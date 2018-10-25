DHA YURT BÜLTENİ 12

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasında son tanıklar dinleniyor (3)

DARBEYİ YÖNETEN AMİRALLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi ile ilgili davada yargılanan darbe girişimini yöneten eski amiraller Hayrettin İmren ve Nazmi Ekici ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklarla ilgili kararlar açıklanmaya devam ediyor.

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İYİ Partili Dervişoğlu\'ndan \'EYT\' iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için verdikleri araştırma önergesi için MHP\'nin önce destek verdiğini, ardından çekimser kaldığını belirterek, \"Emeklikte yaşa takılanların umudu bir telefon talimatına takılarak karartıldı\" dedi. Dervişoğlu, ekonomideki gelişmeleri dair de, \"Eğer 50 milyar dolarlık cari açığınız olmasaydı bırakın bir papazı, Papa\'yı tutuklamış olsak bile Türk ekonomisi sarsılmazdı\" değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti\'nin birinci kuruluş yıl dönümü nedeniyle, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. İzmir\'de Hüsmen Kırkpınar\'ın il başkanlığı görevine atanmasının ardından yaşanan istifalara değinen Dervişoğlu, Yıldırım Ulupınar\'ın Genel İdare Kurulu\'ndaki görevini bırakmasının ardından yaptığı açıklamaya da atıfta bulunarak, eleştirilerini sıraladı. TBMM\'deki görevleri nedeniyle İzmir\'i ihmal ettiğini söyleyen Dervişoğlu, \"İzmir\'i ihmal ettiğimizin farkındayız. Ama görüyorum ve memnun oluyorum ki İzmir emin ellerde. 31 Mart 2019\'da gerçekleşecek yerel seçimlerden hemen sonra bizi farklı bir yolculuk bekliyor İzmir\'de. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum\" dedi.

\'İYİ PARTİ YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR\'

Genel merkez tarafından gönderilen, il ve ilçe teşkilatlarının istifa etmesi istenen genelgeyi hatırlatan Müsavat Dervişoğlu, \"İl ve ilçe teşkilatlarının, tavsiye niteliğinde istifaları istendi. Türkiye genelinde buna uyuldu. Geçtiğimiz hafta itibariyle Türkiye\'nin tüm illerinde teşkilatlanma çalışmaları tamamlandı. \'İYİ Parti ne yapacak\' sorusuna cevap arayanlara sesleniyorum; 15 gün içinde 81 il teşkilatını yenileyecek başka bir parti var ise çıksın ortaya boyunu bosunu görelim. En çok zaman kaybını İzmir\'de yaşadık. O da 1.5 aya tekabül etmiştir. Ama il binası 1 dakika bile kapalı kalmamıştır. İYİ Parti\'yi tek atımlık barut görenlere sesleniyorum. \'Bu partinin geleceği ne olacak\' kaygısını kamuoyunda sıklıkla dile getirenlere sesleniyorum. İYİ Parti yolculuğunu sürdürüyor\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ TEK ATIMLIK BARUT DEĞİL\'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dervişoğlu, \"Kimlerle görev yaptıysak, İYİ Parti\'nin kuruluş aşamasından bu yana taş üstünde taşı kiminle koyduysak vefa duygumuz vardır. Bunu muhafaza etmeye kararlıyız. Laflarımdan kimse bir şey çıkarmasın. Ben Müsavat Dervişoğlu\'yum, lafımı direkt söylerim. Biz bu partiyi asgari müşterekler değil azami mutabakatlar üzerine kurduk. Neydi onlar? Vatanın birliği, çocuklarımızın geleceği, ülkemizin istikbaliydi. Gönderde dalgalanan bayrağı, semada yankılanan ezanı da önemsiyoruz. \'İYİ Parti nereden nereye geldi\' diyorlar. İYİ Parti bulunduğu yerde duruyor. Türkiye\'nin geleceğini kurtarmak adına yeni ufuklara yelken açmayı becerebiliyorsa bu sizin durduğunuz yeri bilmenizden kaynaklanan durumdur. Durduğu yeri anlamayanlar, İYİ Parti\'yi tek atımlık barut görenler, siyasetten nemalanmaya çalışanların bunları anlaması mümkün değil\" dedi.

