DHA YURT BÜLTENİ-13

SİVAS\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan Komando Uzman Çavuş Furkan Peker(25), Irak\'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehidin acı haberi, evine giden askeri personel tarafından ailesine iletildi.

Olay, öğle saatlerinde Irak\'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesi operasyonuna katılan askerler bir grup PKK\'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Sivaslı uzman çavuş Furkan Peker şehit düştü. Şehit Komando Uzman Çavuş Peker\'in acı haberi Sivas kent merkezinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin Yüceyurt Mahallesinde bulunan evine giden askeri personel, 1 yıl önce evlendiği eşi Özge Kılıç Peker\'e şehadet haberini iletti. Ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Daha sonra, şehidin anne-babası Meral-Ahmedi Duran Peker\'in 4 Eylül Mahallesi 9\'uncu Sokaktaki evine giden askeri personel, acı haberi onlara da verdi. Şehidin eşi Özge Kılıç Peker de ambulansla babaevine götürüldü.

Şehit Furkan Peker\'in, 6 Mayıs\'ta Irak topraklarından çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Uzman Çavuş Peker\'in cenazesinin yarın kente getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin eşinin evinin görüntüsü

-Askeri personelin görüntüleri

-Eve bayrak asılması

-Eşinin ambulansla götürülmesi

-Baba evine haber verilmesi

-Şehidin fotoları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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2)İNEGÖL 1 SAAT SÜREN YAĞMURDA GÖLE DÖNDÜ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde cadde ve sokaklar yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası adeta göle döndü. Sel sularının ev ve işyerlerine girmemesi için ev sahipleri ve esnaf yoğun çaba sarfetti.

İnegöl\'de birçok cadde ve sokak yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasıyla birlikte göle dönen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler gibi vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı caddelerde trafik durma noktasına geldi. Bazı araçlar bozularak yol ortasında kaldı. Sağanak yağmura hazırlıksız yakalananlar işyerlerine ve otobüs duraklarına sığınırken, bazıları ise su içinde yürüyerek yollarına devam etti. Ertuğrulgazi ve Mahmut Esatbey caddelerinde dükkanları bulunan esnaf, işyerlerine su girmemesi için dükkanlarının kapısına odun parçalarından bariyer yaptı. Belediye ekipleri rögarları açmak için yoğun çaba harcadı.

Görüntü Dökümü

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Göle dönen caddelerden ve sel tehlikesi altındaki işyerleri, suda ilerlemeye çalışan araçlar, detaylar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa)-

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KONYA DA OBRUK OLUŞTU

KONYA\'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada yaklaşık 7 metre çapında 10 metre derinliğinde obruk (içinde su biriken çukur yer) oluştu. Obruk oluşurken yan tarlada çalışan çiftçi Latif Karakaya, \" Bu tarlalar bizim ekmeğimiz. Buraları terk edecek değiliz ; ama daha güvenli yaşamak istiyoruz.\" dedi.İrili ufaklı 100\'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, dün kente 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Latif Karakaya\'ya ait tarlanın ortasında oluşan obruk yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliği sahip. Bitişiğindeki buğday tarlasında çalıştığı sırada obruğun oluştuğunu ifade eden Karakaya, \" Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce tuhaf olduk.\" dedi.

Obrukla yaşamaya alıştıklarını ifade eden Karakaya, \"Obruk oluşumunun sebepleri ve tedbiri noktasında yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarlalar bizim ekmeğimiz. Buraları terk edecek değiliz ; ama daha güvenli yaşamak istiyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Obruktan detay

- Tarladan detay

- Karakaya röp.

Haber- Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR DHA)

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RAMAZAN’DA ADANA’YA YILDIZ YAĞACAK

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’da düzenleyeceği şenliklerde ünlü sanatçıları kent halkıyla buluşturacak.

Galleria Festival Alanı’nda gerçekleştirilecek Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde sevilen şarkıcılar Mustafa Ceceli, Buray, Bedirhan Gökçe, İnci Mercan, Murat Kekilli, İlyas Yalçıntaş, Fettah Can, Derya Uluğ, Simge Sağın ve Hilal Akın ücretsiz halk konserleri verecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın hazırladığı programa göre 16 Mayıs’ta Mustafa Ceceli, 17 Mayıs’ta Buray, 18 Mayıs’ta Bedirhan Gökçe, 19 Mayıs’ta İnci Mercan, 25 Mayıs’ta Murat Kekilli, 26 Mayıs’ta İlyas Yalçıntaş, 1 Haziran’da Fettah Can, 2 Haziran’da Derya Uluğ, 8 Haziran’da Simge Sağın ve 9 Haziran’da Hilal Akın görkemli konserlerde Adanalı sevenleriyle buluşacak.

