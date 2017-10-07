DHA YURT BÜLTENİ-13

Manavgat\'ta tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (2)- YENİDEN

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde Alman turistleri taşıyan tur minibüsü yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkıp refüje devrildi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyenh 3 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı.

Antalya Havalimanı\'ndan aldığı Alman turistleri alan Ömer A., saat 15.00 sıralarında yönetimindeki 02 DB 595 plakalı minibüsle Manavgat\'a bağlı Çolaklı Mahallesi\'ndeki kavşağa gelirken yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs ters dönerek refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra durdu. Minibüsün hurdaya döndüğü kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye kaza kırım ekibi aracı keserek yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kazada kimliği henüz açıklanmayan 3 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralananlardan birinin 1 yaşında olduğu belirtildi. Ölenlerin cenazeleri kaza yerinde yapılan inceleme sonucu Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Minibüs sürücüsü Ömer A., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Kaza yerinden görüntüler

- İtfaiye ekibinin minibüsteki eşyaları çıkarması

- Olay yeri inceleme ekibinin ölen kişiyi incelemesi

- Ölen turistin cenaze aracına alınması

- Kazayı izleyen vatandaşlar

- Gözaltına alınan sürücünün jandarma aracıyla olay yerinden götürülmesi

- Jandarmanın kazayı izleyen vatandaşları uyarması

- Trafiğin kontrollü olarak verilmesi

48 MB /// 01,31

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

=========================================

Elazığ\'da, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR eve girdi

ELAZIĞ-Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki TIR, yol kenarındaki bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada, TIR sürücüsü yaralandı. Şans eseri evde kimsenin olmaması, faciayı önledi.

Kaza Elazığ Malatya karayolu 25\'inci kilometrede meydana geldi. Malatya istikametine seyir halinde olan Mehmet Aslantaş\'ın kullandığı 44 PS 466 plakalı TIR, saat 15.30 sıralarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir eve çarparak, evin içine girdi. Çarpma sonucu evin içine giren TIR sürücüsü, araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 45 dakika süren çalışmasının ardından, TIR içinde sıkışan sürücü Mehmet Aslantaş, çıkartılarak, sedye ile ambulansa konulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. TIR\'ın girdiği evin Mustafa Ayçiçek\'e ait olduğu ve kazadan kısa bir süre önce evden çıktığı öğrenildi. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Yol kenarındaki eve giren TIR

-TIR\'da sıkışan sürücüyü çıkarma çalışması

-Yoldan geçen araçlar

-Sürücünün TIR\'dan çıkarılması

-Evin damına çıkarılan sürücü, daha sonra sedye ile ambulonsa taşınırken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ,(DHA)

==========================================

Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

BOLU\'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde (AİBÜ) bölüm sekreteri olan olan 39 yaşındaki Özgür Yıldız, boşanma aşamasında olduğu eşi 35 yaşındaki Gonca Yıldız\'ı bıçaklayarak öldürüp aynı bıçağı kalbine saplayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kalıcı Konutlar Yaşamkent Mahallesi\'nde Gonca Yıldız\'ın yaşadığı evde meydana geldi. 2 çocuk sahibi çift, iddiaya göre geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi ve evlerini ayırdı. AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölüm Sekreteri olan Özgür Yıldız, dün Aile Mahkemesi\'ndeki boşanma duruşması ardından bugün konuşmak için eşinin evine gitti. Çıkan tartışmada Özgür Yıldız, eşi Gonca Yıldız\'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kalbine saplayarak intihar etti. Gonca Yıldız, ağır yaralı halde telefonla akrabasını arayarak eşinin kendisini bıçakladığını söyledi. Akrabasının haber vermesi üzerine polis ekipleri eve sevk edildi. 1\'nci kattaki eve mutfak balkonundan giren polisler kapıyı açtı. İçeriye giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yıldız çiftinin öldüğü belirlendi. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Gonca Yıldız ile Özgür Yıldız\'ın cesetleri, Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı incelemeden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. 15 yaşında kız ve 1.5 yaşında erkek çocukları olan çiftin uzun süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Polisin camdan eve girmesi

-112 Acil ekipleri

-Polisler

-Evin önünde toplananlar

-Boş tabutları eve götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Delil poşetleri

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)

==========================================

Başkasının yerine sınava giren 2 kişi gözaltında

ADIYAMAN\'da, bugün yapılan motorlu taşıtlar sürücü kursu sınavına başkasının yerine girdiği öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Petrolleri Ortaokulu\'nda yapılan sınava sahte belgelerle başkasının yerine girdiği belirlenen isimleri açıklanmayan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, polis bu kişileri, yerlerine sınava sokan kişilerin de bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Polis aracının gelişi

- Şüpheliler araçtan indirilmesi

- Şüpheliler acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

=========================================

Fıstık hırsızlığından serbest kaldılar, motosiklet çalınca tutuklandılar

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde 2 gün önce fıstık çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi, motosiklet çalınca tutuklandı.