\'TÜRKİYE\'Yİ BİRLİKTE KUCAKLAMAK İSTİYORUZ\'

\'İzmir\'de bazı ilçe başkanlarının istifa etmelerine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

\"İstifa tek taraflı bir karardır. Hepsine saygı duyuyorum. Bugün de GİK\'ten bir arkadaşımız daha istifa etmiş. Bir kesim diyor ki, \'parti eksen kaymasına uğradı, ülkcüleşiyor.\' Bir kısım diyor ki, \'ülkücüler hak kaybı yaşıyor.\' Biz kimseye nereden geldin diye sormadık. Memlekete kim hizmet ettiyse onları şükranla andık. Kimseye siyasi kimliğini, mezhebini sormadık. Biz Türkiye\'yi birlikte kucaklamak istiyoruz. Biz eski partimizdeki sıfatlarımızdan arınalı tam 1 yıl oldu. Bu süreden beri geçmiş kimliklerimizi ortaya koyup, onu başkalarının üzerinde Demokles\'in kılıcı gibi başkasının üzerinde sallandırmadık. Benim eski partimin bazı yöneticileri hala oradaymışım gibi zannediyorlar. Ayrıldığımın farkına varmamışlar. Ben İYİ Partiliyim. DYP, DP, CHP, AKP, DSP\'den gelenlerle, milli görüş düşüncesinden gelenlerle, MHP\'den gelenlerle birlikte kurduk biz bu partiyi. Sevdası Türkiye, kaygısı Türkiye olan insanlarla birlikte kurduk. Bu iradeyi sonuna kadar yansıtmak mecburiyetindeyiz. Bu iradenin baltalanmasına izin vermemek mecburiyetindeyiz. \'O nereden geldi, bunun mezhebi neydi\' diye sormanın bir anlamı yok. Kimse birbirine zenci muamelesi yapma hakkına sahip değildir. Biz büyük Türkiye sevdalılarıyız.\"

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Dervişoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. 20 milletvekilinin imzası ile araştırma önergesi verdiklerini, iktidar partisinin dışında bütün muhalefet partilerinin oyları ile emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne yönelik verilen önergenin ilk önce Meclis\'te kabul edildiğini anımsatan Dervişoğlu, \"Bu durum çok büyük bir sevinç yarattı ama emeklikte yaşa takılanların umudu bir telefon talimatına takılarak karartıldı\" diye konuştu. Dervişoğlu \"Biz millete ne söz verdiysek İYİ Parti olarak arkasında duracağımızı her fırsatta söylüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların siyasete kurban edilmesine büyük bir üzüntüyle yaklaşıyorum. Onlar umutlarını kaybetmesinler. İYİ Parti var. Onların hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacak siyasi irade TBMM\'de görev başında\" dedi.

İKTİDARA \'BRUNSON\' GÖNDERMESİ

Açıklamasında ekonomideki gelişmelere dair de konuşan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

\"Bu ülkenin 500 milyar dolar borcu varsa, sizin yanlış politikalarınızdan kaynaklanıyor. Yakın vadede ödenecek 180 milyar dolar borcun olması, sizin ileriyi görememeniz ve vizyonsuzluğunuzdan kaynaklanıyor. Döviz rezervlerinde 17-18 milyar dolar para, yakın vade içinde ödenecek borçları karşılayamayacak durumdaysa süreci götürebilmek çok kolay bir iş değil. Türkiye\'yi bu ortama siz getirdiniz. Ama Türkiye bizim, hepimizin. Aynı gemideyiz. Gelin birlikte çözelim. Her yerde milli birlikten bahseden iktidar partisi bu milli birlik teklimize cevap vermeye tenezzül bile etmedi. Eğer bu borçlar olmasaydı, 50 milyar dolarlık cari açığınız olmasaydı, bırakın bir papazı, Papa\'yı tutuklamış olsak bile Türk ekonomisi sarsılmazdı. Türkiye\'yi içine soktuğunuz bataklıktan elbirliğiyle kurtaralım. Çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcu.\"

