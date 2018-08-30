DHA YURT BÜLTENİ 12

Mersin\'in ilçelerinde 30 Ağustos kutlandı

Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'e bağlı Tarsus ve Anamur ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Tarsus\'taki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı Anıtı\'nda yapıldı. Kaymakam Vekili Mahmut Halal, Garnizon Komutanı Binbaşı Sefa Mert, Belediye Başkanvekili Ali Şimşek, Muharip Gaziler Derneği ve Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği\'nin yöneticileri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu.

Asteğmen Vejdi Teymur, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında; \"Ordumuz, asil milletimizin temel karakteri olan ve hiçbir zaman ödün vermeyeceği egemenlik ve bağımsızlığının, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bütünlük ve güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir. Büyük zaferin yıldönümü vesilesiyle, başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz\" dedi.

Anamur\'daki törenlerin adresi ise Yeni Cumhuriyet Meydanı oldu. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe ve Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulduğu törende konuşan Teğmen Muhammet Donatbayar, \"Osmanlı İmparatorluğunun yenilgisini fırsat bilen gafiller, Türk Milletinin \'Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım\' mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, bayrak ve vatan sevdasını hesaba katmamışlardır. Türk Milleti ve Türk Ordusu, Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Hattı Müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır\' sözü ile kenetlenerek tarihi bir zafer kazanmıştır\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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***ANAMUR***

- Makamda kutlamalar

- Tören yerinden görüntüler

- Bayrağın polis tarafından selamlanması

- Teğmenin konuşması

- Şiirlerin okunması

- Genel ve detaylar

(BOYUT: 150 MB) (SÜRE: 02.00 DK)

Haber:Tolunay DUMAN-Mithat ÜNAL -Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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Düğün aracı gibi süslenen, 11 kaçağın olduğu minibüsün sürücüsü tutuklandı

ANTALYA\'da düğün aracı gibi süslenen ve 11 kaçağın bulunduğu minibüsün Filistin uyruklu sürücüsü A.İ.M., tutuklandı.

Burdur- Antalya karayolu üzerinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, düğün aracı gibi süslenen minibüsü şüphe üzerine durdurdu. Aracın kapılarını açan ekipler, sürücünün dışında 11 kişiyle karşılaştı. Yapılan kimlik sorgusunda, bu kişilerin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi. 8\'i Afganistan, 3\'ü Pakistan uyruklu oldukları belirlenen kaçakların yanında 11 de can yeleği ele geçirildi. Kaçaklara aracılık yapan araç sürücüsü Filistin uyruklu A.İ.M. de gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

\'DÜĞÜNDEN DÖNÜYORUZ\' DEDİ

Bir jandarma yetkilisi, aracı gece geç saatte tespit ettiklerini belirterek, \"İlginç olan, düğün arabası var ama konvoy yoktu. Hemen aracı durdurduk. Şoför Türkçe biliyordu. Kendisinin servis şoförü olduğunu söyledi ve \'Düğünden dönüyoruz\' beyanında bulundu. Araçta 11 adet hiç açılmamış can yeleği vardı. Yapılan kimlik sorgusunda araçtakilerin tamamının yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Filistin uyruklu A.İ.M., göçmenleri tanımadığını, Whatsapp üzerinden kendileri ile irtibat kurulduğunu, taşımacılık için de para almadığını savundu\" dedi.

Minibüsün sürücüsü Filistin uyruklu A.İ.M., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 11 kaçağın ise ülkelerine gönderileceği kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçtan görüntü

- Aracın içindeki can yeleklerinden detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI - KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



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İngiliz kadının ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı

İZMİR\'deki özel bir hastanede kalça kaldırma ameliyatı olan İngiliz vatandaşı 29 yaşındaki Leah Cambridge\'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, konunun araştırıldığını, bir ihmal tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Kalça kaldırma ameliyatı olmak için İzmir\'e gelen İngiliz uyruklu, 3 çocuk annesi Leah Cambridge, geçen pazar günü yapılan ameliyattan sonra gelişen komplikasyonların ardından pazartesi günü yaşamını yitirdi. Yakınlarının şikayetçi olmadığı Cambridge\'in cenazesi ülkesine gönderildi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Ölen ingiliz vatandaşı Cambridge\'e Allah\'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyen Salnur, \"Hiçbir hekim ve hastane böyle bir olayın olmasını dilemez. Ama her girişimin bir riski var. Estetik girişim de olsa, küçük bir boğaz ameliyatı ya da apandisit ameliyatı da olsa bir anastezi alınıyorsa ve cerrahi girişim varsa risk söz konusudur. Bu riskli durumla ilgili mutlaka hasta ve hasta yakınları bilgilendirilmiş olmalı. Onların da bunu kabul etmiş olmaları lazım. Ama bu böyle midir, biz araştırıyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak mutlaka bunu araştırmamız gerekiyor. Her girişimin bir komplikasyonu olabilir. İstenmeyen durumlarla ilgili gerekli müdahalelerin yapılmış olması önemlidir. Gerekli tedavinin yapılıp yapılmadığı önemlidir. Bunlar da ancak bir araştırma ile ortaya çıkar. Dün basının bildirimini bir ihbar kabul ettik. Çünkü bize herhangi bir şikayet gelmedi ve hasta yakını başvuru yapmadı. Araştırma neticesinde nedenler ortaya çıkacak. Hiçbir vatandaşın böyle bir durum yaşamasını arzu etmeyiz. Bir ihmal varsa, gereken yapılacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)



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Trafik kazasında ölen piyade uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

TARAKLI(Sakarya), (DHA) - KAYSERİ\'de içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Özgen Özgen\'in, Sakarya\'nın Taraklı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Kaza, bu sabah saatlerinde, Kayseri-Niğde Karayolu\'nda meydana geldi. Kayseri Tugay Komutanlığı\'nda görevli 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Özgen Özgen\'in 2 asker arkadaşıyla birlikte içinde bulunduğu otomobil, orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uzman Çavuş Özgen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşları tedaviye alındı. Uzman çavuşun, Sakarya\'nın Taraklı ilçesindeki ailesine acı haber verilirken, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ve Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman aileyi ziyaret etti.

Evin önünde ailenin taziyeleri kabul etmesi için alan oluşturulurken, Özgen\'in ailesi ve komşuları balkonlarına dev Türk Bayrakları astı. Ailesinin 3 çocuğundan bekar olan Özgen\'in polis emeklisi olan babasının vefat ettiği, annesi Fatma Özgen\'in ise yalnız yaşadığı öğrenilirken, gencin memleketine son olarak Kurban Bayramı\'nda geldiği belirtildi. Uzman çavuş, yarın Taraklı\'da Kurşunlu Yunus Paşa Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evin önünden görüntüler

-Taziyeler

-Bayrakların asıldığı evden görüntüler

-Detaylar

Haber - Kamera: Aziz GÜVENER / SAKARYA (DHA)



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Erzurum\'da Zafer Bayramı coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96\'ncı yıl dönümü Erzurum’da düzenlenen törenle kutlandı.

Havuzbaşı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ile başlayan törenler, kent meydanında devam etti. Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve 9\'uncu Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Özgür Nuhut, törene katılan asker ve halkın bayramını kutladı. Günün anlamını belirten konuşmaların ve şiirlerin okunması ardından Büyükşehir Belediyesi Mehtaren Bölüğünün marşları izleyenleri coşturdu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra öğrenciler Zafer Bayramı konulu şiirler okudu. Vatandaşlar, Suriye’yi DEAŞ’a dar eden ‘Fırtına Obüsü’ topuna büyük ilgi gösterdi. Zafer Bayramı kutlamaları geçit töreniyle sona erdi.

