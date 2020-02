DHA YURT BÜLTENİ-13

Doğan Besi\'den, Kelkitli çiftçiye 4 bin ton ürün alımı garantisi

GÜMÜŞHANE\'nin Kelkit ilçesinde, Kelkit Doğan Besi İşletmelerinin (Kelkit Besi) sahip olduğu besi hayvanlarının yem ihtiyacı, ziraat faaliyetinde bulunmak isteyen Kelkitli çiftçilerle yürütülecek proje ile karşılanacak. Kelkit Besi, çiftçilere istenilen özelliklere uygun üretim yapmaları koşuluyla, yaklaşık 1 milyon metrekare ektirecek. Kelkit Besi, bu tarlalardan elde edilecek 4 bin ton ürünün tamamını alma garantisi verdi.

Doğan Holding iştiraklerinden olan Kelkit Besi, hem bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlamak hem de Türkiye\'de et konusundaki ihtiyaca cevap verebilmek amacı ile besicilik alanında faaliyet gösterecek. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'ın doğduğu topraklar olan Kelkit\'te 2002 yılından beri faaliyet gösteren ve Kelkit havzasında sürdürülebilir tarımsal bir model oluşturmak ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan şirket, bugüne kadar süt üreticisi olarak hizmet verdi. Doğan Organik, bölge halkının ekonomik gelişimlerini sürekli kılmak amacıyla bu yıl itibariyle, faaliyet konusunda değişikliğe giderek, süt üreticiliğinden, sığır besiciliğine geçti. Üretime, Brezilya\'dan 1495 baş erkek Angus ırkı besi hayvanı ithal ederek başlayan Doğan Besi, 2018 yılında toplam 4 bin 900 baş hayvan yetiştiriciliği yapacak.

ÇİTÇİLERLE TOPLANTI

Kelkit Besi, besicilik alanında büyük önem taşıyan kaliteli ve uygun yem konusunda bölgede eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Kelkit çiftçileri ile bir araya geldi.

Kelkit\'te bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Kelkit Belediye Başkan Yardımcısı Devrim Çakar, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bahri Bayram, Gümüşhane Tarım İl Müdürü Edip Birşen, Kelkit İlçe Tarım Müdürü Bahadır Nasuhbeyoğlu, Doğan Besi İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Sarıpınarlı, Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş. Murahhas Aza\'sı Tahir Ersoy ile çiftçiler katıldı.

ERSOY: SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİ SAYIMIZI İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Kelkit Doğan Besi İşletmeleri A.Ş. Murahhas Aza\'sı Tahir Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmasında üreticilere Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan\'ın selamını iletti. Kelkit havzasında 2002 yılından bu yana süt üreticiliği konusunda faaliyet yürüttüklerini hatırlatan Ersoy, bu yıldan itibaren sığır besiciliği faaliyetine geçtiklerini açıkladı. Ersoy, \"Bir Doğan Holding kuruluşu olarak bizler için Kelkit\'in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımla, çiftçimizin piyasa koşullarında en az sorun olan ürünü tercih etmesi yerine, katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek hem kendi, hem de Kelkit\'in ekonomisinde fayda yaratmasını istiyoruz. Hayvancılığın ülkemizdeki önemli sorunlarından biri olan yem konusunu kendi arsalarımızda üretim yaparak ve sözleşmeli üreticilerle çözmek konusunda kararlıyız. Hayvan sayısı dikkate alındığında sadece 2018 yılı içinde 7 bin ton zirai ürün ihtiyacımız var. Bunun bir kısmını kendi tarlalarımızdan karşılamayı 4 bin tonunu ise çiftçilerimizden almayı planlıyoruz. Bu kapsamda, sözleşmeli üreticilerimizin sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz\" diyerek projeye destek vermek isteyen çiftçileri anlaşma yapmak üzere işletmeye davet etti.

