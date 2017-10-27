DHA YURT BÜLTENİ-13

Çavuşoğlu: Bizim sözümüzü dinlemeyen Barzani, şimdi çok ciddi sorunlar yaşıyor/EK

ÇAVUŞOĞLU\'DAN \'ATEŞKES\' YORUMU: BİZİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ordusu ve peşmergenin ateşkeste anlaştığı yönündeki iddialara ilişkin \"Hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak; bunları göreceğiz. Detaylarına bakmak lazım. Sınır kapılarının teslimi yapılacak mı, hiçbir çatışma olmadan nasıl olacak, bunları göreceğiz; çünkü bizi de ilgilendirir. Sınırın öbür tarafında kimin olduğu, bizi de yakından ilgilendirir. Takip edeceğiz\" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi\'nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni\'nin ardından Gaziantep Valiliği\'ne geçti. Vali Ali Yerlikaya tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, valilikte şeref defterini imzaladı. Burada, Irak ordusuyla peşmerge arasındaki ateşkes iddialarını değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: \"Böyle kapsamlı bir çatışma olmadı. Biliyorsunuz Irak güçleri, Kerkük\'e girdiği zaman peşmerge unsurları, Kerkük\'ü terk etti. Yine Irak\'ın Suriye sınırı tarafından Türkiye\'ye doğru ilerleme olduğu zaman da ciddi çatışmalar olmadı. Esasen Irak Başbakanı İbadi de her zaman söyledi. \'Bizim amacımız, Irak\'taki Kürtler\'e savaş açmak değil; merkezi yönetime ait olan bölgeleri ele geçirmek, bir de Türkiye ve İran ile olan sınır kapılarının kontrolünü geri almak\'. Esasen merkezi hükümete aittir, bu sınır kapılarının kontrolü. Şimdi tabi hangi kapsamda yaptılar, hangi sonuçları doğuracak; bunları göreceğiz. Sadece başlık olarak geçti. Bunların detaylarına bakmak lazım. Bu sınır kapılarının teslimi yapılacak mı, hiçbir çatışma olmadan nasıl olacak; bunları göreceğiz. Çünkü bizi de ilgilendirir. Sınırın öbür tarafında da kimin olduğu, bizi de yakından ilgilendirir. Hem siyaseten hem güvenlik hem de ticaret bakımından bizi de ilgilendirir. Takip edeceğiz.\" Suriye\'de yaşanan çatışmalar ve Türkiye\'nin terörle mücadelesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: \"Şimdi İdlib ve diğer 4 bölgede biliyorsunuz ateşkesi tesis ettik. Gerginliği azaltıcı bölgeler, \'çatışmasızlık\' olarak adlandırılan İdlib\'in yanında bu alanlarda da tesis ettik. Buralarda, esasen rejimle ılımlı muhalefet çatışıyor ve onlar arasındaki çatışmayı durdurarak, siyasi süreci hızlandırmak istedik. Bir yıldır yaptığımız çalışmaların hedefi budur; çünkü siyasi müzakere yapabilmek için sahadaki çatışmaları durdurmak lazım. Bir tarafta savaşırken, diğer taraftan siyasi müzakere olmaz; ama Afrin\'de teröristler, PKK/YPG var. Bu teröristler, hem Irak rejimini hem Irak\'taki ve İdlib\'deki ılımlı muhalefete hem de Türkiye\'ye tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Afrin\'deki olay, terörle mücadeleye girer. Yani bu çatışmasızlık bölgesiyle ilgili bir konu değildir. Çatışmasızlık bölgeleri, rejim ile muhalefet arasındadır. DEAŞ ile rejim arasında veya bizler arasında da çatışmasızlık olamaz. Terör örgütleri, etkisiz hale getirilmelidir. Amaç, budur. Burada tabi yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için de her türlü adımı diğer yerlerde olduğu gibi itinayla atmak gerekiyor ve biz, sınırımızın hemen ötesinde terör örgütlerinin koridorlarını ya da yuvalanmasını istemiyoruz. Mücadelemiz, bu yöndedir ve bu yönde devam edecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik ziyaret

- Mevlüt Çavuşoğlu\'nun konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 194 MB

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Trabzon Valisi’nin Sümela’da \'Yok\' dediği patlatma görüntülendi

Trabzon’un Maçka İlçesi\'ndeki ziyarete kapatılan Altındere Vadisi’ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı’nda başlatılan ve 2 yıldan bu yana sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında ziyaretçiler için tehlike oluşturan yamaçtaki kaya kütlelerinin patlatma yöntemiyle temizlenmesi tartışmalara yol açtı. Tartışmalar üzerine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, \'Dinamitle ve herhangi bir patlatma yapılmıyor\' açıklamasını yaparken, çekilen görüntülerde de Manastır çevresinde patlatma yapıldığı görüntülendi.

Türkiye\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret akına uğrayan tarihi Sümela Manastırı\'nın bulunduğu Karadağ\'ın eteklerinde, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için yürütülen restorasyon projesi sürüyor. Manastır ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayalar önce dinamitle patlatılıyor daha sonra da endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekip tarafından tek tek yamaçtan aşağıya düşürülerek temizleniyor. Restorasyon çalışması 3 aşamalı olarak tamamlanacak. Sümela’da dinamitle patlatma yapıldığı yönünde kamuoyunda gündeme gelen iddialar tartışmalara neden olurken Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Manastır\'da yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Çalışmaların profesyonel ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Vali Yavuz açıklamasında \"Dinamitle ve herhangi bir patlatma yapılmıyor\" dedi. Ancak Sümela’da çekilen görüntülerde patlatma yapıldığı ve çevreye sesle birlikte dumanların yayıldığı ortaya çıktı. Görüntülerde Sümela Manastırı üzerindeki kaya kütlelerinin patlatma yöntemi ile kayaların parçalanarak endüstriyel dağcılar tarafından düşürüldüğü görülüyor.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI: PATLATMA YAPILDIĞI ÇOK AÇIK

Konuyla ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Semi Hamzaçebi, görüntülerde Sümela’da patlatma yapıldığının çok açık olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: \"Burada kartuşla bir patlatma yapılmış. Jelatin tipi patlayıcı kullanıldığını tahmin ediyorum. 4-12 metre çapında bir kaya bloğu patlatılarak indirilmiş. Daha sonrada dağcılar bu alana inerek orayı temizlemişler. Bildiği kadarıyla bu çalışmaları özel bir ekip tarafından titizlikle yapılıyor. Burada önemli olan yapılan çalışmaları daha fazla kaynak aktarılarak bir an önce bitirilmesi. Sümela manastır bölge açısından oldukça önemli bir turizm alanı\"

\"DÜŞÜK DECERE PATLATMA YAPILIYOR\"

Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube eski Başkanı Jeoloji Mühendisi Semih Peker de Sümela’nın üst kotlarında kaya düşme riski olan yerlerin güvence altına alınmaya çalışıldığını belirterek “Yamaçta potansiyel düşme riski olan kayaçlar tespit ediliyor. Sonrasında yapılan çalışmalar ile gerçekten düşme riski olan kayaçlar ile düşme riski olmayan yalnız önlem alınması gereken bloklar tespit ediliyor. Düşme riski olan patlatılıp indiriyor. Düşme riski olmayan ama gelecekte sıkıntı yaratacak kaya blokları ise iyileştiriliyor. Bu patlatma düşük derecede yapıldığı için kayada yeni çatlaklar oluşturmuyor\" ifadelerini kullandı.

SÜMELA MANASTIRI

İlçede Karadağ\'ın Altındere Vadisi\'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında \'Meryem Ana\' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13\'üncü Yüzyıl\'a uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Bilindiği üzere 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Patlatma anından görüntüler

-Sümela Manastırı detay görüntüleri

HABER-KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

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ABD\'li komutan: Irak güçleriyle Peşmerge arasında ateşkes sağlandı



