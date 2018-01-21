DHA YURT BÜLTENİ-13 

Orgeneral Hulusi Akar, Hatay\'da \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında; harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivi /masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini ve arekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha vurguladı.

Orgeneral Akar, personeli harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutlamış ve başarılar diledi.

Görüntü DÖkümü

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FOTOĞRAFLAR

HABER: HATAY - ANKARA (DHA)

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İzmir’e şehit ateşi düştü

BİTLİS\'in Hizan İlçesi\'nde, üzerlerine çığ düşerek şehit olan 5 askerden 1\'i olan 22 yaşındaki Hilmi Öz\'ün İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babasının Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olduğu ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın korumalığını da yaptığı belirtildi.

Bitlis\'in Hizan İlçesi kırsalındaki Kolludere Mevkii\'nde operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli 5 asker şehit olurken, 12 askerinde hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandığı bildirildi. Şehit olan askerlerden 1\'inin Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz olduğunu bildirildi. Şehit astsubayın İzmir\'in Karşıyaka İlçesi\'nde oturan ailesine şahadet haberini Karşıyaka Kaymakam vekili ve Çiğli Kaymakam’ı Kaya Çıtak, askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verildi. Babası Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı\'nda koruma polisi olan şehidin 3 kardeş ve bekar olduğu öğrenildi. Baba Özer Öz ve anne Hatice Öz haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Özer Öz\'ün oğlunun şehit haberi üzerine meslektaşları eve gelerek apartmana ve sokağa Türk Bayrağı astı. Şehit olan Hilmi Öz, Bitlis’te yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Denizli\'nin Çivril İlçesi\'ne gönderilecek. Şehit, burada yapılacak törenin ardından Ömerli Camii\'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Öte yandan Başkan Binali Yıldırım, şehidin babasını telefonla arayıp başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehidin evinden görüntü

- Taziyeye gelenlerden görüntü

- Bayrak asılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Balıkesir’e şehit ateşi düştü

BİTLİS\'in Hizan ilçesi İncirli Köyü yakınlarında Geriziyarettepe mevkisinde PKK\'lı teröristlere karşı operasyon düzenleyen timin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan 5 askerden Jandarma Astsubay. Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu’nun, Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Balıkesir’in Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi 2’nci Güllük Sokak’ta ikamet eden baba Necdet Kulaoğlu’na acı haberi, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya ve askeri personel, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Daha sonra acılı babayı Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ziyaret etti, başsağlığı diledi. Kulaoğlu ailesinin acısını paylaştı. Yakınları ve komşuları eve Türk bayrağı astı.

Acılı Baba Necdet Kulaoğlu, oğlunun 2005 yılında askere gittiğini bir süre uzman olarak görev yaptığını, 2009 yılında astsubay olduğunu, bir yıl önce de görev yaptığı Batma’na atandığını belirtti.

Balıkesir Valiliği resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: \"Batman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapmakta olan Karesi ilçesi Vicdaniye Mahallesi doğumlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Bitlis ili Hizan İlçesinde devam eden operasyon esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimizin İlimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu vesileyle başta şehidimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu olmak üzere bütün şehitlerimize Allah\'tan rahmet, acılı ailelerine, Balıkesirli hemşehrilerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz\" dendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şehit Ferruh kulaoğlu’nun baba evinin olduğu sokaktan görüntü.

-Acılı aileye askerler, kaymakam ve belediye başkanı taziyede bulundu.

