DHA YURT BÜLTENİ-13

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı

Antalya\'da \'Siyanür kullandım, yaklaşmayın\' notu bırakarak intihar eden Sercan Ç.\'nin (26) evinde bulunan toz, bugün tekrar siyanür alarmı verilmesine neden oldu.

Antalya\'da 5 Şubat Pazartesi günü Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 821 Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 2\'nci katında arkadaşlarıyla oturan Sercan Ç., \'Siyanür kullandım, yaklaşmayın\' notu bırakarak, içeriği belirlenemeyen bir madde içip intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ve Sercan Ç.\'ye müdahale ederken notu gören 3 sağlık personeli, gencin ağabeyi ile bir arkadaşını kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Bölge karantinaya alınarak Sercan Ç.\'nin oturduğu bina ile yan taraftaki apartmanda oturanlar evlerinden çıkartıldı.

\'TEHLİKELİ DÜZEYDE SİYANÜR\'

Olay sonrası siyanür şüphesiyle bölgeye Afyonkarahisar\'dan AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi talep edildi. Bölgeye gelen ekipler özel elbiseleri giyerek apartmana giriş yaptı. Sercan Ç.\'nin intihar ettiği odada ölçüm yapan ekipler, tehlikeli düzeyde hidrojen siyanür ile hidrojen sülfür kalıntısı olduğunu tespit edip, söz konusu kimyasalların dairenin havalandırılmasının ardından etkisini kaybedeceğini kaydetti. Bugün Sercan Ç.\'nin 2\'si kadın 3 arkadaşı eve gelerek temizlik yapmak istedi. Eldiven takarak yatak odasında Sercan Ç.\'nin giysilerini kontrol eden Tuğçe adlı arkadaşı, çorap içinde toz bir maddeye rastladı. Maddenin siyanür olduğundan şüphelenen Sercan Ç.\'nin arkadaşı, durumu polise bildirdi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri, apartman etrafında güvenlik önlemi alarak 3 kişiyi evden çıkardı. Bölgeye tedbir amaçlı UMKE ekipleri sevk edilirken, AFAD ve narkotim ekiplerinin de evde tekrar inceleme yapacağı belirtildi. Sercan Ç.\'nin arkadaşı Tuğçe, olay yerine çağrılan özel giysili ambulans ekipleri tarafından kontrol amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apartmandan görüntü

- Polis ekipleri

- Sercan Ç.\'nün arkadaşlarından görüntü

- Polisin telefonda bilgi vermesi

- EMKE aracı ve personeli görüntü

- Özel kıyafetli 112 personeli

- Detay

581 MB /// 05.12



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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-Polis ekiplerinden

-Güvenlik şeridi

-Apartmandan görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,(DHA)

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Yolda bulduğu altın kolyeyi zabıtaya teslim etti

Sivas\'ın Suşehri ilçesinde müteahhit Nevzat Dilmaç(43) yolda yürürken bulduğu altın kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti.

Suşehri ilçesinde mahalle aralarındaki yol ve parke çalışmalarını yapan taşeron firma sahibi Van-Erciş nüfusuna kayıtlı 4 çocuk sahibi Nevzat Dilmaç, Yalnızbağlar Mahallesi, Hekim Caddesi üzerinde yürürken yerde bir altın kolye buldu. Bir süre etrafta kolyeyi düşüreni bulmak için araştırma yapan Dilmaç, sonuç alamayınca Suşehri Belediyesi Zabıta Amirliği\'ne başvurdu. Dilmaç bulduğu kolyeyi zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta Amiri Ferhat Yeğin bulduğu kolyeyi getiren Nevzat Dilmaç\'a çay ikram ederek, gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Suşehri Zabıta Amirliği kolyenin gerçek sahibini bulmak için belediye hoparlöründen anons yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Kolyenin görüntüsü

-Bulan kişinin açıklaması

-Zabıtanın teşekkürü

-Hoparlörden anons

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),(DHA)

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Silindir gelmeyince kamyonetle ezdiler

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bursa İl Müdürlüğü\'nde çalışan Dr. Ayça Karauz\'un görev yerinin değiştirilmesinin keyfi ve hukuksuz olduğunu iddia eden Kamu-Sen Bursa İl Temsilciği üyeleri, \"Hükümet ve yandaş bürokratlar köle olmayan herkesi silindir gibi eziyor\" konulu basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından sendika üyeleri memur maketlerini kamyonetle ezdi.

