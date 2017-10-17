DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞIRNAK\'TA KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: KURTARILAN 7 İŞÇİDEN 4\'Ü YAŞAMINI YİTİRDİ, 1 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

ŞIRNAK\'ta, Kömür Ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu Kömür Ocağında meydana gelen göçük altında kalan 8 işçiden 7\'si çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, 1 işçiyi arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnak ile Cizre arasında bulunan Cudi dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesindeki 3 nolu açık kömür ocağında bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Haber alınması üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin yardım ettiği kurtarma çalışmalarında, 7 işçi çıkarılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne sevkedildi. Göçük altında kalan 1 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Vali Mehmet Aktaş, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım arama çalışmalarının devam ettiği göçük alanına gelerek yetikililerden bilgi aldı. Bölgeye sevkedilen jandarma ekipleri de çevrede sıkı güvenlik önlemi aldı.

4 İŞÇİ ÖLDÜ



Şırnak\' ta kömür ocağındaki göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 7 işçiden 4\' ü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

Görüntü Dökümü

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-Çevrede bekleyen kalabalık

-Göçük alanında arama çalışmaları

-Vali Aktaş ve beraberindekilerin alana gelmesi

-Alınan güvenlik önlemleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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2)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, OSMANİYE\'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın cenazesi memleketi Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Furkan Aydın\'ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi\'ndeki ailesinin bulunduğu eve getirildi. Aydın\'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bahçe İlçesi Merkez Ağcabey Camii önündeki alana götürüldü. Burada annesi Ayşe ve Sibel Aydın tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Aydın oğlunun fotoğrafına sarılarak öptükten sonra, \"Oğlum çok akıllıydı. Kurban olurdum ben ona\" diye ağıt yaktı. Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu\'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit asker götürüldüğü ilçeye bağlı Yaylalık Köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, Suat Önal, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Adana 6\'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda kişi katıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İbrahim EMÜL- Özay DOĞAN/BAHÇE (Osmaniye), (DHA)

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3)AK PARTİ\'Lİ FİLİZ\'DEN \'MÜFTÜLERE RESMİ NİKAH YETKİSİ\' AÇIKLAMASI: KADINLARIMIZIN LEHİNE BİR DEĞİŞİKLİK

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye ilişkin \"Ülkenin bir gerçeği dikkate alınarak, toplumumuzun birçoğunun uyguladığı bir gelenek olan resmi nikahtan sonra imam nikahı tabir edilen durumu ya da resmi nikah yapılmaksızın doğrudan imam nikahı kıyarak, kayıt dışı durumu ortadan kaldıran, kadınlarımızın lehine düzenleme yapan bir değişikliktir\" dedi.AK Parti\'li İl Başkanı Filiz, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi tanıyan yasa tasarısıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ortaya atılan iddialarla milletin kafasının bulandırılmaya çalışıldığını savunan Filiz, şöyle devam etti:

\"Eğer müftünün nikah kıyması laikliğe aykırı ise müftünün memurluğu niye laikliğe aykırı değil? Hükümetimiz sosyoloji ve tarihsel derinliği dikkate alarak bir düzleme yapmak istemekte ve bu düzenlemeye de karşı cepheler her zaman olduğu gibi milletimizin yapısından uzak farklı niyetlerle toplumun iradesini fesada uğratma çabası içerisindedir. Evet devletimiz laiktir. Kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, din ve vicdan hürriyetinin hangi dine hangi inanca sahip olursa olsun, bu hakların güvencesi gerekli yasal mevzuat içinde koruma altındadır. O nedenle, son günlerde müftülerin de resmi nikah kıyması yasal düzenlemesine karşı yükselen sesler yersiz ve her zaman olduğu gibi milletimizin kafasını bulandırma noktasındadır.\"

Düzenlemenin, kadınların lehine olduğunu kaydeden AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz, \"Ülkenin bir gerçeği dikkate alınarak, toplumumuzun birçoğunun uyguladığı bir gelenek olan resmi nikahtan sonra imam nikahı tabir edilen durumu ya da resmi nikah yapılmaksızın doğrudan imam nikahı kıyarak, kayıt dışı durumu ortadan kaldıran, kadınlarımızın lehine düzenleme yapan bir değişikliktir. Kaldı ki bu, herkesi müftülere nikah kıymaya zorlayan bir düzenleme değildir. İsteyen müftüye gidip kıydırır, isteyen muhtara gider kıydırır, isteyen belediye başkanına gider kıydırır\" dedi.

