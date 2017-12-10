DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Eroğlu: Kudüs gözbebeğimiz (3)

\'DÜNYADA ORMAN VARLIĞI AZALIRKEN TÜRKİYE\'DE ARTIYOR\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya\'da katıldığı bir programdaki konuşmasında, \"Dünyada orman varlığı, azalırken, Türkiye\'de artıyor. Bizim dönemimizde orman alanları 1,5 milyon hektar, yani 15 milyon dekar arttı\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Engelli Aday Memurların Temel Eğitim Programı\'na katıldı. Toplantıda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na bağlı müdür ve amirler de hazır bulundu. Programda konuşan Bakan Eroğlu, bakanlık olarak engel tanımadıklarını belirterek, \"Şu an en çok engelli istihdam yapan bakanlık biziz. Şimdi yeni 640 engelli daha alıyoruz. Ailemizin yeni fertleriyle kucaklaşmak için buraya geldim. Hepinizi gönülden seviyorum\" dedi. Türkiye\'nin en büyük yatırımcı bakanlıklarından biri olduklarını aktaran Bakan Eroğlu, bütçenin yaklaşık 18- 20 milyar lira olduğunu ve bunun 11 milyarının DSİ tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

\'ODUN SERVETİMİZİ YÜZDE 30 ARTTIRDIK\'

Ormancılıkta büyük seferberlik yaptıklarını ve dünyada ses getirdiklerini vurgulayan Eroğlu, \"Geçen gün bir açılışta 4 milyarıncı fidanı Edirne\'de diktik. Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye\'de artıyor. Bizim dönemimizde orman alanları 1,5 milyon hektar, yani 15 milyon dekar arttı. Odun servetimizi de yüzde 30 arttırdık. 1,6 milyar metreküpe serveti çıkarttık. Bu, bir destandır. Biz, millete hizmet için varız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu mantıkla çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'38 EYLEM PLANI HAZIRLADIK\'

Bir işi yapmadan önce plan hazırladıklarına dikkat çeken Bakan Eroğlu, şunları söyledi: \"38 eylem planı hazırladık; çünkü Türkiye, cevizi ithal ediyor. Olacak şey mi? Bademi ithal ediyor, olacak şey mi? Şimdi artık ceviz, badem, zeytin, keçiboynuzu ormanını, 38 adet eylem planıyla bu işleri yürütüyoruz. Her kim, neyi, ne zaman, nasıl yapacak, plan nedir? Bunun takibi, bunlar olmadan gelişim olmaz.\" Türkiye\'de önceden erozyonla kaybolan toprak oranının 500 milyon ton olduğunu belirten Bakan Eroğlu, bunu 168 milyon tona indirdiklerini de söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Eroğlu’nun salona girişi

- Bakan Eroğlu detay

- Bakan Eroğlu’nun sahneye çağrılması

- Bakan Eroğlu’nun konuşması

- Cep telefonuyla görüntü çekerden detay

- Bakan Eroğlu’nun salondan ayrılması

05.45

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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CHP sandık başında gergindi/EK

CHP BEYDAĞ\'DA YÖNETİM DEĞİŞMEDİ

İzmir\'in Beydağ ilçesindeki CHP İlçe Teşkilatı\'nın olağan kongresinde mevcut başkan Feridun Yılmazlar, 63 delegeden 41\'inin oyunu aldı. CHP Beydağ İlçe Kongresi Belediye Düğün Salonu\'nda yapıldı. Feridun Yılmazlar\'a rakip olan Belediye Meclis Üyesi Sebahettin Tekeli ise 21 oy aldı.

Yılmazlar\'ın listesi şu isimlerden oluştu: \"Emrah Deniz, Ahmet Erülker, Fatma Kaplan Kel, Mehmet Ovalı, Özer Selek, Ruhi Selek, Mehmet Soğukkuyu, Hülya Uz, Nusret Üncü, Kani Yorgun\"

KARŞIYAKA\'DA YILDIRIM GÜVEN TAZELEDİ

Karşıyaka’da mevcut ilçe başkanı Uğur Yıldırım ile Serdar Koç başkanlığa aday oldu. Uğur Yıldırım 240 oy alırken rakibi Koç ise 164 oy aldı. İlçe Başkanı Uğur Yıldırım’ın ilçe yönetim kurulu listesi’nde Murat Alabay, Sadet Arslan, Naciye Çağlar, Birgül Çağrı, Yüksel Çıldır, Muzaffer Demir, Arif Demirel, Cem Doğan, Fatoş Elgün, Bülent Ermeş, Erhan Genç, Nefise Kaçar, Uğur Ziya Kaçmaz, Yiğit Karayılanoğlu, Gülseren Köksal ve Uğur İzzet Zeki yer aldı.

