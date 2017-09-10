DHA YURT BÜLTENİ-13

Kütahya\'da Orman yangını



KÜTAHYA\'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bugün öğlen saatlerinde Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra çeşitli il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Havadan helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Orman yanının meydana geldiği bölgenin uzaktan görüntüsü,

-Dumanların görüntüsü bululuyor

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/DOMANİÇ,(Kütahya),(DHA)

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Ak Partili Ünal: CHP, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı yapıyor



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, CHP\'li siyasileri eleştirerek, “Muhalefet yapmakla düşmanlık yapmak farklı şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapmıyor. CHP apaçık düşmanlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı yapıyorö dedi.

Ak Parti Manavgat İlçe Teşkilatı 6’ncı olağan kongresi Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Gökcen Özdoğan Enç ve İbrahim Aydın, İl Başkanı Rıza Sümer’le birlikte davetliler ve partililer katıldı.

\"MUHALEFET Mİ YAPIYOR YOKSA DÜŞMANLIK MI\"

Kongrede konuşan Mahir Ünal, son dönemde terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerinin çok önemli operasyonlar yaptığını söyledi. Operasyonlara ve Türkiye’nin kendi silahlarını geliştirmesine yönelik yurtdışında tepki gösterildiğini belirten Ünal, “Bunu anlarız, asıl sormamız gereken şu; içeridekilere ne oluyor? Bu ana muhalefet siyasi olarak muhalefet mi yapıyor yoksa düşmanlık mı yapıyor? Bunlara doğru bakalım. Muhalefet yapmakla düşmanlık yapmak farklı şeylerdir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) muhalefet yapmıyor. CHP apaçık düşmanlık yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti düşmanlığı yapıyorö dedi.

\"BUNUN ADI MUHALEFET MİDİR ?\"

CHP’nin mantığının “düşmanımın düşmanı dostumdurö olduğunu savunan Ünal, “Bir bakıyorsunuz PKK ile beraberler, bir bakıyorsunuz PYD ile YPG ile beraberler, bir bakıyorsunuz FETÖ’yle, Almanya’yla beraberler. Bunun adı muhalefet midir?ö diye sordu.

\"DEVLET BAHÇELİ ADAM GİBİ MUHALEFET YAPIYOR\"

Mahir Ünel, CHP\'nin aksine Milliyetçi Hareket Partisi’nin muhalefet anlayışından övgü ili bahsetti. Ünal, “Dönün bir de MHP’ye bakın, dönün bir de Devlet Bahçeli’ye bakın. Devlet Bahçeli ne yapıyor, adam gibi muhalefet yapıyor. Siyaset üstü meseleler, Türkiye’yi ilgilendiren meseleler söz konusu olduğunda diyor ki ‘Bu milletin seçtiği hükümetle beraberim. Bu millete saygı duyuyorsam, bu milletin seçtiği hükümete de saygı duymalıyım. Bir durum olduğu zaman, yanında olmalıyım’ diyor. Bunlara bakıyorsunuz, seçilmiş meşru hükümete ‘sivil dikta’ diyor, her iki kişiden birinin oyunu almış, seçilmiş meşru cumhurbaşkanına ‘diktatör’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manavgat İlçe Başkanı Hasan Öz’ün yönetiminde tek listeyle gidilen seçimlerde oy kullanma işlemi yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kongre salonu dışından görüntüler

- Salon içinden görüntüler

- Mahir Ünal\'ın salona gelişi

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Plaket verilmesi

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Çanakkale\'deki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ÇANAKKALE\'NİN Yenice İlçesi\'nde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Alaattin Eren, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Kocabaş\'ın (18) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında, Yenice-Balıkesir Otoyolu Çan Yolu çıkışında meydana geldi. İddialara göre, otoyoldan Yenice istikametine dönmek isteyen Yılmaz Çorak (50) yönetimindeki 17 TK 015 plakalı otomobil ile, Çan\'dan Balıkesir yönüne giden Yusuf Kocabaş yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Eren\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kocabaş ise, ambulansla Yenice Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kocabaş\'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsü Çordak ise, kazayı yara almadan atlattı.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntü

- Ölen kişiden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / YENİCE (Çanakkale), (DHA)

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1650 engelli vatandaş kendilerine bakan aileleri ile birlikte Antalya\'da tatil yaptı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ankara\'daki 1650 engelli vatandaş ailesi ile birlikte Antalya Manavgat ilçesinde lüks tesislerde yaptı. Tatil yapan engelli vatandaşlar tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu.

Ankara Etimesgut ilçesinde yaşayan 1650 engelli vatandaş aileleri ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Antalya\'nın Manavgat ileçisindeki 5 yıldızlı otellerde tatil yapma imkanı buldu. Engelli vatandaşlar tatil yaptıkları tesislerde yerli ve yabancı turistler ile birlikte kaynaşma fırsatı buldu. 1 hafta süren tatillerinde engelli vatandaşlar ve kendilerine bakan aileleri ile bir yılın yorgunluğunu attı. Tatil boyunca engelli vatandaşlar ailelerin yardımıyla hem yüzdü hemde kültür fizik hareketleri yaptı.