Öte yandan AK Parti Palandöken İlçe ve Mahalle Teşkilatı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kars Kapı şehitliğini ziyaret etti. Şehit mezarlarına kırmızı karananfiller bırakan partililer daha sonra dua etti. Ak Parti İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlulu burada yaptığı konuşmasında , \"Erzurum\'un milli mücdelesi simgesi olan Nene Hatun\'un, \'Bebem anasız büyür ama vatandsız büyüyemez\' düsturu ve şuuru ile vatan savunmasına hiç düşünmeden koşarak vatan savunmanın kadını erkeği olmadığını vatansız kalmanın kabul görmediğini çok mukaddes bir iman ile koşulsuz savunulduğunu görüyor, milli ve manevi duygularımızın kabaradığını Anadolu\'nun geçilmez kalesi olan Erzurumumuzda iliklerimize kadar hissediyoruz\" dedi

Şehitliğe babası Recep Doğan ile birlikte gelen 5 yaşındaki Kübra Ece Doğan da ellerini açıp bu vatan uğruna canlarını veren şehitler için dua okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Havuzbaşındaki Atatürk büstüne çelenk konulması

-Saygı Duruşu İstiklal Marşı

-Vali Seyfettin Azizoğlunun vatandaşların bayramını kutlaması

-Törene katılan vatandaşlar

-Mehteran konseri

-Geçit töreni

-Kars kapı şehitliği

-Şehit mezarlarından detay

-Basın açıklaması

-Şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakılması

-5 yaşındaki kübranın dua okuması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 05.00 BOYUT: 598 MB)



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12 kişilik yelkenlideki 34 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinden, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kişilik yelkenli teknedeki 34 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

Fethiye\'nin İblisburnu Mevkii\'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, bugün sabah 06.00 sıralarında, şüphe üzerine \'Gezegen\' adlı yelkenli bir tekneyi takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından tekneye operasyon düzenleyen Sahil Güvenlik ekibi, 12 kişilik yelkenlideki 34 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca teknedeki 3 organizatör de gözaltına alındı. 3\'ü organizatör toplam 37 kişi, Fethiye Sahil Güvenlik İskelesi\'ne getirildi. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu Irak, Pakistan ve Filistin uyruklu kaçakların ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaçakların sahil güvenlik iskelesine getirilmesi

- 12 kişilik teknenin iskeleye getirilişi

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)

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Kutlama alanı yakınında, yüzü şalla tamamen kapalı kadın paniği (2)

KİMLİĞİ BELİRLENİP, YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Adana\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapıldığı alanın yakınına, uzun etek ile uzun kollu kot ceket giyip, başını şalla tamamen kapatarak, gelen ve şüphelenen polisin uyarısına rağmen yüzünü açmayan kadının Hande K. (21) olduğu belirlendi. Üzerinden suç unsuru çıkmayan, sabıkası bulunmayan Hande K., polislerin ulaştığı yakınlarına teslim edildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Hande K. ile ilgili işlem yapılmadığı açıklandı.

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Nazilli\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ıncı yılı, İstasyon Meydanı\'ndaki törenle kutlandı.

Nazilli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin, İstasyon Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na bırakılmasıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı. Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Hakdan Öztürk, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Koçak, siyasi partilerin ilçe başkanları, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi üyeleri, kurum kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar kutlamalara katıldı. Kıdemli Başçavuş Erol Or, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beyza Nur Çetin, \'Akdeniz\'e Doğru\' adlı şiiri okudu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hasan Karataş, \'Gaziyiz Gazi\' isimli şiirini okuyarak, törene katılanlar arasında duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Törenin ardından Kaymakam Küçük, makamında tebrikleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İstasyon Meydanı\'ndan görüntü

- Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması

- Kıdemli Başçavuş Erol Or\'un günün anlam ve önemini belirten konuşması

- Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Beyza Nur Çetin\'in, Akdeniz\'e Doğru adlı şiiri okuması

- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi Başkanı Hasan Karataş\'ın Gaziyiz Gazi isimli şiiri okuması

- Kaymakam İbrahim Küçük\'ün tebrikleri kabulü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



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18 yaşında kalp krizinden öldü

EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Mert Ergelen, hayatını kaybetti.

