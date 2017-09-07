DHA YURT BÜLTENİ-13

Başkan Kahraman: Arakan gibi olacaktık

KARADENİZ\'i Doğu Anadolu\'ya bağlayacak Ovit Tüneli\'ni gezen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Erzurum\'un İspir İlçesi\'ni ziyaret etti. Başkan Kahraman, \"15 Temmuz\'da Allah\'a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse biz de aynısı olacaktık\" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Erzurum\'un İspir ile Rize\'nin İkizdere İlçeleri arasında sona gelinen ve 14.3 kilometre uzunluğu ile Türkiye\'nin en uzun, dünyanın ise en uzun 3\'üncü çift tüplü karayolu tünel inşaatında incelemelerde bulundu. Kahraman tünel gezisinden sonra Erzurum\'un İspir ilçesine geçerek Kaymakam Ömer Faruk Fidan ve AK Parti İlçe Başkanı Salih Çetinkaya ile birlikte Belediye Başkanı Osman Çakır\'ı ziyaret etti. Başkan Çakır\'ın makamında açıklamalarda bulunan Kahraman şunları söyledi: \"15 Temmuz\'da Allah’a şükür olsun, hamd olsun, bir büyük badireden kurtulduk. Arakan bugün nasıl bir haldeyse, biz de aynısı olacaktık. Kürdistan, Ermenistan daracık yerde birbirine girmiş millet, Suriye Türkiye’ye geldi, biz nereye gidecektik? 15 Temuz sadece bir darbe değil, aynı zamanda son verme hadisesiydi. Doğrudan doğruya Türkiye’nin varlığına kasteden bir hadiseydi. Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara daveti ve halkın bu davete uyması, meydanları doldurması Cumhurbaşkanımıza olan itimadı, karşı olan da olmayan da, ama temel görüş itibariyle bağlılığı bütün meydanları doldurdu ve büyük bir badireden Türkiye kurtuldu.\" Başkan Kahraman Ovit Tüneli\'nin muhteşem bir eser olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vatandaşlar ile sohbet etmesi

-Belediye binasına girmesi

-Belediye binasında açıklama yapması

Haber-Kamera: ERZURUM/İSPİR(DHA)

SÜRE: 01.52 BOYUT: 200 MB

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Artvin’e yılın ilk karı düştü

ARTVİN\'de dün gece etkili olan soğuk havanın ardından kentin yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı.

Havanın soğumasıyla birlikte kentte yüksek kesimlerdeki dağlarının eteklerine yılın ilk karı düştü. Kar, Bilbilan yaylası ile Hopa’nın Yığılı köyünün yüksek kesimlerine yağdı. Eylül ayında kar yağdığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi, cep telefonu ile kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı detayları

Haber: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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Afganlı 2 çocuk boğazları kesilerek öldürüldü -EK

AFGANLI ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYINDA ŞİMDİLİK TUTUKLANAN YOK

NEVŞEHİR\'de iki Afganlı çocuğun evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Vali İlhami Aktaş, olayla ilgili şimdilik tutuklanan bir ismin bulunmadığını söyledi.

Nevşehir İbrahimpaşa Mahallesi Demir Hafız Caddesinde bir apartmanın birinci katında oturan Afgan ailenin evlerinde Rustam Rahime (3) ve Sahar R. (5) isimli kız çocuğu ölü olarak bulundu. Anne Buram Rahimi’nin çığlıklarını duyan komşularının yardıma koşması sonrasında ortaya çıkan olayın ardından komşuların emniyet müdürlüğüne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan anne Buram Rahime, ilk ifadesinde çocuklarını kayınbiraderi R.R.’nin bıçakladığını söyledi. Anne Buram Rahime yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. İncelemelerin ardından çocukların cansız bedenleri Nevşehir Belediyesi cenaze aracına konularak morga götürüldü. Annenin verdiği ifadeler doğrultusunda amca R.R.’nin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi. Bu arada olayla ilgili çelişkili bilgilerin gelmesi üzerine bilgisine başvurduğumuz Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, olayla ilgili emniyet güçlerinin soruşturmasının sürdüğünü, şimdilik tutuklanan bir kişinin bulunmadığını söyledi. Öte yandan yaklaşık 1 yıldır söz konusu evde ikamet ettiği belirtilen Rahimi ailesinin son mahallede gayet mazbut bir aile olarak bilindiği kaydedildi. Ailenin oturduğu evin hemen altında ikinci el eşya alım satımı yapan Cafer Atasoy isimli esnaf, “Yaklaşık bir yıldır burada ikamet eden aileyi son derece mazbut bir aile olarak biliyoruz. Cinayete kurban gittiği belirtilen iki çocuğu da iyi biliriz. Dünya tatlısı iki çocuğun böyle bir olayda hayatlarını kaybetmeleri bizleri de derinden üzdü\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Afganlı Rahime ailesinin yaşadığı apartmandan genel görüntü

