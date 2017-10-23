DHA YURT BÜLTENİ-13

Hakkari\'de Irak sınırında hain tuzak: 1 şehit



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu.

Türkiye\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi ve çevresindeki operasyonlar devam ederken, bugün Çukurca ilçesinin karşısında Irak\'ın kuzeyinde sınıra yakın bölede PKK\'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 1 asker şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Haber: HAKKARİ, (DHA)



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Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe, istifa ettiğini açıkladı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Recep Altepe, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altepe, \"İbadet olarak gördüğüm bu yolda, kavgadan yana hiç olmadım. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Bu şartlarda Bursa\'mıza hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız da dik\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen belediye başkanları arasında bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, bugün saat 16.00\'da \'Kaplıkaya Hacıvat Deresi Islahı ve Bağlaraltı Siteler Köprüsü\'nün açılış törenine katıldı. Törende açılışı gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili konuşan Başkan Altepe, ardından kameraların karşısına geçerek, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Görev süresi boyunca dedikodudan ve şüphe oluşturacak işlerden kaçındığını belirten Altepe, \"Kimseye menfaat ve haksız kazanç temin ettirmedik. Bunlara her zaman için dikkat ettik. Aynı amaçla bizler de herhangi bir dedikoduya vesile olmaması amacıyla belediye başkanlığı görevime başlayınca tüm iş yerlerini de kapattım. Sadece Bursa\'nın belediye başkanı olarak hizmet ettim, hizmetimi de sürdürdüm. Bursa ile yatıp, kalktık. Her girdiğimiz seçimlerden zaferle ve oyumuzu da artırarak, çıktık. En son 16 Nisan referandumunda da yüzde 53.2 oyla yüzde 50\'nin üzerinde oy alma başarısını Bursa olarak gösterdik. Allah\'a şükür; yolsuzluk, tembellik ve istismarla hiç şuçlanmadık ve adımız bu konularla hiç anılmadı\" diye konuştu.

\'BU ŞARTLARDA BURSA\'MIZA HİZMET İMKANI KALMADIĞI ORTADA\'

\'Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz\' diyen AK Parti\'li Altepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasını şu sözlerle duyurdu: \"Son günlerde, özellikle bizim için çok değerli olan, dünya mazlumlarının da tek umudu olan gözbebeğimiz, AK Parti\'mizin yönetimi tarafından ülke genelinde başlatılan \'yeniden yapılanma, reform ve değişim-dönüşüm projesi\' adı altında bir eylem başlatıldı. Duyuldu ki Bursa da bu uygulamanın içinde yer alıyor. İbadet olarak gördüğüm bu yolda, kavgadan yana hiç olmadım. Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, çatışmayacağız, hasar da vermeyeceğiz. Bize yakışanı yapacağız. Kriz ortamı oluşturmaya yanaşmayacağız. Bu şartlarda Bursa\'mıza, ülkeme hizmet imkanının kalmadığı da ortadadır. Ben de bu düşüncelerle bugün itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Hiçbir konuda verilmeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız da dik.\"

Görüntü Dökümü

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-Bursa Büyükşehir Belediyle Başkanı Recep Altepe nin açıklamaları

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)

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CHP\'den istifa eden Çıray: Bizim amacımız yüzde 51 olmak



CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa etti. Meral Akşener\'in yeni partisinin kurucuları arasında yer alacak olan Çıray, \"Bizim amacımız yüzde 51 olmak. Milletvekili olmak da önemli değil; önemli olan torunlarımıza, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak\" dedi.

CHP\'den istifa eden İzmir Milletvekili Altun Çıray, siyaseti koltuk için yapmadığını, şartların istifasını zorunlu kıldığını belirtti. Çıray, \"Siyaset yüzde 100\'ün oyuna talip olmak için yapılır. CHP olarak yüzde 25 oyumuz var. Biz çok çalışarak bunu yüzde 28\'e çıkarabildik. HDP\'nin oyu yüzde 10. MHP zaten AKP ile ortak hareket ediyor. Yüzde 38 oyla ne yapabiliriz ki bizim amacımız yüzde 51 olmak. Ancak bu oyu alabilirsek başkanlık sisteminde söz hakkımız olur. Siyaseti koltuk için yapmadım. Milletvekili olmak da önemli değil; önemli olan torunlarımıza, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke bırakmak\" diye konuştu.

