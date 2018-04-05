DHA YURT BÜLTENİ-13

Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (3)

VALİ ÖZDEMİR: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından 4 akademik personelin tabancayla vurularak, öldürüldüğü Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde, saldırıya ilişkin bilgi aldı. Fakülte binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Özdemir, savcılığın olaya el koyduğunu belirterek, \"Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nde üzücü bir olay meydana geldi. Volkan B. adında araştırma görevlisi, fakültenin dekan yardımcısı ile 2 araştırma görevlisi ve fakülte sekreteri olmak üzere 4 kişiyi silahla öldürdü. Başsavcılığımız 3 savcı görevlendirdi. Olayın araştırması yapılıyor. Çok yönlü araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecek. Görevde olan bir kişiydi. Son derece üzüntülüyüz. Başsavcılığımız olaya el koydu\" diye konuştu.

Haber: Eskişehir (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Üniversitede dehşet; Soruşturma geçiren araştırma görevlisi 4 kişiyi öldürdü (4)

PROFESÖRÜN İSYANI

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi\'nden Prof. Dr. Ayşe Aypay, 4 akademik personelin öldüğü saldırının ardından, isyan etti. Fakülte önünde konuşan Prof. Dr. Ayşe Aypay, şunları söyledi:

\"İfade vermeye gitmemiş olsaydım Volkan B.\'nin 5. cenazesi bendim bugün. Neden? Neden? YÖK niçin işlem yapmadı? Rektörlük niçin işlem yapmadı? Neden yapmadılar? 1,5 yıldır defalarca verdik. Hepsinin üstüne yattılar. Bütün dilekçelerimizin üstüne yattılar. Dokundurtmadılar Volkan B.\'ye. Şimdi açıklasın YÖK Başkanı, şimdi açıklasın Rektör. Volkan\'ı korumanın bedelini kim ödeyecek? Kim ödeyecek? Benim eşim Volkan B.\'nin iftiraları yüzünden işinden atıldı. 5,5 ay hapis yattı. Kim ödeyecek? Bir sürü arkadaşım mağdur oldu. Bütün bunlara rağmen rektörlük korudu. Sonuna kadar korudu rektörlük Volkan\'ı. Rektörlük ve YÖK hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. İşlem yapmadılar. Yapmadılar. 4 tane arkadaşımız cenaze olmuş durumda. Volkan B.\'nin 1 numaralı hedeflerinden biri olarak şu anda ben de 5. cenaze olarak yatıyordum. Kim ödeyecek bunu kim? Kavga dövüş taratıp sistemlere soktuk biz o dilekçeleri. Soktuk da ne oldu hiçbirine cevap alamadık. Şimdi kim verecek 4 tane mazlum canın hesabını? Volkan B. denilen gerçek anlamda vatan haini , tescilli FETÖ\'cü olduğu her ifadesinde ortada olan birşeyi kimse görmek istemedi. Defalarca Volkan B.\'nin yalan söylediğini söyledik. Mahkeme beraat ettirdi. Volkan\'ı korudular.\"

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir\'de, araştırma görevlisi Volkan B. tarafından Eğitim Fakültesi\'nden 4 akademik personeli tabancayla vurularak, öldürülen Osmangazi Üniversitesi\'nce başsağlığı mesajı yayımlandı. Üniversitenin internet sitesinden \'Çok üzgünüz\' başlığıyla yayımlanan mesajda, \"Bugün üniversitemiz eğitim fakültesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda mesai arkadaşlarımız hayatını kaybetmiştir. Bu elim olayda, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Eğitim Fakültesi Sekreteri Fatih Özarmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araş. Gör. Yasir Armağan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah\'tan rahmet, ailelerine ve tüm üniversitemiz camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz\" denildi.

Kemal ATLAN / Eskişehir (DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Belediye personelinden Mehmetçik için bağış

SİVAS Belediyesi Temizlik ve İtfaiye Müdürlükleri bünyesinde çalışan işçiler, kendi aralarında topladıkları 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek isteyen belediye personeli, kendi aralarında topladığı 13 bin 540 lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na bağışladı. Belediye önünde toplanan işçiler bankaya giderek parayı Vakfın hesabına yatırdı. Daha sonra Belediye Başkanı Sami Aydın\'ı makamında ziyaret eden çalışanlar, banka dekontunu teslim etti.

