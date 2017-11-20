DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BALKANLARDAN GELEN KAR DEREKÖY\'DEN GİRİŞ YAPTI

BALKANLARDAN gelen soğuk ve kar yağışı Kırklareli\'nin Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı\'ndan yurda giriş yaptı. Dereköy\'de kar kalınlığı 5 santimi aşarken, bölgede hava sıcaklığı 0 dereceye düştü. alkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışı bugün Kırklareli\'nin Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı ve çevresinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Dereköy\'de kar kalınlığı 5 santimi aştı. Bölge beyaza bürünürken, Dereköy\'den yurda giriş ve çıkış yapan araçlar için önlemler alındı. Karayolları ekipleri, bölgede kar temizleme çalışması yaparken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.Bölgede kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlarla yılın ilk karı ile birlikte fotoğraflarlar çektirdi, kar topu oynadı. Kırklareli\'nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar kalınlığının 5 santimi aştığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın bölgeyi terk edeceği ve Marmara Bölgesi\'nin iç kesimlerinde etkili olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Dereköy Sınır Kapısı

Kar yağışı

Beyaza bürünen yerler

Geçen araçlar

Kar yağışı

Vatandaşlarla röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)

=============================================

2)SİVEREK’TE KAZA: 8\'İ ÖĞRETMEN 10 KİŞİ YARALANDI

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, görev yaptıkları okuldan dönen öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8\'i öğretmen, 10 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Ofis Mahallesi\'nde meydana geldi. Eğriçay Mahallesi\'ndeki ortaokulda görev yapan ve ilçe merkezine dönen öğretmenleri taşıyan Kasım Koparan yönetimindeki 63 S 6330 plakalı servis minibüsü 13\'üncü Sokak\'ta Serhat Karslı yönetimindeki 63 ER 767 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, sokakta bulunan bir işyerinin camına çarparak durabildi.

Kazada sürücüler Serhat Karlı ve Kasım Koparan ile minibüste bulunan öğretmenler; Özlem Gözciler, Nesrin Akçiçek, Gül Kociş, Emre Kociş, Önal Bellikara, Esma Altundal, Özgün Atalay ve Semih Yüksel yaralandı. Kazada hafif yaralanan 10 kişi, ihbar üzerine sevk edilensağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

- Kaza yeri

- Kazaya karışan araçlar

- İşyerine çarpan minibüs

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MB

========================================================

3)DİKİLİ\'DE ATATÜRK PORTRESİNE ÇİRKİN SALDIRI



İZMİR\'in Dikili ilçesindeki Atatürk Meydanı\'nda, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan sahnedeki Atatürk potresine bıçaklı saldırıda bulunan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olan ve tedavi gördüğü öğrenilen H.S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dikili CHP İlçe Teşkilatı, saldırıyı Atatürk Meydanı\'ndaki basın açıklaması ile protesto etti. Atatürk Meydanı\'na dün saat 22.00 sıralarında gelen H.S. (31), çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan portatif sahnede bulunan, üzerinde Atatürk\'ün portresi ve \'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır\' veciz sözü yazılı olan afişe, bıçaklı saldırı düzenlendi. H.S., çevredekilerin şaşkın baışları arasında elindeki bıçakla Atatürk\'ün portresinin bulunduğu bölümü keserek delik deşik etti. Çevredekiler, bu sırada meydanın yakınından geçen polis ekibine durumu bildirdi. Polis, H.S.\'yi gözaltına aldı. Dikili\'deki bir pastanede çalıştığı belirtilen H.S., Emniyet\'teki ifadesinde neden böyle bir saldırıda bulunduğunu söylemedi. Dikili Belediyesi\'nin kamu malına zarar vermek suçundan hakkında şikayetçi olduğu H.S., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi Oğlunun şizofreni hastası olduğunu belirten 60 yaşındaki Mehmet S. (Sçer) hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Oğlum İzmir\'de çalışıyordu: İşleri kötü gidince 15 gün önce Dikili\'ye gelerek buradaki bir pastanede çalışmaya başladı. Bu sürede ilaçlarını kullanmamış. bu nedenle ne yaptığının bilincinde değil. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk\'ü seven bir insanlarız. Böyle bir olaydan dolayı çok üzgünüz. Yerin dibine girdik. Mağdur durumdayız. Raporlu olmasa ve bu işi bilinçli yapsa bizzat kendi oğlumu ben linç ederim\" dedi. Mehmet S., oğlunun yatığı bu olay nedeniyle tüm Türk halkından özür diledi.

