DHA YURT BÜLTENİ-13

Başbakan Yardımcısı Işık: Terör belası bölgedeki yatırımları engelliyor



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Işık, terör belasından dolayı iş adamlarının bölgeye yatırım yapmadığını söyledi.

Dün geceyi Hakkari\'de geçiren Başbakan Yardımcısı Işık, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere helikopterle Yüksekova ilçesine geçti. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti Hakkari il Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık,ilk olarak ilçedeki Aile Destek Merkezini ziyaret edip, buradaki kadın kursiyerlerle bir araya gelip sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Işık, terör belasının bölgedeki yatırımlarını engellediğini ve bundan dolayı iş adamlarının bölgeye gelip yatırım yapamadığını belirterek şöyle konuştu: \"Yatırım yapmadığı zaman da, burada istihdam olmuyor, iş imkanıı olmuyor. Allahın izniyle yavaş yavaş bu tür şeyler aşılıyor. Yakında iş yerleri, fabrikalar kurulacak. Kuruldukça sizler çalışacaksınız. Sizin kardeşleriniz, çocuklarınız çalışacak. İnşallah bunun için gayret gösteriyoruz. Sizler de gayret gösterin. Bu memlekette yapılan en büyük kötülük Hakkari ve Yüksekova denince herkesin aklına terör geliyor. Halbuki, bu kadar Allah vergisi güzellik varken, insanlar buraya sadece turizim için gelseler, Yüksekova\'daki kardeşlerimiz işsiz kalmaz. Burası, yatırım alsın diye gayret ediyoruz. Yeni bir program açıklandı. İnşallah yatırımlar gelecek. Sizler de gayret ederseniz ben emin ki; kısa bir sürede güzel şeyler olacak.\" Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra polisevine geçerek, burada ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın Aile Destek Merkezine gelişi

-Kursiyelerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinlemesi

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın açıklaması

-Aile Destek Merkezinde çocuklara oyuncak hediye etmesi

-Genel Detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

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Çanakkale\'de 44 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık\'ta yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bugün öğle saatlerinde gelen ihbar üzerine Bademli köyü\'nün Acıdere mevkiindeki metruk bir binada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan ve Eritre uyruklu 44 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan kaçaklar minibüsler vasıtasıyla Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaçak göçmenlerden görüntü.

1 dakika 5 saniye. 40 MB

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Vali Güzeloğlu: Diyarbakır\'ı 2023\'te tarımsal üretim merkezi yapacağız



Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinde kurulu bulunan domates serasında incelemelerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentin tarımsal potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirerek, 2023 yılında Diyarbakır\'ı tarımsal üretim merkezi haline getireceklerini söyledi.

Bismil ilçesini ziyaret eden Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Emniyet Müdürü Tacattin Arslan, ilçedeki tarımsal ve sanayi alanında faaliyet yürüten sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Vali Güzeloğlu, Bismil ilçesinde ilk kez kurulan tarımsal atıklarla enerji üretilen tesiste incelemerde bulundu. Burada Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, tesis ile ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından Bismil Tarım Mahsülleri Ofisi\'ndeki siloların bulunduğu alanı gezdi. Vali Güzeloğlu, domates serasında incelemerde bulunurken, serada çalışanlarla birlikte domates hasadı yaptı. Serada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır\'da 33 seranın bulunduğunu ifade ederek, bu sayının artması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Topraksız yapılan serada her bir dekarda yılda 30 ton domates elde edildiğinin bilgisini veren Vali Güzeloğlu, şunları söyledi: \"Bu gibi seralarda, altta toprak yerine ortam kültürü olarak perlit kullanıyoruz. Damla sulumayla merkezi bir yönetimle hem ısı hem sulamayı kontrol altında tutuyoruz. Sera ürününde döllenmeyi de doğal olarak yapıyoruz. Bambus arılarıyla yapıyoruz. Böylelikle hem doğal ürün elde ediliyor hem de çok iyi verim elde ediliyor. Zirai ilaç kullanmadan uçan zararlılara karşı da doğal mücadele yöntemlerini uyguluyoruz. Diyarbakır\'da şu an kurulu 33 seramız bulunuyor. Bunun sayısını artıracağız. Ekonomik olarak gelir kapısı haline dönüştüreceğiz. İklim avantajını kullanarak serada ürün çeşitliliğini artıracağız. Bu seralarda ortalama 1 dekarda yılda 30 ton domates elde ediliyor. Ama ikinci ürün girdisi olarak da bu mümkün. Hedefimiz Diyarbakır\'ı 2023\'te tarımsal üretim merkezi haline getirmektir. Sera dahil bütün alanlarda üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Bu konuda çiftçi ve üreticilerimizin yanındayız. Hem ekonomik olarak hem de kendilerine manevi desteklerimiz olacak. Tarım çok stratejik bir sektördür. İnsanın yaşaması için, insan neslinin devam etmesi için vazgeçilmez bir sektördür. Bitkisel ve hayvansal üretim olmak üzere Diyarbakır bir yeryüzü cenettidir. Biz verimli topraklara sahibiz.\" Bismil Sanayi Sitesi\'ndeki esnafı da zyaret eden Vali Güzeloğlu, sanayi sitesinde mesleki bir okulun kurulması için Bismil Sanayi Sitesi yetkileriyle protokol imzaladı.

