt vermesi üzerine Bozova\'ya giden Şahin, tartıştığı akrabalarına tabancayla peş peşe ateş açtı. Kurşunlara hedef olan Ramazan Şahin\'in amcaları Şeyho (66) ile Şeyhmüslüm (62), halası Narin Şahin (25) ve yengesi Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Ramazan Şahin\'in yakalanması için jandarma bünyesinde kurulan 8 kişilik özel ekip, arama çalışmalarını sürdürürken, zanlının amcasının evindeki 6 bin lirayı alıp kaçtığı belirtildi.

Gaziantep\'e getirilerek Adli Tıp Kurumu\'nda otopsileri tamamlanan 4 kişinin cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri mezarlığa götürüldü. 4 kişi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.



Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenazenin aracı

- Cenaze aracının çıkışı

- Cenazelerin yakınları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 157 MB

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3)ESKİ EŞİNİN ÇOCUKLARINI GÖSTERMEDİĞİNİ ÖNE SÜREREK ÇATIYA ÇIKTI

AYDIN\'nın Didim ilçesinde, boşandığı eşinin 2 çocuğunu kendisine göstermediğini ileri süren 40 yaşındaki T.E. (Timur Elit), beş katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman çatıdan sarkan T.E., dalgınlığından yararlanan polisler tarafından yakalanıp, çatıdan indirildi. Didim\'deki bir alüminyum atölyesirnde çalışan T.E., bugün saat 12.00 sıralarında, Yeni Mahalle, 820 Sokak\'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkıp, aşağı sarkmaya başladı. Çatıdaki T.E.\'yi farkeden çevredekiler, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri T.E.\'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, polis ekipleri de çatıya çıkarak kendisini ikna etmeye çalıştı. Ancak, \"Boşandığım eşim çocuklarımı bana göstermiyor. Kendisine 800 lira nafaka ödüyorum. Çocuklarımı bana göstermesi için bankadan kredi çekip, kendisine verdim. Bunun için bankaya her ay 1200 lira kredi taksidi ödüyorum. Ancak buna rağmen çocuklarımı göremiyorum\" diye bağırıp, ağlayan T.E., kendisini ikna etmeye çalışan polislere direndi. Zaman zaman çatının uç kısmına giderek aşağı sarkan T.E., yürekleri ağza getirdi. Aşağıdaki meraklı kalabalıktaki bazı kişiler cep telefonları ile o anları görüntülemeye çalıştı. Polis, bir saat boyunca ikna etmeye çalıştığı T.E.\'yi bir anlık dalgınlığıdan faydalanıp, çatının uç kısmından uzaklaştırarak yakaladı. Çatıdan indirilen T.E., ambulansla, sağlık kontrollerinin yapılması için Didim Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Eşiyle boşanmalarının ardından psikolojik sorunlar yaşadığı da ileri sürülen T.E.\'nin 2 gündür tedavisi için izinli olduğu, bu nedenle işe gitmediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İntihar girişiminde bulunan T.E.\'nin çatıdan sarkarken görüntüsü

-Aşağıdaki meraklı kalabalığın çatıdaki T.E.\'yi cep telefonları ile görüntülemesi

-İtfaiyenin açtığı hava yastığından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / DİDİM (Aydın), (DHA)

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4)ÇANAKKALE\'DE 101 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak isteyen yabancı uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Korubaşı köyü Yeşil Liman mevkii ile Koruoba köyü Kuruçeşme mevkiine 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Mali ve Somali ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 101 kaçak göçmen yakalandı. 2 minibüse de el konuldu. 1 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Kaçaklar Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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5)BURCU GÜNEŞ ORGANİZASYONA RENK KATTI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen Geleneksel Karakucak Güreşleri\'nin Silifke ilçesi Mara Yaylası\'ndaki 4\'üncü gününde sahne alan pop müziğin sevilen ismi Burcu Güneş, şarkıları ile organizasyona renk kattı.

30 Ağustos Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen güreş müsabakalarını; Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Milletvekili Baki Şimşek, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Başcazgır Şükrü Kayabaş ve Cazgır Emin Gel\'in sunumu ile renklenen güreşlerin final mücadelesinde 90+ kiloda Enes Bandırma\'yı saf dışı bırakan Hüseyin Gündüz, başpehlivanlığını ilan etti.