Tayfun S. (Seçer) de \"Biz, Atatürkçüyüz. Mustafa Kemal\'in çocuklarıyız. Vatanımızı seviyoruz. Ağabeyimin kasten böyle bir şeyi yaptığını düşünmüyorum. Kendisi hasta ve ilaçlarını kullanmamış. Kast ile yapmış olsaydı, ceza çekmesine razı olurduk\" dedi.

DİKİLİ CHP\'DEN PROTESTO

Atatürk portresine saldırı Dikili CHP İlçe Teşkilatı tarafından Atatürk Meydanı\'nda, basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamaya çok sayıda vatandaş da destek verdi. Basın açıklaması CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener yaptı., Şener, açıklamasında, \"AKP iktidarı 15 yıldan beri, Cumhuriyet\'in temel nitelikleri ile uğraşıyor. 10 Kasım\'da, \'Atatürkçüyüm\' diyenlerin ne olduğunu görüyoruz. Atatürk\'e ve silah arkadaşlarına, \'İki ayyaş\' diyen, Atatürk\'ün annesi ve manevi kızına hakaret eden zihniyetleri kınıyoruz. Dikili tarihinde bir ilk diyebileceğimiz bu tür saldırılara ve milli değerlerimize zarar veren kişilere asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Atatürk potresine bıçaklı saldırıda bulunan 31 yaşındaki H.S.\'nin (Halis Seçer) adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-H.S.\'nin babası Mehmet S. (Seçer) ile röp.

-Saldırıya uğrayan Atatürk portresinin belediye ekipleri tarafından kaldırılmasından görüntü

-CHP Dikili İlçe Teşkilatı\'nın saldırıyı basın açıklaması ile protesto etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

==========================================================

4)ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK DAVASINDA 8 SANIK İÇİN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

MARDİN\'in Derik ilçesinde Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün şehit edilmesi ile ilgili 8\'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edelirken, mahkede tutuklu sanıkların tutukluluğunan devamına karar vererek, duruşmayı 15 Ocak 2018 tarihine erteledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Derik İlçe Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk\'ün 10 Kasım 2016 tarihinde makamında el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit edilmesiyle ilişkin açılan davanın 5\'inci duruşması, Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. 15 şüpheli hakkında 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası istenen dava duruşmasını, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilileri, şehit Kaymakamın ağabeyi Ali Haydar Safitürk, ablası Zeynep Bakırkaya ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi de izledi.

Duruşma, tutuklu 8 sanığın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadeleri alınarak başladı. Tutuksuz 7 sanık ise, duruşma salonunda hazır bulundu. Kimlik tespiti ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanıkların savunmaları alındı. Duruşmada, Bingöl\'de etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde çıkan yazının incelendiği, yazının tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu\'nun el yazısıyla benzerlik taşıdığına ilişkin rapor dosyaya konuldu. Bunun üzerine sanık Mesutoğlu, aleyhinde hazırlanan raporun sahte olduğunu iddia ederek, \"Bu rapor profesyonel bir şekilde benim yazıma benzetilmek istenmiş ama olmamış. Rapora konu notun orijinal hali yok. Bana ait değil, reddediyorum\"dedi. Üzerlerine isnat edilen suçlamaları reddeden tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatleri yönünde karar verilmesini talep etti.