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

1957 yılında İzmir\'de doğan Aytun Çıray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden 1981 yılında mezun oldu. Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı 4 yıl boyunca 7 Sağlık Bakanı ile çalıştı. 1997 yılında kendi isteği ile istifa ederek müsteşarlık görevinden ayrıldı. Özel sektörde çeşitli şirketlerin yönetiminde yer alan Çıray, 1995 yılında DYP\'den milletvekili aday adayı oldu. 2002 seçimlerinde ANAP İzmir 2. sıradan aday gösterildi ancak parti baraj altında kalınca seçilemedi. Çıray, daha sonra Demokrat Parti‘ye geçti ve 2007 kongresinde Genel Başkan adayı oldu. TBMM 24. döneminde 2011 yılında CHP İzmir Milletvekili olarak seçilen Çıray, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen seçimlerde tekrar CHP İzmir milletvekili seçilen Çıray, Fransızca biliyor. Aytun Çıray, evli ve iki çocuk babası.

Haber:Elif DEMİRCİ/İZMİR, (DHA)

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Başkan Uğur\'dan istifa açıklaması yok

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, Amatör Spor Haftası\'yla ilgili katıldığı programda, istifasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanlarından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Edip Uğur, bugün, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün düzenlediği, Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtım ve Sporun EN\'leri ödül törenine katıldı. Ödül törenine, Balıkesir\'deki Amatör Spor kulüplerinin temsilcileri, branşlarında dereceye giren sporcular, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, daire müdürleri ve sporcular da katıldı. Amatör Spor Haftası nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu\'nda yapılan program öncesi DHA muhabirinin, \"İstifa ile ilgili bir açıklama yapacak mısınız\" sorusuna, \"Hayır\" diye yanıt verdi. Törende Amatör Spor Haftası\'yla ilgili konuşma yapan Başkan Uğur, merkezinde insanın olmadığı bir hizmet anlayışının başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi: \"Bizler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizi, tüm faaliyetlerimizi tasarlarken, bunu daima akılda tutuyor, planlarımızı daima bu şekilde yapıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Balıkesir\'i gelişmiş kentler seviyesine çıkartmak, yaşadığımız şehrin marka değerini yükseltmek için pek çok projeye imza atıyoruz. Şehrin geleceğine değer katacak vizyon projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz, Mahalle Ligi Futbol Turnuvamız, Türkiye çapında ses getiren, dikkatleri şehrimize çeken bir organizasyon ve marka haline geldi. Turnuvamızı, 20 ilçemizin tümünde, 12- 18 yaş arası gençlerimizin tümüne hitap eden dev bir turnuvaya, ciddi bir lige dönüştürdük. Toplamda 33 bin sporcuya ulaştık. Artık marka haline gelen turnuvamızın dördüncüsü, bu yıl da yoğun bir katılımla devam edecek. Geçtiğimiz yıl dağıtımını gerçekleştirdiğimiz 15 bin adet top, Balıkesir ilimizin tamamında toplam 712 okulumuza, Büyükşehir Belediyemiz tarafından ulaştırıldı. Bu yıl da alımı yapılan 25 bin adet futbol, basketbol ve voleybol topuyla, okullarımıza ve amatör spor küplerimize dağıttığımız top sayısı 40 bine ulaşacak. Yine amatör spor kulüplerine eşofman, sedye ve antrenman malzemelerini temin ettik. Biz bu hizmetleri günlük değil, kalıcı olarak planladık ve uyguluyoruz. Sadece malzeme değil; Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'na kalıcı bir bina yapımı için yer tahsisini de yaptık. Göreve geldiğimizden bugüne amatör spor kulüplerine yaptığımız yardımlar, Mahalle Ligi Futbol Turnuvası ve malzeme yardımlarıyla spora yaptığımız yatırım toplamda 8 milyon 527 bin liraya ulaştı. Bu yaz, 21 branşta yaz spor okulları açtık ve 5 binin üzerinde çocuğumuza spor yapma imkanını sağladık. Engelli çocuklarımızı da unutmadık. Geçtiğimiz tüm bir yıl boyunca her haftanın çarşamba günü spor yapmalarını sağladık. Biz sporu her alanda desteklemeye devam ediyoruz. Çünkü yaptığımız yatırımlar, biliyoruz ki malzemeden öte gençlerimize yani geleceğimizedir. Spor\'a ve sporcuya olan desteklerimiz tüm hızıyla devam edecek.\" Başkan Uğur ve Vali Yazıcı, başarılı sporculara ödüllerini verdikten sonra tören sona erdi. Başkan Uğur, tören sonrası Kurtdereli Spor Salonu\'ndan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkan Uğur spor salonuna geliyor

- Bir açıklama yapacak mısınız sorusuna \"Hayır\" yanıtını veriyor.