KAYMAKAM: DOĞAN ORGANİK\'İN KELKİT\'E KATKISI BÜYÜK

Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Doğan organik süt ürünleri ile Kelkit\'in yıllarca organik tarım alanında tanıtımının yapıldığını belirterek şöyle dedi:

\"Bugün Kelkit organik tarımla anılıyorsa bunda Doğan Organik\'in çok ciddi emekleri ve hizmetler var. Şirket artık süt üretimini bırakarak besiciliğe geçiş yaptı. Aydın beyle yaptığımız görüşmelerle 5 bin olan sığır sayısının 10 binlere çıkmasını talep ettik. Aydın Doğan beyin Kelkitli olması dolayısıyla Kelkit ve Kelkitlilere olan özlemine şahit oldum. Burada sadece kar gütme amacı değil kendi memleketi, vatandaşı ve köylüsüne hizmet etmenin gayreti içerisinde olduğunu gördük. Bu projede sadece holdingin değil vatandaşında kazanmasına yönelik bir proje olduğunu görüyorum. Bu nedenle teşekkür ediyorum. Aydın beyin özlemi ve hasreti çiftçilerimizin kazanmasıdır. Bu çiftliği kurma amacının da o olduğunu biliyoruz. Çok az sayıda çiftçimiz kaldı. Onlara sahip çıkmamız lazım. Yeni gelişen dünyada bu sistemler çok öne çıkılmaya başladı. Çiftçileri bu işin içine katarak ürettiklerinin pazarlama sıkıntısı olmadığını bilmekten çok daha rahat edeceklerdirö

Doğan Besi İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Sarıpınarlı, çiftçilere üretilmesi istenen ürünün ekimi, bakımı ve dikkat edilmesi gereken konulara dair bilgiler verdi.

Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM/KELKİT (Gümüşhane), (DHA)

Uyuşturucu maddenin etkisindeki kişi: “Mantı yedim böyle olduö

BOLU’da, park ettiği aracının başında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen Tevfik Eray C. polis ve 112 Acil ekiplerini uğraştırırken, gazetecilere “Mantı yedim böyle olduö dedi.

Bolu Örencik Köyü’nde boş bir alanda park halindeki hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yerde yatan Tevfik Eray C., yüzü suyla yıkanarak kendine getirilmeye çalışıldı. Kafasında kanama olan Eray C. 112 sağlık ekiplerinin kendisine müdahale etmesine, kibarca söyleyerek müsade etmedi. Sağlık ekipleri, uyuşturucu madde etkisinde olduğu düşünülen Tevfik Eray C.’ye tedaviyi kabul etmediği yönünde tutanak imzalattıktan sonra ayrıldı.

Uyuşturucu madde kullandığını reddeden genç, polislere aracıyla da seyir halinde olmadığını yalnızca oturduğunu söyledi. Ayakta duramayan, ilginç sözleri ve kibar tavırlarıyla dikkat çeken Eray C., aracına bindikten sonra gazetecilere, “Mantı yedim de midem bulandı o yüzden. Alkol kullandım. Onun üstüne de mantı yedim ondan dolayı. Ne maddesi kullanacağım? Kafam da yarılmadı. Kafamı da akşamüstü vurdum herhalde. Şimdi iyiyim. Daha yeni alkol içtim mantı yedim böyle oldu.ö dedi.

Eray C. daha sonra polise, ekonomik sıkıntıları nedeniyle bunalımda olduğunu ve dün Akçakoca\'dan aldığı uyuşturucu maddeyi kullandığını itiraf etti. Polis, aracının park halinde olması nedeniyle Eray C.’ye ceza yazamadı. Daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunan Tevfik Eray C. yakınlarına teslim edildi. Araç da ehliyeti olan bir yakını tarafından alınarak götürüldü.

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

AFRİN\'DEN ÇIKMAYA ÇALIŞAN SİVİL HALKI ENGELLEYEN İŞ MAKİNESİNİ TSK BÖYLE VURDU

Suriye\'nin Afrin kentinden ayrılmak isteyen sivillerin geçiş güzergahına teröristlerce yerleştirilen iş makinesi, Türk jetlerince havadan vurularak imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı, insansız hava aracının çektiği ve jetlerin iş makinesini vurduğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yolu kapatan ve tam isabetle vurulan iş makinesinin alev topuna dönüştüğü yer alıyor.

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: KİLİS-DHA)

Öğrenciler insansız kara aracı tasarladı

MANİSA\'da 8\'inci sınıf öğrencisi 3 genç, kodlama eğitimi aldıktan sonra insansız kara aracı yaptı. Öğrenciler, prototipini yaptıkları araç sayesinde terörle mücadelede şehit sayısının azalabileceğini ve hedeflerin rahatlıkla vurulabileceğini söyledi.