İçişleri Bakanlığı ve Mardin Valiliği avukatları ile müşteki avukatları, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Sanık avukatları ise, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu\'nun kendi sosyal medya hesabında paylaştığı, \"Gerçek katillerin bulunması ve saldırının üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna yaptığı çağrı\"nın yer aldığı yorumunun dosyaya konulmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından tutuklu sanıklarının tutukluluk halinin devamına ve diğer taleplerin reddine karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2018 tarihine erteledi.



Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntüler

-Adliye önündeki kalabalıktan görüntüler

Haber-Kamera:Nezir GÜNEŞ/MİRDAN,(DHA)-

===================================================

5)DİKİLİ\'DE ATATÜRK PORTRESİNE ÇİRKİN SALDIRI ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

İZMİR\'in Dikili İlçesi\'ndeki Atatürk Meydanı\'nda, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulmuş olan sahnedeki Atatürk potresine bıçaklı saldırıda bulunan 31 yaşındaki H.S. (Halis Seçer), polis tarafından gözaltına alındı. Şizofreni hastası olan ve tedavi gördüğü öğrenilen H.S., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dikili CHP İlçe Teşkilatı, saldırıyı Atatürk Meydanı\'ndaki basın açıklaması ile protesto etti.

Dün (pazartesi) saat 22.00 sıralarında, Atatürk Meydanı\'ndaki, çeşitli etkinliklerde kullanılmak üzere kurulan portatif sahnede bulunan, üzerinde Atatürk\'ün portresi ve \"Beniz naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır\" veciz sözü yazılı olan afişe, 31 yaşındaki H.S. tarafından, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bıçaklı saldırı düzenlendi. H.S., elindeki bıçakla Atatürk\'ün portresinin bulunduğu bölümü keserek delik deşik etti. Çevredekiler, bu sırada tesadüfen meydanın yakınından geçen polis ekibine durumu bildirdi. Polis, Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesi nüfusuna kayıtlı olan evli, bir çocuk babası H.S.\'yi gözaltına aldı. Dikili\'deki bir pastanede çalıştığı öğrenilen H.S.\'nin, emniyetteki ifadesinde neden böyle bir saldırıda bulunduğunu söylemediği öğrenildi. Dikili Belediyesi\'nin kamu malına zarar vermek suçundan hakkında şikayetçi olduğu H.S., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Oğlunun şizofreni hastası olduğunu belirten 60 yaşındaki Mehmet S. (Seçer) hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Oğlum İzmir\'de çalışıyordu: İşleri kötü gidince 15 gün önce Dikili\'ye gelerek buradaki bir pastanede çalışmaya başladı. Bu sürede ilaçlarını kullanmamış. bu nedenle ne yaptığının bilincinde değil. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk\'ü seven bir insanlarız. Böyle bir olaydan dolayı çok üzgünüz. Yerin dibine girdik. Mağdur durumdayız. Raporlu olmasa ve bu işi bilinçli yapsa bizzat kendi oğlumu ben linç ederim\" dedi. Mehmet S., oğlunun yatığı bu olay nedeniyle tüm Türk halkından özür diledi.

Tayfun S. (Seçer) de \"Biz, Atatürkçüyüz. Mustafa Kemal\'in çocuklarıyız. Vatanımızı seviyoruz. Ağabeyimin kasten böyle bir şeyi yaptığını düşünmüyorum. Kendisi hasta ve ilaçlarını kullanmamış. Kast ile yapmış olsaydı, ceza çekmesine razı olurduk\" dedi.