Kamu-Sen yönetici ve üyeleri, Türk Tarım Orman-Sen Sendikası Şube Yöneticisi Dr. Ayça Karauz\'un görev yerinin değiştirilmesi üzerine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde toplandı. Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade ederek \"Madem birlik ve bütünlüğe bu kadar ihtiyacımız var, ne hikmettir kamuda yandaş bürokratlar zulme, ötekileştirmeye ayrıştırmaya köleleştirmeye hiç ara vermiyor. Onlar bize diyor ki \'Ya bizden olacaksınız, ya bize köle olacaksınız, ya da bize tabi olacaksınız, bizim yandaş paralel sendikamıza üye olacaksınız, yoksa elimizden geleni makamın bize verdiği bütün insiyatifi kanunsuzca hukuksuzca sizin üzerinizde kullanırız. Zulüm yaparız. Baskı ve mobbing yaparız.\' Yaptırmayacağız\" dedi.

\"ZULMÜNÜZE BOYUN EĞMEYECEĞİZ\"

Bu baskının, zulmün, mobbingin bir örneğininin Tarım İl Müdürlüğü\'nde gerçekleştiğini iddia eden Selçuk Türkoğlu, \"Bugün burada istedikleri soruşturmalardan istedikleri sonuçları alamayanlar. Yaptıkları yanlış ve hukuksuz iş ve işlemlere eyvallah demeyenlere mobbing yapılıyor, baskı yapılıyor, görev yeri değiştiriliyor, sürgün ediliyor. Bursa\'da bin 100 kişinin çalıştığı Tarım İl Müdürlüğü\'nün \'Bağcılık\' konusunda doktora yapmış tek personeli olan mantar yetiştiriciliği konusunda ilimizde aranan tek kişi olan ve yine 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu\'nca güvence altına alınmış Türkiye Kamu-Sen\'in Kadın Kolları Başkanı olan ve Türk Tarım Orman-Sen sendikamızın şube yöneticisi olan Ayça Hanım\'ın görev yeri değiştiriliyor. Bu tavırda verilmek istenen mesaj \'Biz sizin başkanınıza bunu yaparız. Biz sizin yöneticinizi alırız ve keyfi olarak görev yerini değiştiririz. Süreriz, zulüm yaparız. Hem de hiçbir kamu yararı gözetmeden\' mesajıdır. Neden yapıyorsunuz bunu, bizlere gözdağı vermek için, Bursa\'da halen 14 binin üzerinde Türkiye Kamu-Sen üyesini sindiremediğini için yapıyorsunuz. Biz bu zulmünüze, baskınıza boyun eğmeyeceğiz. Buradan başta devletin en üstündeki yöneticiler olmak üzere ilimizde Sayın Valimiz olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere hepsine sesleniyoruz. Adalet istiyoruz. Hakkaniyet istiyoruz. İş barışı istiyoruz. Keyfilik ve zulüm istemiyoruz. Hakkımızdan fazlasını istemiyoruz\" diye konuştu.

SİLİNDİR OLMAYINCA KAMYONETLE EZDİLER

Basın açıklamasının ardından kamu çalışanlarının neler çektiğini anlatmak için bir görsel hazırladıklarını ifade eden Selçuk Türkoğlu, \"Bir silindir ayarladık, bu silindir hak arayan kamu çalışanlarının temsili olan maketlerin üzerinden geçecekti. Kurgumuz buydu. Fakat son anda hangi el neye müdahale etti bilmiyorum anlaştığımız halde silindirci vazgeçti. Biz de onun yerine kamyonetle aynı işlemi yapacağız\" dedi. Açıklamanın ardından kamyonet memur maketlerinin üzerinden geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Pankartlardan görüntüler

