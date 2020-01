DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AĞRI\'DA ŞEHİT DÜŞEN UZMAN ÇAVUŞ İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU



AĞRI\'nın Eleşkirt İlçesi\'nde, teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralandıktan sonra hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan\'ın cenazesi, memleketi Mersin\'de gözyaşları arasında 2 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit İsmail Hakkı Palamut\'un cenazesi, merkez Mezitli İlçesi\'ne bağlı Doğlu Mahallesi\'nde bulunan babasının evine getirildi. Mahalle meydanında hazırlanan alandaki cenaze törenine AK Parti Milletvekilleri; Hacı Özkan ile Ali Cumhur Taşkın, MHP Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, askerler, şehidin ailesi, yakınları ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende şehit Doğan\'ın annesi Emine Doğan yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Acılı anne zaman zaman oğlunun adını sayıkladı. Şehidin geçen mart ayında evlendiği eşi Rukiye Doğan ise sürekli gözyaşı döktü. Kadın polis ve askerlerin teselli ettiği acılı eş, gözünü eşinin tabutundan ayırmadı. Büyük bir Türk bayrağı açarak \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları atanlar, şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun\'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Şehit asker İsmail Hakkı Doğan\'ın cenazesi, Doğlu Mahalle Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

İbrahim MAŞE-Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)

3)\'REKLAM ARASI\' PAYLAŞIMIYLA TEPKİ ÇEKEN ESKİ VEKİL BU KEZ ŞAŞIRTTI

BALIKESİR\'de yaşayan ve Twitter hesabından \"600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi\" paylaşımıyla tepki çeken AK Partili eski Milletvekili Tülay Babuşçu, bu kez 29 Ekim ile 10 Kasım\'da yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçen 10 Kasım\'da, Atatürk ve Anıtkabir resminin de yer aldığı, üzerinde, \"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım\'da yeniden doğar\" yazılı paylaşımda bulunan Babuşçu, \"Ben bu mesajları her yıl aynı tarihlerde paylaşıyorum\" dedi. Balıkesir\'de 2011 Genel Seçimi\'nde 24\'üncü Dönem AK Parti Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ne giren Tülay Babuşçu, 2015\'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas\'ı Beştepe\'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda ağırlarken, tarihteki Türk devletlerini temsil eden askerlerin önünde çektirdiği fotoğrafı, Facebook\'taki sayfasında paylaştı. Babuşçu, fotoğraf için, \"Bu resim okunması gereken bir resim. Filistin\'i vermediği bahanesiyle yıkılan Osmanlı İmparatorluğu ve Filistin Devlet Başkanı\'yla arka plan görüntüsü. Muhteşem bir zeka. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın zekası. 600 yıllık İmparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi\" diye yazdı. Bu paylaşım o dönemde büyük tepki çekti. Babuşçu daha sonra, Twitter hesabından \"Bizans dostu kahpe İsmet İnönü\" başlıklı bir tweet\'i retweet\'leyerek tüm şimşekleri tekrar üzerine çekti. Babuşcu, daha sonraki seçimde partisi tarafından milletvekilliği için tekrar aday gösterilmedi.

Aradan 2 yıl geçtikten sonra dikkatli sosyal medya takipçilerinin gözünden kaçmayan Babuşçu, paylaşımlarıyla birkez daha gündeme geldi. Babuşçu, geçen 10 Kasım\'da Facebook hesabından, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıldönümü nedeniyle, Atatürk ve Anıtkabir resminin bulunduğu, üzerinde, \"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk. Her 10 Kasım\'da yeniden doğar\" mesajını yayınladı, Babuşcu, üzerinde Atatürk resmi ve \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun\" yazılı mesajı ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda takipçileriyle paylaştı.

\"HER BAYRAMDA PAYLAŞIYORUM\"

DHA muhabirinin telefonla ulaşıp, 10 Kasım ve 29 Ekim\'le ilgili paylaşımlarını sorduğu Babuşçu, \"Ben bu paylaşımları daha önceki yıllarda da, aynı tarihlerde yaptım. Yine yazacak bir şeyler bulamamışlar mı ısıtıp ısıtıp veriyorlar. 10 Kasım\'da, 30 Ağustos\'ta, 29 Ekim\'de, her bayramda paylaşıyorum\" dedi.

Tepki çeken paylaşımı hatırlatan Babuşçu, \"Benim orada yazdığım cümlede ne Cumhuriyet var ne Cumhuriyeti yıkmak var ne de Cumhuriyeti kaldırmak var. Bunu, birileri beni siyasetten elemek için köpürtüyor\" diye konuştu.

FETÖ\'cü olmadığı için o dönemde üzerine gelindiğini öne süren Babuşçu, \"Benim gocunacak bir durumum yok. Çünkü onların bahsettiği şeyi ifade etmedim, bahsettiklerini konuşmadım. Sadece kendine rakip gören bazı cenah, hatta açıkça söyleyeyim FETÖ camiasının, onlardan olmadığım için beni siyasetten elemek için yaptıkları bir algı çalışmasıydı. Bunları hala anlamayıp, oradakileri doğru okumayıp yazıyorlarsa da bu onların kapasitesi\" dedi.