DİKİLİ CHP\'DEN PROTESTO

Atatürk portresine saldırı Dikili CHP İlçe Teşkilatı tarafından Atatürk Meydanı\'nda, basın açıklamasıyla protesto edildi. Açıklamaya çok sayıda vatandaş da destek verdi. Basın açıklaması CHP İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şener yaptı., Şener, açıklamasında, \"AKP iktidarı 15 yıldan beri, Cumhuriyet\'in temel nitelikleri ile uğraşıyor. 10 Kasım\'da, \'Atatürkçüyüm\' diyenlerin ne olduğunu görüyoruz. Atatürk\'e ve silah arkadaşlarına, \'İki ayyaş\' diyen, Atatürk\'ün annesi ve manevi kızına hakaret eden zihniyetleri kınıyoruz. Dikili tarihinde bir ilk diyebileceğimiz bu tür saldırılara ve milli değerlerimize zarar veren kişilere asla müsaade etmeyeceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından kalabalık olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Atatürk potresine bıçaklı saldırıda bulunan 31 yaşındaki H.S.\'nin (Halis Seçer) adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-H.S.\'nin babası Mehmet S. (Seçer) ile röp.

-Saldırıya uğrayan Atatürk portresinin belediye ekipleri tarafından kaldırılmasından görüntü

-CHP Dikili İlçe Teşkilatı\'nın saldırıyı basın açıklaması ile protesto etmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

=============================================================

6)CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZA PARA ÖDÜLÜ VERECEK

ANTALYA\'da 14 yıllık terzi 42 yaşındaki Meryem Mert, cep telefonunu çalan hırsıza, “Telefonumdaki bilgiler ve fotoğraflar çok önemli. Geri getirirsen para ödülü vereceğim\" diye seslendi.Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi\'nde 14 yıldır terzilik yapan Meryem Mert, geçen perşembe günü ekmek almak için dükkanından ayrıldığında cep telefonunu dükkan girişindeki masanın üzerine bıraktı. Mert, market dönüşü telefonunu bıraktığı yerde bulamadı. Telefonunun çalındığını düşünen kadın, dükkanın karşısındaki konfeksiyon mağazasının güvenlik kameralarını inceledi.

HIRSIZ KAMERA TESPİTİ YAPMIŞ

Meryem Mert, dükkanın önünden geçen uzun boylu ve kilolu bir kişinin açık kapıdan girip masanın üzerindeki cep telefonunu fark ettiğini ve geri gelip el çabukluğuyla çaldığını gördü. Hırsızın cep telefonunu çalmadan önce dükkan önünde kamera olup olmadığına dair inceleme yaptığını da gören Mert, kamera kayıtlarıyla polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

\'TELEFONU GERİ GETİRSİN PARA ÖDÜLÜ VERECEĞİM\'

19 yıldır aynı telefon numarasını kullandığını ve içerisinde çok önemli müşterilerine ait iletişim bilgileri olduğunu anlatan Meryem Mert, fotoğraf ve bilgilerin telefondan değerli olduğunu söyledi. Emniyete başvurmasına rağmen bir sonuç alamayacağını düşündüğünü kaydeden Mert, şöyle konuştu:

“19 yıldır kullandığım hattımda önemli müşterilerimin numarası vardı. Telefonda banka hesap bilgilerim, şifrelerim ve mahrem fotoğraflarım vardı. Hırsız telefonumu getirsin, ona para ödülü vereceğim. Yeter ki içerisindeki özel bilgilerime ulaşabileyim.\"

HIRSIZLIK ANI KAMERALARDA

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elleri cebinde dükkan önünden geçerken açık kapıdan telefonu fark eden şüpheli bir süre ilerledikten sonra geri dönüyor. Telefonun olduğu yere bakarak geçen şüpheli, dükkanın arka tarafına dolaşıp çevrede kamera olup olmadığını kontrol ediyor. Hırsız, sol eliyle masanın üzerinden aldığı cep telefonunu sol arka cebine koyduktan sonra dükkandan çıkıp ortadan kayboluyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

Terzi dükkanından detaylar

Meryem Mert\'in bilgisayardan güvenlik kamerasını izlemesi

Terzi Meryem Mert detay

Dükkan dış plan detay

Meryem Mert\'in cep telefonunu bıraktığı masadan detay

RÖP: Meryem Mert

Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası detay

2.53 DK///180 MB

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -



