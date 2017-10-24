DHA YURT BÜLTENİ-13

Balıkesir Belediye Başkanı Uğur\'un \'istifa\' haberi yalanlandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Edip Uğur\'un, bazı televizyon kanallarında yayınlanan, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur\'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine büyükşehir belediyesi yetkilileri, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yetkililer, Başkan Uğur hakkındaki istifa haberlerinin televizyondan izlendiğini ve haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Haber:BALIKESİR,(DHA)

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Ali Koç: Ülke olarak hızlı koşmalıyız

Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, tarih boyunca bilgiyi, teknolojiyi iyi kullananların hep bir adım önde olduğunu belirterek, \"Türkiye\'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Bu bağlamda da hızlı koşmamız gereken alan ülke olarak teknoloji üretmek, bilgi üretmek ve yüksek katma değerli ürün üretmek zorundayız. Türkiye\'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için\" dedi.

Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'nde Ford Trucks İskenderun Ovalı Bayii\'nin müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında vereceği 4S tesisinin açılışına Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan\'ın üst düzey yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve işadamları ile davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Ali Koç, yatırım Koç topluluğuna değil tüm bölgeye hayırlı uğurlu olmasını diledi. Tarihte hep yarış olduğunu, bu yarışta hep önde olan, lider olanlar, fark atanlar hep teknolojiyi en iyi kullananların olduğunu anlatan Koç, \"Biliyorsunuz birinci sanayi devrimini insan gücünü makinelerle değiştirdik. Ama şimdi dördüncü sanayi devriminde bir şeyden bahsediliyor. İnsan zekasını yapay zeka ile değiştirilmesinden bahsediyoruz. Geçmiş dönemlere nazaran bu dönemdeki değişim, inanılmaz bir hızla yani ayak uydurulması çok güç bir hızla karşımıza geliyor ve bütün dengeleri değiştiriyor. Bilgiyi, teknolojiyi hep en iyi kullananlar bir adım önde olmuşlar tarih boyunca, bu dönemde değişen bir şey yok, değişen tek şey o değişimin hızla olması. Yani biz de ülke olarak bu hıza ayak uydurmak zorundayız. Bu bağlamda da hızlı koşmamız gereken alan ülke olarak teknoloji üretmek, bilgi üretmek ve yüksek katma değerli ürün üretmek zorundayız. Türkiye\'nin hak ettiği potansiyele kavuşabilmesi için\"dedi.

HÜKÜMETİN CİDDİ TEŞVİKLERİ VAR

Ali Koç, hükümetin verdiği teşvikler konusuna da değinerek, \"Hükümetimiz, devletimizde bu yönde, ciddi atılımlar, ciddi teşvikler hiç görmediğimiz teşvikleri de verdi. Ama bu iş sadece teşvikle de olmuyor. Bu iş insan kalitesinden, insan eğitiminden geçiyor. İnşallah geleceğin nesilleri bu ülkenin potansiyeline kavuşması için çok daha iyi eğitilirler. Bu yapay zeka ve teknoloji furyasından Türkiye kendisine fayda sağlayabilir. Bu tip konularda geride olmaz, yakalamak ve öne geçmek için fırsat teşkil eder. Bu da o dönemlerden bir tanesidir. Dolayısıyla ülke olarak bunu yapmalıyız. Koç gurubu olarak, her işimizi, yönümüzü geleceğe AR-GE\'ye ve inovasyona çeviriyoruz. Bugün bizlere sunulan teşviklerden ve avantajlardan çok ciddi olarak yararlanan biri olarak söylüyorum; bu gelecek için çok önemli tohumların atılmasına imkan veriyor. İnşallah bunun devamı gelir\" diye konuştu. 1982 yılında başladıkları kamyon üretimine, bugün, sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji de ihraç ederek devam ettiklerini belirten Ali Koç, şöyle konuştu: \"2011 yılında Ford Motor Company ile imzaladığımız Global Kamyon Anlaşması ile 60 ülkede Ford Trucks marka araçların distribütörlük ve bayilik atama hakkını elde etmiştik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından global çaptaki büyümemizi geçtiğimiz aylarda Avrupa\'nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz bayi açılışları ile hızlandırdık. Avrupa pazarı, Ford Trucks\'ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50\'sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. 2020 yılı itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz.\" Konuşmaların ardından tesisin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ali Koç\'un gelişi gösterilen ilgi

