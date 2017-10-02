DHA YURT BÜLTENİ-13

Barzani\'den Kerkük\'e süpriz ziyaret



IRAK Bölgesel Kürt Yönetim\'inin Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumdan sonra ilk ziyaretini Kerkük\'e yaptı. Barzani, Kerkük\'te kentin güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.

Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumundan sonra, Barzani referandumda en çok tartışılan yerlerin başında gelen Kerkük\'e süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kerkük\'te Barzani\'yi, Irak kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) 1\'inci Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı olan Kosret Resul ve diğer yetkililer karşıladı. Ziyareti kapsamında IKYB\'nin Kerkük teşkilatını ziyaret eden Mesut Barzani burada Kerkük\'ün güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.

Haber: ERBİL, (DHA)

=========================================

Söke\'de çırçır fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı /EK (Görüntü Ekiyle Yeniden)



1 İŞÇİ ÖLDÜ

Aydın Söke İlçesi\'ndeki çırçır fabrikasında, bakımı yapılan yağ kazanın patlaması sonucu, işçi Erol Fidan yaşamını yitirdi. Fidan\'ın patlamanın şiddetiyle cesedinin parçalandığı belirlendi. Jandarma, tesisin çevresindeki geniş bir alanda ceset parçaları topladı.

Öte yandan faciada yaralanan işçiler Hüseyin Coşkunel, Rıfat Solmaz ve Çağlar Çay\'ın tedavilerinin ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'nde sürdüğü bildirildi. Yaralılardan Çay\'ın durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Patlamanın yaşandığı çırçır fabrikasından görüntü

-Jandarmanın tesisin çevresindeki geniş alanda ceset parçamarı toplaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), (DHA)

==========================================

Denizlili \'Mavi Marmara\' gazisinden 260 bin liralık dava

DENİZLİ\'de yaşayan emekli işçi Zeki Kaya, İsrail\'de yaşanan Mavi Marmara olayında maddi ve manevi kayba uğradığı iddiasıyla avukatı aracılığıyla 260 bin liralık tazminat davası açtı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından İsrail\'in ölenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemesi ve Türkiye ile imzalanan usul anlaşması nedeniyle davası Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı aleyhine açan Zeki Kaya, \"10 şehit ailesine dağıtıldı, fakat 56 yaralı ve mağdurlara para verilmedi. Hükümetten gelen avukatların sözlerine göre mağdur olan insanlar, Maliye adını istediği şehirde dava açabilir dediler. Biz de kendi zararlarımızı karşılamak için dava açtık\" dedi.

Merkezefendi Mahallesi\'nde yaşayan emekli işçi 4 çocuk babası Zeki Kaya, 31 Mayıs 2010\'da meydana gelen Mavi Marmara olayında yaralandı. Gemiye müdahale eden İsrail askerleri tarafından dipçikle darp edilen ve sırtında yaralanma meydana gelen Kaya, Türkiye ile İsrail arasında 2016 yılı Haziran ayında imzalanan tazminata ilişkin usul anlaşmasının ardından maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için tazminat davası açtı.

260 BİN LİRALIK DAVA

İsrail\'le normalleşme mutabakatı çerçevesinde imzalanan anlaşmayla 20 milyon dolarlık tazminat karşılığı Tel Aviv\'e açılan davalar düşürülünce, Mavi Marmara\'yla ilgili açılacak davalarda davalı taraf Türkiye oldu. Olayda yaralanan Zeki Kaya, İsrail\'le yapılan anlaşmanın ardından yaralılara ve olayda zarar görenlere tazminat ödenmeyince, mahkemenin yolunu tuttu. Kaya, Maliye Bakanlığı aleyhine 260 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mavi Marmara olayında ilk kez kendi ülkesine dava açan kişi olan Kaya, Türkiye\'yi değil Maliye\'yi dava ettiğini söyledi. Mavi Marmara gemisinde 3 gün gözaltında tutulan, bilgisayarı ve üzerindeki paralara el konulan Kaya, Türkiye\'ye döndükten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından muayene edildi ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, majör depresyon raporu aldı. Avukatı Abdullah Sığınç tarafından Denizli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde açılan davada 10 bin lira maddi, 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.