RENKLİ ETKİNLİKLE DOLU PROGRAM

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde ünlü sanatçıların yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları da Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, ilahiler, Aşuk-Maşuk, Karagöz-Hacivat, kum sanatı ve semah gösterileri de gerçekleştirilecek. Galleria Festival Alanı’na gelecek Adanalılar, dev konserler ve etkinlikleri izleyip, yöresel lezzetler ile hediyelik eşyaların satıldığı dükkanlardan alışveriş yaparak, hoşça vakit geçirecek.

Görüntü Dökümü

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- Dron ile çekilen görüntüler

- Ramazan etinliklerinden görüntü

- Ramazan ayında yapılacak etkinlik jeneriği

SÜRE:01\'44\" BOYUT:106 MB

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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\'BURSA OTOSHOW 2018\' KAPILARINI AÇTI

BURSA Otoshow 2018 Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda 75 binek ve ticari araç sergileniyor.

Türkiye’de üretilen araç modellerinin yüzde 60’tan fazlasının üretildiği “otomotiv sektörünün kalbiö olan Bursa’da düzenlenen Bursa Otoshow Fuarı, bugün Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Muhsin Koçaslan ve Haşim Kılıç, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa protokolü ve basın mensuplarının yer aldığı kurdele kesim töreni ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

75 BİNEK VE TİCARİ ARAÇ SERGİLENİYOR

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın İlhan ERSÖZLÜ “10 yıldır düzenlediğimiz Bursa Otoshow Fuarı’nda, yerli üreticilerin ağırlıklı katılımı ile birbirinden şık standlarda sergilenen son model araçlar görücüye çıktı. 6 gün boyunca firmaların fuara özel sunduğu fiyatlar ve cazip kampanyalar ile renkli bir ortamda geçecek fuarda 68 Bin TL’den 700 Bin TL’ye her bütçeye hitap eden 75 adet binek ve ticari araç, salon 2 ve 4’te sergileniyor. 13 Mayıs Pazar günü saat 21.00’e kadar ziyaret edilebilecek fuara tüm halkımızı bekliyoruzö dedi.

Bursa Otoshow 2018 Fuarı2nda dünyaca ünlü markaların otomobillerinin yanı sıra SUV, 4x4, pick-up firmaları, ticari araç firmaları ve fuaye alanında ise oto aksesuar firmaları da bulunuyor.

Otomobil severlerin karar verme süreçlerine önemli katkılarda bulunacak, 6 gün boyunca renkli bir atmosferde geçecek olan fuarda; dans şovları, çocuk oyun alanı ve bayanlara özel güzellik uygulamaları da yer alıyor. Ayrıca nostalji havası yaşatan klasik otomobiller ve doğa tutkunları için birbirinden ilginç off - road araçlar da sergileniyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araçlardan görüntüler, detaylar

Gürkan DURAL-Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)

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İngilizler Adana’nın şalgamını çok sevdi

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAM-DER) işbirliğinde İngiltere’nin başkenti Londra’da üç gün süren etkinlikte ünlü Trafalgar Meydanı’nı dolduran kalabalığa şişelenmiş şalgam suyu ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avşar, ATO Genel Sekreter Yardımcısı Barış Topal ve ŞALGAM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğanay’dan oluşan heyet, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği ve Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) yöneticileriyle görüşmelerinin ardından Trafalgar Meydanı’nda şalgam dağıttı. Sepetlere doldurulan şişelenmiş şalgam suyu, Trafalgar Meydanı’nda gezinti yapan Londra sakinleri ve turistlere ikram edildi. Hosteslerin ikram ettiği şalgamın tadına bakan İngilizler, beğenilerini ifade etti.

Şalgam suyunun insan sağlığına yararlarının anlatıldığı etkinlikte, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum ve protein açısından zengin içeceğin, A,B,C, E vitamını, karotin, esansiyel yağlar ve organik asitler içerdiği belirtildi. Şamgalın bağışıklık sistemini güçlendiren, kanseri önleyen, ilhitaplanmayı azaltan, kalp sağlığını koruyan, metabolizmayı düzenleyen şifalı etkileri dile getirildi.

Görüntü Dökümü

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- Türk şalgamının Londra\'da tanıtılması

- İngiliz vatandaşlarına şalgamın tattırılması

- Elçiliği ziyaret

- Elçilikte şaygam ve kilim hediye edilmesi

- Londra\'dan görüntüler

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Haber-Kamera:ADANA, (DHA)