- Başkan Uğur sporun enleri ödül töreninde protokol tribününde

- Başkan uğur konuşuyor

-Uğur sporculara ödüllerini veriyor

- Başkan Uğur salondan ayrılıyor

- Törenden detay görüntüler

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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Kaplumbağa Tuki derbinin sonucunu bildi

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde derbi tahminleriyle tanınan \'Tuki\' adlı kaplumbağa Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonucunu da doğru tahmin etti.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi\'nde bulunan 97 yaşındaki \'Tuki\' isimli aldabra kaplumbağası derbi maçlarıyla ilgili yaptığı tahminlerle tanınıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi üzerinde takımların armalarının bulunduğu kutular Tuki\'nin önüne konuldu. Tuki önce Galatasaray\'ın bulunduğu kutuya doğru yönelse de daha sonra iki kutunun arasında durdu. Tuki iki kutunun arasında durunca derbide beraberlik olacağı yorumu yapıldı. Tuki, Galatasaray-Fenerbahçe maçını da doğru tahmin ederek, doğru tahmin sayısını 4\'e yükseltti. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, \"Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu Tuki yine bildi. Derbiler konusunda oldukça tecrübeli. Zaten 97 yaşında. Tabi bunlar şaka ama gerçekten bir şekilde derbileri doğru tahmin ediyor. Bunu yaparken önüne 2 tane kutu koyuyoruz. Kutunun içerisinde onun sevdiği besinlerden eşit miktarda var. Kutunun üstünü de ilgili takımların, rakip olan takımların logosu ile kaplıyoruz. Tuki hangisini seçerse o tahmini söylüyoruz. Bu güne kadarki 4\'üncü doğru tahminiydi. 2 kez beraberliği bildi. Bazen tercih yapmak istemiyor. 2 kutuya da gitmiyor, ortada duruyor. Israrla ortada duruyor. Biz de bu sonucu beraberlik olarak yorumluyoruz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin de berabere sonuçlanacağını doğru tahmin etti. Tuki\'nin bu özelliği bizi mutlu ediyor. Zaten ülke tarafından bilinen bir kaplumbağa. Çünkü ülkemizin en yaşlı kaplumbağası. Bakalım gelecek derbilerde bu tahminleri devam edecek mi? Biz de merakla bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaplumbağadan görüntü

-Gökmen Aydın ile röp.

Haber:Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DARICA(Kocaeli), (DHA)

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Adanalılar 4 bin yıllık granit heykeli geri istiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Üyesi Zülfikar İnönü Tümer, Adanalıların 4 bin yıllık granit heykeli geri istediğini vurguladı.

Adana sevdalıları Dr. Haluk Uygur ve Mehmet Emin Arıcı’nın çabalarıyla Newyork Metropolitan Müzesi’nde ‘Güney Anadolu Seksiyonu’nda sergilenmekte olan Satsneru isimli 30 santimetre boyundaki granit heykelin tamamen yasadışı yollardan Adana’dan kaçırıldığının kanıtlandığını vurgulayan, Uygur ve Arıcı’nın eserin geri getirilmesi için binlerce imza topladığını kaydeden Tümer, TBMM Komisyonu’nda konuyu dile getirdi.

BİNLERCE İMZA TOPLANDI

1921 yılında yayınlanan Newyork Metropolitan Müzesi’nin bir yayınında heykelciğin günümüzde Tepebağ Ortaokulu olarak bilinen binanın temel kazısı sonucu 1882 yılında bulunduğu ve patates çuvalları içinde bir gemiye konularak kaçırıldığı bilgisi verildiğini kaydeden Tümer, Adanalıların tarihi değerine sahip çıktığını ve binlerce imza topladığını vurguladı. Yapılan testlerde 4 bin yıllık bir tarihi olduğu anlaşılan heykelin Adana’ya geri getirilmesinin yasadışı bir kazıyla çıkarılmış olması ve yasadışı bir yolla yurtdışına kaçırılmış olması nedeniyle hukuken sağlanabileceğine dikkat çeken Tümer, “Heykelin 4 bin yıllık yaşı göz önüne alınırsa, kentimizin tarihi açısından ne kadar önemli olduğu da görülür. İmza toplayan tüm hemşehrilerimiz gibi biz de yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesini istiyoruz. Bu konuda kurulan meclis araştırma komisyonunda elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğizö dedi. Toplantıda kaçak kazılara da işaret eden Tümer, bütün arkeolojik eserlerin devlet malı olduğunu, kaçak kazı gerçekleştirenlerin buldukları tarihi eserleri gelişigüzel satmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin milli değerlerini korumaya kendi içerisinden başlaması gerektiğini aksi halde yurtdışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesinde büyük sıkıntı yaşayacağını belirten Tümer, arkeolojik eserlerin bir meta halinden çıkarılmasının şart olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Haluk Uygur\'un konuşması

- Mehmet Emin Arıcı\'nın konuşması

-Toplu görüntü

- Heykelin görüntüsü

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Haber-Kamera:Murat KİBRİTOĞLU-ADANA, (DHA)