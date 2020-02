DHA YURT BÜLTENİ 12

1)TERCAN\'DA MÜFTÜLÜK PERSONELİ, İMAM VE VAİZİ ÖLDÜRDÜ, 4 İMAMI YARALADI

ERZİNCAN\'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı. Rastgele salondakilerde ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Fatih A. kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

2)RAHİP BRUNSON'IN İTİRAZINI ÜST MAHKEME DE REDDETTİ (EK)

İZMİR\'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'ın avukatının, müvekkilinin ev hapsinin ve yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için üst mahkemeye yaptığı itiraz da red edildi. İzmir\'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson için avukatı geçen salı günü yeni girişimde bulundu. Avukat İsmail Cem Halavurt, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yeniden 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuruda bulundu. Mahkeme bu talebi reddettikten sonra üst mahkeme olarak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderdi. Üst mahkeme de kararını bugün açıkladı ve suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016\'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD\'li papaz Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson\'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson\'ın FETÖ\'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Brunson\'ın ABD\'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, \"Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa\'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız.\" mesajı da dosyaya eklendi. Teknik incelemede de sanık Brunson\'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ\'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edildi. Mahkeme, 25 Temmuz 2018 tarihinde dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson\'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

3)KAPIKULE'DE GURBETÇİ KUYRUĞU, SIRA GÜMRÜĞÜN DIŞINA TAŞTI

YAZ tatillerini Türkiye\'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğuna Kurban bayramı da eklenince sınır kapılarında yoğunluğa arttı. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen gurbetçilerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk gümrüğün dışına kadar taşarak 5 kilometreyi buldu. Son 48 saatte 4 bin 261 araç giriş yaparken, 8 bin 255 aracında çıkışı yapıldı.

Avrupa\'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerinde eklendiği kuyruk Kapıkule Sınır Kapısı\'nda gümrüğün dışına kadar uzandı. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule\'yi tercih eden gurbetçiler yaklaşık çift sıra 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

Almanya\'ya gitmek için dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçilerden İzzet Yavuz, her yıl kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye\'ye gelirken gümrüklerde çok beklemediklerini kaydeden Yavuz, \"İzin bitti, şimdi dönüşe geçtik ama sınırda çok kuyruk var. Yetkililerin bu kuyrukları kısa zamanda eritmesini bekliyoruz. Gümrüğün dışında 3 saattir bekliyoruz. Bundan sonra daha yolumuz uzun, ne kadar zamanda Almanya\'ya döneceğiz hiç bilmiyorum\" dedi. Hollanda da yaşayan Vehbi Işık, her yıl böyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, \"Hollanda\'ya geri dönüyoruz, bürokrasiden beklediğimiz bu zamanlarda Bulgaristan ile birlikte bir çözüm getirmeleri. İnsanlar her yaz bu sıkıntıları çekiyor. Biz 4-5 saattir bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bundan sonra daha yolumuz var. Bulgaristan\'dan sonra Sırbistan, Macaristan var. Ondan sonra yolumuz rahatlar diye düşünüyorum. Gelirken 36 saatte İstanbul\'a geldim. Böyle devam ederse dönüş 50 saati geçecek\" şeklinde konuştu.

BULGAR\'A GEÇİNCİ KİMSE TEPKİ GÖSTERMİYOR\"

Kapıkule girişinde zaman zaman araç sürücüleri arasında kuyruk nedeniyle tartışma çıkarken, kuyrukları bazı sürücüler normal buluyor, bazıları ise araç kornalarıyla tepki gösteriyor. Almanya\'da yaşayan Ahmet Kara da gurbetçilerin sadece Türk gümrüklerinde isyan ettiğine dikkat çekerek, \"Berlin\'e dönüyoruz. Gelirken de bekledik, şimdi giderken de bekliyoruz. Bu son derece normal. Bu kadar tepki gösteren insanlar, Bulgaristan\'da hiç tepki göstermiyor. Sadece sözümüz Türkiye\'ye geçiyor. Neden? Burada tepki gösterebiliyoruz ama Bulgar\'a geçince kimse sesini çıkarmıyor. Bizim memlekette herkes tepki gösteriyor.\" ifadelerini kullandı.

48 SAATTE 10 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 48 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 4 bin 261 aracın girişi yapılırken, 8 bin 255 araçta 9 bin 182 kişinin çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

4)ÇANAKKALE'DE DENİZ ULAŞIMI BAYRAMI YOĞUNLUĞUNA HAZIR

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaşanması olası yoğunluğa karşı gerekli önlemleri aldı. Bayram tatili boyunca toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yapacak olan Gestaş, boğazın her iki yakasında ve ada geçişlerinde tatilcileri taşıyacak.