-Toplanan sendika üyelerinden detaylar

-Selçuk Türkoğlu açıklama

-Kamyonetin maketleri ezmesi

-Detaylar

Süre: 6 dakika 32 saniye Boyut: 730 Mb

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Akçakale\'de mahalleye \'Zeytin Dalı\' adı verildi

Şanlıurfa\'nın Suriye sınırındaki Akçakale Belediye Meclisi, ilçede bir mahalleye, \'Zeytin Dalı\' adı verilmesi kararı aldı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan\'ın önerisiyle Belediye Meclisi\'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlattığı harekâtın isminin, ilçedeki bir mahalleye verilmesi görüşüldü. Öneri, oybirliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Ayhan, başka bir mahalleye de \'Fırat Kalkanı\' adı vermeyi planladıklarını belirterek, \"Türkiye, sınırlarında oluşturulmak istenen terör kuşağına, bu terör kuşağını oluşturan unsurların özellikle son günlerde hedef gözetmeksizin hastaneleri ve dolayısıyla sivilleri de hedef alan saldırılarına son vermek amacıyla bu harekâtı başlatmak mecburiyetinde kalmıştır. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' en başından, sonuna kadar meşrudur ve bu noktada herhangi bir tereddüt asla yoktur. Teklifimiz üzerine Belediye Meclisi\'nde, oy birliğiyle, bütün sıcaklığıyla devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın adını, yeni oluşturduğumuz bir mahalleye verdik. Yarın torunlarımız bu ismi gördüklerinde \'Dedelerimiz bu harekâtı yaptı ve vatanı bize güvenli bir şekilde bizlere teslim etti\' diye düşünmelerini istiyoruz. Daha önce başarıyla sonuçlanan \'Fırat Kalkanı Harekatı\' ismini de bir mahalleye vererek, ölümsüzleştirmeyi amaçlıyoruz. Belediye olarak güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz\" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, ilçede bulunan 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Ufuk Küçük’ü de makamında ziyaret ederek zeytin dalı ve Türk bayrağı hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Meclisi

- Oylama yapılması

- Belediye Başkanı\'nın Tabur Komutanını ziyaret etmesi

- Tabur Komutanına zeytin dalı ve bayrak hediye edilmesi

- Başkan Ayhan\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA,(DHA)

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GÖRÜNTÜLÜ HABER

Öğrenciler, okula katkı için istiridye mantarı yetiştiriyor

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, okula katkı sağlamak için istiridye mantarı üretimine başladı.

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğretmeni Murat Çay önderliğindeki öğrenciler, sera ve bahçe bitkileri ile sebze yetiştiriciliğinden sonra bu kez okulun bodrum katında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı. 10. ve 11. sınıf öğrencileri tarafından yetiştirilen istiridye mantarı, okul aile birliğine katkı sağlamak amacıyla kilosu 10 TL\'den satılıyor. Öğretmen Murat Çay, \"Sera ve bahçe çalışmalarımızın ardından bu yıl deneme amaçlı olarak okulun bodrum katında 40 torba içinde istiridye mantarı yetiştirmeye başladık, 15 gündür de satıyoruz. Satın alanların yüzde 90\'ı çok memnun. Talep çok. Gelecek yıl daha yaygın halde yapacağız. Elde edilen gelir, okulumuzun aile birliğine kalıyor ve okul için harcanıyor\" dedi. Lisenin 10. sınıf öğrencisi Ulaş Efe ise \"Sera ve bahçe çalışmalarının ardından istiridye mantarı yetiştirmeyi öğrendik\" diye konuştu. Lise Müdürü Ayten Beycan da okulun vizyonunun çevreye tarım alanında örnek teşkil ettiğini belirterek, \"Öğrencilerimiz tarım derslerinde, çevredeki çiftçilerin de örnek alacakları çalışmalar yapıyor. Bu nedenle, bu yıl çevreye örnek olması için istiridye mantarı yetiştirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ GÖKÜMÜ:

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- Öğrencilerin yetiştirdiği istiridye mantarından görüntü