\"SIRTIMA DİPÇİKLE VURDULAR, YARA AÇILDI\"

Yaşadığı olayları anlatan Kaya, \"Mavi Marmara gemisiyle Gazze\'deki mazlumlara yardım götürmek amacıyla yola çıktık. İsrail devleti uluslararası sularda bizi yakaladı. Önümüzü keserler, bizi yollamazlar diye düşündük ancak silahlarla saldırdılar. Yaşlı, genç ayrımı demeden taradılar. Bu arada onlarca yaralı oldu, 10 şehit verdik. İsrail askerleri gemiye indi. Ellerimizi kelepçelediler, sırtlarımıza çıktılar, silahlarla omuzlarımıza vurdular. Her türlü hürriyetten yoksun bıraktılar. Bizlere işkence yaptılar. Yaşlı kadın demeden işkence yaptılar. Tekrar bizi sorguya çektiler. Verdiğimiz dilekçeyi imzalarsanız göndereceğiz dediler. Havaalanı değil, hapishaneye götürdüklerini anladık. Tacizler ve sözlü saldırılar oldu. Hükümetin çalışmasıyla oradaki aktivistler ülkelerine döndü, biz de döndük. Muayene edildik, Adli Tıp\'ta raporlar aldık. Dipçikle sırtıma vurdular. Sırtımda yara açıldı, orada diktiler. Adli Tıp\'ta psikolojimizin bozulduğu ve düzelmeyeceği raporu verildi. Bu rapor dosyamızda mevcut\" dedi.

\"PSİKOLOJİK OLARAK YIKILDIK\"

Olaydan dolayı yaşadığı zararı karşılamak için dava açtığını söyleyen Kaya, \"Olaydan sonra Türkiye ile İsrail arasında tazminat anlaşması imzalandı. Tazminat 10 şehit ailesine dağıtıldı, fakat 56 yaralı ve mağdurlara para verilmedi. Hükümetten gelen avukatların sözlerine göre mağdur olan insanlar Maliye adını istediği şehirde dava açabilir dediler. Biz de kendi zararlarımızı karşılamak için Maliye\'ye dava açtık. Ben ömür boyu bu hastalığı çekeceğim. Benim öldüğümü bildirmişler, isim benzerliğinden dolayı ölüm haberi gelmiş, ailem sıkıntı çekti. Psikolojik olarak yıkıldık. Olaydan 10 bin liralık maddi kaybım var. Yaşadığımım olayın manevi kaybını ise 250 bin lira olarak belirledik. Mahkemeye sunduk\" dedi.

\"DAVAYI ANLAŞMANIN 5. MADDESİ GEREĞİ AÇTIK\"

Zeki Kaya\'nın avukatı Abdullah Sığınç ise davayı İsrail ile Türkiye arasında imzalanan usul anlaşmasının 5. maddesine dayanarak açtıklarını söyledi. 31 Mayıs 2010\'da İsrail\'in uluslararası sularda tüm dünyayı karşısına alırcasına bir saldırı düzenlediğini belirten Sığınç, \"600\'den fazla aktivist mağdur edildi. Sadece Türk vatandaşlar mağdur edilmedi. Benim müvekkilim Zeki Kaya da bunlardan birisi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde cezai yargılaması yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti\'yle İsrail arasında imzalanan anlaşma gereğince bu dava düşürüldü. Şehit ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödendi. Bu süreçte yaralanan, hastanede yatan, sakatlanan kimselere tazminata ilişkin bir meblağ ödenmedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail\'le bu konuda anlaşmaya vardık. Bu tazminata ilişkin durumları devlet olarak üzerimize aldık. Bu anlaşmanın 5. maddesi gereğince bu davayı açmış bulunuyoruz. Ülkemiz adına asla bir kasıt söz konusu değildir. Bu usule ilişkin bir durumdur\" dedi.

