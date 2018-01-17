DHA YURT BÜLTENİ-13

TSK: Suriye sınırında 771 kişi yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı, 16 Ocak\'ta, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı geçiş yapmak isteyen 771 kişinin yakalandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı\'nın resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye\'den Türkiye\'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 771 şahıs yakalanmıştır\" denildi.

Haber: HATAY, (DHA)

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Avukat, doktora saldırdı/EK

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir\'in Karşıyaka ilçesindeki aile sağlık merkezinde, bir avukatın Aile Hekimi Bülent Öner\'e saldırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Bostanlı 4 No\'lu Aile Sağlık Merkezi\'nde, ismi öğrenilemeyen İzmir Barosu\'na kayıtlı bir avukatın Aile Hekimi Bülent Öner\'e tekmeyle saldırdığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Amatör kamerayla çekilen görüntülerde, avukat olduğu iddia edilen kişinin Öner\'e tekme atmaya çalıştığı ve hakaret ettiği görülüyor. Olaydan sonra sağlık merkezinden çıkan saldırgan, siyah bir otomobille olay yerinden ayrılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anından görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR, (DHA)

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Polis memuru, beyin tümörüne yenik düştü

Muğla\'nın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru 43 yaşındaki Hüseyin Altuntaş, 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Altuntaş\'ın cenazesi, Bodrum Emniyeti\'ndeki törenin ardından memleketi Gaziantep\'e gönderildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde 12 yıldır görev yapan ve 2015\'ten bu yana malign beyin tümörüyle mücadele eden polis memuru Hüseyin Altuntaş, tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bu sabah yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Altuntaş için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, eşi Ebru Altuntaş ve kızı Busenur Altuntaş, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, sahil güvenlik ile jandarma görevlileri ve Altuntaş\'ın mesai arkadaşları katıldı. Altuntaş için saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi. Duanın ardından arkadaşlarından helallik istenen Altuntaş\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına bindirildi. Milas Bodrum Havaalanı\'na götürülen cenazenin, uçakla memleketi Gaziantep\'e gönderileceği ve orada toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze töreninden görüntü

- Dua edilmesi ve helallik verilmesi

- Arkadaşlarının cenazeyi alarak cenaze arabasına taşıması vardır

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Marmaris ile Tataristan işbirliği anlaşması yaptı

Muğla\'nın Marmaris Belediyesi ile Tataristan\'ın Nijnekamsk Belediyesi arasında işbirliği anlaşması yapıldı. İki şehir arasında turizm, yatırım, eğitim ve tarım gibi konularda işbirliğine gidileceği bildirildi.

Marmaris ilçesini tanımak için geçen yıl eylül ayında kente gelen Tataristan\'dan bir heyet, belediye yetkilileri ile görüşerek belediyeler arası işbirliği anlaşması yapmak istediklerini bildirdi. Tataristan\'ın Nijnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Başkan Yardımcısı Belyaev Radmir, Başkan Danışmanı Maxim Speransky, Belediyenin yetkili müdürlerinin yanı sıra Begişevo Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Sergey Romantsov ve Havalimanı Ticari İşler Müdürü Kozlov Felix de Tatarlı bir heyet, kente ikinci kez geldi. Heyet, Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar ile makamında buluştu. Heyete; Dalaman YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Tataristan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisi Albert Yalışev da eşlik etti. Başkan Acar ve Nijnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, sosyal ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için hazırlanan protokole imza attı. 5 yıl geçerliliğini koruyacak protokolde turizm, eğitim, sosyal projeler ile ilgili etkileşimin artırılması hedeflenecek. Başkan Acar, \"Marmaris\'in sosyal ve ekonomik gelişimini artırmak için çeşitli ülkelerle protokollerimiz devam etmektedir. İlçemize çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum\" dedi. Nijnekamsk Belediye Başkanı Metşin ise, \"Dostluğumuzu sözle değil, imzayla da güçlendirmekten büyük gurur duymaktayım\" dedi. Başkan Acar, gelen heyete üzerinde ilçenin logosunun bulunduğu kahve fincan takımı, çini tabak, Marmaris fotoğrafı ile üretilen organik ürünler hediye etti. Metşin ise yöresel kıyafetleri arasında yer alan, koyun yününden elde dokunmuş gocuk (yelek) ve çeşitli kıyafetler hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Gelen heyetin karşılanması

- Başkanlık makamında açıklamalar

- Protokol imzalanması ve karşılıklı verilen hediyeler

Toplam: 6 dakika 34 saniye 447 MB

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Kaza anı güvenlik kamerasında

Burdur\'un Gölhisar ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Gölhisar merkez Pazar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi\'nde önceki gece meydana gelen kazada, Ahmet A.\'nın kullandığı 20 ZE 810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çeşme Meydanı\'ndaki istinat duvarına çarptı. Kazada Ahmet A. ile aynı araçtaki Abdullah Ö. ve Ümit A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Ahmet A. ile Abdullah Ö. tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Ümit A.\'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp kendi etrafında bir iki tur attıktan sonra durduğu görüntülere yansıdı. Çevredekilerin otomobildekilerin yardımına koştuğu ve araçtan çıkardığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Sentetik uyuşturucu kullanınca fenalaştı

Sakarya\'nın Akyazı İlçesinde sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi fenalaşarak yere yığıldı.

Ada Caddesi üzerinde fenalaşan bir kişi için esnaf 112 Acil Sağlık Servisi ve Polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Ümit M.\'nin sentetik uyuşturucu kullandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ümit M., daha sonra ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fenalaşan kişiye sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansla hastaneye götürülmesi

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI(SAKARYA)(DHA)

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Şanlıurfa\'da sahte şampuan operasyonu

Şanlıurfa\'da zabıta tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte şampuan ele geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı. Kentin en işlek caddeleri ve çarşılarda seyyar satıcılık yapanlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, çok miktarda sahte şampuan ele geçirildi. Uygulama sırasında sahte oldukları anlaşılan şampuanlara, zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak, orijinal ürünlerin aynısı gibi satışa sunulan şampuanların sulandırıldığı tespit edildi. Sahte şampuanlar el konularak imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zabıta ekiplerinin seyyar satıcıları durdurması

- Şampuanları inceleyen ekipler

- Sahte şampuanlara el konulması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

Haber- Ömer ŞULUL Kamera-ŞANLIURFA,(DHA)