- Öğrenci Ulaş Efe ile röp

- Okul Tarım öğretmeni Murat Çay ile röp

Haber- Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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Antalya\'nın 2018 turizm beklentisi, 20 milyon insan hareketliliği

Turizmde 2016\'daki son 20 yılın en derin krizinin ardından geçen yıl yüzde 58\'lik büyümeyle toparlanan Antalya, 2018\'de 20 milyon insan hareketliliğine hazırlanıyor. Vali Münir Karaloğlu, kentte bu yıl 13-14 milyon yabancı turistin yanı sıra, 3.5 milyon yerli turist ve 2.5 milyonluk kent nüfusu olmak üzere toplam 20 milyon kişilik insan hareketliliği yaşanacağını açıkladı.

Antalya turizm sektörü ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, hem turist sayısı hem de turizm geliri açısından 2017\'ye göre çok daha yüksek beklentilerin olduğu 2018\'in ikinci ayında tekrar bir araya geldi. IC Airport Hotel\'de Vali Münir Karaloğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar katıldı. Toplantıya, turizm sektöründen Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı, ICF Airport Antalya Havalimanı Yönetim kurulu Üyesi Yaşar Döngel ve sektörün tüm alanlarından üst düzey yöneticiler katıldı.

HEM TURİST HEM GELİR ARTACAK

Turizm sektörüyle aylık gerçekleştirilen bu toplantılarla 2016 ve 2017\'ye yönelik değerlendirmelerin yanı sıra 2018 hazırlıklarının ve sorunların ele alındığını belirten Vali Münir Karaloğlu, “Bu şehir 2016\'da çok büyük krizi hep beraber yaşadı. Ama şehrin potansiyeli, sektörün dinamizmi ve turizmin başkenti ve öncü şehir olma özelliğiyle 2017\'de krizden çıktık. Gelirler bakımından para kazanamadık, doğrudur. Turizm gelirlerimizde turist sayısında artışı sağlayamadık bu da bir gerçek. 2018\'de hedefimiz turizmde gelirler kısmındaki sorunu da düzeltmektir. Geçen yıl yakaladığımız performansın üzerine yeni rakamları koyarak, aynı zamanda gelirlerimizi de artıracağız diye ümit ediyoruz\" dedi.

AYAKKABI BOYACISINA KADAR HERKES 2018\'E HAZIRLANMALI

Antalya\'nın bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, oyuncuların sadece turizm sektöründeki isimlerden oluşmadığı, karayollarından belediyelere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımları ve çalışmalarıyla bu şehrin bir turizm şehri olduğunu anlattı. 2018 için çok büyük beklentileri olduğunu belirten Karaloğlu, “2016 ile 2018 arasında yüzde 100 artışı konuşuyoruz. Eğer biz kentte herkese bunu hissettiremezsek, bütün taraflar üzerine düşeni yapmazsa istediğimiz rakamda turist gelir ama onları mutlu edemeyiz. Bu şehirde yaşayan herkesin valisi olarak benim, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu görevlileri, esnaf, taksici, sanayici, ayakkabı boyacısına herkes 2018\'le ilgili hazırlıklarına başlamalı ve nisan başında hazırlığımızı tamamlayarak sezona girmemiz lazım\" diye konuştu.

ŞEHİR GELİN GİBİ SÜSLENMELİ

Havalimanından başlayıp tekrar havalimanından uğurlanana kadarki süreçte misafirle muhatap olan herkesin aynı anlayışla davranması gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz refüj, yol kenarları, molozların kaldırılmasıyla bu şehri bir gelin gibi süslemeyecekse gereğini yapmış olmayız. Bütün şehir, bu şehirde yaşayan herkes durumdan vazife çıkarmalıdır. Hepimizin yapması gereken işler var ve herkes durumdan vazife çıkarırsa hedeflediğimiz turizm rakamlarına ulaşır ve gelirde de istediğimiz rakamları yakalarız. Misafirin bu şehre gelip bu şehirden mutlu ayrılmasını sağlarız. 30 defa aynı otele gelen müşteri var. Bu çok önemli, tekrar tekrar getirebiliyorsak başarıyoruzdur\" dedi.