BERGAMA\'DA CANBAZ KAZANDI

Bergama’da Mehmet Ecevit Canbaz ve mevcut ilçe başkanı Ayşe Şimşek aday oldu. 411 delegenin oy kulladığı Bergama’da 384 delege oy verdi. 27 çekimser oyun çıktığı sandıktan Mehmet Ecevit Canbaz’a 201, Ayşe Şimşek 181 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı. Canbaz’ın yönetim listesinde, İsmail Acar, Şahin Çarpıkoğlu, İsmail Durmaz, Bahattin Kahraman, Ali Kara, Şeniz Karaboncuk, Fatma Karaöz, Yiğit Korucu, Cemil Kural, Hüseyin Hasan Kuşçu, Sultan Laleli, Mehtap Mantar, Mehmet Emin Mert, Hüseyin Öztürün, Aynur Türkdoğan, Rabia Yılmaz, yer aldı.

BAYRAKLI ALPER\'E 335 OY

Bayraklı da tek adaylı seçimin yaşandığı ilçeler arasında. Bayraklı’da kongre mevcut İlçe Başkanı Cemalettin Alper\'in tek adaylığı ile gerçekleşti. 418 delegeden 365’i oy kullandı. 335 oy geçerli 30’u geçersiz sayıldı. Alper yeniden ilçe başkanı seçildi. İlçe Başkanı Alper’in yönetim kurulu listesinde, Nilgün Alparslan, Kurtuluş Baytar, Mehmet Ceylan, Gül Kaygusuz, Gülçin Deriner, Necla Ketenci, Turgay Topal, Hatice Topbaş, Cihat Işık, Emine Sezinç, İrfan Toprak, Ramazan Bulut, Elif Karakuş, Coşkun Şahin, Metin Uyma ve Belgin Nayman Bıçakçıoğlu yer aldı.

BALÇOVA’DA KADIN BAŞKAN YENİDEN SEÇİLDİ

CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz yeniden aday olduğu konrede 272 delegenin 252’sinin oyunu alarak seçildi. Aygül Eryılmaz\'ın yönetim listesinde; Müceddet Aral, Cevdet Baydar, Kerim Özgün Bolak, Tülay Çimenli, Eylem Damar, Serdar Dayanç, Zuhal Dökmetaş, Hakan Karaca, Turgut Karahüseyin, Yalçın Karayılan, İbrahim Kuru, Bülent Pervanlar ve Serap Ügüdücü yer aldı.

Haber: Timur TARLIĞ, Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Tartıştığı kadını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü /EK

CİNAYET ŞÜPHELİSİ: İHANETİN BEDELİNİ ÖDEDİ

Evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Şahin’i kurşun yağmuruna tutarak öldüren Kemal Y., Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Bursa’nın Gürsu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Çiftçilik yaptığı öğrenilen Kemal Y.’nin, kurşunlara hedef olarak yaşamını yitiren Nafiye Şahin’in daha önce yanında çalıştığını,kendisine 250 bin lira para verdiğini, işten ayrıldıktan sonra da bu parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Basın mensuplarını \"Niye yaptın?\" sorusuna \"250 bin liramı aldı, ihanet etti, bedelini de ödedi\" diye yanıt veren cinayet şüphelisi Kemal Y. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının emniyetten çıkarılışı,

-Açıklamaları,

-Gönderilişi

36 mb 35 saniye

Haber:BURSA,(DHA)

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İntihar etmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı- Yeniden



Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde intihar etmek için elektrik direğine çıkan kişi, akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu.

Olay, Gebze İstasyon Mahallesi Şehit Gökhan Hüseyinoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İntihar etmek için elektrik direğine çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre çocuklarını görmek istediğini söyledi. Yüksek gerilim hattına dokunan kişi, akıma kapılarak direkten düştü. Olay yerinde bulunan 112 Acil ekibi yaralanan kişiyi Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kişinin vücudunda yanıklar oluştu. Elektrik direğine çıkan kişinin akıma kapılma anı çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cep telefonu görüntüleri, elektrik direğinde yaşanan patlama ve yere düşmesi

-Elektrik direğinden görüntü

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Olay yerinde bulunan terliklerinden görüntü

Haber: Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)

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İki otomobile çarptı, araçlardan birisi yan yattı

ÇORUM’da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisi ters dönünce vatandaşlar düzeltip çekiciye yüklendi.

Kaza, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Emre Ayanoğlu idaresindeki 19 KK 900 Plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan 46 yaşındaki Sait Hakiş idaresindeki 19 BM 936 Plakalı araç ile 57 yaşındaki Turgut Han idaresindeki 19 AS 610 plakalı iki otomobile hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Turgut Han’ın kullandığı otomobil devrildi. Çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Han’ı ambulansa alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cengiz Topel Caddesi uzun süre araç trafiğine kapatılırken, kazaya karışan araçlardan birisi ters dönünce vatandaşlar düzeltip çekiciye yüklendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Kalabalık meraklı vatandaşlar

- Yan yatan aracı vatandaşların çevirmesi

-Detaylar

(SÜRE: 1. 40 Dk) (BOYUT: 27 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)