\"İSRAİL\'İN TARAF SIFATI KALKINCA DAVAYI MALİYE BAKANLIĞI\'NA AÇTIK\"

Kaya\'nın avukatı Sığınç, \"İsrail devletinin taraf sıfatı ortadan kaldırıldığı için biz de bu davayı Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı\'na açtık. Birleşmiş Milletler vaka inceleme raporuna bakıldığında, zaten İsrail\' in ne kadar insanlık dışı muameleler yaptığı görülecektir. Biz bu raporu da dosyamıza ekledik. Tamamen usul anlaşması gereğince davayı Maliye Bakanlığı\'na yöneltmek durumunda kaldık\" diye konuştu.

Kaya\'nın dava dilekçesinde 1 Eylül 2016\'da Türkiye ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması\'nın yürürlüğe girdiğini belirterek, \"Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin akabinde devam eden tazminat davalarına Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü\'nden gönderilen yazılarla davaların Türkiye devleti adına Maliye Hazinesi\'ne yöneltilmesi gerektiği, İsrail\'in sorumsuz olduğu bildirilmiştir. Bu sebeple davada, davalı olarak İsrail devleti yanında Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı da gösterilmiştir\" ifadesi kullanıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Zeki Kaya\'dan detay,

- Avukatından detay,

- Zeki Kaya ile röp

- Avukatı Abdullah Sığınç\'la röp

Görüntü Boyutu: 248 MB

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)

==============================================

Baba-oğul ile yoldan geçen kadın, kavgada tüfekle yaralandı

ŞANLIURFA\'da alacak- verecek nedeniyle tartıştıkları emlakçı Bekir D.\'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla baba ve oğlu ile yoldan geçen 1 kadın yaralandı.

Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesinde yaşandı. Kimlikleri belirlenemeyen baba ve oğlu, alacaklarını tahsil etmek için gittikleri emlakçıyı işleten Bekir D. ile tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Bekir D., işyerindeki tüfekle baba ve oğluna ateş etti. Açılan ateşle baba ve oğlu ile bu sırada yoldan geçen kimliği belirlenemeyen 1 kadın yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan 3 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kaçan Bekir D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yerdeki boş fiyekler

- Olay yerinde zırhlı polis araçları beklemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 430 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

==============================================

Zonguldak\'ta halk otobüsündeki hırsızlık güvenlik kamerasında

ZONGULDAK\'ta, durakta park halindeki özel halk otobüsüne giren kimliği belirsiz kişi, bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kent merkezinde yan yana olan otobüs durakları önünde park halinde duran özel halk otobüslerinin açık olan arka kapısından içeri girdi. Kimse görmemesi için yere eğilerek şoför koltuğuna doğru yürüyen şüpheli, bir miktar parayı aldıktan sonra aynı kapıdan çıkarak kaçtı. Otobüsteki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, polis görüntülerden eşkalini belirlemeye çalıştığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Süre: (1.34) Boyut: (50 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

===============================================

İslahiye\'de iki işyerinde hırsızlık

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kimlikleri henüz belirsiz kişiler, camlarını kırıp girdikleri bakkaldaki 150 lira para ile fotoğrafçıdaki 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesini çaldı.

Olay, dün gece Hacı Ali Öztürk Mahallesi\'nde Uğur Pasajı\'nda meydana geldi. Pasajdaki Suriye uyruklu Abu Mustafa\'nın işlettiği bakkalın camını kırıp içeri giren hırsızlar, kasadaki 150 lirayı çalıp yan tarafta bulunan Ali Göğebakan\'ı ait fotoğrafçıya girdi. Fotoğraf stüdyosundaki 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesini de çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. İşyeri sahiplerinin ihbarıyla gelen polisler, parmak izi alıp hırsızlığı yapanların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Pasajın girişi

- Fotoğrafçının kırık camı

- Ali Göğebakan ile röp.

- Suriyeli Abu Mustafa ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 128 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)