20 MİLYON İNSAN HAREKETLİLİĞİ

2018 yılı için Antalya\'daki insan hareketliliği beklentisinin 20 milyon olduğunu açıklayan Vali Karaloğlu, 13-14 milyon yabancı turistin yanı sıra kente gelen yerli turist sayısının da en az 3.5 milyon olduğunu söyledi. 2.5 milyon kent nüfusuyla birlikte Antalya\'nın bu yıl 20 milyon insana hizmet vereceğini dile getiren Karaloğlu, “Havalimanında yer hizmeti sunan, bagajı taşıyan, polis, gümrük memuru, servis şoförü, acenta herkes kendisini yenilemesi lazım. Bizim de kamu olarak sektör talepleri doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz\" dedi.

HAVALİMANI İLK VE SON İZLENİM NOKTASI

Şubat ayı turizm değerlendirme toplantısında Antalya Havalimanı\'ndaki hazırlıklar ele alındı. Bu konuda bir sunum yapan ICF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Döngel, yabancı ziyaretçinin şehre geldiğinde ilk izlenim noktası ve şehirden ayrılırken de son izlenim noktasının havalimanı olduğunu söyledi. Terminallerde kapasite, güvenlik, yolcu konforu ve ticari ünitelerde 2018 yılı için yapılan yatırımları anlatan Yaşar Döngel, 2007\'den 2017\'ye kadarki 10 yıllık süreçte havalimanı yolcu trafiğinde yükselen bir grafik olduğunu da söyledi.

SON 20 YILIN EN DERİN KRİZİ

Dünya turizmi yüzde 3.5- 4 ortalamasında bir büyüme yaşarken, Antalya Havalimanı\'nda yıllık ortalama yüzde 6\'lık büyüme gerçekleştiğini dile getiren Döngel, “Her yıl Antalya olarak rakip ülkelerden 2 puan pay aldık. 2014 sonundan itibaren bir kırılma yaşandı, 2015\'te Rusya\'da 700 bin kişi kaybımız oldu. Ama asıl sorunu 2016\'da yaşadık. Rusya\'daki kriz nedeniyle başımıza gelmeyen kalmadı ve son 20 yılın en derin krizi oldu. Yüzde 44 yolcu sayımız düştü. Ama 2017\'de, bir yıl sonra çok güçlü bir reaksiyon verdik sektör olarak ve yüzde 58\'lik artışla 2017\'yi kapattık\" dedi.

2023 HEDEFİ 20 MİLYON TURİST

Rusya ile ilişkilerin düzelmesi, fiyat politikası, Avrupa, İskandinav ve Ortadoğu ülkelerindeki tanıtım çalışmalarının bu reaksiyonun gösterilmesindeki temel nedenler olduğunu belirten Döngel, “Bu yüzde 58\'lik güçlü reaksiyon turizm sektörü olarak elimizde çok iyi ürünümüz olduğunu da gösteriyor. 2023 hedefimiz Antalya için 20 milyon. Geçen yıllardaki yüzde 6\'lık büyüme bizi 20 milyon hedefine taşıyordu, ancak 2016 krizi sonrasındaki hesaplarımıza göre artık ortalama yüzde 9.5- 10\'lar civarında büyümemiz lazım. Orta vadede mutlaka yeni pazarlar yaratmalıyız\" dedi.

AVRUPA\'DA EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ YAKALADI

İç hatlarda son 10 yılda 2.6 milyondan 7.5 milyona çıkıldığını da anlatan Döngel, “Her yıl ortalama yüzde 12 büyüme yaşamışız. Buradaki büyüme, turizmcilerin iç pazar politikalarına bağlı olarak gelişme gösteriyor. Avrupa Havalimanları Birliği\'nin hazırladığı trafik raporunda 10-25 milyon arası yolcusu olan ikinci kategoride yüzde 38\'lik büyümeyle 2017\'de Avrupa\'da en yüksek büyümeyi yakalayan havalimanı olarak açıklandı\" dedi.