-Komşusu evinin altında İkinci el eşya satan Cafer Atasoy ile röportaj

-Nevşehir Devlet Hastanesi Acil servisi önünden genel görüntü

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aksaray\'da öğrencilere uyuşturucu satmaya hazırlanmışlar

AKSARAY\'da polisin düzenlediği operasyonla durdurulan araçtan 3 kilo Extacy hap, 131 gram uyuşturucu skank, 0.66 gram kokain ele geçirildi. Sürücü Mahmut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, uyuşturucu maddeleri okullar açıldıktan sonra öğrencilere satmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçla Aksaray\'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, sevkiyatın yapıldığı 34 UP 4968 plakalı hafif ticari aracı düzenlenen operasyonla kent merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada. 2 kilo 992 gram Extacy hap, 131 gram bonzai türevi sentetik bir uyuşturucu olan skank, yine 3 adet içilmeye hazır 7 gram skank, 0.66 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Mahmut S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu maddeleri okullar açıldıktan sonra öğrencilere satmaya hazırlandıkları ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Araçta arama yapılması

- Ele geçirilen uyuştucu maddeler

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

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Demir çubuk sırtından girip başında çıktı, sağlığına kavuştu

İZMİT\'te, demir çubuğun sırtından girip başından çıktığı 34 yaşındaki Sinan Yıldız mucize şekilde hayatta kalarak sağlığına kavuştu. 6 saat süren operasyona çok sayıda doktor ve itfaiyeciler girerken, demir çubuk inşaat işçisinin vücudundan çıkarıldı. Göğüs cerrahı Dr. Gülfidan Dağlı, Sinan Yıldız\'ın sağlığının iyiye gittiğini, yaşamasının mucize olduğunu söyledi.

21 Ağustos günü, İzmit Veliahmet Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Sinan Yıldız dengesini kaybederek inşaat alanı içerisinde dik duran demir çubuğun üzerine düştü. Sinan Yıldız\'ın sırtından giren demir çubuk başından çıktı. İtfaiyenin demir çubuğu kesmesi ile kurtarılan Sinan Yıldız, vücuduna saplanan demirle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kaldırıldı. Sinan Yıldız\'ın vücuduna giren demir çubuk, itfaiye ekipleri ve doktorların 6 saat süren operasyonu ile çıkarıldı. 15 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Sinan Yıldız dün Göğüs Cerrahi Servisi\'ne alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Sinan Yıldız, \"Beton kalıbı çakıyordum. Bir anda dengemi kaybettim. Sağ tarafımdan giren demir sol gözümün üzerinden çıktı. Olayın şokuyla bir tek hastaneye geldiğimi hatırlıyorum. Şuanda görmem de dahil olmak üzere hiçbir sıkıntım yok. Hastanede bir çok doktor tedavime yardımcı oldu. Kendimi çok iyi hissediyorum\" dedi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen, \"Hasta Hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Göğüs cerrahisi, genel cerrahi, kulak burun boğaz, göz, beyin cerrahi ve anestezi uzmanı hekimlerimiz tarafından yaklaşık 6 saat süren ameliyatı başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ameliyatta itfaiyeden de yardım alınarak demir çubuk organlara zarar vermeden çıkarılmıştır. Hastanemizde yapılan tedavinin ardından hastamız, hızla iyileşme göstererek yoğun bakımdan servise çıkarıldı. Hastamızın tedavisi devam ediyor ve bir süre daha devamlı olarak takibimiz altında kalacaktır. Hasta bir hafta sonra taburcu olacak duruma gelecektir\" diye konuştu.