- Açılışa katılanlardan görüntüler

- Osman Ovalı\'nın konuşması

- Ali Koç\'un konuşması

- Hediyelerin karşılıklı takdimi ve kurdele kesimi

- Tesisin gezilmesi

SÜRE: 04\'52\" BOYUT:221 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Van\'daki ekonomi zirvesinde Türkiye-İran ilişkileri konuşuldu



VAN\'da Uluslararası Altın Kentler Derneği\'nin bu yıl ilkini düzenlediği \'Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\', ikinci günde de konuşmacıların kentin ekonomisi ve Türkiye-İran ticari ilişkilerine yönelik yaptıkları sunumlarla devam etti.

Bir otel’de düzenlenen ‘Kent Ekonomisi ve Yerel Kalkınma Zirvesi\' kapsamında düzenlenen panele katılan konuşmacılar, Van’ın ekonomik anlamda kalkınmasına yönelik yapılacak olan projeler ile Türkiye-İran ilişkileri masaya yatırıldı. Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden Van Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mithat Melen, yapılan bu tür zirvelerin en önemli sonucunun insani değerlere önem verilmesi olduğunu söyledi. Üretimin önemine değinen Prof. Dr. Melen, şöyle konuştu: \"Yani insan kaynaklarının buradaki niteliğini artırmak, teşvik etmek. Tabi, sorunsuz geçmiyor. Birçok sorun var, birçok şeyi tartışıyoruz. Sanayiyi, ticareti ve Van’ın meselelerini konuştuk. Zaten ekonomik olarak refahı artırırsanız çekişmeler, itişmeler, takışmaları da önler. Ben hep söylerim. Din, dil, ırk bana sorarsanız modası geçmiş işler. Üretim önemli. Burada ne yaptığınız önemli. Kim olduğunuz, nereden geldiğiniz önemli değil. Çatışmalarla artık vakit kaybetmememiz gerekir. Neden? Dünya ile başka türlü rekabet edemeyiz. Bunları gidip Amerika\'da söylerseniz gülerler. Onun için bu bölgenin çok büyük bir şansı var. Bir kere Organize Sanayi Bölgesi var. Burada geçmiş dönemlerde süper devletler kurulmuş. Urartular, sonrasında gelenler var. Ama biz ondan sonra gelmişiz. Bir komşumuz İran. İran’la ticareti geliştirmeyiliz, Araplarla aynı şekilde. Biz bu bölgenin yıldızı olabiliriz.İran ile tiracetimizi artırmayılız. Çürkü burada tarih var, birikim var, insan kapisitesi yüksek. Bunları var etmek lazım, fırsatlar vermek lazım, önünü açmak lazım. Üretim bir kültürdür, birikimdir. Eğitim düzeyini düzeltmek gerekir. Her şeyi Ankara’dan beklememek gerekir. Bizim için en önemli olanı sivil inisiyatifdir. Gerçekten ekonomiyle Van’ı çevirmek, değiştirmek gerekir.ö