2018 İÇİN 48 BİN SLOT ALINDI

Antalya Havalimanında yaz sezonu için slot alan uçuşların yüzde 73\'ünün sezon başında slot aldıklarını da dile getiren Döngel, uçuşların yüzde 27\'sinin sezon içerisinde münferit slot alarak uçabildiğini kaydetti. Bu durumun havalimanında operasyon yapan tüm kurumlar için ciddi planlama sorunlarına sebep olduğunu belirten Döngel, “Uçuşun gün ve saati önceden bildiriliyor ama uymadığında büyük sıkıntı yaşanıyor ve bu konuda bir yaptırım yok. 2017\'de yaz dönemi için sene başında 36 bin olan uçuş talebi, 2018\'de 48 bin 200\'e yükseldi. Yani elimizdeki slotlar bu yıl yüzde 30\'a yakın artış gösterdi. Bu da 2018 yılının geçen yıla oranla hangi düzeyde gerçekleşeceğine yönelik güçlü bilgiler veriyor\" dedi.

ANTALYA 13 MİLYONA HAZIR OLMALI

2018\'e ilişkin bugünkü veriler üzerinde de tahminde bulunan Yaşar Döngel, Antalya Havalimanı dış hatlarda 2016\'da 11.7 milyon olan gelen-giden yolcu sayısının, 2017\'de 18.5 milyona yükseldiğini ve 2018 yılındaki alt sınırın 22.5 milyon kişi olarak baz alındığını kaydetti. 2016\'ya göre beklentinin iki kat olduğuna dikkat çeken Döngel, “İki yılda iki kat artış ve en önemli soru biz buna hazır mıyız, değil miyiz? Ayrıca transfer yolcular, Gazipaşa Havalimanı ve deniz yoluyla gelen turistler bu rakamların içinde değil. Bu rakamın üzerine en az 1 milyondan fazla daha koymak lazım. Dolayısıyla Antalya bu yıl yaklaşık bir 13 milyon yolcuya hazır olmalı gibi görünüyor\" dedi.

PASAPORT KONTROL POLİS SAYISI 320\'DEN 500\'E YÜKSELİYOR

Havalimanındaki yolcu sayısındaki yüksek artışla beraber pasaport kontrol noktalarındaki yığılma problemlerinin de gündeme geldiği toplantıda Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, personel sayılarıyla ilgili iyileştirmeleri anlattı. Geçen sene havalimanında polis sayısının yolcu başına göre oldukça düşük olduğunu dile getiren Uzunkaya, 320 personel bulundurdukları ve personelin diğer havalimanlarına göre ortalama 1.7 kat daha fazla işlem hacmiyle çalıştığını söyledi. Bu yıl için ilk etapta sayının 410\'a çıkarıldığı ve kısa bir süre sonra da 450\'ye yükseleceğini belirten Uzunkaya, yaz döneminde ise 500\'e yükseleceğini, yüzde 60\'lık bir personel artışı yapılacağını dile getirdi.

YER HİZMETLERİ YÜZDE 30-40 PERSONEL ARTIŞINA GİDİYOR

Havalimanında faaliyet gösteren HAVAŞ, TGS ve Çelebi firmalarının temsilcileri de 2018 yılındaki turist sayısındaki artış beklentilerine yönelik personel alımlarında yüzde 30-40 oranında artışa gittiklerini açıkladı. Firma temsilcileri, bu yıl için personel alımlarını iki ay öne çektiklerini belirterek, “Mart 15\'i gibi personel eğitimlerimiz tamamlanacak. Ancak mavi yakalı kısımla ilgili personel bulmakta da sıkıntılar yaşıyoruz\" dedi.

