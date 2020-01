DHA YURT BÜLTENİ-13

Ergani\'deki mühimmat deposu yakınında çıkan yangın, kontrol altında



DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde bulunan 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'na ait mühimmat deposu yakınlarında yangın çıktı. Bölgeye Diyarbakır merkezle Ergani\'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler, depo sahasına sıçramadan kontrol altına alındı.

Ergani ile Çermik ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde yer alan, Diyarbakır\'daki 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'na ait Mühimmat Bölük Komutanlığı sahası yakınlarındaki dere yağında yangın çıktı. Ot ve kamışların tutuşmasıyla saat 16.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Önce Ergani\'den daha sonra Diyarbakır merkezden alevlere müdahale etmek üzere ekipler, olay yerine geldi. İtfaiye erleri, yangının mühimmat depolarının bulunduğu sahaya sıçramaması için alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik güçleri de bölgede tedbir aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Diyarbakır Valiliği\'nden yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Yangının, iddia edildiği gibi 52\'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı\'nda meydana gelmediği belirtilen valilik açıklamasında, \"Askeri alanın dışında, tarlada meydana gelen anız yangınından ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından ivedilikle müdahale edilerek, yangın, söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. 52\'nci Mühimmat Birlik Komutanlığı\'yla ilgili herhangi bir olumsuzluk, söz konusu değildir\" denildi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yerinden fotoğraflar

Haber: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)

============================================

Tunceli\'de PKK operasyonu: 6 gözaltı



TUNCELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü PKK soruşturması kapsamında, aralarında DBP Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek\'in de bulunduğu 6 kişi, gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin kent merkezi ile Hozat İlçesi\'nde eş zamanlı olarak düzenledikleri operasyonda, \'terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları\' iddiasıyla evlerinde yapılan aramalar sonucunda, 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan DBP Hozat İl Genel Meclis Üyesi Zeynel Örnek ve 5 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Haber: TUNCELİ, (DHA)

============================================

Erzurum\'da PKK sığınağı ve mühimmatı ele geçirildi



ERZURUM İl Jandarma Komutanlı ekipleri, Karayazı İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mühimmat ele geçirdi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu, Karayazı bölgesi dağlık alanında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınağın bulunduğu bildirildi. Sığınakta yapılan aramada; çuvalların içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 5 ayrı parça halinde 500 metre uzunluğunda kablo, 3 adet kalem pil, 1 adet kablolu soket, terör örgütü mensuplarına ait 2 adet fotoğraf, 1 adet telefon listesi, 3 adet SIM kart bloğu, 1 adet lehim makinesi, 1 adet piknik tüp, muhtelif mutfak eşyası ele geçirildi.

Haber: ERZURUM, (DHA)

============================================

Viranşehir\'de arazi kavgası: 2 ölü

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfekle vurulan amca çocukları 41 yaşındaki Ramazan Gülümser ile 39 yaşındaki Fadıl Gülümser yaşamlarını yitirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Gülümser ile Timur ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Olay sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan amca çocukları Ramazan ile Fadıl Gülümser yaralandı. Yaralı kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen amca çocukları, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi. Kuzenlerin cesetleri otopsi için morga konulurken, olayı haber alan Gülümser Ailesi\'nin yakınları hastaneye akın etti. Olay yeri ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, tüfeği ateşleyen kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Viranşehir Devlet Hastanesi

- Ölenlerin yakınları

- Morg önü

- Güvenlik önlemleri

- Cenazelerin alınması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 195 MB

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA,(DHA)

=============================================

Gaziantep\'te 13 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP\'te, polis tarafından iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kilo esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira para ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezindeki iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Narkotik dedektör köpeği \'Badi\'nin de kullanıldığı operasyonda çeşitli adresler, didik didik arandı. Yapılan aramada 2 siyah poşet içerisinde toplam 13 kilo esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 lira para ve ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve paraya el konulurken, M.D. ve S.D. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------------

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera:GAZİANTEP,(DHA)

=============================================

Otomobilin gösterge panelinden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP\'te, polis tarafından durdurularak aranan otomobilin gösterge paneline gizlenmiş 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Otoyolda kontrol noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, Ü.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği \'Badi\'nin de kullanıldığı aramada, aracın gösterge panelinin altına gizlenmiş folyolara sarılı halde 3 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, sürücü Ü.K. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Durdurulan otomobil

- Otomobilde arama yapılması

- Narkotik köpeği

- Bulunan uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera:GAZİANTEP,(DHA)

=============================================

Köpek yüzünden çıkan komşu tartışmasında 100 kilo mama ile uzlaşıldı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, sokak köpekleri yüzünden tartıştığı komşusu Gülşah Kurt tarafından savcılığa şikayet edilen Süleyman Can, 100 kilo kedi ve köpek maması karşılığında uzlaşmayı kabul etti. Satın aldığı mamaları, Kurt\'un evine teslim etti.