Olay, geçen Çarşamba günü Köseceli Belde\'sinde meydana geldi. Tarlada çaldıkları iddia edilen 200 kilo Antepfıstığı ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alınan Bahri A. ve Bekir Ö., savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler, serbest kaldıktan sonra plakası öğrenilemeyen bir motosikleti çalıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamera kayıtlarından motosikleti çaldıkları belirlenen Bahri A. ve Bekir Ö., saklandıkları bir evde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, bu kez çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Polis aracının adliyeye gelişi

- Hırsızlık zanlılarının araçtan indirilmesi

- Hırsızlık zanlılarının adliyeye çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

==========================================

Antalya\'da kadın çiftçiler yarıştı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışması\'nda Gazipaşa\'dan Güler Kaptanoğlu birinci oldu. Kaptanoğlu, birinci olduğu açıklandığında gözyaşlarını tutamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Çiftçiler Yarışması\'nın finali, Antalya Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu\'nda yapıldı. Kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak, günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktiviteyle buluşturulmalarını sağlamak amacıyla bu yıl 2\'ncisi düzenlenen yarışmaya Antalya\'nın 18 ilçesinden 133 kadın çiftçi kadın katıldı. İlçe etaplarının sonunda finalde, Elmalı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Muratpaşa ilçelerinin finalistleri yarıştı. Yarışmanın finalini Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ve eşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Özlü ile çok sayıda davetli izledi. Finale yükselen 8 ilçe birincisi kadına ise 15 soru yöneltildi. 15 soru neticesinde 90 puanla Gazipaşa\'dan Güler Kaptanoğlu birinci oldu. Yedek sorular kısmında 80\'er puanlı Finike\'den Hacer Kılbacak ikinci, Elmalı\'dan Şerife Özkaya ise üçüncü oldu.

TOPLAM 60 BİN TL ÖDÜL

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nde yarışmacılara toplamda 60 bin TL ödül dağıtıldı. Finalde Antalya\'nın en bilgili üç kadın çiftçisine ise ödüllerini Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve müsteşar yardımcısı Nihat Özlü verdi. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye de 7 bin 500 TL ödül verilirken, finale kalan ve dereceye giremeyen diğer yarışmacılara da 1000\'er TL mansiyon ödülü verildi. ÇİFTÇİLİĞİN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEYECEK

Yarışmada konuşan Vali Münir Karaloğlu, tarım ve çiftçiliğin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, “İlk insandan bugüne kadar çiftçilik insanlık tarihin en önemli mesleği ve hiç yok olmayacak, insanlık var oldukça kıyamete kadar da devam edecek önemli bir meslek. Bugün dünyanın gelecekteki en büyük problemi de güvenli gıda ve sağlıklı beslenme. Şu anda üzerinde en çok konuşulan meseleler bunlar. Onun için çiftçilik ve tarım sektörünün hiç bir zaman modası geçmeyecek, hep tarımı konuşuyor olacağız\" dedi. Bir kadın çiftçinin hem anne hem evini çekip çeviren kişi hem de toprakta ağır bir çalışma yapan işçi demek olduğunu belirten Menderes Türel ise \"Türkiye\'de yediğimiz ekmekte, yemekte kadın çiftçilerimizin büyük emeği ve hakkı vardır. Anadolu\'da kadın sadece evde yemek pişiden kişi değildir, aynı zamanda ailenin temel direğidir. Artık kadınlarımız daha fazla okumakta, meslek sahibi olmakta, kendi şirketlerini kurmakta ve Türkiye\'yi daha da ileriye götürmektedir. Biz kadın kardeşlerimizin her alanda yanında olacağız, onları koruyacağız ve destekleyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Salondan ve katılıcılardan detay görüntü

-Vali ve belediye başkanın\'dan detay görüntü

-Belediye Başkanı Menderes Türel\'in konuşması

-Vali Münir Karaloğlu\'nun konuşması

-Yarışmadan detay görüntü

-Birinci olan yarışmacının sevinci

-Sırası ile birici,ikinci,üçüncü yarışmacılara ödüllerin verilmesi

215 MB // 05.28\"

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)