Manavgat\'taki lüks tesislerdeki animasyon ekiplerinin gösterileri ile doyasıya eğlenen engelli vatandaşlar ve aileleri projeden çok mutlu olduklarını ve bu hizmetin artarak devam etmesini gerektiğini belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ilçede engelli vatandaşların rahat etmeleri açısından seferber olduklarını ve böyle bir hizmeti 2010 yılından itibaren sürdürdüklerini söyledi. Demirel, \"Her yaz döneminde 100 ile 200 özel insanımızı herhangi bir ücret talep etmeden tatil cennetleriyle buluşturuyoruz. Şuan için de Antalya Manavgat\'ta 13 kafilemiz tatil yapmaktadır. Etimesgut\'ta yapımı biten ve çok yakında hizmete açacağımız Türkiye\'de eşi benzeri olmayan 25 bin metre karelik bir alana kurduğumuz Etimesgut Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni hem ilçeye hem de tüm Ankara halkının hizmetine sunacağız\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Tesislerden görüntü

-Engelli vatandaşlar ve ailelerinden görüntü

-Röp.

-Engelli vatandaşların denize ve havuzagirmeleri

-Engelli vatandaşların animasyon gösterileri ile eğlenmeleri

-Belediye Başkanı ile röp.

Haber-Kamera: MANAVGAT / (ANTALYA) (DHA)

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Erzincan’da maç sonrasında olay çıktı

TÜRKİYE 3\'ncü lig 2\'inci grupda mücadele veren Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasında Diyarbekirspor A.Ş’ye 4-3 yenildi. Maç sonrası Erzincanlı taraftarlar polis arasında arbede yaşandı.

Ligin ikinci haftasında kendi sahasında Diyarbekirspor A.Ş ile karşılaşan Anagold 24 Erzincanspor maçı saat 15.30’da 13 Şubat Şehir Stadyumunda başladı. Maçın ilk dakikalarından itibaren baskı yapan Diyarbekirspor A.Ş Mehmet’in 4. Dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı 2-1 Diyarbekırspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı karşılıklı mücadele ile geçen müsabakanın ardından Anagold 24 Erzincanspor kendi sahasından 4-3 mağlubiyetle ayrıldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından alınan sonuç nedeniyle teknik heyete tepki gösteren taraftar ve polis arasında arbede çıktı. Tribün içerisinde yaşanan arbede stad dışında da devam etti. Bir süre devam eden tartışmaların ardından taraftarlar stad çevresinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Stad içinde polis ile taraftar arasında arbede

-Polisin taraftarları dışarı çıkarmaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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49 yıl sonra rakip oldular

TÜRK atletizminin efsane ismi, Balıkesirli ünlü maratoncu İsmail Akçay adına düzenlenen 9. Uluslararası Yol Koşusu bugün gerçekleştirildi. Kadınlarda Esma Aydemir, erkeklerde Kenya\'dan Kiplimo Kimutai birinci oldu. İsmail Akçay, 1968 olimpiyatlarından 49 yıl sonra kendisini geçen Mike Ryan\'a koştu.

9\'uncu Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu bugün Balıkesir\'de gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören koşuya 79\'u kadın, 9\'u yabancı 383 atlet katıldı. 12 kilometrelik yarışta kadınlarda Esma Aydemir 43 dakika 44 saniyelik derecesiyle ipi en önde göğüsledi. Kenyalı Betty Jemaita Chepkwony (44.22) ikinci, Sebahat Akpınar ise (44.23) üçüncü oldu.

Erkeklerde Kenya\'dan Kimutai Kiplimo 37 dakika 04 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Saffet Elkatmış 37.18\'le ikinciliği, Fas\'lı Youssef Ben Hadi 37.30\'lık derecesiyle üçüncülüğü kazandı.

Yarışın şampiyonları Esma Aydemir ve Kimutai Kiplimo, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5\'incisi düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu\'ndan sonra Balıkesir\'de de birinci olarak bir güne iki zafer sığdırdı.

Türkiye\'nin yetiştirdiği önemli maratonculardan Veli Ballı ile 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan da yarışı tamamlayan isimler oldu. Yine Türk atletizminin önemli isimlerinden Mehmet Terzi ile Hamza Canavar da yarış için Balıkesir\'e geldi. Yarışta birinci 4 bin, ikinci 3 bin, üçüncü 2 bin TL para ödülü kazandı. Çeşitli dallarda toplam 48 bin 500 lira ödül olarak dağıtıldı.

Ödülleri, halk koşusuna da katılan Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve İsmail Akçay birlikte verdi.

ONUR KONUĞU MİKE RYAN

1968 Meksika Yaz Olimpiyatları\'nda maratonda üçüncü olan ve bronz madalya alan Yeni Zelendalı Mike Ryan yarışın onur konuğu oldu. Olimpiyatlarda 4. olan İsmail Akçay\'ı geride bırakmayı başaran Ryan, sempatik hareketleriyle büyük ilgi gördü. Ryan\'la el ele koşan İsmail Akçay, \"Meksika\'da birinci olan Etiyopyalı Mamo Wolde vefat etti. İkinci olan Japon Kenji Kimihara ameliyat olduğu için gelemedi. İçlerinde en sağlamı, en genci yine de benim\" dedi. Akçay, Ryan\'ı Meksika Olimpiyatları\'ndan iki ay sonra düzenlenen bir başka maratonda geçtiğini söyledi. Mike Ryan ise yıllar sonra İsmail Akçay\'la bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Maratonun startından görüntü

- Maraton alanından görüntü

- İsmail Akçay ile röp.

- Mike Ryan ile röp.

- Finishten görüntü

- Ödül törenlerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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