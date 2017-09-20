DHA YURT BÜLTENİ-13

Rüzgar Çetin\'e az ceza verildiği iddiasıyla açılan tazminat davası reddedildi



ÜNLÜ yönetmen Sinan Çetin\'in oğlu Rüzgar Çetin\'in 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polisin de yaralamasına neden olduğu kazada hakimlerin az ceza verdiğini öne süren Canan Tatlı Filiz\'in hakimler A.D. ve F.A.\'nın hatalı karar verdiğini öne sürerek Maliye Bakanlığı\'na açtığı 100 bin TL\'lik tazminat davası reddedildi.

Yönetmen Sinan Çetin\'in oğlu Rüzgar Çetin\'in alkollü araç kullanırken geçen yıl polis ekip otomobiline çarparak, 1 polisin şehit olmasına 1 polis memurunun da yaralanmasına neden oldu. Rüzgar Çetin, bir süre tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, cezaevinde yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Balıkesir\'de yaşayan Canan Tatlı Filiz ve 2015 yılında İstanbul\'da geri manevra yapan minibüsün annesi Emine Tatlı\'nın ölümüne neden olan sürücünün 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, Rüzgar Çetin\'in de karıştığı kazada az ceza aldığı gerekçesiyle dava açtı. Canan Tatlı Filiz, mahkemenin oy birliği kararında imzası bulunan İstanbul 11\'nci Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinden A.D. ve F.A.\'nın hatalı karar verdiğini öne sürerek, Maliye Bakanlığı\'na hazinesine 100 bin TL\'lik tazminat davası açtı

MAHKEME REDDETTİ

Davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başladı. Duruşmaya Canan Tatlı Filiz\'in avukatı Ozan Kayahan katıldı. Kayahan, duruşmada Rüzgar Çetin\'in az bir ceza alarak tahliye olduğunu belirterek, davayı kendi yararlarından çok kamu yararını gözeterek açtıklarını söyledi. Avukat Kayahan, Rüzgar Çetin\'in tahliye olduktan sonra davasının İstinaf Mahkemesi\'ne giderek 7 yıldan fazla hapis cezası aldığını belirterek, şöyle dedi: \"Benim müvekkilim bu olayla ilgili ve taraflarından değil, ama burada önemli olan şudur. Müvekkilim 3-4 yıl önce annesini bir trafik kazasında kaybetti. Yine bir başka yakınını en sevdiği bir insanı yine başka bir trafik kazsında kaybetti. Ve bu acıları en derinden yaşayan insanlardan bir tanesidir. Bu sebeple bu olaya karşı bir hassasiyeti var. Burada öğrencisiyle genciyle, çalışanımızla, emeklimizle toplum olarak trafiğin içerisindeyiz. Bazen yaya olarak bazen de araçla trafik canavarlarının bulunduğu yerlerde canımız cebimizde gidiyoruz. Burada özellikle medya ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir ceza davasında bu derece düşük bir ceza verilmesi ve bu kazada hayatını kaybedenlere bakıyoruz, bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz yaralandı. Ve bize göre bu kazada hayatını kaybeden polisimizin Doğu\'da şehit olan polislerimizden bir farkı yoktur. Yetişmiş değerli bir polisimizi kaybettik. Ve devletin aracı bu kazada çok ciddi bir zarara uğradı. Ancak sonuca bakıyoruz, çok cüzi bir hapis cezası verilerek bu olay karara bağlanıyor. Biz bu karara baktığımızda toplumun tüm kesimlerinde ciddi bir infial olduğunu gördük. Bizler yılda 10 bin kişiyi trafik terörüne kurban veriyoruz. Maalesef bunu o kadar sıradanlaştırdık ki, ölenler önemli değil kalan sağlar bizimdir yaklaşımının etkileri görülüyor. Yargının da bu konuda çok daha hassasiyet göstermesi ve topluma da bir anlamda yön göstermesi gerekir\" dedi. Mahkeme heyeti, Rüzgar Çetin\'in davasının sonuçlanmadığını ve sürdüğünü belirterek, davayı reddetti. Duruşmanın ardından avukat Ozan Kayahan, \"Tekirdağ 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi maalesef bizim davamızın CMK\'ın 142/1 maddesi uyarınca reddine karar verdi. Gerekçesi de, Rüzgar Çetin\'in davasının henüz kesinleşmediği ve dava sonuçlanmadığı için bizim açtığımız davanın reddine karar verilmiştir. Biz buna katılmıyoruz, dolayısı ile Rüzgar Çetin\'in dava sonucu beklenebilirdi, belki 1 yıl sonra belki daha az bir sürede kesinleştiğinde bizim davamızda karara bağlanabilirdi. Biz dolayısı ile itiraz hakkımızı kullanarak bir üst mahkemeye gideceğiz\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tekirdağ adliyesi

-Avukat Kayahan\'ın açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Erzincan’da 176 kaçak yakalandı

ERZİNCAN’da güvenlik güçlerinin yaptığı yol kontrollerinde yurda kaçak olarak giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 176 kaçak yakalandı.