Çanakkale-Kilitbahir-Eceabat hattında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2, Güney Marmara hattında 1 gemiyle, boğaz hattında saatsiz ring seferler ve adalar hattında da tarifeye ek, seferler gerçekleştirecek.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle, vatandaşlar yine Ege ve Edremit Körfezi sahilleri ile adalara akın etmeye hazırlanırken, deniz ulaşımı için Gestaş firması planlamasını yaptı. Buna göre Gestaş firması, Kurban bayram tatili boyunca, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatlarında 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 ve Güney Marmara hattında 1 feribot ile sefer yapacak. Boğaz hattında saatsiz olarak seferler yapılacak, adalar hattında ise tarifeli seferlere ek yapılacak.9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 24 saat kesintisiz seferlerle yoğunluğu karşılayan Gestaş, Kurban Bayramı’nda tatilcileri boğazın bir yakasından diğer yakasına ve adalara en kısa sürede ulaştırmak için çalışacak.

Bu arada yaz yoğunlu nedeniyle feribotlar boğaz hattında saatsiz olarak seferlerini sürdürüyor. İl Emneyet Müdürlüğü\'ne bağlı trafik ekipleri ise, feribot iskelelerinde oluşan yoğunluk ve uzayan araç kuyruklarını düzenlemek için çalışma yapıyor.

5)POLİSİ İTEN CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISINA SORUŞTURMA

TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önceki gün hizmet alamadıkları gerekçesiyle protesto eylemine gelen Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, çıkan tartışma sırasında polisi eliyle ittiği gerekçesiyle hakkında \'polise mukavemet\' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Marmara Ereğlisi\'nde bir grup vatandaş, belediyeden gerekli hizmetleri alamadıklarını gerekçe göstererek önceki gün presto eylemi düzenledi. Ellerinde \'başkan istifa, yol istiyoruz, çocuk parkı istiyoruz\' yazılı pankartlar taşıyan grup, belediye binasına kadar yürüdü. Burada grup adına konuşan Hüseyin Alp, Marmara Ereğlisi Belediyesi\'nden yeterli hizmet alamadığımızdan yollarımız çamurlu, çocuk parkımız yok, ayrıca sivrisineklerden ötürü pencerelerimizi açamamaktan şikayetçiyiz. Türkiye\'de atık suyunu para ödeyerek vidanjörle çektiren üç yer kalmış biri de Marmara Ereğlisi. Biz mahalle sakinleri olarak imza topladık. Yola çıkarken hedefimiz 500 imza olmasına rağmen biz bin 100 imza topladık\" dedi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan vekili İrfan Tütün ve başkan yardımcısı Erol Yılmaz, grubun açıklamasının ardından yanlarına giderek yakın zamanda Tekirdağ\'ın büyükşehir olduğunu hatırlattı. Tütün, \"Tekirdağ\'ın büyükşehir olmasıyla kapanan belediyeler mahalle oldu ve Yeniçiftlik Mahallesi de 4 yıl önce bize devroldu. Yol, doğalgaz ve altyapı çalışmaları aşama, aşama devam ediyor. Sizleri bu toplantıyla kullanıyorlar ne yazık ki alet oluyorsunuz\" şeklinde konuştu.

POLİSİ İTERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni ortaya çıkan görüntülerde presto eyleminde vatandaşların yanına gelen başkan yardımcısı Erol Yılmaz, eylemi takip eden polis ekipleriyle tartışıp, polislerden birini de ittiği ortaya çıktı. Çıkan gerginliğin ardından grup sessiz bir şekilde dağılırken, polisi iten Erol Yılmaz hakkında Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiser yardımcısı Armağan Sütlü, kendisini iten Yılmaz hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayet üzerine Yılmaz Erol hakkında \'polise mukavemet\' iddiasıyla soruşturma başlattı.

6)İZMİRLİ KADINLARDAN ŞIRNAKLI KADINLARA BAYRAM YARDIMI



İZMİR’in Gaziemir ilçesinde yaşayan bir grup kadın tarafından gönderilen giyim malzemeleri, Şırnak\'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan kadınlara bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

