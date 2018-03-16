DHA YURT BÜLTENİ-13

Sur duvarına çıkan genç kız intihar girişiminde bulundu

SİNOP\'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen E.S., kale surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Sinop\'ta psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen E.S. (23), kent merkezinde bulunan Sinop Kalesin\'nin sur duvarlarına çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların görmesi üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Polisin ikna çabası sonrasında genç kız sur duvarından aşağına indi. Ardından sağlık kontrolü için ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kale surundan detay

-E.S.\'nin ambulansa götürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

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Kayıp olduğunu iddia ettikleri 500 köpeğin bulunması için yürüdüler



EDİRNE\'de hayvanseverler, geçen ay eski çöplükte kaybolduğu iddia edilen 500 köpeğin bulunması için yürüyüş düzenledi.

Edirne Belediyesi, eski çöplüğün kapanmasının ardından burada bulunan yaklaşık 700 köpeğe sahip çıkarak, Kasım ayından itibaren beslemeye başladı ancak geçen Ocak ayında köpeklerden 500\'ünün henüz belirlenemeyen nedenle ortadan kaybolduğu iddia edildi. Şikayet üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütürken, valilik ve belediyede ortak ekip kurarak araştırmalarını sürdürüyor.

Edirne Doğayı ve Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (EDHAYKO) ile kentteki hayvanseverleri bugün kayıp köpeklerin bulunması için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı yürüyüşte, \'500 can nerede\' yazılı pankart taşındı. Bir köpeğin boynuna \'Arkadaşlarım nerede?\' yazısı asılırken, \'500 can nerede\', \'Canlara çöplüğü çok gördünüz\', \'Canlarımızı bulun\' sloganları atıldı. Protestocular adına konuşan EDHAYKO üyesi Yağmur Islattı, 500 köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürerek, şöyle dedi:

\"Edirne’de yaşayan hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan mücadele Edirne Belediyesi’nin düzenli besleme yapmasıyla son bulmuş ve tüm hayvanseverler de orada yaşayan canları yalnız bırakmayarak beslemelerine devam etmişlerdir ancak 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski çöplük alanı içinde yaşayan 500’e yakın köpeğimiz ortadan kaybolmuştur. Edirne Valiliği’nden, Edirne Belediyesi’nden, Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nden, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden bu konunun derinlemesine araştırılarak, gerçeklerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve bir an önce sonuca bağlanmasını talep ediyoruz. Yaşıyorlarsa yerlerini bilmek istiyoruz. Öldülerse sorumlular hesap versin istiyoruz. Tüm Türkiye bilmelidir ki, onlara ne olduğunu bulana kadar susmayacağız. Onların yanındayız.\"

Grup, daha sonra dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kalabalık genel

Eyleme katılan köpeklerden detay

Kalabalktan detay

Hayvansever ile röp.

Kalabalık yürümesi

Kalabalık slogan atması

Kalabalık detay

Yağmur Islattı basın açıklamasını okuması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Engin ÖZMEN/DHA,(EDİRNE)

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Bartın Milli Eğitim Müdürü Demir, hakkındaki iddiaları yalanladı



BARTIN İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, bir toplantıda, \"Başı açık öğrencileri gördüğümde sinir oluyorum\" sözlerini sarf ettiği yönündeki haberlerle ilgili, \"Ben kesinlikle bu tarz cümleler kullanmadım. Kesinlikle yalandır\" dedi.

Bartın’da geçen 21 Şubat\'ta Ulus ilçesindeki imam hatip lisesinin toplantı salonunda, İlçe Müftülüğü aylık imamlar toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Ulus Müftüsü Murat Okuyar, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Ulus İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ve Ulus İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Aslan katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'in, \"Beni ziyarete gelen bir arkadaşım, \'Bizler Köy Enstitüsü mezunları öğretmenler olarak köylerde dinimize hakaret ettik, eğer 120 bin cami kadrosu bizim elimizde olsaydı kendi iktidarımızı kurardık\' dedi. Bizim elimizde 120 bin cami kadrosu var ama bu imkânlar Atatürkçülerin elinde olsaydı eli silahlı terörist yetiştirirlerdi\" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Aslan\'ın ayrıca, okulları ziyaret ettiğinde başı açık öğrencileri gördüğünde sinirlendiğini ve bu öğrencilerin başlarının kapatılması konusunda okul müdürlerini fırçaladığını söylediği, 4-6 yaş gurubu çocukların Kuran kurslarında yetiştirilmesi ve örgütlendirilmesi gerektiğinden bahsettiği öne sürüldü.