EN BÜYÜK TALİHSİZLİK GÜVENLİK SORUNU

Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç ise, böyle bir zirvenin Van’da yapılmasının ciddi bir avantaj olduğunu, gelenekleşmesinin de daha faydalı olacağını söyledi. Bu tür ekonomi zirvelerinde eleştirilerin yapıldığı bir ortamın oluşturulması ve sonuç bildiregesinin yayımlanması gerektiğinide vurgulayan İnanç, \"Bundan sonraki ekonomi zirvesinde toplantıya katılanların görüş ve önerilerinin dikkate alınıp, rapor haline getirilmesi önemli. Program da amacına ulaşmış olur. Van bölgenin en büyük illerinde birisi. Van, serhat şehridir. İran\'a komşu, Irak’a çok yakındır. Tabii, bu anlamda Doğu Karadeniz’e de çok yakındır. Burada yapılacak hızlı tren seferleriyle çok güzel şeyler yapılabilinir. Ortadoğu\'ya, Uzakdoğu\'ya rahat bir şekilde ulaşabileceği bir kenttir. Bu da Van için çok ciddi bir avantajdır. Ama Van’ın en büyük talihsizliklerinden biri, bölgenin güvenlik sorunu yaşamış olması. Bugün çok büyük firmalar buraya yatırım yapmıyor. Hatırlarsanız 6-7 Ekim olaylarında burada büyük bir fabrika kurulacaktı ve bin 700 kişi çalışacaktı.Tam proje aşaması konuşuldu. Valilik de destek oldu. İş yeri sahibi \'güvenlik\' gerekçesile buradan ayrıldı. Bununla birlikte onlarca firmanın buraya gelmesi de mümkün olacaktı. Bahsettiğim bu firma bu işi Bingöl’de yapıyor. Burada huzur iklimi oluşması ve güvenlik sorununun bitmesiyle birlikte Van hiçbir ille kıyas edilemeyecek kadar güzelliklere sahip olur \"dedi

İRAN PAZARI İLE TURİZMİ YÜKSELTMEYE ÇALIŞTIK

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nejdet Tavka da, Van’ın gayrisafi hasıla ve sosyo-ekonomik gelişmişlik yönüyle Türkiye’nin dejavantajlı illerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi. Takva, \"Dolayısıyla tam da kent ekonomileri ve yerel kalkınmayı tartışabileceğimiz önemli bir şehirdeyiz. Bizler de tabi kent ekonomisini idare eden bir anlayışla bu zirveyi destekliyor ve yer alarak bu konuda ihtiyacımız olan temel sorunların paylaşılması konusunda performans gösteriyoruz. Özellikle İran pazarına yüzümüzü dönerek turizmi yüksetmeye dönük bir çalışmamız oldu. Bu yıl İranlılar ile önemli bir turizm hareketliliği elde ettik. Özellikle deprem sonrası oluşan yerel ekonomik krizin aşması konusunda Van için bir can suyu hareketi olduğunu söyleyebilirim. 4 yıllık süreçte 17 kez İran’a seyahatimiz oldu ve oradaki muhataplarımızla kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarma çalışmalarını gerçekleştirdik.Bu ayın sonunda da yine 40 kişilik bir heyetle İran’a gideceğiz. Bu zirvenin önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Van’a 9,5 ayda 400 bin turist giriş yapmış. Eğer bu kadar İranlı giriş yapmışsa bunun çok ciddi bir ekonomik karşılığının olduğunu söylemek gerekiyor \" diye konuştu

SONUÇ RAPOR UÇIKARACAĞIZ

81 ilde ekonomik anlamda farkındalık sağlayan bir dernek olma özelliği taşıdıklarını ifade eden Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer de, \"Bu anlamda ‘Van Ekonomisi’ zirvesini düzenledik. Burada temel hedefimiz, ekonominin önemli aktörleriyle devletimizin muhataplarını bir araya getirerek, kent ekonomisine katkıda bulunmak.Sorunları, kentin önemli aktörleriyle birlikte, çözüm önerileriyle birlikte temel olarak ele almak. Buradaki zirve sonunda bir sonuç raporu çıkaracağız. İnşallah bunu her yıl geleneksel hale getireceğiz\" dedi

TÜRKİYE- İRAN İLİŞKİLERİ ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR ZİRVE

Bugünkü oturuma moratörlük yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görevli Akademisyen Doç. Dr Mehmet Akif Arvas da, Van’da yapılan ekonomi zirvesinin Türkiye-İran ilişkileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr Arvas, \"Bu zirvede birincisi, Türkiye-İran ilişkilerini masaya yatırdık. Karşılaştığı sorunlar, enerji ptansiyeli ve dezavantajlarımızdan bahsettik. Diğer taraftan Van’ın İran’a komşusu olması nedeniyle, sınır ticaretinin gerek Van’a, gerekse sınırın diğer tarafındaki yerel halka olan faydalarını tartışmaya çalıştık. Bu anlamda da Van’daki Kapıköy Sınır kapısının önemine değindi konuşmacılar.Tabi burada bunları paylaşıyor olmak, konuşuyor olmak bir farkındalığı oluşturur. Eğer biz bunları konuşmazsak, dile getirmezsek burada refahı geliştiremeyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekonomi zirvesinden genel ve detaylar