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

4)DOMATEXPO\'DA TÜRKLER VE RUSLAR DOMATES YEME YARIŞI YAPTI

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın açılışını yatığı Türkiye\'nin en büyük örtüaltı domates üretim merkezi Antalya\'nın Kumluca İlçesi\'ndeki Domatexpo Fuarı\'nda Rus ve Türk kadınlar domates yeme yarışı düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu ve 3 dakika süren yarışta Türkiye\'nin birincisi 1 kilo 689 gram, Rusya\'nın birincisi ise 722 gram domates yedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hortum felaketinde zarar gören sera alanları ve yaralı ziyaretini ardından, Kumluca Belediyesi öncülüğünde bu yıl 5\'incisi düzenlenen Domatexpo Fuarı\'nın açılışına katıldı. Fuarın açılışını Bakan Fakıbaba ile birlikte Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Ak Parti Antalya milletvekilleri Hüseyin Samani ve Atay Uslu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Kumluca Belediye Başkanı Ak Partili Hüsamettin Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

HER ŞEYİ TELEFİ EDECEĞİZ

Türkiye\'nin en büyük örtüaltı domates üretim merkezi olan Kumluca\'daki Domatexpo Fuarı\'nda konuşan Bakan Fakıbaba, yaşanan hortum felaketini hatırlatarak, \"Daha mutlu bir ortamda olmayı çok arzu ederdim. Bu afet haberini aldığımda sayın Cumhurbaşkanımızla uçaktaydım ve gerekli talimatları verdi ve afet bölgesine geldik. Gerçekten çok üzüldüm. Sevinç olan tarafımız kimsede Allah\'tan bir can kaybı olmaması. Çok şükür cana gelmesin mala gelsin. Mala gelen her şeyi biz hükümet olarak Allah\'ın izniyle telafi edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın\" dedi.

TARSİM\'E DÜZENLEME GELİYOR

TARSİM\'le ilgili haklı eleştiriler olduğunu belirten Bakan Fakıbaba, bu konuda da yeni düzenlemeler yapılacağından bahsetti. Fakıbaba, \"Mülkiyet problemleri var. Gider gitmez bu konuda en kısa zamanda çalışmalar yapacağız ve bunu düzeltmenin yollarını arayacağız\" dedi.

MORAL TAVSİYESİ

Türkiye\'nin büyük bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Fakıbaba, “Efendim ithalat var her ülke ithalat yapıyor. Hollanda yapmıyor mu, ama ne yapıyor katma değerini yükseltiyor ve tekrar ihraç ediyor. Türkiye\'de artık o noktaya gelmiştir. Burada Rus kardeşlerimiz var ve onlara saygı duyuyorum ama 2016 ihracatımıza baktığımızda sadece 30 milyon dolar eksilme var. Uçak düştü, başka konular vs ama sadece 30 milyon düşüğümüz var ve dünyanın sonu olmamalı. Bu sene de yüzde 25 fazlalığımız var. Onun için moralimizin yüksek olması lazım\" diye konuştu.

BİZ YEMEDİĞİMİZİ DIŞARI SATMAYIZ

Hormon iddiaları ve bu konuda dedikodular yapıldığına dikkat çeken Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

“Millet olarak biz yemediğimizi dışarıya satmayız. Ama bir kısım insanlar \'gıdada hormon var\' dedikodusu çıkarıyor. Niye hormon kullansın kardeşim. Benim çiftçim hormon kullandığında geri döneceğini, kendisi için zararlı olduğunu bilmiyor mu? İnşallah bu dedikodularında biteceğine inanıyorum. Domates konusunda Sayın Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri oldu ve en kısa sürede müjdeli haberler verileceğini de Antalyalı hemşehrilerime bildirmek istiyorum.\"

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

Fuarda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise yaşanan hortum felaketiyle ilgili olarak küresel ısınma vurgusu yaptı. Budak, “Küresel ısınma bu işleri tekrarlayacaktır. O yüzden tedbirleri almak gerekiyor. Sigorta, kredi sistemlerini geliştirmek ve böyle felaketler durumunda hemen devreye girebilecek sitemlerin geliştirilmesi gerekiyor. TARSİM var fakat TARSİM\'le ilgili ciddi sorunlar da var. Bu konuda en büyük sorun tapu sorunu. Benim babam 87 yaşında vefat eti ve hala sorun çözülmedi. Burada bir hortum ve dolu felaketi yaşandı fakat sigortalı sayısı çok az. Çiftçilerin yaralarının acil sarılması gerekiyor\" dedi.