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın ailesine acı haber ulaştırıldı

BİTLİS\'in Hizan ilçesi Giriziyaret Tepe bölgesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın (25) Çankırı\'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK\'ya yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın Çankırı\'daki baba ocağında yas var. Yüksel Kapdan\'ın şehit olduğu haberi Çankırı Merkez Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi Çilingir Fevzi Usta Sokak üzerinde bir apartmanda yaşayan ailesine akşam saatlerinde İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, askeri erkan ve yetkililer tarafından verildi. Acılı haber üzerine bazı aile bireyleri fenalaşınca evin önünde hazır tutulan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Şehit babası Abdurrahman Kapdan\'ın oturduğu sitede apartman görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Abdurrahman ve Satı Kapdan çiftinin 3 erkek çocuğundan en büyüğü olan şehit Yüksel Kapdan\'ın evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asılırken Çankırı Belediyesi de taziye çadırı kurdu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

_Ailenin oturduğu binaya Türk bayrağı asılması

_Ev ve taziyiye gelenlerden görüntüler

_112 sağlık ekibinin fenalaşan aile bireylerine haber vermesi

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)-

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Hafif ticari arac otomobile çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

MUĞLA\'da, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı ileri sürülen hafif ticari araca otomobil çarptı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, Marmaris-Muğla Karayolu Gülağzı Mevki\'inde meydana geldi. Marmaris\'ten Muğla yönüne giden Tahsin Saral\'ın kullandığı 48 YD 579 plakalı otomobil, iddiaya göre, cepten kontrolsüz şekilde anayola çıkan Ramazan Topçu yönetimindeki 48 AJ 371 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari aracın arka tarafı, otomobilin ise ön kısmı büyük oranda hasar gördü. Kazada otomobil sürücüsü Tahsin Saral, yanındaki eşi Nabiye Saral ve ticari aracın sürücüsü Ramazan Topçu hayatını kaybetti. Her iki araçta bulunan Salih Saral, Aysun Saral, Çiğdem Topçu, Ayşen Gülşen, Yasemin Topçu ve Necla Topçu da yaralandı. Ölenlerin cesetleri, jandarmanın olay yerindeki incemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Yaralılar ise Muğla Sıtkı Koçman Ürniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Marmaris-Muğla Karayolu\'nda trafik yaklaşık 1.5 saat tek şeritten verilebildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kazada ölenlerin ceset görüntüsü

-Cesetlerin olay yerinden kaldırılmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Eskişehir\'de Uğur Mumcu Anma Ödülleri töreni

ESKİŞEHİR\'de Çağdaş Gazeteciler Derneği\'nin (ÇGD) Uğur Mumcu Anma Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na verilen \'Hukuk Savaşçısı\' ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan aldı.

ÇGD Eskişehir Şubesi\'nin Tepebaşı Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği\'nin katkılarıyla düzenlediği 25\'inci Uğur Mumcu Anma Ödülleri töreni Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Filistin\'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Han Belediye Erdal Şanlı ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇGD Eskişehir Şubesi\'nin 24 Ocak 1993 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu\'nun anısına her yıl düzenlediği Uğur Mumcu Anma Ödülleri bu yıl 10 dalda verildi. \'Hukuk Savaşçısı\' ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na, \'Siyaset\' ödülü Filistin\'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa\'ya, \'Demokrasi\' ödülü İstanbul Şehit Anaları Dayanışma Derneği Başkanı Pakize Alp Akbaba, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Haydar Urfalı, Eğitim Sen Şube Başkanı Faik Alkan, Eğitim İş Şube Başkanı A. Kadir Önder ve Barış Bildirisine imza attığı için görevinden alınan Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu\'na, \'Basın\' ödülü halen cezaevinde bulunan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Bekir Coşkun, Melih Aşık, Gökmen Ulu, Mediha Kavakta, Emin Çapa, İlhan Taşçı, DHA Eskişehir Büro Şefi Eyüp Kelebek ve İstikbal Gazetesi muhabiri Ali Naki Erdoğan\'a, \'Bilim\' ödülü Prof. Dr. Hikmet Karakoç ve Prof. Dr. Atilla Cavkaytar\'a, \'Sanat\' ödülü Emre Demirci, Ecren Can Serim ve Nazlı Avcı\'ya, \'Çevre ve Kent\' ödülü Deniz Ataç\'a, \'Spor\' ödülü Ampute Futbol Eğitim Başkanı Celal Mutlu, Eskişehirspor\'un efsane amigosu Orhan Erpek, Eskişehir Basket ve Selka Hentbol takımlarına, \'Emek Mücadele\' ödülü Gündüzler Dernek Başkanı Selim Kurnaz ve Saadet Özkan\'a, \'Yaşam Boyu Başarı\' ödülü de gazeteci Orhan Erinç\'e verildi.