Erzincan- Erzurum karayolu ve Erzincan-Sivas karayolu üzerinde güvenlik güçlerinin yaptığı yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen, Afganistan uyruklu 176 kaçak yakalandı. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından kaçaklar, polis tarafından otobüslerle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sığınmacılardan genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Kütahya\'da fuhuş operasyonu: 18 kişi gözaltında

KÜTAHYA\'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2\'si yabancı uyruklu 13 kadın olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, para karşılığında fuhuş yaptıkları, fuhuş için yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 7 ayrı eve yapılan eş zamanlı operasyonda 50 ile 150 lira arasında erkeklerle fuhuş yaptıkları öne sürülen 2\'si Azerbaycan uyruklu olan 13 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla 5 erkek yakalandı. Gözaltına alınan erkeklerden birinin üzerinden 13 bin lira para, başka bir erkeğin de üzerinden G serisinden 2 adet 1 dolarlık banknot çıktı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin bir eve baskın yaparken,

-Kapıyı iç çamaşırı ile açan erkeğin,

-Evdeki 2 kadının,

-Kadınların ve erkeklerin evden çıkarılması,

-Bir kadının görüntü çeken basın mensubuna doğru küfür edip taş atması,

-Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü\'nden toplu halde çıkartılıp araçlara bindirilmesi ve sağlık kontrolü için hastaneye götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera : Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: 3 yaralı

MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, şerit ihlali yapan otomobil önce bir motosikletliye ardından da durakta bekleyen bir öğrenciye çarpıp, bir markete daldı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bugün sabah saatlerinde Dalyan Mahallesi\'nden Ortaca yönüne giden Nazlı Güner (34) kullandığı 48 RT 380 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini Ekşiliyurt Mahallesi yakınlarında kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil şerit ihlali yaparak önce karşıdan gelen Meltem Gürkan (35) yönetimindeki 48 JJ 939 plakalı motosiklete, ardından da kaldırımda servis bekleyen Dalyan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencisi Yaren Öksüzoğlu\'na (15) çarpıp,

bir markete dalarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Güner Ortaca Devlet Hastanesi, motosiklet sürücüsü Gürkan ve öğrenci Öksüzoğlu ise Özel Yücelen Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan yaralılardan Öksüzoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi, Gürkan ve Güner ise Fethiye Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Otomobilin daldığı marketinde büyük oranda maddi hasar meydana gelen Sinan Uysal, \"Allah\'tan marketi daha açmamıştık. Eğer kaza bir 10 dakika daha sonra olsa idi canımıza da zarar gelebilirdi. Çünkü her gün kazanın meydana geldiği saatlerde marketin önünde kahvaltı yapıyor oluyorduk\" dedi. Polis, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Cihan KAYA / ORTACA, (Muğla), (DHA)

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Adıyaman\'da uyuşturucuya 2 gözaltı

ADIYAMAN\'da, bir binanın çatı katında uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Turgut Reis Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir binanın üst katında uyuşturucu kullandığı yönündeki ihbar üzerine 5 katlı binanın çatı katına yapılan operasyonda 19 yaşındaki Bahar S. ve 24 yaşındaki Osman T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Devlet Hastanesi

- Polis ekipleri

- Şüpheliler araçtan indirilmesi

- Şüpheliler acile götürülmesi

- Şüpheliler araca bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Asırlık ardıç ağacından hayvan fosili çıktı

SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde bir evin tavanından alınarak odun yapmak için parçalara ayrılan eski bir ardıç ağacının içinden hayvan fosili çıktı.

Yıldızeli ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Kaya Kılıç üç gün önce odunculuk yapan 67 yaşındaki babası Mehmet Kılıç\'a yardım etmek için Kavaklıdere köyüne gitti. Köyde 80 yıldır eski bir evin tavanında bulunan ardıç ağacını satın alan baba ve oğul sağlamlığı ile bilinen bir hayli eski olduğu sanılan ardıç ağacını araç yardımı ile alıp ilçe merkezine getirdi. Burada ağacı yakacak odun olarak satmak için hızarla parçalara ayıran Kaya Kılıç bu sırada ağacın gövdesinde bir cisim fark etti. Ağacın parçalanması sonucu ortaya küçük bir hayvan fosili çıktı. Kılıç, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı anlatan Kaya Kılıç, \"Köye gittiğimizde orada büyük bir ağaç vardı. Büyük olduğundan dolayı kesmem gerekiyordu. Birer metre kestim. Sonra parçaladım. Parçanın içerisinden ne olduğunu çözemediğimiz iskeleti buldum. Görünce ne olduğunu anlamaya çalıştım. Babama da sordum. Başkalarına da sorduk. Kimse bir şey söyleyemedi. Bazı arkadaşlarım ise kimisi kır tavşanı dedi. Kimisi sincap dedi. Sansar diyen oldu. Kediye de benzeten oldu. Ama hiçbirine de uymuyor. Ağacın içerisinde bulunduğundan dolayı hiç hava almamış. Çürümemiş. Eğer hava alsaydı çürür ve bu hale gelmezdi. Dinozor diyenler de oldu\" dedi.

Bilim adamlarının kendisiyle irtibata geçmesini isteyen Kılıç, \"Eğer nesli tükenmiş bir hayvan ise bunu bilime kazandırmaya çalışacağım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvan fosilinin görüntüsü

-Kılıç\'ın konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)