BAĞDAT\'ta bulunan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Irak güçleri ile Peşmerge arasında ateşkes sağlandığını ve bunun devam etmesini umduklarını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonuna bağlanan DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi arasında ateşkes sağlandığını belirtti. Programda, Peşmerge ile Irak güçleri arasında çatışmaların durduğu yönünde bilgi olduğunun aktarılması üzerine ABD\'li Albay Dillon, \"Doğru, bundan haberdarız, bu bizim girişimde bulunduğumuz bir konu. Irak ile Kürdistan Bölgesi hükümeti arasında çatışmaların durması için arabuluculuk ve diyalog girişimlerinde bulunuyoruz. Umarız sonuç elde edilir. Diyalog için çaba gösteriyoruz ki bir kez daha DEAŞ ile mücadeleye odaklanılsın\" dedi. \'Ateşkesin hangi temelde yapıldığı, geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu?\' sorusu üzerine ise Dillon, şunları söyledi: \"Bizim bildiğimiz, şu an bir ateşkesin olduğudur. Bunun kalıcı olmasını, ciddi bir çatışmaya dönüşmesine yol açmamasını istiyoruz. Yine bu sebeple ilgili tarafların diyalog masasına gelmesi için çaba gösteriyoruz. Bu, çatışmayla değil, diyalog ve diplomasiyle üzerinde çalışılması gereken bir konudur.\" Peşmerge\'ye karşı kullanılan ABD menşeili silahlar konusunda ise Albay Dillon, \"Haşdi Şabi’nin içinde belli gruplar var ki bunlara silah ya da eğitim vermemize izin verilmiş değil. ABD ve koalisyonun, DEAŞ\'ı yok etmek için birlikte çalıştığı, Irak güvenlik güçlerine bağlı tek bir taraf var. Bu onların İran\'la birlikte olduğu ya da terör gruplarıyla geçmişleri olmadığı anlamına gelir. Ayrıca insan hakları ihlallerinde bulunmamış olmaları gerekiyor. Bu nedenle silah verdiğimiz gruplar ve ihtiyaçları konusunda netiz\" dedi. Albay Ryan Dillon\'a, Iraklı güçlerin Suriye sınırına yaklaşmak istemeleri ve bunun ABD\'nin Demokratik Suriye Güçleri\'ne (DSG) yaptığı yardımı engellemesi ihtimali de soruldu. Dillon bu soruya, \"Bunun, DEAŞ\'a karşı mücadelede koalisyonun müttefiklerinden olan DSG’ye silah ulaştırılmasında şimdiye kadar etkisi oldu. Bu durumun aşılması için bir kez daha Iraklılarla birlikte kalmayı ve diyalog kurmayı teşvik ediyoruz. Bu konuda sadece Ortak Güçler Komutanlığı değil, Dışişleri Bakanlığı da çalışıyor\" yanıtını verdi.

Haber: DİYARBAKIR, (DHA)

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Son 3 yılda, 93 DBP\'li başkan ve eş başkan tutuklandı



DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) üyesi belediye başkanlarıyla eş başkanlarına yönelik soruşturmalarda, son 3 yıl içerisinde, aralarında Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının da bulunduğu 93 belediye başkanı ve eş başkanın tutuklandığı belirtildi.

Yargılamalar sonucu, şimdiye kadar aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk\'ün de bulunduğu 22 belediye başkanı ve eş başkan tahliye edilirken, 11 başkan ile eş başkana \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'terör örgütüne yardım yataklık\' ve \'örgüt üyeliği\' suçlarından toplam 89 yıl 3 ay hapis cezası verildi. DBP Genel Merkezi\'nden yapılan açıklamada, parti üyesi olan ve aralarında Diyarbakır, Mardin, Van, Siirt, Bitlis, Tunceli, Hakkari, Batman ve Ağrı belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 93 belediye başkanı ile eş başkanın, son 3 yıl içerisinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, önce görevlerinden alındığı sonra tutuklandığı belirtildi. DBP\'den yapılan açıklamaya göre, yargılamalar sonucu Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Türk\'ün de bulunduğu 22 belediye başkanı ve eş başkan tahliye edilirken, 71\'inin hala cezaevinde olduğu belirtildi. Çeşitli illerde yapılan yargılamalar sonucu, aralarında Hakkari, Tunceli ve Bitlis belediye başkanlarının da bulunduğu 11 belediye başkanı ve eş başkana \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'terör örgütüne yardım yataklık\' ve \'örgüt üyeliği\' suçlarından yargılandıkları davalarda, toplam 89 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber :DİYARBAKIR, (DHA)