-Konuşmacılar

-Van Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mithat Melen ile röportaj

-Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç ile röportaj

-Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nejdet Tavka ile röportaj

-Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer ile röportaj

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde görevli Akademisyen Doç. Dr Mehmet Akif Arvas ile röportaj

Haber:Behçet DALMAZ- Can EROK- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Merdivenden düşen DJ Hasan Köseoğlu, hastanelik oldu

Akademisyen, siyasetçi ve yazar Baskın Oran\'ın DJ\'lik yapan üvey oğlu 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu, Muğla\'nın Bodrum ilçesindeki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, başını çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Köseoğlu\'nun beyin kanaması geçirdiği belirlenip, tedaviye alındı.

Aynı zamanda müzisyen ve yapımcı da olan DJ Hasan Köseoğlu, Kumbahçe Mahallesi, Zeki Müren Caddesi\'ndeki evlerine geçen 22 Ekim Pazar sabaha karşı geldi. Köseoğlu, evinin önündeki merdivenleri çıkarken düşüp, başını çarptı. Saat 09.00 sıralarında annesi Feyhan Köseoğlu Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Op. Dr Ender Tabur tarafından ameliyat edildi. Yoğun bakım ünitesinde, tedavisine devam edilen Köseoğlu\'nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Akademisyen, siyasetçi ve yazar Baskın Oran, üvey oğlu Hasan Köseoğlu\'nun sağlık durumu hakkında bilgi verip, \"Büyük şok içindeyiz. Sabah eve gelirken ayağı kaymış düşmüş. Çok iyi bir operatör tarafından ameliyat edildi ve şu anda uyutularak ilaç tedavisi yapılıyor. Sabretmek ve beklemek durumundayız\" dedi. Tedavisi süren Köseoğlu, zaman zaman, akrabası olan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen\'in Bodrum\'da işlettiği eğlence mekanında (Dada Salon) DJ\'lik yapıyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasan Köseoğlu\'nun fotoğrafı

-Kösoğlu\'nun düştüğü merdivenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Öğrenciler, Adana İl Emniyet Müdürlüğü\'nü ziyaret etti

ADANA\'da, \"Polisimi Seviyorum, Emniyeti Geziyorum\" projesi kapsamında başlatılan projede, öğrenciler Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Büro Amirliğince \"Polisimi Seviyorum, Emniyetimi Geziyorum\" projesi başlatıldı. Terör olayları, uyuşturucu madde kullanımı ve asayiş olaylarının yoğun yaşandığı mahallelerde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, emniyet müdürlüğü binaları ve birimleri gezdirilerek tanıtılması ve suçtan korunma yöntemleri ile bilgilendirme amaçlandı. Proje kapsamında Seyhan İlçesi, Emek Mahallesi\'nde bulunan Necati Bey İlkokulu öğrencileri ve öğretmenler Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ı ziyaret etti. Yıldız, ise çocuklarla tek tek konuşup, çocuk polis kimlik kartı ve hediyeler vererek, \"Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan öğrencileri misafir etmekten polis teşkilatı olarak çok mutluyuz. Onların gözlerindeki ışıktan biz de cesaret ve güven alıyoruz\" dedi. Daha sonra bir öğrenci Yıldız\'ın telsizini alarak, \' Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliğini koruyun, hırsızları yakalayın\' talimatı verdi.

Görüntü Dökümü

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- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın gelişi

- Öğrencinin Müdür Yıldız\'a çiçek vermesi

- Öğrencilerin yaptığı resimlerden görüntü

- Selami Yıldız\'ın konuşması

- Öğrencilerle sohpet etmesi

- Genel görüntü

- Yıldız\'ın öğrenciye telsizi dinletmesi

- Okul Müdürü ve öğretmenlerle konuşup el sıkışması

- Genel görüntü

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Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-ADANA, (DHA)