CHP İL BAŞKANI\'NDAN SUÇ DUYURUSU

CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan, söz konusu iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’in \'alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama, Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve görevi ihmal\' suçlarını işlediğini iddia etti. Erkan, suç duyurusunda ‘toplantı tutanakları ve kamera kayıtlarının’ incelenmesini talep ederek şunları kaydetti:

\"Sayın Savcılık Makamınca ayrıca re’sen tespit edilecek suçları işleyen Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’den şikâyetçi olmakla hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak 5237 sayılı TCK’nın ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep ederim.\"

\'KESİNLİKLE YALAN\'

İddiaların gerçek olmadığını belirten Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ise \"Ben kesinlikle bu tarz cümleler kullanmadım. Kesinlikle yalandır. O toplantıda bir sürü protokol üyeleri vardı. Böyle bir konuşma ne oldu ne de iması bile yapılmadı. Ayrıca ben de basından öğrendim, çok şaşırdım. Hakkında ayrıca soruşturma başlatılmış, onu bile basından öğrendim. Bana ulaşan bir şey olmadı. Tekraren söylüyorum. İddialar kesinlikle yalandır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (HD)

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- İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası

- CHP Bartın İl Başkanı Hatice İlknur Erkan\'ın açıklaması

- İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir\'in fotoğrafı

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Lionslardan 100\'üncü yıl anısına aslan heykeli

ANTALYA\'da, farklı ülkelerden bir araya gelen Lionslar, kulübün kuruluşunun 100\'üncü yıl dönümü dolayısıyla Özgürlük Parkı\'na simgeleri olan aslan heykeli yaptırdı.

Lions üyelerinin Antalya\'da düzenlediği Akdeniz Konferansı\'na Uluslararası Lions Başkanı Hindistanlı Naresh Aggarwal ve farklı ülkelerden temsilciler katıldı. Lionslar, 100\'üncü kuruluş yıl dönümleri dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi bünyesindeki Özgürlük Parkı\'na simgeleri olan aslan heykeli yaptırdı. Heykelin açılışına Antalya\'da bulunan konuklar ve Antalyalı Lionslar katıldı. Lions 118 R Yönetim Çevresi Federasyon Başkanı Hayri Tuna Yükselen, dünya üzerinde en yaygın topluluğun Lions topluluğu olduğunu söyledi. Lionsların nerede ihtiyaç sahibi varsa ona koşulsuz yardım etmeyi hedeflediğini belirten Yükselen, “Türkiye\'de geçen yıl 60 bin kişiye hizmet ettik. Bu aslan heykeli de 100\'üncü yılımızda Antalya\'mıza hediyemiz olsun istedik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aslan heykelinin görüntüsü

- Lions üyelerinin görüntüsü

- RÖP: Hayri Tuna Yükselen

- Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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Yangın nedeniyle binadan çıkamayan 3 kadını itfaiye kurtardı

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Binanın üst katında oturan biri yatalak hasta 3 kadın, yoğun duman nedeniyle itfaiye merdiveniyle evden çıkartıldı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta 3 katlı binanın birinci katında oturan Havva Köse\'ye(61) ait evde çıktı. Haber verilmesiyle gelen Ereğli Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından yoğun duman nedeniyle evin ikinci ve üçüncü katında oturan 3 kadın binadan çıkamadı. Biri yatalak hasta 3 kadın, itfaiye merdiveniyle binadan çıkartıldı. Yaralananın olmadığı yangında 3 kadın kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yangının kesin çıkış sebebi yapılan soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan ev

-Ekiplerin gelmesi

-Yangında dumandan etkilenen birisi yatalak 3 kadının tahliyesi

-İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