Manisa\'da başlayıp Türkiye\'ye yayılan Kodla Manisa Projesi ile 8\'inci sınıf öğrencisi 3 genç, insansız kara aracı yaptı. Ali Rıza Çevik Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi Mustafa Ayser, Yağız Kurutaç ve Fırat Babacan, aldıkları kodlama dersleri ile kod yazmayı öğrendiklerini söyledi. 5\'inci sınıftan itibaren kodlama eğitimi almaya başladıklarını ve kendilerini geliştirdiklerini ifade eden Mustafa Ayser, kod yazarak tasarladıkları insansız kara aracına \'Turbocan\' ismini verdi. Yaptıkları çalışmayı anlatan 14 yaşındaki Ayser, \"Yapmadan önce çiziyor, kodlarını deniyoruz. Deneme sürecinde robotu geliştirerek bu hale getirdik. Afrin\'de şehitlerimiz var. Biz daha fazla şehidimiz gelmesin diye insansız bir araç tasarladık. Bu araç hem imha hem de inceleme amaçlı kullanılabiliyor. Ayrıca bir destekçi robot tasarladık. Destekçi robot cephaneyi taşıyor, tanka takıp hedefi imha edebiliyoruz. Bomba imha alanında rahatça kullanılabilir. İnsanlar tehlikeye atılmayacak. Bu aracı paletlerle tasarladık. Komutu veriyoruz. Araç işaretlediğimiz yere atışını yapıyor. Bu prototip destekle uygulanabilirse daha da gelişebilir\" diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Yağız Kurutaç da \"Kod yazmak bana özgürlüğü çağrıştırıyor. Kod yazarken kendimi rahat hissediyorum. Sınırsız olanağımız var. Kodla istediğimiz dünyayı kendimiz yaratabiliyoruz\" dedi.

Yaptıkları diğer bir tasarımı anlatan Yağız Kurutaç, fil şeklinde bir robot yaptıklarını ve vahşi hayvanların hastalıklarını anlayabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haber- Kamera; Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

Afrin\'de şehit olan teğmenin şehadeti, Kayseri\'de birlikte yaşadığı annesine verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Kayseri 1\'nci Komando Tugayında görevli Erzurum nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Muhammed Kır\'ın (25) acı haberi Kayseri\'nin Talas ilçesinde oturan annesine verildi.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Doruk apartmanında annesi ile oturan şehidin acı haberi annesi Hemra Cömert ile Erzurum\'da eşinden ayrı yaşayan 4 çocuk babası Zeki Kır\'a askeri yetkililer tarafından verdi. Sağlık görevlileri şehidin evinin önünde hazır bekletildi. Diğer yandan şehidin Afrin\'e görev gitmesinin ardından 2 kardeşi ile eşinden ayrı yaşayan anne Hemra Cömert\'in Kayseri\'ye gelerek, bekar olan şehidin evinde kaldıkları öğrenildi. Şehitin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. 2 yıl 7 aylık asker olduğu ve Ağustos ayında Üsteğmenlik rütbesine yükseleceği bildirilen şehidin, Erzurum\'un Pasinler ilçesi doğumlu olduğu belirtilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular şehidin annesine taziyelerini ilettiler. Şehit Muhammet Kır\'ın yarın doğum yeri Erzurum\'da kılınacak cenaze namazının ardından memleketinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber :Yasin DALKILIÇ kamera : Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, DHA)



Zonguldak\'ta doğal gaz firmasının şubesinde patlama: 2 yaralı(2)

DOĞALGAZ BOMBA GİBİ PATLADI

6 katlı binanın girişinde bulundan doğalgaz tesisatı satan firmada yaşanan patlamada iş yeri çalışanı Seren Atar(25) ve üst katta oturan Fatma Kar(63), yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Seren Atar\'ın patlamanın ardından dışarı fırladığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

YAKINDA BULUNAN İLKOKULDA PANİK YAŞANDI

Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 50 metre ilerisinde bulunan Bahçelievler İlkokulu\'nda da patlama sesinin ardından panik yaşandı. Öğrenciler büyük korku yaşarken, veliler okula akın etti. Bir öğrenci, \'Babam nerede?\' diye ağladı. Ağlayan öğrenciyi öğretmenleri sakinleştirdi. Bahçelievler İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Turgut, \"Patlamanın sesiyle birlikte baktık bir kadını ndışarı fırladığını gördük. Güvenli noktaya alıp ambulansa teslim ettik. İtfaiyemizde hemen geldi müdahale etti. Patlamanın ardından alevler yükseldi.\" dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, patlamanın ardından iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri iş yerinde çalışma yaptı. Patlamanın kesin sebebi yapılacak soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

HABER: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN / KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN - ZONGULDAK (DHA)