DENİZLİ/DHA

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4)GAZİANTEP\'TE İŞYERİNDE PATLAMA: 2 YARALI

GAZİANTEP\'te, endüstriyel mutfak servisinde klimaya gaz doldurulurken meydana gelen patlamada, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Musa Taş\'a ait endüstriyel cihaz servisinde tamir edilen klimaya gaz doldurulduğu sırada oksijen tüpünün hortumunun yerinden çıkmasıyla patlama meydana geldi. İşyerinin camlarının kırıldığı patlamada, Musa Taş ile yanında çalışan akrabası Ömer Taş yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını söndürürken, yaralılar ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- İşyerinin kırılan camları

- İtfaiye ekipleri

- İşyerindeki duman

- Patlayan oksijen tüpü

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 79 MB

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5)ARIZALANAN MİNİBÜSÜ AYAKLARIYLA İTTİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, otomobilin ön kaputunda yatan bir kişi, arızalı minibüsü ayakları ile iterek tamire götürdü.

Potbaşı Mahallesi\'nde arızalanan bir minibüs, tamir için aynı mahalledeki sanayi sitesine ilginç bir yöntemle götürüldü. Vitesi boşa alınan minibüs, arkadaki otomobilin ön kaputuna yatan bir kişinin ayaklarıyla itmesiyle hareket ettirildi. Minibüs, bu şekilde sanayi sitesine kadar götürüldü. Minibüsün, çekme halatı yerine arkada hareket halindeki otomobilin kaputundaki kişinin ayaklarıyla itilerek hareket ettirilmesi cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsü itme anı cep telefonu görüntüsü

Süre: (11 sn) Boyut: (6 MB)

Haber: Özge CERRAH/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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6)19 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ELAZIĞ merkezli 6 ilde düzenlenen, Fetullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli Elazığ\'daki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY\'ye yönelik 6 ilde düzenlediği operasyonda, daha önceden örgütün gizli haberleşme programı ByLocku kullandıkları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ merkez, Sivas, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Artvin\'de eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 şüpheli, Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadeleri tamamlanmasının ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Elazığ adliyesinden genel görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, (DHA)-

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7)MARKETTEN SİGARALARI ÇALDILAR

ADAPAZARI\'nda, gece markete giren hırsızlar raflarda bulunan sigaraları ve kasadaki 900 TL\'yi çaldı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saat 04.00 sıralarında, Adapazarı Maltepe Mahallesi Taner Sokak\'ta bulunan marketin kapısını zorlayan 3 kişi kapıyı açtı. Bir kişi markete girerken, 2 kişi ise dışarıda bekledi. İçeri giren hırsız raflarda bulunan yaklaşık 2 bin TL değerindeki sigaraları ve kasada bulunan 900 TL\'yi çaldı. Sabah iş yerine gelen market sahibinin şikayeti üzerine polis güvenlik kameraları kaydını inceleyerek, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası kayıtları

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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8)ANTALYA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ANTALYA\'da düzenlenen 4 operasyonda 1.5 kilo eroin, 90 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucudan elde edilmiş 10 bin lira ele geçirildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki takibin ardından Yeşildere ve Habibler mahallelerinde eş zamanlı 4 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Ü.D. ve N.D. adlı çiftin yanı sıra, O.K., M.Ş., Z.K., B.H., N.Ç. ve V.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramalarda 1.5 kilo eroin, 90 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 56 fişek ve uyuşturucudan elde edilmiş 10 bin lira ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, \'uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin araçtan inlemeleri