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Ordu\'da hutbe sonrası \'Yayla evlerinde erzak bırakmayın\' uyarısı

İçişleri Bakanlığı\'nın 81 İl Valiliği\'ne gönderdiği \'Yazlıklarda Yiyecek Bırakmayın\' genelgesi üzerine, Ordu\'da cuma namazına gelen cemaate hutbenin ardından, \'Aç kalan teröristler yayla evlerine giriyor, yiyeceklerle beslenip kışı geçiriyor. Yayla evlerinde erzak bırakmayın\' uyarısı yapıldı.

Giresun\'un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda, aç kalınca 5-6 kişilik PKK\'lı terörist gruptan ayrılarak yiyecek bulmaya giden ve vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan, Trabzon Maçka\'da Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden teröristlerden biri olduğu belirlenen \'Aram\' kod adlı PKK\'lı Mustafa Tolucan\'ın verdiği istihbari bilgiler doğrultusunda bölgedeki sığınaklarda tek tek ortaya çıkarılıyor. Özellikle Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Tokat ve Sivas bölgesinde, PKK\'lı teröristlerin kış üstlenmesine geçmesinin önlenmesi için yoğun operasyon yürütülüyor. Karadeniz\'de yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemesiyle, sürekli değiştirdikleri sığınaklarda kış üstlenmesi hazırlığı yaptığı belirlenen PKK\'lı teröristlerin, açlık sıkıntısı çektiği de ortaya çıktı. Vatandaşların yayla ve mera evlerinde yiyecek bırakmamaları konusunda ise güvenlik güçleri de sık sık bölgelere giderek uyarılarda bulunuyor. İçişleri Bakanlığı tarafından Karadeniz illerinde Valiliklere gönderilen genelgede ise, \'Teröristlerin yayla ve mera evlerinde yiyecek ve yaşam malzemeleriyle beslenebileceği\' belirtilerek önlemler alınması istendi. Bu kapsamda Ordu\'da camilerde cuma hutbelerinin ardından vatandaşlara, \'Yayla evlerinde erzak bırakmayın\' uyarısı yapıldı.Cuma hutbesinde imamlar, Valilik genelgesini hatırlatarak, \'Yayla ve boş mahallelerde, yayla evlerinde kesinlikle yiyecek bırakılmaması, Karadeniz\'de yuvalanmaya çalışan terör örgütü üyelerinin kışın kapıları kırarak boş evlere girdiği ve kışı buralarda geçirerek beslendikleri, bunun önlenebilmesi için de kesinlikle yayla, köy ve meralarda, evlerde gıda maddeleri bırakılmaması konusunda\' vatandaşlara uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Camide Cuma hutbesi ardından konuşan imamın vatandaşlara uyarısı

-Köy ve yaylalardan genel görüntü (drone görüntüsü)

(SÜRE: 3.34 Dk) (BOYUT: 212 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)



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Bursa\'da tepkiler nedeniyle İrem Derici konseri iptal edildi



BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yer alan pop müzik şarkıcısı İrem Derici\'nin konseri, Twitter\'da bir kişi tarafından Bursaspor\'a yönelik küfür içerikli bir paylaşımı beğendiği gerekçesiyle gelen tepkiler üzerine iptal edildi. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından bir video paylaşarak, yoğun bakımda olduğu dönemde hesabının art niyetli kişilerce ele geçirildiğini ve Bursaspor aleyhindeki tweet\'lerin beğenildiğini belirtti.