GÜLERYÜZ UYARISI

Vali Karaloğlu, toplantıda turizm sektörü temsilcilerinin şikayetlerini dinledi. Diğer havalimanları aracılığıyla transit gelen yurtdışı yolcuların yolcu çıkışlarının iç hatlardan, bagaj çıkışlarının ise dış hatlar terminallerinden yapılması nedeniyle yaşanan sorun gündeme geldi. Bu konuda mevzuat yönünden ortaya çıkan engeller ele alındı. Transit 600 bin yolcu olduğu ve bu konuda mevzuat değişikliği yapılabileceğini belirten Vali Karaloğlu, gümrük muhafaza görevlilerinin davranış biçimlerine yönelik eleştirilerle ilgili de uyarıda bulundu. Karaloğlu, “Çalışanlarımız gerek şirketler gerek kamu, gelen müşteriyi en çok memnun edeceğimiz nokta havalimanı olmalı. Orada gelen yolcuya göstereceğimiz nezaket, güleryüz çok önemli. Gümrükte böyle bir problem varsa mutlaka çözmemiz lazım\" dedi. Karaloğlu, gümrük memurlarının sezon öncesi insan ilişkileri ve davranış biçimleri konusunda eğitimden geçirilmesi talimatını da verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protokolün görüntüsü

-Katılımcıların görüntüsü

-Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

444 MB /// 04.03

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Airbus’ta kadınlar matinesi

TÜRK Hava Yolları\'nda uzun yıllar kullanıldıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan ve TIR\'larla 8 parça halinde Balıkesir\'in Burhaniye ilçesine getirilen Airbus A340 tipi yolcu uçağı, restorana dönüştürüldü. Uçakta kadınlar matinesi düzenleyen işletmeciler, ilgiden oldukça memnun. Yolcu uçağında eğlenmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen kadınlar ise canlı müzik eşliğinde halay çekip doyasıya bir eğlence yaşadı.

Türk Hava Yolları\'nda uzun yıllar kullanıldıktan sonra uçuş ömrünü tamamlayan Airbus A340 tipi yolcu uçağı, girişmciler tarafından alınıp, 2016 yılında Burhaniye\'ye getirildi. Airbus A340 tipi yolcu uçakları, halen dünyadaki birçok hava yolu şirketi tarafından uluslararası uçuşlarda kullanılırken, Burhaniye’de kafe- restoran olarak hizmet veriyor. Edremit Körfezi’ni İzmir ve Çanakkale’ye bağlayan E-87 Karayolu üzerinde, Koca Seyit Havalimanı karşısında bulunan restoran uçak, yerli ve yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Özel olarak düzenlenen çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan yolcu uçağı, son olarak kadınlar matinesine ev sahipliği yaptı. İşletmeci, kadınların gösterdiği yoğun ilgiden memnun kaldı. Kadınlar da yolcu uçağında düzenlenen gün nedeniyle farklı bir atmosferde yeni bir heyecan yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Restoran uçakta düzenlenen kadınlar matinesinde yaklaşık 150 kadın, gün boyu canlı müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu. Farklı günlerde düzenlenen kadınlar günü matinesinin sürekli dolu geçtiğini ve rezervasyon ile müşteri kabul edildiğini belirten işletme müdürü Ertan Işıkkaya, uçak konseptine uygun olması açısından garsonların da hostes kıyafetleri ile servi yaptığını söyledi. Işıkkaya, “Yolcu uçağının kafe&restorana dönüştürülmesi için ciddi bir emek ve yatırım harcandı. Müşterilerimizin memnuniyetini gördükçe biz de ‘Boşuna bu yatırımı yapmamışız’ diyoruz. Dizaynın orijinale yakın olması için elimizden geleni yaptıkö dedi. Airbus A340 tipi restoran yolcu uçağı içerisinde gönüllerince eğlenen kadınlar ise “Çok farklı ve eğlenceli bir konsept var. Normalde bir uçak içerisinde oynamanız mümkün değil, ama burada aynı heyecan ve duyguyu yaşıyorsunuz. Hava almak istediğiniz uçağın kanatlarında yürüyebiliyorsunuz. Vatandaşlarımız bu ortamı yaşaması tavsiyesinde bulunuyoruz. Uçak içinde gerçekten farklı bir duygu yaşıyorsunuzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kadınların uçak içerisinde oynaması

-Uçağın ilk gelişinden kısa detay

-Uçak içerisinden genel ve detay görüntü

-Sanatçı ve oynayanlardan detaylar

-Kadınlar matinesine gelenlerde röp

4 dakika. 261 MB.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)