Ziyarette konuşan Temizlik İşleri Müdürü Mükremin Nergis ve İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz, birimlerinde çalışan personelin kendi aralarında organize olarak örnek bir davranışa imza atmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yardıma katkı sağlayan belediye personelini tebrik eden Başkan Aydın ise \"Her bir arkadaşımız gönlünden koparak, benim de çorbada tuzum olsun, benim de milli silahlarda katkım olsun diye düşünmüşlerdir. Şehitlerimiz bizim her zaman dualarımızda olacaklar ancak bizim de Türk Silahlı Kuvvetlerimize bir desteğimiz olsun diyerek bu yardımı yapmışlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Türkiye\'nin güvenliği için düzenlenen operasyonlara katkı sağlamak adına bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden işçiler ise \"Daha önce Belediye Başkanımız Kilis\'e gitmiş, gereken desteği sağlamıştı. Bizler de bugün onu örnek alarak hareket ettik. İnşallah dualarımızla beraber bu katkımız da hayırlı olur\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Belediye personelinden görüntüler

-Parayı Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı hesabına yatırmaları

-Belediye Başkanı ziyaret

-Konuşmalar

-Genel Detay

Haber-Kamera: SİVAS-DHA

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\'Köye gidiyorum\' diye yola çıktı, kayboldu

BURDUR\'un Bucak ilçesinde dün gece \'Köye gidiyorum\' diye arkadaşının otomobiliyle yola çıkan ve beri kendisinden haber alınamayan İsmail Duran\'ı (27) arama çalışması başlatıldı. Duran\'ın ödünç aldığı otomobil Onaç Barajı\'nda park halinde bulunurken, aramalar da burada yoğunlaştı.

Bucak\'ta bir lokantada aşçı olarak çalışan İsmail Duran, dün akşam ailesinin yanına gitmek istediğini söyleyerek, apart dairede birlikte kaldığı arkadaşından otomobilini isteyip yola çıktı. İlçeye bağlı Heybeli köyünde oturan ailesi bu sabah İsmail Duran\'a ulaşamayınca arkadaşını aradı. Arkadaşı da Duran\'ın köye gelmek için yola çıktığını söyleyince durumdan şüphelenen aile polise haber verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İsmail Duran\'ın arkadaşından aldığı 07 DAN 94 plakalı otomobilden yola çıktı. MOBESE kayıtlarından aracın Burdur- Antalya karayolu istikametine gittiğini belirleyen ekipler aracı bulmak için harekete geçti. Otomobil bir süre sonra Bucak yakınlarındaki Onaç Barajı kenarında park halinde bulundu. Arama çalışmalarını Onaç Barajı çevresinde yoğunlaştıran ekiplere jandarma ve AFAD ekipleri de destek verdi. Zodyak botla baraj gölünde arama yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Baraj göletinden görüntü

- İsmail Duran\'ın geldiği otomobili

- Arama çalışmalarından detay

- Dalgıç polislerin araması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)

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Horoz dövüşçüleri polise takıldı

MERSİN’de horoz dövüşü adı altında kumar oynatılan kahvehane, polis tarafından basılırken 46 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Üç Ocak Mahallesi eski otogar karşısındaki 160 Cadde üzerinde Orma İşhanı’ndaki kahvehanede horoz dövüşü adı altında kumar oynatıldığını belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında ele geçirilen 11 horoz Akdeniz Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edilirken kahvenanede bulunan 46 kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu\'nun 34’ncü maddesi gereği toplam 11 bin 914 TL idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olan kahvehane zabıta tarafından mühürlenerek kapatılırken, işyeri sahibi R.G.K. ve oğlu G.K. ise horoz dövüşü adı altında kumar oynattığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Polisler içeri girerken

- İçerdeki kalabalıktan görüntü

- Horozların görüntüsü

- Polislerin içeride inceleme yapması

SÜRE:02\'19\" BOYUT: 142 mb

Haber:Mustafa ERCAN-Kamera:MERSİN,(DHA)

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Yıkımda kepçenin önüne yatan vatandaş konuştu

BALIKESİR’in Havran ilçesi Gelindere mevkiinde, köylülerin tarlalarından topladıkları ve ev yapımı ürünlerini sattıkları tezgâhlar, karayolları ekipleri tarafından yıkıldı. Kepçenin önüne yatıp tezgahların yıkılmasını engelleyen çiftten Bahriye Ünal, yerlerinin tapusu olduğunu söyledi, \"Tarlamdan geçen karayolu da benim. Kamulaştırma da, istimlâk da yapmadılarö dedi.