Dün akşam, Müftü Mahallesi Erdemir Lojmanlar mevkiinde arkadaşları ve akrabaları ile gezen Mert Ergelen, bir anda rahatsızlandı. Yere yığılan Ergelen, arkadaşları tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Ergelen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölüm haberi ailesini yasa boğdu. Acı haberi alan baba Hüseyin Ergelen ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ergelen’in kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Hastane önünde toplanan Ergelen aileis ve yakınları

-Aile ve yakınlarının ağlaması

-Cenazenin morgdan alınması

-Mert Ergelen’in ailesi ile birlikte fotğrafları

Dosya Adı: erggencoldu /Süre: (3.30) Boyut: (639 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Antalya\'da Zafer Bayramı coşkusu

ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ncı yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

3\'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanlığı bando ekibinin saat 08.30\'da başlayan ve bir saat süren konserinin ardından saat 09.30\'da Atatürk Anıtı\'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Resmi kutlama törenine göre Atatürk Anıtı\'na Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piy. Alb. Tahir Savran ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından çelenk bırakıldı. Çelenk töreninin ardından Vali Karaloğlu, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Caddesi\'nde devam eden kutlamalarda Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile halkın bayramını kutladı. Bir öğrencinin şiir okuduğu ve halk oyunları gösterisinin de sunulduğu törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajı da okundu. Cumhuriyet Caddesi\'ndeki kutlama töreninde öğrencilerin Türk bayraklarıyla başlattığı geçit töreninde, askeri birlikler, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ekipleri, Kıbrıs Barış Harekatı\'ndan 15 Temmuz\'a gaziler, şehit aileleri, emniyet güçlerinin bisiklet ve atlı birliklerinin de olduğu araç geçişleri yapıldı.

İNANÇ VE AZMİN ZAFERİ

Personel Binbaşı Emine Uygur Çetin yaptığı konuşmada, 30 Ağustos\'un inanç ve azmin zaferi olduğunu belirterek, \"Bu millet ki bütün dünya devletlerinin tükendi dediği bir anda vatanın işgali karşısında şahlanmış, yurdun dört bir yanından ordusuna katılan vatan evlatlarıyla bu zaferi kazanmıştır. Türk milletinin geleceğini belirleyen 30 Ağustos zaferi Türk ulusu için tarihte bir dönüm noktası olmuştur. Ulu Önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, bir milli devlet ve kahraman ordu çıkarmayı başararak 30 Ağustos 1922\'de Anadolu\'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri tarihe gömmüştür. 96 yıl önce üstün cesaret ve vatan sevgisiyle düşman karşısında dimdik durarak, milletini ve ülkesini kanının son damlasına kadar savunan kahraman Türk askeri, bugün de aynı inanç ve değerleri muhafaza etmektedir\" dedi.

ALTERNATİF ÇELENK TÖRENİ

30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın çelenk programında yer almayan bazı siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri de Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi çelenk sunumlarının ardından Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. CHP, İYİ Parti, ADD, Eğitim İş, DİSK, Mimarlar, Diş Hekimleri, Jeoloji Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Tabip Odası gibi çok sayıda meslek odası ve sivil toplum örgütü adına da çelenk sunumu yapıldı. CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ve çok sayıda katılımcının katıldığı bu törende ise CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul bir konuşma yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri bandonun görüntüsü

- Vatandaşlardan görüntü

- Protokolün görüntüsü

- Anıta çelenk konması

- Garnizon komutanlığı çelengi konulurken vatandaşlar alkışladı

- Siyasi partiler ve meslek odalarının çelenk koymaları

- Vali vatandaşların bayramını kutlarken

- Halk oyunları görüntüsü

- Geçit töreninden görüntü

554 MB /// 05.00ö (HD)

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Otomobil takla attı: 3 yaralı

SAFRANBOLU(Karabük),(DHA) - KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin su tahliye kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden İsmail Sarı idaresindeki 78 SU 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkıp taklalar atarak su tahliye kanalına düştü. Kazada, İsmail Sarı, eşi Meral (39) ve kızı Reyhan Sarı (2) yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne Sarı ailesi tedaviye alındı. Bir süre sonra kazayı duyup gelen Meral Sarı\'nın anne ve babası, kaza yapan otomobili görünce ağladı. Polis, yaralıların hastanede ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Otomobilin tozu dumana katarak taklalar atması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı(Güvenlik kamerası)

-Kaza yapan otomobil

-Polisin incelemeleri

-Anne ve babanın kaza yerine gelmesi

Dosya adı:krbtakla Süre:(02.13) Boyutu:(247 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU,(Karabük),(DHA)