Dereceye giren güreşçilere ödüllerini verdikten sonra alandaki vatandaşlara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"\'Yolsuz ve susuz yerleşim birimi bırakmayacağız\' dedik. Allah\'a çok şükür ki yolların büyük bir kısmı asfaltlandı. Bugün Mersin\'in ulaşılamayan hiçbir yeri kalmadı\" dedi.

Organizasyonun akşam saatlerinde ise müzik keyfi yaşandı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş hayranları ile buluşup en sevilen parçalarını seslendirdi. Alanı dolduran müzikseverler, \'Gül Kokusu, Ay Şahit, Gözlerinde Bıraktım Aşkı, Sahilden, Oflaya Oflaya ve Yakın Mesafe\' gibi şarkılarını Güneş ile birlikte söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz\'ın alana gelmesi

-Seyircilerin görüntüsü

-Pehlivanların görüntüsü

-Pehlivanların güreş alanına gelmesi ve müsabakaların başlaması

-Müsabakalardan görüntüler

-Madalya ve ödül töreni

-Dereceye giren sporcuların genel görüntüsü

-Burcu Güneş konserinden görüntüler

(BOYUT: 298 MB) (SÜRE: 02.31 DK)

Haber: Erol OKUR - Kamera: SİLİFKE(Mersin), (DHA)

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6)SAKİN ŞEHİR UNVANLI AKYAKA\'DAN 2 TON ÇÖP TOPLADILAR

MUĞLA\'nın Ula ilçesinin sakin şehir unvanlı mahallesi Akyaka\'da, tatilcilerin geride bıraktığı çöpler, gönüllülerden oluşan \'Kör Olası Çöpçüler Grubu\' tarafından toplandı. Gün boyunca toplam 2 ton çöp toplayan grup üyeleri, herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini, Ula\'nın tatil cenneti mahallesi Akyaka\'da geçiren yaklaşık 100 bin kişinin ormanlık alanlar ve plajlarda bıraktığı çöpler, tepkiye neden oldu. Muğla\'da yaşayan gönüllerin bir araya gelerek oluşturduğu Kör Olası Çöpçüler Grubu üyeleri, sosyal medyadan çağrıda bulunarak Akyaka\'da çevre temizliği etkinliği düzenledi. Kısa sürede onlarca kişiden paylaşıma destek verdi. Bugün öğle saatlerinde dünyaca ünlü Akyaka Mahallesi\'nde bir araya gelen çevreciler, ormanlık alan ve sahildeki çöpleri topladı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay\'ın da destek verdiği çevre temizliğinde halk plajı bölgesinde, gün boyunca 2 ton çöp toplandı.

Milletvekili Burak Erbay, \"4 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka\'nın bayramda nüfusun yaklaşık 100 bin kişiye ulaştığını öğrendim. Burada atılan çöpler nedeniyle oluşan kötü manzara beni fazlasıyla üzdü. Evlatlarımıza temiz bir çevre bırakmamız için, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kör Olası Çöpçüler Grubu\'nun çöp toplamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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7)UYUŞTURUCU PARASI TEMİNİ İÇİN SURİYELİLERİ GASP ETMİŞLER



ANTALYA\'da kağıt toplayıcılığı yapan 4 Suriyelinin paraları ile cep telefonlarını av tüfeğiyle tehdit ederek, gasbeden M.B. ve A.B. gözaltına alındı. İkilinin, Suriyelileri uyuşturucu alabilmek için gasbettikleri ortaya çıktı. M.B. ve A.B., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, 25 Ağustos günü sabah saatlerinde, Kızılarık Mahallesi\'nde meydana geldi. Silahlı 2 kişi, kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu Yahya Hüseyin, Cemal Ramadan, Mahmut El Ahmet ve Fehed El Hıdır\'ın oturduğu eve geldi. 4 Suriyeliyi silahla tehdit eden 2 kişi, 2 cep telefonu ve 150 lirayı gasbedip, kaçtı. Yahya Hüseyin, peşlerinden koşup, takip ettiği gaspçılar tarafından av tüfeğiyle bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, Hüseyin\'i ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği M.B. ve A.B.\'yi gözaltına aldı. Gaspçıların, cep telefonlarından birini sattığı, diğerini de kargoyla başka kente gönderdiği tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve uyuşturucu temin etmek amacıyla Suriyelileri gasbettiklerini söyleyen M.B. ve A.B., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin şubeden çıkışı

- Zanlıların arabaya binmesi

- Aracın hareket etmesi

- Asayiş dış plan

125 MB /// 01.09

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)