?Havran ilçesinde köylülerin tarlalarından topladığı sebze, meyve ve doğal ürünleri sattıkları Edremit-Balıkesir karayolu kenarındaki üzerinde çardak bulunan tezgâhlar yıkıldı. Karayollarına ait kepçe ile yapılan yıkımı, yer sahibi çiftçi Halil Ünal (56) ve eşi Bahriye Ünal (46), kendilerini kepçenin önüne atarak durdurmak istedi. Bu sırada yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çardağın 10 metrelik bölümü yıkıldı. Diğer kısmı ise, çiftin direnmesi sonucu yıkılmadan bırakıldı.

Kendi tezgâhlarını kurtaran Halil Ünal, Havran’dan kendi tezgâhlarının bulunduğu alana kadar olan bölümde, başkalarına ait 20 tezgâhın, sahipleri olmadığı bir anda kepçe ile yıkıldığını söyledi. Ünal, “Biz de yıkım sırasında burada olmasaydık, bizim tezgâhımızda yıkılacaktı. Eşim ile kepçelerin önüne geçerek yıkımı durdurduk. Bize hiçbir tebligat yapılmadı. ‘Boşaltın’ denmedi. Ekiplerin başında sorumlu da yok. O anda kepçenin önüne, yere yattım. Çünkü canım gidiyordu. 7 kişilik bir aileyiz. Hepimiz geçimimizi buradan sağlıyoruz. O anda çok üzüldüm. Kendimi kaybettim. Sonradan çekilen görüntülerde gördüm ki, kepçenin önüne atlamışımö dedi.

‘YOL BİZE AİT’

Kendilerine ait tarladan karayolu geçtiğini ve kendilerine kamulaştırma bedeli dahi ödenmediğini söyleyen Bahriye Ünal ise, bütün evraklarının tam olduğunu belirtti. Ünal, “Buradaki 3 dönümlük tarla vasfındaki mülk şahsıma ait. Tapusu var. İşletmeye ait vergi levham, Oda kaydım var. Yaklaşık 5 yıl önce tarlamdan yol geçirildi. Hiçbir yere imza atmadım. Yolu tarlamın tam ortasından geçirdiler. Tarlam bu iş haricinde hiçbir şey yapılmayacak hale geldi. Tarım arazisi vasfını yitirdi. Kamulaştırma bedeli de ödenmedi. Bize bu acıyı yaşatanlardan şikâyetçiyimö diye konuştu.

‘YIKIP DEREYE ATMIŞLAR’

Aynı bölgede bulunan tezgâhının yıkıldığını anlatan Şükran Ünal (50) ise, “Biz burada değilken tezgâhımızı yıkmışlar. Burada 3 kuruş ekmek parası derdindeyiz. Kendi tarlamız ve komşularımızın getirdiği ürünleri satıyoruz. Köydeki komşulara da burada faydamız oluyordu. Biz yokken çardakları yıkıp, Gelin deresine doğru kepçeyle ittirip, atmışlar. Zararımız çok. Şikâyetçiyizö dedi.

Tezgahının, kendisinin olmadığı sırada yıkıldığını belirten çiftçi Recep Dönmez (55) de, “Evde 9 çocuğum var. Tarlamda yetiştirdiğimiz ürünleri yaz aylarında burada satıyorduk. Ancak ekmek tezgâhımızı yıktılar. Şimdi ben ne yapacağımö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıkılan çardaklardan genel ve detay görüntü

Halil Ünal röp

Yoldan detay görüntü

Bahriye Ünal röp

Şükran Ünal röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir), (DHA)

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