Görüntü Dökümü

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-Vali Güzeoğlu\'nun karşılanması

-Siloların bulunduğu alanda incemelerde bulunulması

-Vali Güzeloğlu, sera ziyareti

-Vali Güzeloğlu\'nun serada yaptığı açıklamalar

-Sanayi sitesindeki esnaf ziyareti

-Vali Güzeloğlu ile sanayi sitesi yetkililerinin protokol imzalaması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)



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Akaryakıt istasyonunu, pompalı tüfekle soydular

Konya\'nın Ereğli ilçesinde ellerinde pompalı tüfek ve bıçakla akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli 3 kişi, kasadan bin 700 lira ile 1 adet cep telefonunu alıp, geldikleri otomobille kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğli -Adana karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, plakası kapatılmış bir otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Şüphelilerden 1\'i elinde pompalı tüfekle, diğeri de bıçakla araçtan inip işyeri çalışanları Müslüm Ö. ve Ünal G.\'yi tehdit edip kasadaki bin 700 lira ile 1 adet cep telefonunu aldı. Ardından takip edilmemek için akaryakıt istasyonunda bulunan bir otomobilinde lastiklerini keserek, geldikleri otomobille hızla uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri çalışanları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, 3 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

(Görüntü Dökümü

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- Soygunlcuların gelmesi

- Silah doğrultmaları

- Paraları alıp kaçmaları

Haber: Tolga YANIK KONYA,(DHA)

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Yakınlarının cenazesine giden çift, kazada yaralandı

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir yakınlarının cenazesi için taziyeye giden karı ve koca yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ereğli- Konya karayolu Hortu Kavşağı\'nda meydana geldi. Belkaya Mahallesi\'nden, Ereğli\'deki bir yakınlarının cenazesi için taziyeye giden Şahan Topal yönetimindeki 68 EH 827 plakalı otomobil, kavşakta Serkan Yıldırım\'ın kullandığı 42 P 9081 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Topla ve yanındaki eşi Ümmügülsüm Topal yaralandı. Diğer sürücüde yara almadan kurtuldu. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Topal çiftinin hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detay

- Araçlardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ/KONYA,(DHA)

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Edirne\'de 500 köpek kayboldu iddiası

Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, eski çöplükte yaşayan yaklaşık 500 köpeğin ortadan kaybolduğunu belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edirne\'de geçen yıl Kasım ayında kapatılan eski çöplükte barınan ve belediye tarafından beslenen köpeklerden büyük bölümünün henüz belirlenmeyen nedenle ortadan kaybolduğu iddia edildi. EDHAYKO Başkanı Nurhan Kalender, beraberinde dernek üyeleri ile gittikleri çöplükte 700 köpekten 500\'ünün kaybolduğunu belirlediklerini öne sürüp, burada tutanak tuttu. Kalender, ayrıca köpeklerin kaybolması konusunda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, şöyle dedi: \"Geçtiğimiz Kasım ayında çöplük kapandı. Edirne çöplüğü burası, biz buraya 2-3 yıldır geliyoruz. Burada çok sayıda hayvanlar sefalet içinde yaşamaya çalışıyordu. Kapandıktan sonra biz beslemeye çalıştık fakat sayı 700-800 olunca biz dernek olarak besleme imkanımız olmadı için belediyeye başvurduk. Belediye ekipleri 2 aydır hayvanları burada düzenli besliyor. Burada 24 saat güvenlik var. kameralar var. Bu alanda yüzlerce köpek 1 Şubat salı gününden itibaren kayboldu. Ondan önceki çarşamba günü çok fazla köpek vardı ama bu 4-5 gün içinde bu köpekler birden bire kayboldu. Buraya hayvanları beslemeye gelen genç arkadaşlarımız var onlar fark etti. Burası gözler önünde olan bir yer. Bunu kim ya da kimler yaptı bilmiyoruz. çok şaşkınız. Belediye Orman Su işler Müdürlüğü ve biz hep beraber burada sayım yaptığımızda 200 civarında köpek olduğunu tespit ettik. Biz kimseyi suçlamıyoruz, iftira atmıyoruz. Ama burada kaybolan köpekler var. Bunlar bulunmalı. Savcılığa gidip köpeklerin bulunması için suç duyurusunda bulunduk. Edirne Valiliği\'ne, Emniyet Müdürlüğü\'ne her gün giderek köpeklerin bulunması için çalışmalarımız devam ediyor. Köpekler bulunana kadar peşini bırakmayacağız. Bu asayişi bozan toplumu infiale götürecek bir olay. Bu ülkede görülecek bir şey değil, 500 köpek birden yok oluyor.\"

\'KÖPEK SAYILARINDA AZALMA VAR\'

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, çöplükteki köpekleri 2,5 aydır beslediklerini ve sağlık sorunlarıyla ilgili belediye olarak gereken önlemleri aldıklarını söyledi. Çöplük alanına geçici hayvan barınağı ve yavru bakım evi projesi hazırladıklarını belirten Tanrıkulu, şunları söyledi:\"Bizim için önemli olan son 10 gündür orada hayvan sayısında azalma olduğunu tespit ettik. Biz bunu fark ettiğimiz an hemen Tarım İl Müdürlüğü, Orman Su İşleri Müdürlüğü\'ne bilgi verdik ve oraya onların uzman ekiplerini getirerek tutanaklar tutturduk. Ve sonra yaptığımız bütün araştırmalarda köpeklerle ilgili Edirne Belediyesi olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapmaya başladık. Köpeklerin sayısında azalma hissettiğimiz de ne ola bilir diye baktığımız da, bazı köpeklerin mahallelere gittiğini gördük. Vali yardımcısıyla yaptığımız toplantı da, bu köpeklerin sayıların da azalma var bunun muhakkak bulunması lazım. Ve bunun açığa çıkarılması lazım kararı aldık. Köpeklerin bulunması için tarım orman ve veterinerle birlikte sivil toplum örgütü üyelerinden bağımsız bir kurumun kuralım talebinde bulunduk. Bizim orada MOBESE kayıtlarını incelenmesi için 15 günlük kayıtları Edirne Valiliği ve Orman İl Müdürlüğü\'ne teslim ettim.\" Köpeklerin kaybolmasıyla ilgili bir kaç teori olduğunu söyleyen Tanrıkulu, \"Uzman veterinerlerden aldığımız bilgilere göre köpeklerin habitatları konusun da biz bilgiler verdiler. Yani köpeklerin bir süre sonra gruplaşmalar yaptığı ve bu gruplaşmalar sonucun da diğer guruplarla aralarındaki çatışmalardan dolayı da farklı yerlere gidebildikleri. Aynı zamanda çöplüğü vahşi depolama alanını bıraktığımız zaman, akşamları rüzgarın az olduğu zaman metan gazı çıktığından orasını terk edebilecekleri yönünde. Onun dışında mahallere artış varsa. Biz şikayetler de alıyoruz, yakın köylere ve mahallere gittiklerini tespit edip fotoğraflarını aldık. İlk böyle sayı olarak da kaydımız olmadı. Evet sayıda azalma var. Biz üzerime düşen sorumluluğu da kabul ediyoruz. Kayıp köpeklerin bulunması için ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çöplükten genel

-Köpeklerden genel detay

-Nurhan Kalender çöplüğü gezmesi

-Kalender ve yanındakilerden detay

-Nurhan Kalender ile röp

-Ertuğrul Tanrıkulu ile röp

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)



