DHA YURT BÜLTENİ-13

Yunan botlarını, Türk botları engelledi



Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları yakınlarına Yunan balıkçılarla gelen 2 Yunan sahil güvenlik botu, bölgede avlanan Türk balıkçıları tacize kalkışınca, 2 Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi.

Gümüşlük Mahallesi açıklarında avlanan Türk balıkçılar, Yunan botlarının tacizine uğradı. Bugün öğle saatlerinde Yunanistan\'ın Kilimli (Kalimnos) ve Leros adasından gelen iki Yunan sahil güvenlik botu ile 7 Yunan balıkçı teknesi, Kardak kayalıklarına yaklaşmaya başladı. Bu sırada Yunan botları, bölgede avlanan 7 Türk balıkçı teknesini taciz ederek, çevresinde dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Türk sahil güvenlik botları, bölgeye gelerek Yunan botlarını engelledi ve uzaklaştırdı. Türk sahil güvenlik ekiplerinin uyarısıyla Yunan balıkçılar ve sahil güvenlik botları, kendi sularındaki adası yakınlarına çekilmek zorunda kaldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İki Yunan botunun ve Yunan balıkçıların uzaktan Kardak\'a gelmeye çalışması

- Yunan botlarının Türk balıkçıya yaklaşması

- Türk botlarının Yunan botlarına engel olması

- Türk balıkçı teknelerine koruma yapan sahil güvenlik botları

- Kardak kayalıkları bölgesinde devriye yapan Türk sahil güvenlik botu

Haber-kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Kilisede \'Kudüs\' açıklaması

İzmir\'deki bir Protestan kilisesinde, muhtarlar ve bazı derneklerin temsilcilerinin katılımıyla yapılan açıklamada, ABD\'nin, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterildi. Katılanlar, Kudüs\'ün Hristiyanlar için de önemli bir kent olması nedeniyle kilisede açıklama yaptıklarını söyledi.

Kentteki bazı muhtarlar ile bazı derneklerin temsilcilerinin katılımıyla İzmir\'in Buca ilçesindeki, Buca Protestan Baptist Kilisesi\'nde Kudüs konusunda basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, grup adına Buca Baptist Kilisesi Pastörü Ertan Çevik, yaptı. Kudüs\'ün anlamının esenlik, barış, hoşgörü olduğunu söyleyen Çevik, \"Tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde böyle olmuştur. Üç semavi din için dünyada en önemli merkezlerden birisidir. Tek temennimiz bu kentin böyle kalması ve anılmasıdır. Barış kentinin, hiçbir siyasi etkileşimden dolayı savaşa ve huzursuzluğa sebebiyit vermemesi için dua ediyoruz\" dedi. Baptist kiliseler birliğinin Adana, İstanbul, İzmir, Ordu ve Samsun kiliseleri ruhani liderleri olarak bu siyasi kararın düzeltilmesini talep ettiklerini de ifade eden Ertan Çevik, \"Başkent olarak başka bir şehir seçilebilir, ancak üç semavi dinini böyle bir arada bulunduğu başka bir şehir bulmak imkansızdır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını saygıyla destekliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Basın açıklamasından görüntü

- Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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Zonguldak\'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

ZONGULDAK\'ta, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, İstanbul\'dan getirdikleri bonzaiyi satmaya çalışan M.Y. ve M.A.\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 90 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edilen M.Y. ve M.A. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyey getirilişi

-Adliye binasından detaylar

Süre: (42 sn) Boyut: (43 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Şanlıurfa\'da hırsızlığa 3 tutuklama

Şanlıurfa\'da 3 işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, farklı tarihlerde İpekyolu, Ahmet Yesevi ve Devteyşti mahallelerindeki üç işyerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliklerini belirlediği şüpheliler Ş.T., M.D. ve M.E.\'yi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- İşyeri güvenlik kamerasına takılan hırsız

- Şubeden çıkarılan şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 124 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Aydın\'da üç boyutlu yaya geçidi

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, kentte bir ilke imza atarak üç boyutlu yaya geçidi uygulamasını başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Efeler sınırları içindeki Hürriyet Bulvarı üzerinde uyguladığı 3 boyutlu yaya geçidinin, başarılı sonuçlar alınması halinde il genelinde yaygınlaştırılacağı belirtildi. Sürücüler için optik yanılsama sağlayarak yavaşlamalarını daha sonra ise durmalarını sağlayan uygulama, sürücülerde yayalara karşı bir farkındalık da oluşturuyor. Sürücülerin yayalara gereken duyarlılığı göstermesini sağlayan yöntem, yaya geçitlerinin üç boyut özellikli boyanmasıyla sağlanıyor. Estetik görünüm de sağlayan yaya geçidine gelen sürücüler, yaya geçidini ilk önce bir barikat olarak görüyor ve yavaşlamak sonra da durmak zorunda hissediyor. Yaya geçitlerinde yayaların başına gelen tehlikelerin önüne geçmek istediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu \"Yayaların güvenliği bizim için çok önemli. Birçok araç sürücüsü yaya geçitlerinde hızını azaltmayarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Yaptığımız uygulamayla araç sürücüleri optik yanılsamayla, yaya geçidine gelmeden önce hızlarını azaltıyorlar ve yayalara daha fazla dikkat ediyorlar. 3 boyutlu yaya geçidi uygulamasıyla yayalarımızın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamayı amaçlıyoruz\" diye konuştu. Uygulamaya geçildiğinde okulların yakınlarındaki yaya geçitlerinin öncelikli olarak ele alınacağını belirten Çerçioğlu, Aydın\'da çocukların güvenliğini sağlamak için bir adım daha attıklarını söyledi. Hayata geçirilen uygulamalarla tüm Türkiye\'ye örnek olmaya devam ettiklerini ifade eden Çerçioğlu, \"Hep ilkleri hayata geçiren belediye olarak Türkiye\'ye örnek olmaya devam ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye\'de ilklerden olan uygulamayla sürücüler yayaların güvenliği konusunda daha duyarlı olurlar\" dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, \"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından diğer ulaşımda olduğu gibi kentimize adapte edilmesini ve uygulanmasını istiyor. Bu doğrultuda uygulama yaptığımız bir örnektir. Daha çok kuzey Avrupa ülkelerinde örneğini gördüğümüz bir yaya geçidi sitilidir. Yayaların karşıdan karşıya geçerken, güvenliğini artran bir sisitem. Sürücülerinde farkındalığınıda arttıran bir uygulam. Pilot uygulama olarak bir lisenin önünde yaptık. Bu sayede de sürücülerin ve vatandaşların tepkisini ölçmeyi hedefliyoruz. Olumlu sonuç alırsak il geneline yayacağız\" dedi. Vatandaşlardan Ali Özden, \"Bizim de dikkatimizi çekti. Yaya geçidi üç boyutlu görününce araçlar da yavaşlıyor. Belediye başkanına bu çalışma için teşekkür ederiz. Çok güzel bir çalışma\" dedi. Lise öğrencisi Mehmet Cengiz ise, \"Düz çizgi veya bu şekilde bizim için çok fark etmiyor. Ama yine de iyi olmuş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Üç boyutlu yaya geçidi görüntü

- Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen konuşma

- Ali Özden röp.

- Mehmet Cengiz röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)