SURİYELİ EŞETİRİSİ

Dış politika alanında da bir başka krizin yaşandığını ileri süren Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin, muhatap olmayacağı çevrelerle aynı masaya oturtulduğunu söyledi. Dervişoğlu, \"Türkiye bugün piyon durumuna düşürülmüştür. Bu coğrafyada ciddi risklerle karşı karşıya bırakılmış durumdayız. Bugün Türkiye\'deki Suriyeliler 4 milyonu aşmıştır. Bugün Türkiye\'de 20 kişiden biri Suriyelidir. Özellikle Suriye ve Irak sınırındaki illerin demografik dengeleri değişmiştir. Kilis, Antep, Urfa etkilenmiştir. İzmir bu göçten nasibine düşen payı almıştır. Bu dengeler uzun vadede üniter devlet yapımızı muhafaza etmemizde çeşitli engeller çıkaracaktır. 2023 yılında Türkiye\'de her 13 kişiden birinin Suriyeli olması mümkündür. Bu tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum\" dedi.

\'BÜYÜKŞEHİR\'E ADAY DEĞİLİM\'

Dervişoğlu, \"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday olacak mısınız\" sorusuna da şu yanıtı verdi:

\"Ben o göreve bir kere aday olmuştum. Büyükşehir adayı olmayı elbette arzu ederim. Siyasi konumum buna uygun değil. Teşkilat mensuplarına, aday olmayı düşünenler teşkilatta görev almasın diyoruz. Yeni göreve talip olmam için şu anki görevimi bırakmam gerekiyor. Bu sorumluluğu bırakamam. Bu iddiayı dillendirenler iyi niyetlerinden bunu söylüyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İYİ Parti İl Başkanlığı\'nda düzenlenen toplantıdan görüntü

-İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detay görüntüleri

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

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SURİYE SINIRINA OBÜS VE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI



KİLİS\'te, Suriye sınırına obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Kent merkezinde konuşlu birliklerden sınır hattına Fırtına Obüsü ile askeri araç takviyesi yapıldı. Fırtına obüslerini taşıyan çekiciler ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Öncüpınar ile Hatay sınırına hareket etti. Araçların, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-

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NUMAN KURTULMUŞ\'TAN, SUUDİ YÖNETİMİNE UYARI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz\'in, \'Mekke ve Medine\'nin Hizmetkarı\' anlamına gelen \'Hadim\'ül Harameyn\' unvanı taşıdığını belirterek, \"Kral ve yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tüm teferruatların ortaya çıkmasına yardımcı olması lazım. Yoksa dünyanın 4 bir tarafından orayı hac ve umre için ziyaret edecek yüz milyonlarca insanımızın \'Acaba başımıza ne gelir?\' korkuları yaşaması, telafi edilecek bir korku değildir. Dostça söylüyoruz, Kral\'ın bu konudaki önemli sıfatını, İslam dünyası üzerindeki sıfatının gereğinin yerine getirmesi de boynunun borcudur\" dedi.

?Beraberinde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Eroğlu, Ak Partili milletvekilleri, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve parti teşkilatıyla birlikte Yüreğir Belediyesi\'ne ait kına evinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazetecilerle sohbet etti. Kurtulmuş, Türkiye\'nin seçim atmosferine girdiğini hatırlatarak, 6 haftadır seçim strateji heyetiyle kampanya ve aday tespit süreçlerine ilişkin çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ak Parti\'nin açık ara birinci parti olarak seçimleri sonuçlandıracağını kaydeden Kurtulmuş, \"Anadolu\'yu dolaşıyoruz, şehirlerimizin nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Gördüğümüz manzara, Türkiye\'nin geleceği ve partimiz açısından umut vericidir\" dedi.

Gündeme ilişkin konuşan Kurtulmuş, Doğu Akdeniz\'de sismik çalışma yapan Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi\'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından engellenmeye çalışıldığını belirterek, tüm engellemelere karşı bu arama faaliyetlerinin kararlılıkla yapılacağını kaydetti.

Cumhur ittifakına değinen Kurtulmuş, yerel seçimin yapısı gereği bu ittifakın teknik ve hukuki olarak mümkün olmadığını belirterek, terör ve milli meselelerde MHP ile ittifakın devam edeceğini belirtip, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda dün MHP ile sağladıkları ittifaka dikkat çekti.