RUSLAR VE TÜRKLER DOMATES YEME YARIŞMASI

Yoğun katılımın olduğu fuarda Bakan Fakıbaba\'ya üzerinde fotoğrafı bulunan ve ismiyle Domatexpo Fuarı yazılı özel dokunmuş Isparta halısı armağan edildi. Bakan Fakıbaba ve protokol üyeleri fuarın açılışını yaptıktan sonra da katılımcı firmaların stantlarını ziyaret etti. Domatesin onlarca çeşidinin yer aldığı fuarda Antalya\'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşlar ve Kumlucalılar arasında domates yeme yarışması düzenlendi. Bakan Fakıbaba ve protokol üyelerinin izlediği domates yeme yarışmasında her iki ülkenin birinci, ikinci ve üçüncülerine çeyrek altın ile madalya verildi. Yarışma sırasında renkli görüntüler oluşurken Türkiye adına yarışmada birinci olan Ela Karakaya 3 dakikada 1 kilo 689 gram domates yerken, Rusya\'nın birincisi Lera Starkova ise 722 gram domates yedi. Birincilerin ödüllerini veren Bakan Fakıbaba, yarışmacılara ayrıca domatesten çelenk taktı.

5)ŞANLIURFA\'DA SURİYELİ MEZARLIĞI KURULDU

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan ve en fazla mülteci barındıran iller arasında yer alan Şanlıurfa\'da, Suriyelilere ait mezarlık kuruldu. Ülkelerini terk ederek Şanlıurfa\'ya gelen 500\'ün üzerindeki Suriyeli Yeni Mezarlık\'ta toprağa verildi.

Suriye\'de 2011 yılında iç savaş başladığından bu yana Şanlıurfa\'ya sığınan 500 bin Suriyeli için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yeni Asri Mezarlığı\'ndaki bir bölüm, Suriyeliler\'e tahsis edildi. Şanlıurfa\'ya yerleşen ev satın alıp ve işyerini açarak halkla kaynaşan 500 bin Suriyeli\'den 6 yıl içerisinde hayatını kaybeden 500\'ün üzerindeki Suriyelinin cenazesi, bu mezarlıkta toprağa verildi. Şanlıurfa\'da yaşamını yitiren Suriyeliler\'in birçoğu çatışmaların en yoğun yaşandığı Kobani, Resulayn ve Telabyad kentlerinden yaralı olarak tedavi için hastanelere getirilen farklı gruplardaki savaşçılar olduğu kaydedildi. Diğer ölenler ise trafik, iş kazası, çocuk, hasta ve yaşlılar oluşturuyor. Türkiye\'den en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Şanlıurfa\'da 500 binin üzerine Suriyeli yaşadığına dikkat çeken mezarlıklardan sorumlu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, bu yıl içerisinde 150 Suriyelinin cenazesinin defin edildiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak defin işlerinde mültecilere yönelik çok kolaylıklar sağlamaktadır. Yeni Asri Mezarlıkta Suriyelileri yönelik ada bazında 2 parsel ayırmışız. Her bir adamızda 392 adet mezarımız bulunmaktadır. Bu mezarlığımızdaki bir ada doldu şuan ikinci adaya defin işlemini yapmaktayız. Şuana kadar Şanlıurfa merkezde 500\'ün üzerinde Suriyelinin defini yaptık. Bu definleri gerçekleştirdiğimiz zaman herhangi bir ücret talep etmiyoruz. 500 binin üzerinde Suriyeli Şanlıurfa\'da sığınmacı olarak yaşamaktadır.\"

DEFİNLERDE ÜCRET ALINMIYOR

Şanlıurfa\'daki Yeni Asri Mezarlığı\'nın en fazla 15- 20 yılla yetebilecek kapasitede bir alana sahip olduğunu ifade eden Kırmızı, belediye olarak Suriyeliler\'e her türlü alt ve üst yapı konusunda desteklerini veremeye devam ettiklerini anlatırken şöyle dedi:

\"Şu andaki Yeni Asri Mezarlığımızın kapasitesi 6 bin üzerindedir. Yine yeni bir mezar yeri yapma çalışmamızda devam ediyor. Suriyelilerin bütün definleri kayıt altına alınıyor. İsimleri, kimlikleri, defin raporları dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Cenazenin taşınmasında, yıkanmasında, kefenlenmesinde ücret talep almıyoruz. Bu definlerin çoğu hasta, yaralı veya kimsesizlerden oluşuyor. Bunlarda savcılık raporuna göre definlerini gerçekleştiriyoruz. Suriye\'deki iç savaşın başladığı ilk yıllardan itibaren Şanlıurfa\'da merkezde 500\'ün üzerinde Suriyeli burada toprağa verildi. 430 dönümlük Yeni Asri Mezarlığımızda şuan bunun 230 dönümünü kullanıyoruz. Bu mezarlığımız 15-20 yılla kadar yeterlidir. Bizim günlük definlerimiz ortalama 5 ile 10 arasında değişmektedir. İmkanı olmayanlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Bir aile mezarlığı bin liraya satılıyor. Biz il dışında ve buradan başka bir ile cenaze taşıma işini de ücretsiz yapıyoruz. Hatta gerekirse cenazeleri uçakla taşıyıp ailelerine teslim ediyoruz. Bu hizmet Şanlıurfa\'ya has bir hizmettir.\"