\'ADALET ÇAĞIMIZIN EN ÖNEMLİ İHTİYACI\'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na verilen \'Hukuk Savaşçısı\' ödülünü Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'tan alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan şunları söyledi:

\"Genel başkanımız yurt dışında olduğu için beni vekaleten görevlendirdi. Adalet Yürüyüşü; siyaset, demokrasi, mücadele tarihimizin çok farklı ve çok önemli bir dönüm noktasıydı. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü\'ne başlarken, \'Ben milyonlarla beraber yürüyeceğim\' demedi. \'Ben özgürlüğün olmadığı bir ülkede, adaletin olmadığı bir ülkede, darbe koşullarının, sivil darbe koşullarının yaşandığı bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı olmanın ötesinde demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, esarete isyan eden herkesin sesi olarak Güven Park\'tan İstanbul\'a yürümeye başlıyorum\' dedi. Milyonlar döndü; \'Biz seni yalnız bırakmayacağız\' dedi, yalnız bırakmadı. Tarihin en büyük adalet yürüyüşünü yüreklerini birleştirip gerçekleştirdiler. Adalet bir kişi, bir halk için değil. Adalet bütün dünya için çağımızın en önemli ihtiyacı haline geldi.\"

Oya Berberoğlu, eşi Enis Berberoğlu\'na verilen \'Basın\' ödülünü CHP Milletvekili Gaye Usluer\'den alırken. \"Bu onura Enis\'i layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Enis daha önce gazetecilik döneminde de kitapları, haberciliği ile Uğur Mumcu yılın Araştırmacı Gazetecilik ödülünü de almıştı. Şimdi yine Uğur Mumcu Anma ödülünü alıyoruz, çok mutluyuz. Adaletin yerini bulmasını tabii ki istiyoruz. Kendi adıma da, halk adına da Türkiye\'nin normalleşmesini istiyorum. Bütün haksız, suçsuz yere hapiste bulunan herkesin en temel hakkı olan özgürlüğüne kavuşmasını, ifade özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Filistin Büyükelçisine ödülünün verilmesi,

-Ödül alanların,

-Oya Berberoğlu\'nun konuşması,

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan\'ın konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA9

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Balkondan intihar edeceği sanıldı, polis çağrılınca eve girdi

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, evinin balkonuna çıkarak, bağıran ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M.K.\'nin (39) intihar edeceği sanıldı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini görünce M.K., eve girdi.

Olay, akşam saatlerinde, Gebze İstasyon Mahallesi\'ndeki 4 katlı apartmanın 3\'üncü katında meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen M.K., evinin balkonuna çıkarak, bağırmaya başladı. Kendisini tanıyan mahalle sakinleri, M.K.\'nin intihar edeceğini sanarak, polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören M.K., balkondan eve girdi. Ekipler, M.K. hakkında bilgi aldıktan sonra mahalleden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

İtfaiye ekibinden görüntü

Çevrede toplananlar

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) -

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Eşini bıçaklayarak öldürdü

İZMİT\'te, Suriye uyruklu Kahraman Al Ahmad tartıştığı eşi 31 yaşındaki Selva Hıdır Ali\'yi bıçaklayarak öldürdü.

Olay saat 17.00 sıralarında, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kahraman Al Ahmad ile eşi Selva Hıdır Ali arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kahraman Al Ahmad mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Evden gelen sesleri duyan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil ekipleri eve girdi. 112 Acil ekibi, eşi tarafından bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 5 çocuk annesi Selva Hıdır Ali\'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, Kahraman Al Ahmad\'ı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polisin evin içerisinde çalışma yapması

-Cenazenin evden çıkarılması, detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) -

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