İzmir’de kendilerine, \"Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız\" adını veren 8 kişiden oluşan gönüllü kadınlar topluluğu, Silopili kadınlar için bayram hediyesi gönderdi. Silopi ilçesi Özgen köyü sakinlerinden Cemile Soysal’ın 3 ay önce sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği İzmirli gönüllü kadınların, topladıkları 137 yardım kolisi, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik’in katkısı ile Silopi’ye getirilmesi sağlandı. Yardımlar kolilerden çıkartılarak köy halkının ihtiyaçlarına göre seçebilmesi için yere serildi. Beğendikleri giysileri alan ihtiyaç sahibi kadınlar, İzmirli hemcinslerine teşekkür etti. Özgen köyüne getirilen yardım kolilerinden 70’i köyde, geri kalanı ise Şırnak kent merkezine gönderilerek, oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İzmir’den yardım kolileri ile Şırnak’a gelen gönüllü kadınlardan Remziye Güneş Dokur, Türkiye\'nin 81 kentinde nerede ihtiyaç olduğunu tespit ederek oradaki kadınlara yardım götürdüklerini belirterek, \"81 ile gitmeye çalışıyoruz. Nerde bir ihtiyacı olan varsa oraya gitmeye çalışıyoruz. Bu kurban bayramında da Silopi ilçesini seçtik. Amacımız buradaki çocukları sevindirmek buradaki aileleri sevindirmektir\" dedi.Yardıma aracı olan köy sakinlerinden Cemile Soysal ise, \"Öncelikle İzmir’den gelen grup bayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Şırnak adına. Bölgemizi düşündükleri için. 3 aydır çaba gösteren arkadaşlarımız oyuncak olsun giyim olsun büyük küçük demeden bizi düşünmüşler\" diye konuştu.



7)16 YAŞINDAKİ GİZEM, TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

GAZİANTEP\'te Gizem K. (16), ailesiyle beraber yaşadığı evde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Yukarıbayır Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesinin yakınlarını ziyarete gitmesiyle yalnız kalan Gizem K., evdeki tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, Gizem K.\'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olayı duyarak, eve gelen yakınları, genç kızın öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu aile fertleri, Gizem K.\'nin intihar ettiği tabancanın kime ait olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürülürken, intihara ilişkin polis, soruşturma başlattı.

8)İMECE KÖY'DE 2 BİN 500 ÇOCUĞA BAYRAMLIK

HER şeyin imece usulü yapıldığı, okulların elbirliği ile yenilendiği, yardımlaşmanın ana kural olduğu Adana\'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Yeşilköy, bu kez anlamlı bir başka etkinliğe ev sahipliği yaptı. Köyde bulunan yardım marketinden aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu yaklaşık 2 bin 500 çocuğa kıyafet ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Adana\'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerine bağlı komşu köyler Yeşilköy, Bahçe, Kaldırım, Bebeli, Zeynepli ve Kırmızıdan sakinlerinin hayatı, uzun yıllar Almanya\'da çalışan Mehmet Güven, edindiği birikimini bu yörenin insanları için kullanmaya başlamıştı. Köylülerin de desteğiyle ilk önce Yeşilköy\'ün okulu onarıldı ve büyük bir spor salonu yapıldı. Günlerini tarla veya bahçede geçiren kız çocukları, okuldan arta kalan zamanlarında spor yapmaya başladı. Çevre köylerden de kız çocukları Yeşilköy\'e gelerek muay thai, karete, judo, tekvando öğrendi. Yaşları 8 ile 17 arasında değişen yaklaşık 500 kız çocuğunun spor yaptığı köylerden Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonları çıktı. Bu arada köylüler neredeyse her hafta yemekli toplantılar düzenleyip birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koymaya başladı.

YARDIM MARKETİ İLE GİYİM EVİ

Hayırsever Alevi Kanaat Önderi Mehmet Güven\'in öncülüğünde \'Yardım marketi\' kuruldu. Önce çevre 6 köy ile başlayan dar gelirlilere gıda ve giyim ihtiyacını karşılama işi gün geçtikçe yayıldı. Her geçen gün hedefini daha yükseklerde tutan köy sakinleri Kurban Bayramı öncesi çok anlamlı ve büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çevre köylerde ve Adana\'nın varoş mahallelerinde tespit edilen dar gelirli ailelerin çocukları ile Adana Şehit Aileleri Derneği\'nin tespit ettiği gazi ve şehit yakınlarının çocuklarına giyim ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 çocuğun tepeden tırnağa giydirildiği, kırtasiye yardımının yapıldığı etkinliğe katılan çocuklar verilen yemeğin ardından evlerine mutlu döndü.

Köylülere öncülük eden ve tüm kazancını hayır işlerine harcayan Mehmet Güven, \"Çocuklar okutuyoruz. Vatanını milletini seven, Atatürkçü çocuklar yetiştikçe mutlu oluyoruz. Buradaki etkinlik bize inanılmaz bir haz veriyor. Bir çocuğun gülümsemesini hiçbir maddi değerle kıyaslayamazsınız. Biz ömrümüz ve imkanımız elverdiği sürece bu yardımları hiçbir beklenti olmaksızın yapmaya devam edeceğiz. Bizlere bu yardım etkinliklerinde destek olan bürokratlarımıza da teşekkür ediyoruz\" diye konuştu