Geçen günlerde Twitter\'da, \'Bugrahan Karalök\' isimli kullanıcının Bursaspor hakkında küfürlü bir paylaşımının ünlü sanatçı İrem Derici tarafından beğenilmesi, taraftarlar arasında tepkiye neden oldu. Yeşil-Beyazlı taraftarlar Derici’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, yıkılan Atatark Stadyumu\'nun meydanında vereceği konserin iptali için sosyal medyada #Bursasanaağırgelirİrem başlıklı kampanya başlattı. Tepkiler üzerine İrem Derici, Instagram hesabından bir video paylaşarak, \"Selamlar canım Bursam. Ufak bir şey söylemek zorundayım. Yoğun bakımda yattığım dönemde Twitter hesabım art niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiş ve saçma sapan tweetler beğenilmiş. Bunların arasında da Bursaspor ile alakalı saçma sapan bir tweet var. Birincisi; benim ne futbolla ne de futbol fanatizmi ile bir alakam var. İkincisi; benim yaşadığım şehirden bile daha çok sevdiğim bir şehir Bursa ve Bursaspor. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun, pazar günü konserde görüşelim. Hiç böyle şeylerle alakam yok, tekrar ediyorum. Saygılarımı sevgilerimi sunuyorum, pazar günü görüşmek üzere\" dedi. Tepkilerin artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, \"29 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilmesi planlanan İrem Derici konseri iptal edilmiştir\" açıklamasında bulundu. Açıklamada, \"Kutlama programları 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.30\'daki fener alayı ile başlayacak. Saltanat Kapı\'da başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son bulacak. Burada ses ışık ve müzik gösterileri yapılacak\" denildi.

Haber: BURSA, (DHA)

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Marmaris\'te ekimde bahar havası devam ediyor

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, yağmur ve soğuk geçen günlerin ardından yüzünü gösteren güneşli havayı görenler, sahil ve sokakları doldurdu.

Marmaris\'te aralıkla süren yağmur sonrası güneşli havanın, öğle saatlerinde yüzünü göstermesi, sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kent yaşayanların bir kısmı denize girdi. Bazıları uzandıkları şezlonglarında kitap okumayı tercih ederken, güneş altında bronzlaşmaya çalışanlar da oldu. Kentte yaşayanlar ise kafeteryalarda çaylarını yudumladı. Kordon Caddesi ve Atatürk Caddesi\'nde oltayla balık avlayanlara da rastlandı. Marmarisliler, Atatürk Caddesi\'nden Uzunyalı Mevkii\'ne kadar altı kilometrelik sahil yolundaki kafeterya ve parklardaki banklarda oturarak güneşlendi. Turistler, jet-ski ve muz gibi su sporları ile heyecanlı anlar yaşadı. Turistler, öğle saatlerinde 10 metrelik günübirlik gezi tekneleri ile cennet koyları dolaşarak anın tadını çıkardı. Kentte güzel havanın tadını çıkaranlardan Melda Demirci, \"Marmaris\'te 2 gün soğuk ve yağmurlu hava sonrası çok güzel bir hava var. Güneşli havanın tadını uzun yürüyüşler yaparak çıkartıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sahillerde denize giren, şezlonglarda uzanan turistlerden görüntü

- Su sporları yapan turistlerden görüntü

- Sahil yolunda yürüyüş yapanlar ve kafeteryalarda oturanlardan görüntü

- Tekne turlarından dönen turistler görüntü

(Toplam: 4 dakika 52 saniye-352 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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Bursa\'da 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

BURSA\'da gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 300 bin lira olan 8 kilo 300 gram bonzai ve 906 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınıd.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı illerden yüklü miktarda uyuşturucu getireleceği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir aracı durduran ekipler, A.A.\'yı gözaltına aldı. Aaçta yapılan aramalarda 8 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul\'dan gelen başka bir aracın da uyuşturucu getireceğini tespit etti. Bu otomobili durduran ekipler E.Ü., S.T., N.P. ve E.P.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 906 gram metamfetamin, 5 adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 1 tane hassas terazi ve yüklü miktarda para ele geçirdi. Uyuşturucuların maddi değerinin 300 bin lira olduğu öğrenilirken, 9 kişi a\"uyuştucu yapmak\" suçundan adliyeye çıkartıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyondan görüntüler

-Uyuşturucu maddeden görüntüler

-Zanlıların adliyeye sevk olması

SÜRE: 2 dakika 25 saniye,BOYUT: 467 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)