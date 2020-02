DHA YURT BÜLTENİ-13

GENELKURMAY HAFTALIK BİLGİLENDİRME YAPTI

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliğin sağlanıp terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye\'nin İdlib kentinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin\'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) ülke ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtilen bilgilendirmede, 10-16 Mart tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli ve Şırnak ile Irak\'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara devam edildiği kaydedildi. 27 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen bilgilendirmede, 36 piyade tüfeği, 1 doçka uçaksavar makineli tüfek, 5 makineli tüfek, 2 keskin nişancı tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 av tüfeği, 5 tabanca, 1 bombaatar, 1 lav olmak üzere toplam 54 silah, 2 güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 anti personel mayın, 120 milimetrelik 3 havan mühimmatı, 3 havan mühimmatı, 45 bin 240 muhtelif hafif silah mühimmatı, 1600 doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, 37 el bombası,1 aydınlatma fişeği, 73 roketatar mühimmatı, 57 roketatar sevk fişeği, 1 kilo 275 gram amonyum nitrat, 5 kilo tahrip kalıbı, 221 kilo C-4 patlayıcı, 49 fünye, 32 muhtelif şarjör, 5 el dürbünü, 4 el telsizi ve 8 EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildiği ifade edildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda ise 27 el yapımı patlayıcı, 51 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun imha edildiği ifade edilerek, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 6 bin 569 kişinin yakalandığı açıklandı. Bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25 kilo 900 gram uyuşturucu, 507 litre kaçak akaryakıt, 27 bin 200 paket kaçak sigara, 22 kaçak silah ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildiği aktarıldı.

FIRAT KALKANI HAREKÂTI

Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı ile hudut güvenliğinin sağlanıp, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırıları önlenerek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı verme, sivilleri koruma ve yaşanan terör olaylarından zarar görmelerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.\"

İDLİB\'DE GÖZLEM NOKTALARI

TSK\'nın haftalık bilgilendirmesinde, İdlib bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yaptığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

\"Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde 3 Numaralı Gözlem Noktası, 05 Şubat 2018 tarihinde 6 Numaralı Gözlem Noktası, 09 Şubat 2018 tarihinde 7 Numaralı Gözlem Noktası, 15 Şubat 2018 tarihinde 8 Numaralı Gözlem Noktası, 17 Mart 2018 tarihinde ise 4 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir.\"

ZEYTİN DALI HAREKÂTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, sınır hattı ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başlatıldığı hatırlatıldı. Harekâtın, Türkiye\'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik, özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulanan TSK açıklamasında, şöyle denildi:

\"Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Afrin\'de yaşayan ve tahliye olmak isteyen sivillerin emniyetle tahliye edilebilmeleri ve tahliyeleri engelleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir.\"

3 bin 569 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâtın başlangıcından itibaren 3 bin 569 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

\"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 569 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 45 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 226 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan 143 kahraman silah arkadaşımızın tedavileri tamamlanmış ve görevlerine dönmüşlerdir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

Sağlık Bakanı Demircan Samsun\'da

SAĞLIK Bakanı Dr. Ahmet Demircan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katılmak üzere Samsun\'a geldi.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, kent için planlanan ve devam eden yatırımların değerlendirileceği toplantıya katıldı. Devlet Su İşleri 7\'nci Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu\'nda gerçekleştirilen programda, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri bulundu. Toplantının açılış bölümünde konuşan Bakan Demircan, \"Samsun 2018 yılı içerisindeki yatırımlarını hep birlikte gözden geçireceğiz. Hedeflerimizi gözden geçireceğiz\" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Afrinli siviller, terör baskısından konvoy halinde kaçıyor



ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nın sürdüğü Suriye\'nin Afrin bölgesi ve yakınındaki köylerde yaşayan siviller, terör baskısından konvoylar halinde kaçmaya devam ediyor. Evlerini terk ederek güvenli bölgeye gelen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kontrolünün ardından geçişlerine izin verilen Afrinliler, bir an önce kentlerinin teröristlerden temizlenmesini ve evlerine dönmeyi arzuladıklarını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen 20 Ocak\'ta Afrin\'in terör örgütlerinden temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. Harekât kapsamında, kırsaldaki köyleri terör örgütlerinden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'i gören hâkim tepeleri kuşattı. Harekât kapsamında, TSK ve ÖSO güçleri, Afrin\'e yakın noktadaki köyleri de teröristlerinden temizlemeyi sürdürüyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Afrin ve çevresinde yaşayan siviller, terör örgütünün baskısından kurtulmak için evlerini terk etmeye başladı. Teröristlerin kenti terk etmelerine izin vermemesi üzerine tali yollar ve köy yollarını kullanarak, Afrin\'den yanlarına aldıkları az sayıdaki eşyalarıyla çıkmayı başarabilen siviller, yine köy yollarını kullanarak ÖSO denetimindeki bölgelere ulaştı. Afrin ve çevresindeki bölgelerden terör örgütünün baskısına rağmen çıkmayı başarabilen siviller, TSK ve ÖSO tarafından özgürleştirilen İnab ve Meryemeyn köyü bölgesine geldi. Uzun araç konvoyu halinde güvenli noktaya gelen Afrinliler, bölgede kontrol noktası oluşturan ÖSO güçlerince durduruldu. Araçlarda bulunanların kimliklerini kontrol eden ve çantaları arayan ÖSO üyeleri, ardından sivillerin geçişine izin verdi. Bu arada bazı araçlarda takılı olan ve üzerinde Afrin yazılı olan plakalar ise söküldü.

Güvenli bölgeye ulaşabilen Afrinli siviller, evlerini terör örgütünün baskısından dolayı terk ettiklerini söyledi. Teröristlerin şehri terk etmemeleri için kendilerine baskı uyguladığını anlatan siviller, tali yolları ve köy yollarını kullanarak Afrin\'den çıkabildiklerini söyledi. Teröristlerin Afrin\'den ayrılmak isteyenlerin araçlarına da ateş açtığını belirten siviller, tek isteklerinin bölgenin bir an önce teröristlerden temizlenmesi ve evlerine dönmek olduğunu ifade etti.

AFRİN\'E YAKIN NOKTADA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Öte yandan, Afrin\'in kuzey girişine yakın noktada ise dumanlar yükseldiği görüldü. Azez yakınlarında da görülen dumanların, şehrin giriş noktasında, olası operasyonlara karşı araçların hareket etmemesi için hendeklerin kazılı olduğu bölgeden yükseldiği öğrenildi.

Manavgat\'ta Mehmetçiğe destek konvoyu

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde okul ve personel servisleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla konvoy düzenlendi ve kurban kesildi.

Manavgat\'ta Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla düzenlenen konvoya yaklaşık 200 servis aracı katıldı. Çakalderesi mevkiinde başlayan ve şehir içinden geçerek Külliye Camii önünde sona eren konvoyun ardından kurban kesildi ve dua edildi. Konvoyun geçişi sırasında vatandaş alkışlarla trafikteki araçlar ise klakson çalarak destek verdi.

\'HER ZAMAN DEVLETİMİZİZ YANINDAYIZ\'

Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın, servisçi esnafının birlik ve beraberlik içerisinde Afrin\'deki terör yuvalarını temizlemek için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduğunu belirterek, \"Allah, kahraman ordumuzu ve polisimizi her alanda korusun ve onlarla olsun. Bizler Zeytin Dalı operasyonuna sonuna kadar destek veriyoruz. Sınır güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizin terör belasından temizlenmesi adına her zaman devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu ve her zaman göreve hazır olduğumuzu bildiririz\" dedi.

GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ TAŞINACAK

Servisçi esnafından bir günlük hak edişlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamalarını isteyen Başkan Aydın, \"İlçemizde bulunan tüm şehit ve gazi yakınlarımızın çocukları tarafımızdan ücretsiz olarak taşınacaktır. Bu vatan uğruna şehit düşen asker ve polislerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi \'Ne Mutlu Türküm diyene\" diye konuştu.

Çanakkale\'de TIR kafeye girdi: 8 kişi yaralandı

ÇANAKKALE\'nin Çan ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen süt yüklü TIR, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeye girdi. Feci kazada, 8 kişi yaralandı.

Çan ilçesi Tepeköy kavşağına geldiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışık\'ta geçiş yapan 33 AVB 21 plakalı süt yüklü TIR, yeşil ışıkta geçen 16 EFR 98 plakalı ticari araç ile 17 YG 309 plakalı özel otomobile çarptı. TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki kafeye girdi. Feci kazada kafe de bulunan 8 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerinde 112 Acil Sağlık Ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı müdahalede bulundu. Yaralılar, TIR Şoförü Ertan Arıca (48) ile kafede bulunan Semiha Karadeniz(46), Kaan Karadeniz (22), Gülşah Yıldız(18), Nusret Açıkgöz (40), Adem Orta (29) Murat Demirci (26) ve Ogün Toy(46) Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaan Karadeniz buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