Numan Kurtulmuş, son dönemde sadece Türkiye değil, tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesinin, İstanbul\'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu\'nda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı olduğuna vurgu yaparak, Viyana Sözleşmesi maddelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini, çünkü bu cinayetin o maddelerdeki boşluk nedeniyle Suudi Arabistan toprağı sayılan konsolosluk binasında işlendiğini anlattı.

DOSTÇA SÖYLÜYORUZ

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve yönetimine de çağrıda bulunarak şunları söyledi:

\"Suudi Arabistan kralı aynı zamanda Hadim\'ül Harameyn\'dir, yani İslam\'ın 2 kutsal beldesi olan Mekke ve Medine\'deki Harem-i şeriflerimizin hizmetkarıdır. Bu büyük bir sorumluluk da veriyor. İslam dünyasının 1 milyar 700 bin Müslüman için, oraya giden insanların bireysel emniyetleri için vicdani bir rahatsızlık ortaya çıkmıştır. Bu sıfatı bir şekilde zedelememek gerçekten önemli. Kralın ve yönetimin bu olayla ilgili tüm teferruatların ortaya çıkmasına yardımcı olması lazım, yoksa dünyanın dört bir tarafından orayı hac ve umre için ziyaret eden yüz milyonlarca insanın \'Acaba başımıza ne gelir\' korkuları yaşaması, telafi edilecek bir korku değildir. Dostça söylüyoruz. Kralın bu konuda önemli sıfatını, İslam dünyası üzerindeki önemli sıfatının gereğini getirmesi de boynunun borcudur.\"

Görüntü Dökümü

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- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşması

- Gazekeciler ili selamlaması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:05\'03\" BOYUT:559 MB

Haber-Kamera:Nuri PİR,Eser PAZARBAŞI,Can ÇELİK/ADANA,(DHA)



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Tunceli\'de sağanak yağış yolları kapattı

TUNCELİ\'de, dün gece yarısından itibaren etkili olan sağanak yağmur birçok bölgede sele neden olurken, il merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde dün gece yarısı etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık karayolları, taş, kaya ve çamur taşıması sonucu sabah saatlerini kadar trafiğe kapalı kaldı. Tunceli-Erzincan karayolunun 40\'ıncı kilometresinde çığ tüneline sel sularının dağdan kaya , taş ve çamur taşıması sonucu yaklaşık 50 metrelik çığ tünelinin içi tamamen doldu. Karayollarının 4 iş makinasının sabah saatlerinde uzun süren çalışması sonucu tünel içinden tek şeritten trafik kontrollü verilmeye başlandı. Öğlen saatlerinden itibaren Tunceli -Erzincan karayoluna trafik tek şeritten kontrollü verilirken, Pülümür vadisinde karayoluna her an kaya düşebileceği konusunda yoldan geçen sürücüler trafik ve karayolları ekipleri tarafından uyarıldı.

Yine dün gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolu, Munzur çayının taşması ve yola kaya düşmesi sonucu yol gece trafiğe kapatılırken, sabah saatlerinde yapılan çalışmaklar sonrası trafik kontrollü şekilde verilmeye başlandı.

Tunceli il merkezi Cumhuriyet Mahallesinde de, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su basarken, belediye ekipleri evlerdeki suların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çarşı mereksizinde bulunan ve tadilatı yeni biten Belediye\'ye ait yeraltı çarşısının tavanının su çekmesi sonucu çarşının tavanlarında su akması sonucu yer yer tavanlarda bulunan kaplamaların çöktüğü görülürken, bazı iş yerlerinin de sızıntısı olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Yeraltı çarşısında görüntüler

-Yeraltı çarşısının tavanında akan sular

-Çarşı içinde çöken tavanlar

-Temizlenen sular

-Tunceli-Erzincan karayolundan görüntüler

-Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan çığ tüneline dolan taş ve çamurların temizlenmesi çalışması

-Tünel içinde iş makinalarının çalışması

-Karayoluna sel sularının taşıdığı toprak ve kayalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)