YAŞAMASI BİZİM İÇİN BİR MUCİZE

Hastanın yaşamasının bir mucize olduğunu söyleyen Göğüs Cerrahı Dr. Gülfidan Dağlı, \"Acilden hemen ameliyata aldık. İtfaiye ekipleri boyun ve göğüs kafesindeki demirin bağlantısını kestiler. Göğüs kafesindeki demir çıkarıldı, demir aşağıya doğru kayınca genel cerrahlar çekti. Yapılan operasyonun ardından ertesi gün görmeyle ilgili operasyon yapıldı. 15 gündür hastamız yoğun bakımındaydı ve damar yoluyla besleniyordu. Bugün ilk defa sulu gıdalarla beslenmeye başladı ve ileri ki günlerde normal katı gıdalarla beslenmeye başlayacak. Sağlık durumu çok iyiye gidiyor. Yaşaması bizim için bir mucize\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hasta ile röp

-Başhekim ve hasta doktoru ile röp

-Hastanın eşi ile röp

-Hastaneden detaylar

-Olay yerinden görüntüler, kurtarma çalışmaları

HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK- KAMERA: Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Kilis\'te meydana bırakılan çanta paniğe yol açtı

KİLİS Valiliği karşısındaki Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan süs havuzuna bırakılan çanta paniğe yol açtı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı\'nda meydana geldi. Kilis Valiliği\'nin karşısındaki süs havuzuna çanta görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, meydandaki bulunanları uzaklaştırıp çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Polislerin çağırdığı bomba imha uzmanı, özel giysi giyip çantayı inceledi. Bu sırada meydana gelen bir kişi, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yapılan incelemede içerisinde kıyafet olduğu belirlenen çanta sahibine teslim edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhuriyet Meydanı

- Şüpheli çanta

- Güvenlik önlemleri

- Polis ekipleri

- Çantanın incelemesi

- Çanta sahibinin gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:169 MB

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\'Karkamış Sulak Alanı\' protokolü imzalandı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Orman ve Su İşler Bakanlığı\'nın ortak yürüttüğü \'Karkamış Taşkın Ovası Sulak Alan Yönetim Planı\' projesinin protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, makamındaki imza töreninde, Fırat’ın etrafında insanlık tarihi kadar eski bir medeniyet, coğrafya, iklim ve bitki olduğunu söyledi. Bu mirasın geleceği taşınmasının en büyük görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, \"Yol ve su medeniyettir’ diye çıktığımız millete hizmet etme yolculuğunda özellikle Fırat’ın etrafındaki bölgenin ve Karkamış Antik Kenti’nin yanındaki sulak alanının aslında yalnızca Gaziantep, Türkiye için değil tüm dünya için ne kadar büyük bir kültürel ve coğrafi miras olduğunu gördük\" dedi. Protokolün detayları hakkında bilgi veren Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü: \"Birlikte yapacağımız bu protokolle bir yol haritası çizmiş olacağız. Ve inşallah artık bölgenin dünya tarihçilerinin, coğrafyacılarının geçmişle ilgili alacağı bütün bilgilerin cazibe merkezi olacak. Sulak alanda 220 çeşit kuş türümüz var. Kuş bilimcileri açısından bu çok önemli bir zenginlik. Özellikle nesli tükenmekte olan kuş çeşitlerimiz açısından büyük bir zenginlik. Tabiata baktığımız zamanda burada özellikle Fırat kavağı ve kavağın içerisinde Fırat kaplumbağası. Bu coğrafyaya özgün bir kaplumbağa çeşidi. Bilim dünyasının yakın takip ettiği kaplumbağa çeşidini muhafaza ediyoruz. Ayrıca çizgili sırtlan bu bölgeye ait özel bir türümüz olacak. Bunların hepsini nasıl koruyacağız, nasıl zenginleştireceğiz, nasıl çoğaltacağız bunlarla ilgili de protokolümüzde hepimizin yükümlülüğü var. İnşallah bu özel türlerimizi de hep birlikte geleceğe taşıyacağız.\" Orman ve Su işleri Bakanlığı 3\'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan ise, Karkamış sulak alanının uluslararası bir öneme sahip olduğunu belirtti. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmesi (Ramsar) gereği Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı yaptıklarını anlatan Erdoğan, Şahin’e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Açıklamaların ardından Şahin ve Erdoğan, protokolü imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatma Şahin\'in konuşması

- İsrafil Erdoğan\'ın konuşması

- Protokol\'ün imzalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 86 MB