-Polis eşliğinde hastaneye girmeleri

-Hastaneden çıkışları

-Çiftin hastaneden çıkması

-Birlikte ekip arabasına yürümeleri

-Ekip araçlarının hareket etmesi

\'46 MB 46 SN\'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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9)ÖZGECANLAR DERNEĞİNİN FESHEDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan\'ın adına kurulan Özgecanlar Derneği\'nin, aile ile dernek yönetimi arasındaki gerilimin ardından kapanmasına karar verildi. Kentte bir süreden bu yana gündemi meşgul eden Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan ile Özgecanlar Derneği eski Başkanı Hediye Dalğıç arasında uzlaşma sağlandı. İki taraf el sıkışarak derneğin feshedileceğini açıkladı. Karşılıklı iddialar ve ardından suç duyurusunda bulanan Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan ile Hediye Dalğıç, Mersin Gazeteciler Cemiyeti\'nde gazetecilerin karşısına çıktı. İlk olarak söz alan Yaşasın Aslan, derneği fesih etme kararı aldıklarını açıkladı. Aslan, şöyle dedi: \"Bizlerin uzlaştığı en önemli mesele Özgecan Aslan isminin kıymetidir. Özgecan Aslan ismini gölgelememek amacıyla bir araya gelerek aramızdaki tartışmaların sona erdirilmesi konusunda uzlaşmaya vardık. Karşılıklı olarak iddialarımızdan vazgeçmeye karar verdik. Hediye Hanım hakkındaki tüm iddialarımızdan vazgeçtik. Hali hazır yönetim kurulunun istifasının ardından derneğimiz yeni bir yönetim kurulu oluşturmuştur. Bu yönetim kurulu da tüzüğümüz gereği yakın bir zamanda genel kurula gidecek ve derneğin fesih işlemlerini başlatacaktır\" dedi.

Dernekler Masası raporunu gösteren Hediye Dalğıç ise şöyle konuştu:

\"Benim söyleyecek bir şeyim yok. Dernekler Masası\'na inceleme talep etmiştik ve sonuçlar geldi. Derneğimiz kamu yararına çalışmıştır. En ufak bir yanlışı yoktur. Ters giden bir şey olmamıştır. Öncelikle bir anne olarak Özgecan\'a çok değer verdim. Ailenin acısını ilk günden bu yana paylaştım. Herhalde bazı yanlış yönlendirmeler yüzünden talihsiz bir açıklama yapıldı. Bunlarla bizim ne dernek, ne şahıs, ne de Aslan Ailesi olarak ilgimiz yok. Bunlar bize yakışmayacak şeylerdir. Dernekten istifa etmiştim zaten. 5 bin kadına istihdam garantisi veren SODES projesi askıda kaldı, en çok üzüldüğüm konu bu oldu.\"Konuşmaların ardından ikili el sıkışarak birbirleri hakkında verdikleri suç duyurularını çektiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Gazeteciler Cemiyetinin tabelası

- Yaşasın Aslan ve Hediye Dalğıç aynı masada

- Yaşasın Aslan\'ın açıklaması

- Hediye Dalğıç\'ın açıklaması

- İkili el sıkışırken

- Özgecanlar Derneğinin görüntüleri

SÜRE: 03\'08\" BOYUT: 100.09 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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10)ASKERİ YASAK BÖLGEDE YAKALANAN SURİYELİ TUTUKLANDI



-EDİRNE\'nin Meriç İlçesi\'ne bağlı Kadıdondurma Köyü\'nde jandarma ekipleri tarafından 1\'inci Derece Askeri Yasak Bölge\'de yakalanan Suriye uyruklu 18 yaşındaki A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kadıdondurma Köyü\'nde devriye görevi yaptığı sırada Suriyeli A.M.\'yi, 1\'inci Derece Askeri Yasak Bölge\'de yakalayarak, gözaltına aldı. A.M.\'nin \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan kaydı olduğu ve yurt dışına çıkma yasağı bulunduğu tespit edildi. A.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Ünsal YÜCEL/MERİÇ(Edirne),(DHA

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