Gökpınar Mahallesinde yaşayan emekli servis şoförü Süleyman Can, kendisiyle aynı sokakta yaşayan ve evinde sokak hayvanlarına bakan Gülşah Kurt ile tartışma yaşadı. Köpekler yüzünden sokaktan geçemediğini iddia eden Süleyman Can, köpeklerin sahibi Gülşah Kurt ile tartıştı. Tartışma sonrası Gülşah Kurt, mahkemeye başvurdu. Denizli 1. Aile Mahkemesi\'nde açılan davada, Gülşah Kurt\'a 1 ay koruma, Süleyman Can\'a ise 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. İki komşu arasında sokak köpekleri yüzünden tekrar tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kurt, komşusu Can\'dan hakaret, taciz ve sokak hayvanlarına saldırdığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan savcılık, iki komşuya uzlaşmalarını önerdi. Gülşah Kurt, uzlaşma şartı olarak komşusu Süleyman Kurt\'un evindeki sokak köpekleri ve kedileri için mama almasını istedi. Can da uzlaşmada teklifi kabul etti. Süleyman Can, Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü olan 3 Ekim\'de, 6 çuval köpek maması, 6 paket de kedi maması alarak, Gülşah Kurt\'un evine teslim etti. Ekmek almaya giderken sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Süleyman Can, \"Bakkal ekmek almaya giderken, köpekler saldırdı. Uzaklaştırmaya çalışırken, köpeklere bakan kadın geldi. Ben de ona köpekleri bağlamasını söyledim. O da bana hakaret etti. Benim hakaret ettiğimi köpeklere saldırdığımı iddia edip, polis çağırmış. 15 günde bir beni şikayet etmiş, hiçbir şey yapmadığım halde. Benim köpeklere saldırdığımı, hakaret ettiğimi, taciz ettiğimi iddia etmiş. Kendisi bana hakaret ediyor, tahrik ediyor. Hatta üzerine araba sürdüğümü bile söylemiş, ancak kamera kayıtlarında böyle bir olay bulunamadı. Yapmadığım şeylerle beni suçluyor. Bana el hareketleri yapıyor. En son yine şikayet etmiş, uzlaşmaya gittik. Benden 100 kilo köpek ve kedi maması istedi. Ben de uzlaşmada kabul ettim. Aldığım mamaları gidip, teslim ettim. Sonra yine beni tahrik etmek için geliyor \'Eşek gibi mama aldırdım\' diyor. Benim de hayvanlarım var. Ben de hayvanları seviyorum ama bu kadının yaptığı ticaret, benim aldığım mamaları satıyor\" dedi. Gülşah Kurt ise, komşusu Süleyman Can\'ın evinde baktığı sokak hayvanlarına saldırdığını iddia ederek, \"Önce baktığım hayvanlara saldırdı, sonra bana saldırmaya ve hakaret etmeye başladı. Bende yasal hakkımı kullandım. Önce koruma kararı çıktı ardından kendisine uzaklaştırma verildi. Kararı ihlal ettiği için tekrar şikayetçi oldum. Uzlaşma heyetine gitmeyi kabul ettim. Kendisinden 150 kilogram mama istedim ancak 100 kilogramda anlaştık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Süleyman Can\'dan görüntüler

- Can\'ın konuşması

- Can \'dan sokakta görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

============================================

Çamlıbel Beldesi, 1944 yılında alınan ilçelik hakkını geri istiyor

TOKAT\'ta merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi 1944 yılında ellerinden alınan ilçe hakkının geri verilmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Adem Akgül, Çamlıbel’in tekrar ilçe olması çalışma başlattıklarını ve iade itibari için mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde 1923 yılında yaşanan deprem sonrası ilçede bulunan resmi kurumlar eski ismi Artova olan Çamlıbel\'e taşındı.1923’ten 1944\'e ilçe olarak devam etti. Ancak iddiaya göre 1944 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ziyaretleri sırasında yöre halkı kendisine tepki gösterdi. Bunun üzerine iddiaya göre Cumhurbaşkanı İnönü\'nun talmatı üzerine dönemin Tokat Valisi İzzet’in Çağpar, Çamlıbel\'e 20 kilometre mesafedeki Kızılca köyünün adını Artova olarak değiştirerek ilçe yaptı. Eski ismi Artova olan ilçe ise beldeye dönüştürülerek Çamlıbel ismi verildi. Bugün bir açıklama yapan Çamlıbel Beldesi Belediye Başkanı Adem Akgül, geçmişte yaşanan bu haksızlığı ortadan kaldırmak için girişimlere başladıklarını duyurdu.

\'İADE-İ İTİBARINI TALEP EDİYORUZ\'

Çamlıbel Belediye Başkanı AK Partili Adem Akgül, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 1944 yılında o zaman ilçe olan beldelerini ziyaret ettiğini belirterek, \"İnönü\'nün, Avrupalılaşma modelinden bahsetmesi üzerine yöre halkımızın aşırı tepkisiyle karşılaşmış ve dönemin Tokat Valisi İzzettin Çağpar’a talimat vererek hiçbir sebep göstermeksizin fevri ve kişisel olarak yöre halkını cezalandırırcasına 1 Haziran 1944 tarihinde Kızılca köyü adı Artova olarak değiştirilerek ilçe yapılmış. Beldemizin jeopolitik konumu, çevre köylere hitap eden merkezi durumuna, tarihi geçmişine ve yöre halkının tüm tepkilerine rağmen ilçeliği elinden alınmış. Kızılca köyüne ilçemizin ismi, tarihi ve arşivleri taşınmış. Bütün bu bilgiler ışığında haksız olarak ilçeliği elinden alınan beldemizin tekrar ilçe yapılmasını, yani iadei-i itibarını talep ediyoruz\" dedi.

\'DAVA AÇACAĞIZ\'

Başkan Akgül, ellerinde bilgi ve dökümanlarla birlikte önümüzdeki günlerde Tokat Adliyesi’ne giderek dava açacakların ve yargı sürecini başlatacaklarını ifade ederek, \"Zamanın idarecisi olarak biz İsmet İnönü\'ye biz bu konuda dava açacağız. İsmet İnönü ve onun talimatıyla dönemin valisi bizi cezalandırmıştır. Bu nedenle İsmet İnönü ve İzzettin Çağpar beye dava açacağız. Hakkımızı arayacağız\" şekliden konuştu.

Ancak hukukçular, hayatta omayan kişiler hnakkında dava açılamayacağını, sadece idare hakkında dava açılabileceğini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Beldeden görüntüler

-Belediye Başkanının açıklaması

-Detaylar

(224 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)